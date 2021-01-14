Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Шрусбери Таун
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дэниелс Чарли
|1
|0.5
|2.
|Уокер Брэд
|1
|0.5
|3.
|Удох Даниэль
|1
|0.5
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Пьер Аарон
|0
|1
|2.
|Норберн Оливер
|1
|0
|3.
|Каммингс Джейсон
|1
|0
|4.
|Госс Шон
|1
|0
|5.
|Удох Даниэль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Шрусбери Таун
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +9 =5 -6Лестер 2:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Ливерпуль Саутгемптон 0:0 Вест Хэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 3:0 Шеффилд Юнайтед Брайтон 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед
Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +8 =6 -6Шрусбери Таун 1:0 Блэкпул Уиган 1:1 Шрусбери Таун Донкастер 0:1 Шрусбери Таун Линкольн Сити 0:1 Шрусбери Таун
Халл Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:4 Линкольн Сити Шрусбери Таун 1:1 Чарльтон Шрусбери Таун 2:2 Аккрингтон Шрусбери Таун 1:0 Оксфорд Сити Милтон-Кейнс Донс 2:2 Шрусбери Таун Ипсвич 2:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:3 Суиндон Таун Крю Александра 3:4 Шрусбери Таун Кембридж Юнайтед 0:2 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Бёртон Питерборо Юнайтед 5:1 Шрусбери Таун Флитвуд Таун 1:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Рочдейл Шрусбери Таун 0:1 Бристоль Роверс Уимблдон 0:1 Шрусбери Таун
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шрусбери Таун: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Будет доступно позже.
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шрусбери Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Шрусбери Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Саутгемптон - Шрусбери Таун
Исход игры
Саутгемптон
100% (7)
Ничья
0% (0)
Шрусбери Таун
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
14.29% (1)
Меньше
85.71% (6)
Обе команды забьют
Да
14.29% (1)
Нет
85.71% (6)
Популярный счёт
1:0 Саутгемптон
42.9% (3)
2:0 Саутгемптон
42.9% (3)
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