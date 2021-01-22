Чорли
0:1
Первый тайм: 45'
Стадион: Victory Park
Вулверхэмптон
0:1
12' ГолВитинью II
36' Желтая карточкаТомлинсон Виллем
11
Ньюби
Эллиот
27
Холл
Коннор
21
Радди
Джон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
20
Витинью
II
17
Силва
Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Ньюби ЭллиотПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Холл КоннорНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Хенли АдамЗащитник
-
19 Робертс Лео
-
-
-
-
-
-
21 Даттон Льюис
-
Главный тренер: Jamie Vermiglio
- Основной состав
-
21 Радди ДжонВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Витинью IIПолузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
11 Патрисиу РуйВратарь
- Защитник
- Защитник
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
12'
0:1
36'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Холл Коннор
|3
|0.75
|2.
|Ньюби Эллиот
|1
|0.25
|3.
|Кэлвли Майк
|1
|0.25
|4.
|Кардуэлл Гарри
|1
|0.25
|5.
|Бэйнс Льюис
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Адама
|1
|0.5
|2.
|Витинью II
|1
|0.5
|3.
|Невеш Рубен
|0
|0
|4.
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|2.
|Аит-Нури Раян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чорли
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Вулверхэмптон
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чорли Последние 20 матчей: +10 =4 -6Чорли 3:2 Фарсли Селтик Чорли 1:2 Лемингтон Чорли 2:0 Дерби Филд 4:0 Чорли
Честер 1:2 Чорли Чорли 3:1 Филд Гайзли 2:0 Чорли Альфретон 1:1 Чорли Чорли 1:0 Гайзли Бостон Юнайтед 0:2 Чорли Чорли 1:1 Керзон Питерборо Юнайтед 1:2 Чорли Херефорд 2:2 Чорли Телфорд 0:1 Чорли Уиган 2:3 Чорли Брэдфорд Парк 0:0 Чорли Чорли 0:2 Киддерминстер Саутпорт 1:0 Чорли Чорли 1:0 Йорк Сити Чорли 1:2 Глостер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чорли» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чорли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чорли» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Чорли 0:1 Вулверхэмптон
Исход игры
Чорли
6.9% (10)
Ничья
2.8% (4)
Вулверхэмптон
90.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (60)
Меньше
58.33% (84)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
0:2 Вулверхэмптон
40% (58)
1:2 Вулверхэмптон
21.4% (31)
0:1 Вулверхэмптон
12.4% (18)
1:3 Вулверхэмптон
7.6% (11)
0:3 Вулверхэмптон
6.2% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:0 Чорли
2.1% (3)
2:1 Чорли
2.1% (3)
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