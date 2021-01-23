Астон Вилла
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Вилла Парк
Ньюкасл
18
Таргетт
Мэтт
20
Баркли
Росс
10
Грилиш
Джек
11
Уоткинс
Олли
26
Дарлоу
Карл
14
Хэйден
Айзак
15
Льюис
Джамал
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Таргетт МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Баркли РоссПолузащитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Рамси ДжакобПолузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
-
17 ТрезегеНападающий
-
Главный тренер: John Terry
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ритчи МэттПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уоткинс Олли
|6 (1)
|0.38
|2.
|Грилиш Джек
|5
|0.31
|3.
|Эль-Гази Анвар
|5 (2)
|0.31
|4.
|Траоре Бертран
|3
|0.19
|5.
|Баркли Росс
|2
|0.13
|6.
|Мингс Тайрон
|2
|0.13
|7.
|Конса Эзри
|2
|0.13
|8.
|Макгинн Джон
|1
|0.06
|9.
|Хурихан Конор
|1
|0.06
|10.
|Хаус Кортни
|1
|0.06
|11.
|Кэш Мэтти
|0
|0
|12.
|Трезеге
|0
|0
|13.
|Соарес Дуглас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8 (4)
|0.44
|2.
|Хендрик Джефф
|2
|0.11
|3.
|Жоэлинтон
|1
|0.06
|4.
|Альмирон Мигель
|1
|0.06
|5.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.06
|6.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.06
|7.
|Кларк Киран
|1
|0.06
|8.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0.06
|9.
|Гейл Дуайт
|1
|0.06
|10.
|Фрейзер Райан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мингс Тайрон
|4
|1
|2.
|Макгинн Джон
|5
|0
|3.
|Кэш Мэтти
|5
|0
|4.
|Соарес Дуглас
|3
|1
|5.
|Таргетт Мэтт
|4
|0
|6.
|Грилиш Джек
|3
|0
|7.
|Тейлор Нил
|1
|0
|8.
|Хаус Кортни
|1
|0
|9.
|Эль-Гази Анвар
|1
|0
|10.
|Уоткинс Олли
|1
|0
|11.
|Накамба Марвелус
|1
|0
|12.
|Конса Эзри
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хэйден Айзак
|6
|0
|2.
|Льюис Джамал
|4
|0
|3.
|Фрейзер Райан
|1
|1
|4.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0
|6.
|Кларк Киран
|2
|0
|7.
|Уилсон Каллум
|2
|0
|8.
|Шёр Фабиан
|2
|0
|9.
|Мёрфи Джейкоб
|2
|0
|10.
|Жоэлинтон
|2
|0
|11.
|Лонгстафф Шон
|2
|0
|12.
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|13.
|Дарлоу Карл
|1
|0
|14.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|16.
|Манкильо Хави
|1
|0
|17.
|Альмирон Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астон Вилла
|17.86% (5)
|7.14% (2)
|7.14% (2)
|17.86% (5)
|25% (7)
|25% (7)
|Ньюкасл
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|0
|11.76% (2)
|17.65% (3)
|52.94% (9)
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =4 -10Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|31 - 13
|38
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|6.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|19
|9
|5
|5
|27 - 22
|32
|8.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|8
|5
|5
|26 - 21
|29
|9.
|Челси
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|33 - 23
|29
|10.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|17
|8
|3
|6
|29 - 18
|27
|11.
|Арсенал
|Заявка
|19
|8
|3
|8
|23 - 19
|27
|12.
|Лидс
|Заявка
|18
|7
|2
|9
|30 - 34
|23
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|19
|6
|5
|8
|22 - 33
|23
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|19
|6
|4
|9
|21 - 29
|22
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|19
|5
|5
|9
|18 - 30
|20
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|18
|5
|4
|9
|10 - 22
|19
|17.
|Брайтон
|Заявка
|19
|3
|8
|8
|22 - 29
|17
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|18
|2
|6
|10
|15 - 27
|12
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|19
|2
|5
|12
|15 - 43
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 9
|16
|5.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|11.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|11 - 15
|12
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 11
|11
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|16.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 8
|10
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 24
|5
|19.
|Брайтон
|Заявка
|9
|0
|5
|4
|10 - 15
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|9
|5
|1
|3
|14 - 7
|16
|6.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 11
|14
|8.
|Челси
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|11 - 8
|13
|10.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|11.
|Лидс
|Заявка
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|12.
|Брайтон
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 16
|10
|16.
|Ньюкасл
|0:0 Заявка
|10
|2
|3
|5
|8 - 15
|9
|17.
|Бёрнли
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|18.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|8 - 12
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
Исход игры
Астон Вилла
80% (112)
Ничья
14.3% (20)
Ньюкасл
5.7% (8)
Тотал 2.5
Больше
57.25% (79)
Меньше
42.75% (59)
Обе команды забьют
Да
69.57% (96)
Нет
30.43% (42)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
45% (63)
1:0 Астон Вилла
19.3% (27)
1:1 Ничья
12.9% (18)
2:0 Астон Вилла
8.6% (12)
3:1 Астон Вилла
5% (7)
1:2 Ньюкасл
4.3% (6)
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