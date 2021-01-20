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Челси
 
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Стадион:
Лутон Таун

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хаверц Кай 1 1
2. Хадсон-Одои Каллум 1 1
3. Вернер Тимо 1 1
4. Маунт Мэйсон 1 1
5. Аспиликуэта Сесар 0 0
6. Зиеш Хаким 0 0
Лутон Таун
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Монкур Джордж 1 1
2. Бри Джеймс 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
Лутон Таун
# Игрок      
1. Хилтон Дэнни 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 0 25% (1) 25% (1) 25% (1) 0 25% (1)
 Лутон Таун 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Лестер 2:0 Челси Фулхэм 0:1 Челси Челси 4:0 Моркам Челси 1:3 Манчестер Сити
Челси 1:1 Астон Вилла Арсенал 3:1 Челси Челси 3:0 Вест Хэм Вулверхэмптон 2:1 Челси Эвертон 1:0 Челси Челси 1:1 Краснодар Челси 3:1 Лидс Севилья 0:4 Челси Челси 0:0 Тоттенхэм Ренн 1:2 Челси Ньюкасл 0:2 Челси Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Челси 3:0 Ренн Бёрнли 0:3 Челси Краснодар 0:4 Челси Манчестер Юнайтед 0:0 Челси
Лутон Таун Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Брентфорд 1:0 Лутон Таун Борнмут 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:2 КПР Лутон Таун 1:0 Рединг
Лутон Таун 2:1 Бристоль Сити Рединг 2:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:0 Борнмут Мидлсбро 1:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:0 Престон Норт Энд Ковентри 0:0 Лутон Таун Суонси 2:0 Лутон Таун Лутон Таун 3:1 Норвич Кардифф Сити 4:0 Лутон Таун Лутон Таун 1:1 Бирмингем Лутон Таун 1:1 Блэкберн Хаддерсфилд Таун 1:1 Лутон Таун Ротерхэм 0:1 Лутон Таун Лутон Таун 0:3 Брентфорд Лутон Таун 1:1 Ноттингем Форест Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лутон Таун от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 12 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Челси 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Лутон Таун 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лутон Таун
    1.19
    8.70
    19.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.19 6.90 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.70 19.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.14 8.30 18.00
      1.14 8.12 17.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Челси» – «Лутон Таун» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Челси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лутон Таун» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Челси» – «Лутон Таун», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
    5.75 1.09 5.00 1.14 2.86 1.40 2.31 1.61 1.83 2.08 1.46 2.72 1.33 3.20 1.14 5.00 1.10 5.50 1.02 9.20
    13.00 0.00 6.00 1.13 5.10 1.17 2.75 1.40 2.31 1.60 2.00 1.83 1.80 2.01 1.44 2.60 1.33 3.15 1.16 5.00 1.13 5.90 1.02 8.90 1.02 9.80
    6.73 1.10 3.05 1.36 2.69 1.46 2.40 1.56 2.02 1.78 1.80 2.02 1.62 2.28 1.45 2.74 1.31 3.35 1.12 6.30
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.78 2.04 1.34 3.26 1.20 4.60
    2.70 1.40 1.75 2.07 1.29 3.30
    3.63 1.28 2.97 1.39 2.09 1.73 1.75 2.08 1.52 2.51 1.30 3.49
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.75 1.13 4.30 1.22 2.24 1.65 1.66 2.22 1.40 2.95 1.16 5.35
    2.26 1.59 1.68 2.11 1.40 2.80

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.11 1.67
    Букмекер Да Нет
    4.80 1.16
    Букмекер Да Нет
    3.70 1.27
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    Прогнозы на матч Челси - Лутон Таун

    Исход игры
    Челси
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Лутон Таун
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.65% (21)
    Меньше
    54.35% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    17.39% (8)
    Нет
    82.61% (38)
    Популярный счёт
    2:0 Челси
    45.8% (22)
    3:0 Челси
    25% (12)
    2:1 Челси
    10.4% (5)
    1:0 Челси
    4.2% (2)
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