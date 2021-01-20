Чорли
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Стадион: Victory Park
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Connor Hall1
|2
|0.67
|2.
|Elliot Newby
|1
|0.33
|3.
|Mike Calveley
|1
|0.33
|4.
|Harry Cardwell
|1
|0.33
|5.
|Холл Коннор
|1
|0.33
|6.
|Lewis Baines
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Траоре Адама
|1
|1
|2.
|Невеш Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Гиббс-Уайт Морган
|1
|0
|2.
|Аит-Нури Раян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Чорли
|16.67% (1)
|0
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|Вулверхэмптон
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Чорли Последние 20 матчей: +10 =4 -6Чорли 3:2 Фарсли Селтик Чорли 1:2 Лемингтон Чорли 2:0 Дерби Филд 4:0 Чорли
Честер 1:2 Чорли Чорли 3:1 Филд Гайзли 2:0 Чорли Альфретон 1:1 Чорли Чорли 1:0 Гайзли Бостон Юнайтед 0:2 Чорли Чорли 1:1 Керзон Питерборо Юнайтед 1:2 Чорли Херефорд 2:2 Чорли Телфорд 0:1 Чорли Уиган 2:3 Чорли Брэдфорд Парк 0:0 Чорли Чорли 0:2 Киддерминстер Саутпорт 1:0 Чорли Чорли 1:0 Йорк Сити Чорли 1:2 Глостер
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +6 =4 -10Вулверхэмптон 2:3 Вест Бромвич Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Вулверхэмптон 1:0 Кристал Пэлас Брайтон 3:3 Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Бёрнли 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Челси Вулверхэмптон 0:1 Астон Вилла Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Арсенал 1:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон Лестер 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Чорли» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Чорли» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Чорли» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Чорли - Вулверхэмптон
Исход игры
Чорли
13% (7)
Ничья
3.7% (2)
Вулверхэмптон
83.3% (45)
Тотал 2.5
Больше
45.28% (24)
Меньше
54.72% (29)
Обе команды забьют
Да
43.4% (23)
Нет
56.6% (30)
Популярный счёт
0:2 Вулверхэмптон
31.5% (17)
1:2 Вулверхэмптон
25.9% (14)
0:1 Вулверхэмптон
11.1% (6)
1:3 Вулверхэмптон
7.4% (4)
2:0 Чорли
3.7% (2)
2:1 Чорли
3.7% (2)
1:0 Чорли
3.7% (2)
1:1 Ничья
3.7% (2)
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