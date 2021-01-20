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Чорли
 
Позже

Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Чорли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Connor Hall1 2 0.67
2. Elliot Newby 1 0.33
3. Mike Calveley 1 0.33
4. Harry Cardwell 1 0.33
5. Холл Коннор 1 0.33
6. Lewis Baines 1 0.33
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Траоре Адама 1 1
2. Невеш Рубен 0 0

Карточки

Чорли
# Игрок      
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Гиббс-Уайт Морган 1 0
2. Аит-Нури Раян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Чорли 16.67% (1) 0 0 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)
 Вулверхэмптон 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Чорли Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Чорли 3:2 Фарсли Селтик Чорли 1:2 Лемингтон Чорли 2:0 Дерби Филд 4:0 Чорли
Честер 1:2 Чорли Чорли 3:1 Филд Гайзли 2:0 Чорли Альфретон 1:1 Чорли Чорли 1:0 Гайзли Бостон Юнайтед 0:2 Чорли Чорли 1:1 Керзон Питерборо Юнайтед 1:2 Чорли Херефорд 2:2 Чорли Телфорд 0:1 Чорли Уиган 2:3 Чорли Брэдфорд Парк 0:0 Чорли Чорли 0:2 Киддерминстер Саутпорт 1:0 Чорли Чорли 1:0 Йорк Сити Чорли 1:2 Глостер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Чорли - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 января 2021, осталось 2 дня 18 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Чорли 13% (7)
    X 3.7% (2)
    Вулверхэмптон 83.3% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Чорли
    Ничья
    Вулверхэмптон
    22.00
    9.30
    1.16
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 16.80 8.50 1.14
    Бонус: 10 000 ₽ 18.00 8.40 1.14
    Бонус: 5 000 ₽ 22.00 9.30 1.15
    Бонус: 5 000 ₽ 18.00 8.60 1.13
      13.99 8.12 1.16

    Самый высокий коэффициент на матч «Чорли» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чорли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чорли» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.60 1.11 3.10 1.38 2.48 1.55 1.87 1.94 1.53 2.55 1.38 3.10 1.16 5.40
    6.10 1.08 5.35 1.12 2.99 1.37 2.40 1.57 1.89 2.01 1.51 2.56 1.35 3.10 1.16 4.65 1.12 5.15 1.03 8.50
    6.30 1.10 5.40 1.13 3.00 1.36 2.48 1.55 2.10 1.74 1.86 1.94 1.73 2.11 1.50 2.48 1.36 3.00 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 8.10 1.04 8.30 1.01 13.50
    6.65 1.11 3.01 1.37 2.41 1.56 2.04 1.76 1.83 1.98 1.65 2.22 1.48 2.62 1.34 3.19 1.14 5.67
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.20 1.78 1.97 1.22 4.00
    4.45 1.21 3.10 1.37 1.81 2.00 1.36 3.12 1.24 4.05
    2.95 1.37 1.80 2.01 1.35 3.10
    3.04 1.37 2.13 1.70 1.77 2.05 1.54 2.45 1.32 3.35
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    6.00 1.11 2.34 1.56 1.73 2.03 1.42 2.70
    4.70 1.19 2.31 1.61 1.71 2.14 1.42 2.88 1.17 5.05
    2.33 1.57 1.73 2.03 1.42 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.16 1.65
    2.18 1.63
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.25
    3.75 1.25
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    Прогнозы на матч Чорли - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Чорли
    13% (7)
    Ничья
    3.7% (2)
    Вулверхэмптон
    83.3% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.28% (24)
    Меньше
    54.72% (29)
    Обе команды забьют
    Да
    43.4% (23)
    Нет
    56.6% (30)
    Популярный счёт
    0:2 Вулверхэмптон
    31.5% (17)
    1:2 Вулверхэмптон
    25.9% (14)
    0:1 Вулверхэмптон
    11.1% (6)
    1:3 Вулверхэмптон
    7.4% (4)
    2:0 Чорли
    3.7% (2)
    2:1 Чорли
    3.7% (2)
    1:0 Чорли
    3.7% (2)
    1:1 Ничья
    3.7% (2)
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