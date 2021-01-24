Брентфорд
Позже
Стадион: Brentford Community Stadium
Лестер
28
Дэниэльс
Люк
24
Фосу
Тарик
20
Годдос
Саман
36
Стивенс
Финн
31
Жамбурек
Ян
15
Форсс
Маркус
33
Томас
Люк
15
Барнс
Харви
17
Перес
Айосе
- Основной состав
-
28 Дэниэльс ЛюкВратарь
-
24 Фосу ТарикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Годдос СаманПолузащитник
- Полузащитник
-
36 Стивенс ФиннПолузащитник
-
31 Жамбурек ЯнНападающий
-
15 Форсс МаркусНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
38 Max Haygarth
-
Главный тренер: Франк Томас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Годдос Саман
|1
|1
|2.
|Дервисоглу Халил
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олбрайтон Марк
|1
|1
|2.
|Перес Айосе
|1
|1
|3.
|Джастин Джеймс
|1
|1
|4.
|Барнс Харви
|1
|1
|5.
|Прает Деннис
|0
|0
|6.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|7.
|Кастань Тимоти
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Годдос Саман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Лестер
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Брентфорд 1:0 Лутон Таун Брентфорд 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Борнмут
Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд
Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брентфорд - Лестер
Исход игры
Брентфорд
2.2% (3)
Ничья
1.5% (2)
Лестер
96.4% (132)
Тотал 2.5
Больше
66.18% (90)
Меньше
33.82% (46)
Обе команды забьют
Да
63.97% (87)
Нет
36.03% (49)
Популярный счёт
1:2 Лестер
49.6% (68)
0:2 Лестер
16.8% (23)
0:1 Лестер
14.6% (20)
1:3 Лестер
10.9% (15)
0:3 Лестер
3.6% (5)
2:1 Брентфорд
1.5% (2)
1:1 Ничья
1.5% (2)
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