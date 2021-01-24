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  3. Англия
Челси
2:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Лутон Таун
0'
1:0
11' Гол
Абрахам Тэмми
2:0
17' Гол
Абрахам Тэмми
20'
1
Аррисабалага
Кепа
24
Джеймс
Рис
II
15
Зума
Курт
4
Кристенсен
Андреас
33
Эмерсон
Палмиери
19
Маунт
Мэйсон
23
Гилмор
Билли
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
10
Пулишич
Кристиан
9
Абрахам
Тэмми
12
Слуга
Симон
26
Бри
Джеймс
15
Локьер
Том
16
Ри
Глен
5
Брэдли
Сонни
17
Раддок
Пелли
18
Кларк
Джордан
4
Танниклифф
Райан
22
Дьюзбери-Холл
Кирнан
24
Нейсмит
Кэл
7
Корник
Харри
Челси
4-2-3-1
Лутон Таун
4-1-4-1

Ход матча

11'
Абрахам Тэмми
1:0
17'
Абрахам Тэмми
(Джеймс Рис II)
2:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хаверц Кай 1 0.5
2. Хадсон-Одои Каллум 1 0.5
3. Вернер Тимо 1 0.5
4. Маунт Мэйсон 1 0.5
5. Аспиликуэта Сесар 0 0
6. Зиеш Хаким 0 0
Лутон Таун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Монкур Джордж 1 0.5
2. Бри Джеймс 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
Лутон Таун
# Игрок      
1. Хилтон Дэнни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Лутон Таун 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити
Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Лутон Таун Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брентфорд 1:0 Лутон Таун Борнмут 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:2 КПР Лутон Таун 1:0 Рединг
Лутон Таун 2:1 Бристоль Сити Рединг 2:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:0 Борнмут Мидлсбро 1:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:0 Престон Норт Энд Ковентри 0:0 Лутон Таун Суонси 2:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:1 Норвич Кардифф Сити 4:0 Лутон Таун Лутон Таун 1:1 Бирмингем Лутон Таун 1:1 Блэкберн Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун Ротерхэм 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:3 Брентфорд Лутон Таун 1:1 Ноттингем Форест Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун
  • Первый тайм
  • 21'
    Танниклиффу справа не удалось прострелить к воротам. Мяч оказался у Зума.
  • Угловой
    20'
    Гости разыграли угловой удар. Последовала подача на Корника, который головой пробил выше ворот.
  • 19'
    Удар Ри с двадцати шести метров на линии штрафной площади заблокировал Зума.
  • 2 гола - дубль!
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    АБРАХАМ!!! Джеймс справа сделал наброс к воротам, где Абрахам выиграл борьбу вверху у Локьера и отправил головой мяч под перекладину.
  • 16'
    Эмерсон на фланге аккуратно выставил ногу и как клюшкой отобрал мяч у Корника.
  • 15'
    Крутят повторы английские режиссёры, указывая, что в начале атаки лондонцев на поле было два мяча. ВАРа на этой стадии кубка нет и пересмотра гола уже не будет.
  • 14'
    Игроки постепенно вытаптывают снег на поле и разметка всё больше становится различимой.
  • Описание гола
    12'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    АБРАХАМ!!! Зиеш справа отправил к воротам Вернера. Тимо откатил мяч на Абрахама, который с двенадцати метров низом точно пробил в дальний угол.
  • Угловой
    12'
    Маунт от углового флага навесил на Зума, который головой пробил выше ворот.
  • 11'
    Слуга выскочил к линии штрафной площади и в подкате смог выбить мяч у Абрахама. Зиеш выдал хороший пас на ход Тэмми.
  • 10'
    Раддок на левом фланге не смог обыграть Джеймса и был вынужден делать передачу назад.
  • 9'
    Эмерсон слева навесил к дальней штанге, где кроме Слуги никого не было. Голкипер "Лутон Таун" спокойно забрал мяч в руки.
  • Фол, нарушение
    8'
    Кларку в центре поля мяч попал в руку.
  • 7'
    Вернер слева прострелил к воротам, но никто из партнёров не добрался до мяча.
  • 6'
    Корник бросает ауты. Необычная роль для центрального нападающего. Перед воротами в это время будут бороться другие.
  • 5'
    Ну а на поле пока спокойно. Хозяева на своей половине поля часто попадают под прессинг соперников.
  • 4'
    Игра ведётся жёлтыми мячами. Со снегом они не сливаются, но более контрастная расцветка явно не помешала бы.
  • 3'
    Сразу отметим погодные условия в Лондоне. Поле припорошено снегом. Линии разметки расчищены. По краям поля снега меньше - это результат козырьков над трибунами стадиона.
  • 2'
    "Челси" играет в синей форме, "Лутон Таун" - в белых футболках и красных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Стэмфорд Бридж"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 1/16 финала кубка Англии, в котором сыграют «Челси» и «Лутон Таун». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
Прогнозы 143
Челси 98.6% (141)
X 0% (0)
Лутон Таун 1.4% (2)
+1
выиграет Челси
Позиции Лэмпарда очень слабы, поэтому повторять "успехи" других топов ему нельзя. Необходимо обязательно... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.85 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лутон Таун
1.14
9.65
37.00
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 9.50 20.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.14 9.50 25.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 17.00 37.00
  1.13 9.65 20.89

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
5.30 1.11 4.50 1.17 2.64 1.46 2.12 1.72 1.73 2.23 1.39 3.00 1.28 3.54 1.11 5.25 1.08 6.10 1.01 10.50
12.50 0.00 5.63 1.10 4.40 1.18 4.60 1.19 3.70 1.27 1.94 1.86 2.27 1.62 1.80 2.00 1.52 2.52 1.27 3.70 1.20 4.44 1.07 7.00 1.05 7.57
6.55 1.12 2.92 1.42 2.61 1.51 2.28 1.65 1.95 1.90 1.74 2.13 1.58 2.43 1.47 2.67 1.31 3.54 1.12 6.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
4.25 1.22 3.04 1.38 1.71 2.14 1.35 3.20 1.20 4.65
4.05 1.23 2.95 1.37 3.00 1.38 1.97 1.82 1.44 2.75 1.12 5.25 1.08 6.32
3.67 1.30 3.00 1.41 2.13 1.75 1.78 2.09 1.55 2.52 1.32 3.52
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.60 1.14 4.05 1.24 2.12 1.72 1.59 2.36 1.36 3.12 1.16 5.20
5.21 1.12 3.96 1.21 2.06 1.66 1.60 2.25 1.32 3.20 1.14 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.35 1.47
Букмекер Да Нет
5.80 1.17
Букмекер Да Нет
3.95 1.22
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Прогнозы на матч Челси 2:0 Лутон Таун

Исход игры
Челси
98.6% (141)
Ничья
0% (0)
Лутон Таун
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (67)
Меньше
52.14% (73)
Обе команды забьют
Да
15.71% (22)
Нет
84.29% (118)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.6% (68)
3:0 Челси
21.7% (31)
3:1 Челси
8.4% (12)
4:0 Челси
7.7% (11)
2:1 Челси
4.9% (7)
1:0 Челси
3.5% (5)
5:0 Челси
1.4% (2)
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