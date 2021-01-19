Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Шрусбери Таун
18
Валери
Ян
35
Беднарек
Ян
29
Вокинс
Джейк
65
Уоттс
Калеб
31
Шаркич
Матия
10
Вела
Джошуа
23
Удох
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Валери ЯнЗащитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
-
29 Вокинс ДжейкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
65 Уоттс КалебПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Льюис ХарриВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Ферри УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
-
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Основной состав
-
31 Шаркич МатияВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Вела ДжошуаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Удох ДаниэльНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Сирс РайанПолузащитник
-
6 Госс ШонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Леон КларкНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Коттерилл Стив
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дэниелс Чарли
|1
|0.5
|2.
|Уокер Брэд
|1
|0.5
|3.
|Удох Даниэль
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Пьер Аарон
|0
|1
|2.
|Норберн Оливер
|1
|0
|3.
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|4.
|Госс Шон
|1
|0
|5.
|Удох Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Шрусбери Таун
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шрусбери Таун 1:0 Блэкпул Уиган 1:1 Шрусбери Таун Донкастер 0:1 Шрусбери Таун Линкольн Сити 0:1 Шрусбери Таун
Халл Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:4 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:1 Чарльтон Шрусбери Таун 2:2 Аккрингтон Шрусбери Таун 1:0 Оксфорд Сити Милтон-Кейнс Донс 2:2 Шрусбери Таун Ипсвич 2:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:3 Суиндон Таун Крю Александра 3:4 Шрусбери Таун Кембридж Юнайтед 0:2 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Бёртон Питерборо Юнайтед 5:1 Шрусбери Таун Флитвуд Таун 1:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Рочдейл Шрусбери Таун 0:1 Бристоль Роверс Уимблдон 0:1 Шрусбери Таун
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шрусбери Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Саутгемптон - Шрусбери Таун
Исход игры
Саутгемптон
97.9% (142)
Ничья
2.1% (3)
Шрусбери Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35.42% (51)
Меньше
64.58% (93)
Обе команды забьют
Да
25% (36)
Нет
75% (108)
Популярный счёт
2:0 Саутгемптон
50.3% (73)
2:1 Саутгемптон
17.9% (26)
1:0 Саутгемптон
12.4% (18)
3:0 Саутгемптон
11% (16)
3:1 Саутгемптон
4.8% (7)
1:1 Ничья
1.4% (2)
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