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Саутгемптон
 
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Стадион:
Шрусбери Таун

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Шрусбери Таун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дэниелс Чарли 1 0.5
2. Уокер Брэд 1 0.5
3. Удох Даниэль 1 0.5

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
Шрусбери Таун
# Игрок      
1. Пьер Аарон 0 1
2. Норберн Оливер 1 0
3. Каммингс Джейсон 1 0
4. Госс Шон 1 0
5. Удох Даниэль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Саутгемптон 0 0 0 0 0 0 0
 Шрусбери Таун 0 0 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 33.33% (1)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Шрусбери Таун 1:0 Блэкпул Уиган 1:1 Шрусбери Таун Донкастер 0:1 Шрусбери Таун Линкольн Сити 0:1 Шрусбери Таун
Халл Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:4 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:1 Чарльтон Шрусбери Таун 2:2 Аккрингтон Шрусбери Таун 1:0 Оксфорд Сити Милтон-Кейнс Донс 2:2 Шрусбери Таун Ипсвич 2:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:3 Суиндон Таун Крю Александра 3:4 Шрусбери Таун Кембридж Юнайтед 0:2 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Бёртон Питерборо Юнайтед 5:1 Шрусбери Таун Флитвуд Таун 1:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Рочдейл Шрусбери Таун 0:1 Бристоль Роверс Уимблдон 0:1 Шрусбери Таун

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шрусбери Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Саутгемптон 2:0 Шрусбери Таун Кубок

Будет доступно позже.

  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Шрусбери Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 56 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Саутгемптон 100% (7)
    X 0% (0)
    Шрусбери Таун 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Шрусбери Таун
    1.27
    5.85
    12.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.25 5.75 12.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 5.85 11.75
    Бонус: 5 000 ₽ 1.27 5.80 11.00
      1.23 5.75 12.69

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    11.75 1.00 11.00 1.02 4.20 1.21 3.38 1.32 2.24 1.72 1.72 2.12 1.46 2.64 1.21 4.05 1.15 4.60 1.04 7.90
    15.00 1.01 9.80 1.02 4.20 1.21 3.35 1.30 2.18 1.68 1.95 1.85 1.72 2.12 1.45 2.65 1.22 4.00 1.17 4.70 1.06 8.10 1.05 8.70 0.00 13.50
    4.25 1.21 2.57 1.49 2.16 1.67 1.93 1.87 1.68 2.15 1.53 2.46 1.43 2.74 1.16 5.07
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2
    3.38 1.32 2.28 1.63 1.55 2.45
    2.23 1.65 1.51 2.44 1.18 4.50
    2.53 1.43 2.13 1.67 1.66 2.14 1.41 2.59 1.21 3.31
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
    3.20 1.35 1.86 1.94 1.39 3.00
    3.20 1.32 1.85 1.89 1.39 2.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.25 1.60
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.10 1.21
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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Шрусбери Таун

    Исход игры
    Саутгемптон
    100% (7)
    Ничья
    0% (0)
    Шрусбери Таун
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    14.29% (1)
    Меньше
    85.71% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    14.29% (1)
    Нет
    85.71% (6)
    Популярный счёт
    1:0 Саутгемптон
    42.9% (3)
    2:0 Саутгемптон
    42.9% (3)
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