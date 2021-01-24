Челси
2:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Лутон Таун
1:0
11' ГолАбрахам Тэмми
2:0
17' ГолАбрахам Тэмми
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
23
Гилмор
Билли
22
Зиеш
Хаким
11
Вернер
Тимо
12
Слуга
Симон
26
Бри
Джеймс
15
Локьер
Том
16
Ри
Глен
17
Раддок
Пелли
24
Нейсмит
Кэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Маунт МэйсонПолузащитник
-
23 Гилмор БиллиПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
11 Вернер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Чилуэлл БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Хаверц КайПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Жиру ОливьеНападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Основной состав
-
12 Слуга СимонВратарь
-
26 Бри ДжеймсЗащитник
-
15 Локьер ТомЗащитник
-
16 Ри ГленЗащитник
- Защитник
-
17 Раддок ПеллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Нейсмит КэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Ли ЭллиотНападающий
- Нападающий
-
27 Номб Сэм
-
Главный тренер: Джонс Натан
Ход матча
11'
1:0
17'
2:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хаверц Кай
|1
|0.5
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.5
|3.
|Вернер Тимо
|1
|0.5
|4.
|Маунт Мэйсон
|1
|0.5
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|6.
|Зиеш Хаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Монкур Джордж
|1
|0.5
|2.
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Хилтон Дэнни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Лутон Таун
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити
Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Лутон Таун Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брентфорд 1:0 Лутон Таун Борнмут 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:2 КПР Лутон Таун 1:0 Рединг
Лутон Таун 2:1 Бристоль Сити Рединг 2:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:0 Борнмут Мидлсбро 1:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:0 Престон Норт Энд Ковентри 0:0 Лутон Таун Суонси 2:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:1 Норвич Кардифф Сити 4:0 Лутон Таун Лутон Таун 1:1 Бирмингем Лутон Таун 1:1 Блэкберн Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун Ротерхэм 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:3 Брентфорд Лутон Таун 1:1 Ноттингем Форест Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Лутон Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лутон Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Лутон Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси 2:0 Лутон Таун
Исход игры
Челси
98.6% (141)
Ничья
0% (0)
Лутон Таун
1.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
47.86% (67)
Меньше
52.14% (73)
Обе команды забьют
Да
15.71% (22)
Нет
84.29% (118)
Популярный счёт
2:0 Челси
47.6% (68)
3:0 Челси
21.7% (31)
3:1 Челси
8.4% (12)
4:0 Челси
7.7% (11)
2:1 Челси
4.9% (7)
1:0 Челси
3.5% (5)
5:0 Челси
1.4% (2)
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