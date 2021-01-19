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Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Шрусбери Таун
44
Форстер
Фрейзер
18
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
5
Стивенс
Джек
29
Вокинс
Джейк
72
Чауке
Кгагело
8
Уорд-Праус
Джеймс
27
Диалло
Ибраима
65
Уоттс
Калеб
7
Лонг
Шейн
40
Н'Лундулу
Даниэл
31
Шаркич
Матия
24
Эбанкс-Лэнделл
Итан
2
Пьер
Аарон
29
Пеннингтон
Мэттью
5
Уильямс
Ро-Шон
8
Норберн
Оливер
10
Вела
Джошуа
3
Голбоурн Скотт
32
Чапмен
Харрисон
23
Удох
Даниэль
7
Уолли
Шон
Саутгемптон
4-4-2
Шрусбери Таун
3-4-1-2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шрусбери Таун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дэниелс Чарли 1 0.5
2. Уокер Брэд 1 0.5
3. Удох Даниэль 1 0.5

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
Шрусбери Таун
# Игрок      
1. Пьер Аарон 0 1
2. Норберн Оливер 1 0
3. Каммингс Джейсон 1 0
4. Госс Шон 1 0
5. Удох Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Саутгемптон 0 0 0 0 0 0 0
 Шрусбери Таун 0 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шрусбери Таун 1:0 Блэкпул Уиган 1:1 Шрусбери Таун Донкастер 0:1 Шрусбери Таун Линкольн Сити 0:1 Шрусбери Таун
Халл Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:4 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:1 Чарльтон Шрусбери Таун 2:2 Аккрингтон Шрусбери Таун 1:0 Оксфорд Сити Милтон-Кейнс Донс 2:2 Шрусбери Таун Ипсвич 2:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:3 Суиндон Таун Крю Александра 3:4 Шрусбери Таун Кембридж Юнайтед 0:2 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Бёртон Питерборо Юнайтед 5:1 Шрусбери Таун Флитвуд Таун 1:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Рочдейл Шрусбери Таун 0:1 Бристоль Роверс Уимблдон 0:1 Шрусбери Таун

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шрусбери Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Кубок

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Шрусбери Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 20 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 145
    Саутгемптон 97.9% (142)
    X 2.1% (3)
    Шрусбери Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Шрусбери Таун
    1.49
    5.00
    7.64
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.32 5.00 10.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.49 4.60 6.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.46 4.45 7.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.48 4.20 7.10
      1.43 4.56 7.64

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    3.70 1.28 2.90 1.42 1.97 1.85 1.54 2.48 1.37 3.15 1.19 4.55 1.14 6.00 1.06 8.50 1.06 9.60
    10.00 1.01 9.10 1.03 3.62 1.27 2.88 1.42 2.01 1.89 1.55 2.45 1.36 3.04 1.15 4.95 1.10 5.55 1.01 9.80
    12.00 1.01 8.50 1.05 3.50 1.27 2.75 1.42 1.92 1.88 1.72 2.12 1.51 2.55 1.33 3.15 1.14 5.10 1.11 5.90 1.02 9.30 1.05 9.40 0.00 16.00
    3.82 1.26 2.95 1.41 2.30 1.63 1.97 1.86 1.74 2.11 1.52 2.56 1.47 2.71 1.34 3.27 1.12 6.51
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.95 1.37 1.95 1.80 1.43 2.70 1.10 6.40
    3.12 1.36 2.05 1.77 1.47 2.68
    1.96 1.84 1.45 2.75 1.15 5.50
    3.13 1.37 2.58 1.51 2.02 1.83 1.61 2.34 1.43 2.85 1.32 3.38
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.10 1.21 1.74 2.02 1.20 4.20
    2.83 1.43 1.73 2.11 1.31 3.45
    2.75 1.42 1.70 2.08 1.29 3.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.00 1.75
    1.99 1.76
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.16
    5.10 1.11
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.80 1.25
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Шрусбери Таун

    Исход игры
    Саутгемптон
    97.9% (142)
    Ничья
    2.1% (3)
    Шрусбери Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35.42% (51)
    Меньше
    64.58% (93)
    Обе команды забьют
    Да
    25% (36)
    Нет
    75% (108)
    Популярный счёт
    2:0 Саутгемптон
    50.3% (73)
    2:1 Саутгемптон
    17.9% (26)
    1:0 Саутгемптон
    12.4% (18)
    3:0 Саутгемптон
    11% (16)
    3:1 Саутгемптон
    4.8% (7)
    1:1 Ничья
    1.4% (2)
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