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  3. Англия
Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Ньюкасл
0' 9'
26
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
5
Мингс
Тайрон
18
Таргетт
Мэтт
6
Соарес
Дуглас
19
Накамба
Марвелус
15
Траоре
Бертран
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
26
Дарлоу
Карл
19
Манкильо
Хави
14
Хэйден
Айзак
6
Ласcеллс
Джамал
5
Шёр
Фабиан
15
Льюис
Джамал
8
Шелви
Джонджо
16
Хендрик
Джефф
24
Альмирон
Мигель
7
Кэрролл
Эндрю
13
Уилсон
Каллум
Астон Вилла
4-2-3-1
Ньюкасл
5-3-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.38
2. Грилиш Джек 5 0.31
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.31
4. Траоре Бертран 3 0.19
5. Баркли Росс 2 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.13
7. Конса Эзри 2 0.13
8. Макгинн Джон 1 0.06
9. Хурихан Конор 1 0.06
10. Хаус Кортни 1 0.06
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.44
2. Хендрик Джефф 2 0.11
3. Жоэлинтон 1 0.06
4. Альмирон Мигель 1 0.06
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.06
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.06
7. Кларк Киран 1 0.06
8. Кэрролл Эндрю 1 0.06
9. Гейл Дуайт 1 0.06
10. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Фрейзер Райан 1 1
4. Шелви Джонджо 2 0
5. Фернандес Федерико 2 0
6. Кларк Киран 2 0
7. Уилсон Каллум 2 0
8. Шёр Фабиан 2 0
9. Мёрфи Джейкоб 2 0
10. Жоэлинтон 2 0
11. Лонгстафф Шон 2 0
12. Ритчи Мэтт 1 0
13. Дарлоу Карл 1 0
14. Крафт Эмиль 1 0
15. Ласcеллс Джамал 1 0
16. Манкильо Хави 1 0
17. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 17.86% (5) 7.14% (2) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 25% (7)
 Ньюкасл 11.76% (2) 5.88% (1) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Ньюкасл
Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
10. Астон Вилла 0:0 Заявка 17 8 3 6 29 - 18 27
11. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 19 5 5 9 18 - 30 20
16. Бёрнли Заявка 18 5 4 9 10 - 22 19
17. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Астон Вилла 0:0 Заявка 8 3 2 3 15 - 11 11
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Ньюкасл 0:0 Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла 0:0 Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл 0:0 Заявка 10 2 3 5 8 - 15 9
17. Бёрнли Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
18. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 9'
    Кэш справа навесил в центр штрафной площади, где Ласселс опередил Уоткинса и мяч выбил.
  • 8'
    Шелви справа навесил к воротам. Мартинес выдвинулся вперёд и забрал мяч в руки.
  • 7'
    Таргетт с двадцати семи метров пробил по центру ворот. Дарлоу поймал мяч.
  • Угловой
    6'
    Хозяева разыграли первый угловой удар в матче. Подача Траоре справа к воротам до партнёров не дошла.
  • 5'
    Алмирон справа сместился к центру и с двадцати трёх метров слабо низом пробил в ближний угол.
  • 4'
    Соарес на левом фланге сделал неточную передачу вперёд на Таргетта. Мяч укатился за боковую линию поля.
  • 3'
    Уилсон слева не смог сделать точную передачу в штрафную площадь на Шелви.
  • 2'
    "Астон Вилла" играет в бордовых футболках с голубыми рукавами и белых трусах, "Ньюкасл" - в клетчатых чёрно-синих футболках и чёрных трусах.
  • До матча
  • Стартовал матч на "Вилла Парке"!
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию перенесенного матча 11 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Астон Вилла» и «Ньюкасл». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 140
    Астон Вилла 80% (112)
    X 14.3% (20)
    Ньюкасл 5.7% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ньюкасл
    1.55
    4.90
    6.30
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.52 4.50 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 4.90 6.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.49 4.40 5.90
  1.50 4.53 6.08

Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
11.50 1.01 12.00 1.01 5.00 1.16 4.05 1.24 2.54 1.58 1.94 1.86 1.59 2.30 1.30 3.26 1.24 3.56 1.08 6.25 1.06 6.85
17.50 1.01 11.50 1.01 4.60 1.17 3.85 1.27 2.40 1.61 2.14 1.75 1.88 1.98 1.75 2.14 1.55 2.48 1.28 3.65 1.22 4.30 1.08 7.00 1.07 7.70 1.02 12.00 1.01 12.00
5.08 1.20 2.73 1.51 2.35 1.63 2.09 1.80 1.82 2.06 1.63 2.36 1.51 2.67 1.50 2.75 1.21 4.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.64 1.28 2.50 1.53 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
2.31 1.61 1.57 2.39 1.21 4.00
3.33 1.34 2.95 1.43 2.33 1.65 1.79 2.10 1.55 2.54 1.37 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.20 1.16 3.85 1.26 2.03 1.79 1.55 2.45 1.33 3.30
3.45 1.28 1.98 1.77 1.48 2.55 1.30 3.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.15
Букмекер Да Нет
3.85 1.22
Букмекер Да Нет
2.90 1.38
Где смотреть матч Астон Вилла 0:0 Ньюкасл онлайн

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Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ньюкасл

Исход игры
Астон Вилла
80% (112)
Ничья
14.3% (20)
Ньюкасл
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (79)
Меньше
42.75% (59)
Обе команды забьют
Да
69.57% (96)
Нет
30.43% (42)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
45% (63)
1:0 Астон Вилла
19.3% (27)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Астон Вилла
8.6% (12)
3:1 Астон Вилла
5% (7)
1:2 Ньюкасл
4.3% (6)
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