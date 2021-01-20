Челси
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Стадион: Стэмфорд Бридж
Лутон Таун
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хаверц Кай
|1
|1
|2.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|1
|3.
|Вернер Тимо
|1
|1
|4.
|Маунт Мэйсон
|1
|1
|5.
|Аспиликуэта Сесар
|0
|0
|6.
|Зиеш Хаким
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Монкур Джордж
|1
|1
|2.
|Бри Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
|1.
|Хилтон Дэнни
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|0
|25% (1)
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|Лутон Таун
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити
Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Лутон Таун Последние 20 матчей: +7 =6 -7Брентфорд 1:0 Лутон Таун Борнмут 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:2 КПР Лутон Таун 1:0 Рединг
Лутон Таун 2:1 Бристоль Сити Рединг 2:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:0 Борнмут Мидлсбро 1:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:0 Престон Норт Энд Ковентри 0:0 Лутон Таун Суонси 2:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:1 Норвич Кардифф Сити 4:0 Лутон Таун Лутон Таун 1:1 Бирмингем Лутон Таун 1:1 Блэкберн Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун Ротерхэм 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:3 Брентфорд Лутон Таун 1:1 Ноттингем Форест Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Лутон Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лутон Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Лутон Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Челси - Лутон Таун
Исход игры
Челси
95.8% (46)
Ничья
2.1% (1)
Лутон Таун
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
45.65% (21)
Меньше
54.35% (25)
Обе команды забьют
Да
17.39% (8)
Нет
82.61% (38)
Популярный счёт
2:0 Челси
45.8% (22)
3:0 Челси
25% (12)
2:1 Челси
10.4% (5)
1:0 Челси
4.2% (2)
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