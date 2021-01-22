  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Чорли
0:1
Первый тайм: 45'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
0:1
12' Гол
Витинью II
36' Желтая карточка
Томлинсон Виллем
45'
1
Урвин
Мэттью
2
Бёрч
Арлен
4
Холлс
Энди
5
Лизер
Скотт
6
Бэйнс
Льюис
12
Томлинсон
Виллем
11
Ньюби
Эллиот
8
Кэлвли
Майк
13
Шентон
Оливер
9
Кардуэлл
Гарри
27
Холл
Коннор
21
Радди
Джон
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
2
Хувер
Ки-Джана
32
Дендонкер
Леандер
28
Моутинью
Жоау
3
Аит-Нури
Раян
20
Витинью
II
17
Силва
Фабио
23
Кутроне
Патрик
Чорли
4-1-3-2
Вулверхэмптон
3-4-1-2

Ход матча

12'
0:1
Витинью II
(Килман Макс)
36'
Томлинсон Виллем
 

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Чорли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Холл Коннор 3 0.75
2. Ньюби Эллиот 1 0.25
3. Кэлвли Майк 1 0.25
4. Кардуэлл Гарри 1 0.25
5. Бэйнс Льюис 1 0.25
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Адама 1 0.5
2. Витинью II 1 0.5
3. Невеш Рубен 0 0
4. Килман Макс 0 0

Карточки

Чорли
# Игрок      
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Гиббс-Уайт Морган 1 0
2. Аит-Нури Раян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чорли 16.67% (1) 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Вулверхэмптон 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Чорли Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Чорли 3:2 Фарсли Селтик Чорли 1:2 Лемингтон Чорли 2:0 Дерби Филд 4:0 Чорли
Честер 1:2 Чорли Чорли 3:1 Филд Гайзли 2:0 Чорли Альфретон 1:1 Чорли Чорли 1:0 Гайзли Бостон Юнайтед 0:2 Чорли Чорли 1:1 Керзон Питерборо Юнайтед 1:2 Чорли Херефорд 2:2 Чорли Телфорд 0:1 Чорли Уиган 2:3 Чорли Брэдфорд Парк 0:0 Чорли Чорли 0:2 Киддерминстер Саутпорт 1:0 Чорли Чорли 1:0 Йорк Сити Чорли 1:2 Глостер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
  • Первый тайм
  • Дополнительное время
    45'
    Минута добавлена к основному времени первого тайма.
  • Угловой
    44'
    Не могут игроки "Вулверхэмптона" ничего создать сегодня. Опасных моментов у ворот "Чорли" нет. Не поплатились бы гости!
  • 43'
    Дендонкер вновь забежал по правому флангу, из угла поля пытался прострелить в штрафную площадь, защитник "Чорли" мяч выбил.
  • 42'
    Немного увлеклись атакой сейчас игроки "Чорли", в итоге гости получили возможность провести контратаку, но Витинью просто забросил мяч в штрафную в руки Урвину. Да, настрой академичный у "Вулверхэмптона".
  • Фол, нарушение
    40'
    В атаку намеревались убежать игроки "Вулверхэмптона", и тут Холлс влетел сзади в ногу Аиту-Нури. Тянуло на карточку, но Тэйлор пожалел защитника "Чорли".
  • 39'
    Первый тайм постепенно подходит к своему завершению, по-прежнему не самый высокий темп встречи у нас, "Чорли" очень старается, но мастерства пока хватает в обороне гостям.
  • 37'
    Моутинью отыграл направо со штрафного на Хувера, который намеревался в штрафную площадь навесить, но мяч с ноги свалился, улетев за лицевую.
  • Желтая карточка
    36'
    Первая карточка у нас. Хувер на скорости готовился ворваться в штрафную площадь, но его снёс Томлинсон.
  • Угловой
    34'
    Угловой у ворот "Чорли". Моутинью навесил справа к линии вратарской площадки, выбивает мяч игрок хозяев. Мяч португальцу вернули, он вновь прострелил, и вновь отбились футболисты в чёрно-белом.
  • 32'
    Дендонкер справа длинный заброс в штрафную площадь "Чорли" сделал, хозяева отбиваются. В общем-то нет моментов у ворот Радди. Можно сказать, что хозяева даже впереди интереснее.
  • 30'
    "Вулверхэмптону" и обороняться приходится довольно серьёзно! Сейчас игроки "Чорли" сообразили два подряд навеса в штрафную площадь, удалось отбиться гостям.
  • 28'
    Нет у нас высоких скоростей, "Вулверхэмптон" чувствует, что можно все силы не тратить, по крайней мере пока.
  • 27'
    Сам Бёрч справа исполнил аут, забросил на ближнюю штангу в штрафную площадь, мяч выбит. Старается "Чорли"!
  • 26'
    Хорошая атака "Чорли", Холл на правом фланге подключился Бёрча, у которого защитник успел мяч в аут выбить.
  • 25'
    Обосновались сейчас игроки "Чорли" на чужой половине поля, неплохая подача с левого фланга последовала, но до удара дело не дошло. Молодцы хозяева, замысле в атаке у них есть!
  • 24'
    Штрафной заработали "волки" на левом фланге, Моутинью навешивал к ближнему краю штрафной, очень низко получилось. Отбили хозяева мяч.
  • 22'
    Середина первого тайма, пока 0:1. Не намерен сегодня "Вулверхэмптон" феерический футбол показывать, пока всё спокойно разыгрывают игроки гостей.
     
  • 20'
    Не тушуется "Чорли", надо сказать! С большим желанием бегут вперёд игроки хозяев, но мастерства не везде хватает, конечно.
  • 19'
    Аит-Нури забрался справа в штрафную "Чорли", но защитника обыграть не удалось, выбит мяч в аут.
  • 17'
    Томлинсон подкараулил отскок из штрафной площади соперника, принял мяч на грудь, а потом попытался с лёта пробить! Получилось неплохо, но всё же в створ полузащитник не попал. Недалеко от девятки!
  • 16'
    "Уиган", "Петерборо", "Дерби Каунти" - это команды прошли футболисты "Чорли" на пути к 1/16 финала Кубка Англии. Без сенсаций никуда!
  • 14'
    Никуда не торопятся гости, спокойно разыгрывают мяч футболисты "Вулверхэмптона".
  • 13'
    В атаке "Чорли", пошла подача в штрафную площадь, где Харри головой сыграл, но удар не получился. Отлетел мяч в руки Радди.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Витинью! 0:1!
    Первый пошёл! Витинью отважился на дальний удар метров с 30-ти, мяч эффектно закрутился, попав под перекладину ворот Урвина!
  • 11'
    И вновь игроки "Вулверхэмптона" перешли на половину поля соперника, идёт затяжной розыгрыш.
  • 9'
    Игроки "Чорли" заработали штрафной удар. Пошла подача от Томлинсона, скидка в центр, отбились гости. Но подбор оказался за тем же Томлинсоном, который издали пробил и в створ попал! Радди мяч поймал, благо не очень сильно получилось у полузащитника хозяев.
  • 7'
    Заброс в штрафную площадь "Чорли", подтолкнул там Хувер в спину оппонента. Уже чувствуется, что "Вулверхэмптон" может скоро забить. Антураж такой.
  • Угловой
    6'
    Разыграли справа угловой игроки "Вулверхэмптона", Моутинью отыграл на Хувера, тот навесил в штрафную площадь, отбились игроки "Чорли".
  • 5'
    Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Чорли", Кутроне наносил удар по воротам, но в створ не попал. Мяч подскочил перед форвардом, да и защитник успел помешать. Угловой.
  • 4'
    Заброс в штрафную площадь "Чорли", отбиваются хозяева поля.
  • 3'
    Игроки "Вулверхэмптона" обосновались с мячом на половине поля соперника, всё же статус обязывает доминировать представителей Премьер-лиги.
  • 2'
    Коннор Холл нанёс первый удар по воротам "волков", но пока обошлось! Вот так начало! Весело пошли вперёд игроки "Чорли"!
  • Первый тайм начался
    1'
    На коленях постояли, теперь можно начинать играть в футбол! "Чорли" - команда из пятого дивизиона английских чемпионатов. По форме хозяева похожи на "Ньюкасл" - полосатая чёрно-белая форма, а "Вулверхэмптон" сыграет в оранжевых майках с чёрными элементами.
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые зрители, любители футбола!
    Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция поединка 1/16 финала Кубка Англии между командами "Чорли" и "Вулверхэмптон". С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 145
Чорли 6.9% (10)
X 2.8% (4)
Вулверхэмптон 90.3% (131)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Чорли
Ничья
Вулверхэмптон
41.00
8.60
1.21
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 39.00 14.00 1.05
Бонус: 10 000 ₽ 19.00 8.60 1.14
Бонус: 5 000 ₽ 16.25 7.30 1.21
Бонус: 5 000 ₽ 41.00 11.00 1.06
  20.50 7.12 1.16

Самый высокий коэффициент на матч «Чорли» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чорли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чорли» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.60 1.11 3.10 1.38 2.48 1.55 1.87 1.94 1.52 2.55 1.38 3.10 1.16 5.40
4.75 1.14 3.90 1.22 2.44 1.53 1.94 1.86 1.63 2.42 1.32 3.38 1.23 3.98 1.08 6.50 1.06 7.00 1.00 11.25
16.00 0.00 10.50 1.02 4.20 1.22 5.10 1.33 2.15 1.55 2.03 1.79 1.82 1.97 1.70 2.15 1.48 2.63 1.80 2.02 1.20 4.44 1.15 5.30 1.03 9.07 1.02 9.68 1.01 13.00 1.01 10.50 1.01 14.00
5.04 1.17 2.88 1.40 2.27 1.62 1.98 1.83 1.67 2.19 1.49 2.59 1.94 1.87 1.72 2.10 1.51 2.51 1.22 4.26 1.11 6.81
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
3.76 1.27 2.56 1.51 1.64 2.26 1.26 3.85 1.17 5.05
2.85 1.42 1.85 1.95 1.53 2.50 1.09 7.20 1.06 8.80
3.10 1.37 2.48 1.54 1.87 1.95 1.27 3.56 1.13 5.32 1.59 2.31 1.37 2.96
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
6.00 1.11 2.34 1.56 1.73 2.03 1.42 2.75
5.15 1.16 3.68 1.28 2.01 1.80 1.50 2.59 1.31 3.45 1.15 5.35
4.25 1.18 3.06 1.33 1.85 1.95 1.38 3.00 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.19 1.63
3.35 1.31
Букмекер Да Нет
4.90 1.16
10.00 1.04
Букмекер Да Нет
3.75 1.24
5.30 1.15
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Чорли 0:1 Вулверхэмптон онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline



Прогнозы на матч Чорли 0:1 Вулверхэмптон

Исход игры
Чорли
6.9% (10)
Ничья
2.8% (4)
Вулверхэмптон
90.3% (131)
Тотал 2.5
Больше
41.67% (60)
Меньше
58.33% (84)
Обе команды забьют
Да
36.81% (53)
Нет
63.19% (91)
Популярный счёт
0:2 Вулверхэмптон
40% (58)
1:2 Вулверхэмптон
21.4% (31)
0:1 Вулверхэмптон
12.4% (18)
1:3 Вулверхэмптон
7.6% (11)
0:3 Вулверхэмптон
6.2% (9)
1:1 Ничья
2.1% (3)
2:0 Чорли
2.1% (3)
2:1 Чорли
2.1% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



 