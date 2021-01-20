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Астон Вилла
 
Позже

Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уоткинс Олли 6 (1) 0.38
2. Грилиш Джек 5 0.31
3. Эль-Гази Анвар 5 (2) 0.31
4. Траоре Бертран 3 0.19
5. Баркли Росс 2 0.13
6. Мингс Тайрон 2 0.13
7. Конса Эзри 2 0.13
8. Макгинн Джон 1 0.06
9. Хурихан Конор 1 0.06
10. Хаус Кортни 1 0.06
11. Кэш Мэтти 0 0
12. Трезеге 0 0
13. Соарес Дуглас 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 (4) 0.44
2. Хендрик Джефф 2 0.11
3. Жоэлинтон 1 0.06
4. Альмирон Мигель 1 0.06
5. Сент-Максимин Аллан 1 0.06
6. Мёрфи Джейкоб 1 0.06
7. Кларк Киран 1 0.06
8. Кэрролл Эндрю 1 0.06
9. Гейл Дуайт 1 0.06
10. Фрейзер Райан 0 0

Карточки

Астон Вилла
# Игрок      
1. Мингс Тайрон 4 1
2. Макгинн Джон 5 0
3. Кэш Мэтти 5 0
4. Соарес Дуглас 3 1
5. Таргетт Мэтт 4 0
6. Грилиш Джек 3 0
7. Тейлор Нил 1 0
8. Хаус Кортни 1 0
9. Эль-Гази Анвар 1 0
10. Уоткинс Олли 1 0
11. Накамба Марвелус 1 0
12. Конса Эзри 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Хэйден Айзак 6 0
2. Льюис Джамал 4 0
3. Фрейзер Райан 1 1
4. Шелви Джонджо 2 0
5. Фернандес Федерико 2 0
6. Кларк Киран 2 0
7. Уилсон Каллум 2 0
8. Шёр Фабиан 2 0
9. Мёрфи Джейкоб 2 0
10. Жоэлинтон 2 0
11. Лонгстафф Шон 2 0
12. Ритчи Мэтт 1 0
13. Дарлоу Карл 1 0
14. Крафт Эмиль 1 0
15. Ласcеллс Джамал 1 0
16. Манкильо Хави 1 0
17. Альмирон Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астон Вилла 17.86% (5) 7.14% (2) 7.14% (2) 17.86% (5) 25% (7) 25% (7)
 Ньюкасл 11.76% (2) 5.88% (1) 0 11.76% (2) 17.65% (3) 52.94% (9)

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Манчестер Сити 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Челси 1:1 Астон Вилла
Астон Вилла 3:0 Кристал Пэлас Вест Бромвич 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 0:0 Бёрнли Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Брайтон Арсенал 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Астон Вилла 0:3 Лидс Лестер 0:1 Астон Вилла Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Астон Вилла 0:1 Сток Сити Фулхэм 0:3 Астон Вилла Бристоль Сити 0:3 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёртон 1:3 Астон Вилла
Ньюкасл Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арсенал 3:0 Ньюкасл Шеффилд Юнайтед 1:0 Ньюкасл Арсенал 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:2 Лестер
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Ньюкасл Брентфорд 1:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:1 Фулхэм Лидс 5:2 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Челси Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 8
Ньюкасл: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 4
Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:1 Ньюкасл
Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 6:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 4:1 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
2. Манчестер Сити Заявка 18 11 5 2 31 - 13 38
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Ливерпуль Заявка 18 9 7 2 37 - 21 34
5. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
6. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
7. Вест Хэм Заявка 19 9 5 5 27 - 22 32
8. Саутгемптон Заявка 18 8 5 5 26 - 21 29
9. Челси Заявка 19 8 5 6 33 - 23 29
10. Арсенал Заявка 19 8 3 8 23 - 19 27
11. Астон Вилла Заявка 16 8 2 6 29 - 18 26
12. Лидс Заявка 18 7 2 9 30 - 34 23
13. Кристал Пэлас Заявка 19 6 5 8 22 - 33 23
14. Вулверхэмптон Заявка 19 6 4 9 21 - 29 22
15. Ньюкасл Заявка 18 5 4 9 18 - 30 19
16. Брайтон Заявка 19 3 8 8 22 - 29 17
17. Бёрнли Заявка 17 4 4 9 9 - 22 16
18. Фулхэм Заявка 18 2 6 10 15 - 27 12
19. Вест Бромвич Заявка 19 2 5 12 15 - 43 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 9 7 2 0 21 - 8 23
2. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Саутгемптон Заявка 9 5 1 3 14 - 9 16
5. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси Заявка 9 4 3 2 19 - 11 15
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
11. Кристал Пэлас Заявка 9 3 3 3 11 - 15 12
12. Вулверхэмптон Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Астон Вилла Заявка 7 3 1 3 15 - 11 10
16. Бёрнли Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
17. Фулхэм Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Вест Бромвич Заявка 9 1 2 6 5 - 24 5
19. Брайтон Заявка 9 0 5 4 10 - 15 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Астон Вилла Заявка 9 5 1 3 14 - 7 16
6. Манчестер Сити Заявка 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 11 14
8. Челси Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
9. Арсенал Заявка 9 4 1 4 11 - 8 13
10. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
11. Лидс Заявка 9 4 0 5 17 - 20 12
12. Брайтон Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон Заявка 9 3 1 5 9 - 16 10
16. Ньюкасл Заявка 9 2 2 5 8 - 15 8
17. Фулхэм Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
18. Бёрнли Заявка 9 1 3 5 4 - 14 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 26 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 41
    Астон Вилла 63.4% (26)
    X 19.5% (8)
    Ньюкасл 17.1% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Ньюкасл
    1.52
    4.84
    6.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.55 6.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.70 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.50 4.80 6.20
      1.47 4.84 6.05

    Самый высокий коэффициент на матч «Астон Вилла» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Астон Вилла» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Астон Вилла» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.50 1.00 10.50 1.02 4.35 1.20 3.38 1.32 2.21 1.74 1.70 2.15 1.44 2.69 1.19 4.25 1.14 4.70 1.04 8.10
    15.00 0.00 11.00 1.03 4.50 1.19 3.60 1.30 2.30 1.68 2.05 1.85 1.80 2.14 1.50 2.65 1.25 3.95 1.16 4.40 1.07 7.60 1.06 8.30 1.01 14.50
    4.79 1.19 2.77 1.45 2.29 1.64 2.03 1.81 1.76 2.08 1.59 2.39 1.47 2.69 1.17 5.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.32 1.33 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.70 1.13 5.90
    2.20 1.66 1.49 2.55 1.17 4.80
    2.92 1.42 2.30 1.63 1.77 2.09 1.53 2.52 1.36 3.21
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.45 1.19 3.15 1.36 1.89 1.91 1.39 3.00 1.24 4.05
    3.40 1.29 1.91 1.83 1.44 2.70 1.28 3.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.81 2.00
    Букмекер Да Нет
    4.30 1.19
    Букмекер Да Нет
    3.20 1.32
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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Ньюкасл

    Исход игры
    Астон Вилла
    63.4% (26)
    Ничья
    19.5% (8)
    Ньюкасл
    17.1% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.5% (25)
    Меньше
    37.5% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    41.5% (17)
    1:1 Ничья
    14.6% (6)
    1:0 Астон Вилла
    14.6% (6)
    1:2 Ньюкасл
    12.2% (5)
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