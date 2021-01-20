  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Брентфорд
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Брентфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Годдос Саман 1 1
2. Дервисоглу Халил 1 1
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Олбрайтон Марк 1 1
2. Перес Айосе 1 1
3. Джастин Джеймс 1 1
4. Барнс Харви 1 1
5. Прает Деннис 0 0
6. Тилеманс Юри 0 0
7. Кастань Тимоти 0 0

Карточки

Брентфорд
# Игрок      
1. Годдос Саман 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Фофана Уэсли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брентфорд 0 0 50% (1) 0 50% (1) 0
 Лестер 0 0 25% (1) 25% (1) 0 50% (2)

Предыдущие игры

Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Брентфорд 1:0 Лутон Таун Брентфорд 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Борнмут
Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд
Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер

Последние игры между собой

Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Брентфорд 0:1 Лестер Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брентфорд - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 14 часов 48 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 46
    Брентфорд 0% (0)
    X 4.3% (2)
    Лестер 95.7% (44)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брентфорд
    Ничья
    Лестер
    5.10
    4.05
    1.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.75 3.70 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 4.85 4.05 1.73
    Бонус: 5 000 ₽ 5.10 3.90 1.68
      5.07 3.84 1.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.10 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.06 1.85 1.59 2.36 1.38 2.94 1.16 4.55 1.11 5.15 1.02 9.00
    13.50 0.00 9.30 1.04 3.80 1.23 3.00 1.36 2.03 1.79 1.81 1.99 1.60 2.35 1.38 2.90 1.18 4.60 1.14 5.30 1.04 9.30 1.03 9.40 0.00 15.00
    4.08 1.23 2.41 1.57 2.04 1.78 1.83 2.00 1.59 2.36 1.47 2.68 1.38 2.99 1.14 5.78
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.12 1.36 2.08 1.75 1.49 2.62 1.16 5.20 1.11 6.50
    2.08 1.75 1.44 2.60 1.15 5.00
    3.22 1.35 2.66 1.48 2.09 1.76 1.65 2.24 1.46 2.72
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.91 1.41 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.25
    2.95 1.37 1.77 1.98 1.33 3.10

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.01
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.31
    Где смотреть матч Брентфорд - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Брентфорд - Лестер

    Исход игры
    Брентфорд
    0% (0)
    Ничья
    4.3% (2)
    Лестер
    95.7% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.44% (29)
    Меньше
    35.56% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (30)
    Нет
    33.33% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Лестер
    54.3% (25)
    0:2 Лестер
    15.2% (7)
    0:1 Лестер
    15.2% (7)
    1:3 Лестер
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     