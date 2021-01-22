В атаку намеревались убежать игроки "Вулверхэмптона", и тут Холлс влетел сзади в ногу Аиту-Нури. Тянуло на карточку, но Тэйлор пожалел защитника "Чорли".

Немного увлеклись атакой сейчас игроки "Чорли", в итоге гости получили возможность провести контратаку, но Витинью просто забросил мяч в штрафную в руки Урвину. Да, настрой академичный у "Вулверхэмптона".

Дендонкер вновь забежал по правому флангу, из угла поля пытался прострелить в штрафную площадь, защитник "Чорли" мяч выбил.

Не могут игроки "Вулверхэмптона" ничего создать сегодня. Опасных моментов у ворот "Чорли" нет. Не поплатились бы гости!

Минута добавлена к основному времени первого тайма.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

39' Первый тайм постепенно подходит к своему завершению, по-прежнему не самый высокий темп встречи у нас, "Чорли" очень старается, но мастерства пока хватает в обороне гостям.

37' Моутинью отыграл направо со штрафного на Хувера, который намеревался в штрафную площадь навесить, но мяч с ноги свалился, улетев за лицевую.

36' Первая карточка у нас. Хувер на скорости готовился ворваться в штрафную площадь, но его снёс Томлинсон.

34' Угловой у ворот "Чорли". Моутинью навесил справа к линии вратарской площадки, выбивает мяч игрок хозяев. Мяч португальцу вернули, он вновь прострелил, и вновь отбились футболисты в чёрно-белом.

32' Дендонкер справа длинный заброс в штрафную площадь "Чорли" сделал, хозяева отбиваются. В общем-то нет моментов у ворот Радди. Можно сказать, что хозяева даже впереди интереснее.

30' "Вулверхэмптону" и обороняться приходится довольно серьёзно! Сейчас игроки "Чорли" сообразили два подряд навеса в штрафную площадь, удалось отбиться гостям.

28' Нет у нас высоких скоростей, "Вулверхэмптон" чувствует, что можно все силы не тратить, по крайней мере пока.

27' Сам Бёрч справа исполнил аут, забросил на ближнюю штангу в штрафную площадь, мяч выбит. Старается "Чорли"!

26' Хорошая атака "Чорли", Холл на правом фланге подключился Бёрча, у которого защитник успел мяч в аут выбить.

25' Обосновались сейчас игроки "Чорли" на чужой половине поля, неплохая подача с левого фланга последовала, но до удара дело не дошло. Молодцы хозяева, замысле в атаке у них есть!

24' Штрафной заработали "волки" на левом фланге, Моутинью навешивал к ближнему краю штрафной, очень низко получилось. Отбили хозяева мяч.

22' Середина первого тайма, пока 0:1. Не намерен сегодня "Вулверхэмптон" феерический футбол показывать, пока всё спокойно разыгрывают игроки гостей.



20' Не тушуется "Чорли", надо сказать! С большим желанием бегут вперёд игроки хозяев, но мастерства не везде хватает, конечно.

19' Аит-Нури забрался справа в штрафную "Чорли", но защитника обыграть не удалось, выбит мяч в аут.

17' Томлинсон подкараулил отскок из штрафной площади соперника, принял мяч на грудь, а потом попытался с лёта пробить! Получилось неплохо, но всё же в створ полузащитник не попал. Недалеко от девятки!

16' "Уиган", "Петерборо", "Дерби Каунти" - это команды прошли футболисты "Чорли" на пути к 1/16 финала Кубка Англии. Без сенсаций никуда!

14' Никуда не торопятся гости, спокойно разыгрывают мяч футболисты "Вулверхэмптона".

13' В атаке "Чорли", пошла подача в штрафную площадь, где Харри головой сыграл, но удар не получился. Отлетел мяч в руки Радди.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ! Витинью! 0:1!

Первый пошёл! Витинью отважился на дальний удар метров с 30-ти, мяч эффектно закрутился, попав под перекладину ворот Урвина!

11' И вновь игроки "Вулверхэмптона" перешли на половину поля соперника, идёт затяжной розыгрыш.

9' Игроки "Чорли" заработали штрафной удар. Пошла подача от Томлинсона, скидка в центр, отбились гости. Но подбор оказался за тем же Томлинсоном, который издали пробил и в створ попал! Радди мяч поймал, благо не очень сильно получилось у полузащитника хозяев.

7' Заброс в штрафную площадь "Чорли", подтолкнул там Хувер в спину оппонента. Уже чувствуется, что "Вулверхэмптон" может скоро забить. Антураж такой.

6' Разыграли справа угловой игроки "Вулверхэмптона", Моутинью отыграл на Хувера, тот навесил в штрафную площадь, отбились игроки "Чорли".

5' Прострел с правого фланга в штрафную площадь "Чорли", Кутроне наносил удар по воротам, но в створ не попал. Мяч подскочил перед форвардом, да и защитник успел помешать. Угловой.

4' Заброс в штрафную площадь "Чорли", отбиваются хозяева поля.

3' Игроки "Вулверхэмптона" обосновались с мячом на половине поля соперника, всё же статус обязывает доминировать представителей Премьер-лиги.

2' Коннор Холл нанёс первый удар по воротам "волков", но пока обошлось! Вот так начало! Весело пошли вперёд игроки "Чорли"!