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Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Лестер
28
Дэниэльс
Люк
24
Фосу
Тарик
5
Пиннок
Итан
29
Соренсен
Мадс
30
Расмуссен
Мадс
20
Годдос
Саман
27
Янельт
Витали
36
Стивенс
Финн
31
Жамбурек
Ян
15
Форсс
Маркус
7
Каньос
Серхи
12
Уорд
Дэнни
II
21
Рикарду
Перейра
II
18
Амарти
Даниэль
4
Сёюнджю
Чаглар
33
Томас
Люк
24
Менди
Нампалис
8
Тилеманс
Юри
19
Юндер
Дженгиз
10
Мэддисон
Джеймс
15
Барнс
Харви
17
Перес
Айосе
Брентфорд
4-3-3
Лестер
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Годдос Саман 1 1
2. Дервисоглу Халил 1 1
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олбрайтон Марк 1 1
2. Перес Айосе 1 1
3. Джастин Джеймс 1 1
4. Барнс Харви 1 1
5. Прает Деннис 0 0
6. Тилеманс Юри 0 0
7. Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Годдос Саман 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Лестер 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брентфорд 1:0 Лутон Таун Брентфорд 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Борнмут
Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд
Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брентфорд 0:1 Лестер Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 137
    Брентфорд 2.2% (3)
    X 1.5% (2)
    Лестер 96.4% (132)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Лестер
    6.35
    4.30
    1.59
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.30 4.15 1.55
    Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.20 1.59
    Бонус: 5 000 ₽ 6.00 4.30 1.57
      5.96 4.19 1.58

    Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    9.20 1.02 8.00 1.05 3.40 1.30 2.62 1.49 1.90 2.00 1.47 2.68 1.33 3.20 1.13 5.50 1.09 5.90 1.00 11.00
    11.00 1.02 8.30 1.06 3.45 1.29 2.60 1.44 2.17 1.69 1.88 1.92 1.71 2.14 1.49 2.70 1.32 3.20 1.12 5.30 1.10 6.00 1.01 10.00 1.01 11.00 0.00 17.00
    3.96 1.26 3.05 1.41 2.35 1.63 2.01 1.87 1.79 2.09 1.57 2.48 1.46 2.71 1.38 3.11 1.14 6.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.91 1.41 1.95 1.85 1.43 2.83 1.14 5.95 1.09 7.30
    1.94 1.86 1.41 2.85 1.11 5.60
    3.17 1.38 2.61 1.53 2.04 1.84 1.63 2.35 1.45 2.86
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.85 1.26 2.62 1.49 1.68 2.19 1.28 3.68 1.18 4.85
    2.55 1.47 1.64 2.17 1.25 3.65

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.96 1.73
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.23
    Где смотреть матч Брентфорд - Лестер онлайн

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    Прогнозы на матч Брентфорд - Лестер

    Исход игры
    Брентфорд
    2.2% (3)
    Ничья
    1.5% (2)
    Лестер
    96.4% (132)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.18% (90)
    Меньше
    33.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    63.97% (87)
    Нет
    36.03% (49)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    49.6% (68)
    0:2 Лестер
    16.8% (23)
    0:1 Лестер
    14.6% (20)
    1:3 Лестер
    10.9% (15)
    0:3 Лестер
    3.6% (5)
    2:1 Брентфорд
    1.5% (2)
    1:1 Ничья
    1.5% (2)
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