Эмерсон на фланге аккуратно выставил ногу и как клюшкой отобрал мяч у Корника.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! АБРАХАМ!!! Джеймс справа сделал наброс к воротам, где Абрахам выиграл борьбу вверху у Локьера и отправил головой мяч под перекладину.

Удар Ри с двадцати шести метров на линии штрафной площади заблокировал Зума.

Гости разыграли угловой удар. Последовала подача на Корника, который головой пробил выше ворот.

Танниклиффу справа не удалось прострелить к воротам. Мяч оказался у Зума.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

15' Крутят повторы английские режиссёры, указывая, что в начале атаки лондонцев на поле было два мяча. ВАРа на этой стадии кубка нет и пересмотра гола уже не будет.

14' Игроки постепенно вытаптывают снег на поле и разметка всё больше становится различимой.

12' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

АБРАХАМ!!! Зиеш справа отправил к воротам Вернера. Тимо откатил мяч на Абрахама, который с двенадцати метров низом точно пробил в дальний угол.

12' Маунт от углового флага навесил на Зума, который головой пробил выше ворот.

11' Слуга выскочил к линии штрафной площади и в подкате смог выбить мяч у Абрахама. Зиеш выдал хороший пас на ход Тэмми.

10' Раддок на левом фланге не смог обыграть Джеймса и был вынужден делать передачу назад.

9' Эмерсон слева навесил к дальней штанге, где кроме Слуги никого не было. Голкипер "Лутон Таун" спокойно забрал мяч в руки.

8' Кларку в центре поля мяч попал в руку.

7' Вернер слева прострелил к воротам, но никто из партнёров не добрался до мяча.

6' Корник бросает ауты. Необычная роль для центрального нападающего. Перед воротами в это время будут бороться другие.

5' Ну а на поле пока спокойно. Хозяева на своей половине поля часто попадают под прессинг соперников.

4' Игра ведётся жёлтыми мячами. Со снегом они не сливаются, но более контрастная расцветка явно не помешала бы.

3' Сразу отметим погодные условия в Лондоне. Поле припорошено снегом. Линии разметки расчищены. По краям поля снега меньше - это результат козырьков над трибунами стадиона.

2' "Челси" играет в синей форме, "Лутон Таун" - в белых футболках и красных трусах.