Брентфорд
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Стадион: Brentford Community Stadium
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Годдос Саман
|1
|1
|2.
|Дервисоглу Халил
|1
|1
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Олбрайтон Марк
|1
|1
|2.
|Перес Айосе
|1
|1
|3.
|Джастин Джеймс
|1
|1
|4.
|Барнс Харви
|1
|1
|5.
|Прает Деннис
|0
|0
|6.
|Тилеманс Юри
|0
|0
|7.
|Кастань Тимоти
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Годдос Саман
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фофана Уэсли
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брентфорд
|0
|0
|50% (1)
|0
|50% (1)
|0
|Лестер
|0
|0
|25% (1)
|25% (1)
|0
|50% (2)
Предыдущие игры
Брентфорд Последние 20 матчей: +11 =7 -2Брентфорд 1:0 Лутон Таун Брентфорд 2:1 Мидлсбро Тоттенхэм 2:0 Брентфорд Брентфорд 2:1 Борнмут
Кардифф Сити 2:3 Брентфорд Брентфорд 1:0 Ньюкасл Брентфорд 3:1 Рединг Уотфорд 1:1 Брентфорд Ноттингем Форест 1:3 Брентфорд Брентфорд 0:0 Дерби Брентфорд 2:2 Блэкберн Ротерхэм 0:2 Брентфорд Брентфорд 2:1 КПР Барнсли 0:1 Брентфорд Уиком 0:0 Брентфорд Брентфорд 0:0 Мидлсбро Брентфорд 1:1 Суонси Лутон Таун 0:3 Брентфорд Брентфорд 1:1 Норвич Сток Сити 3:2 Брентфорд
Лестер Последние 20 матчей: +13 =3 -4Лестер 2:0 Челси Лестер 2:0 Саутгемптон Сток Сити 0:4 Лестер Ньюкасл 1:2 Лестер
Кристал Пэлас 1:1 Лестер Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:2 Лестер Лестер 0:2 Эвертон Лестер 3:0 Брайтон Лестер 2:0 АЕК Шеффилд Юнайтед 1:2 Лестер Заря 1:0 Лестер Лестер 1:2 Фулхэм Брага 3:3 Лестер Ливерпуль 3:0 Лестер Лестер 1:0 Вулверхэмптон Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер
Последние игры между собой
Брентфорд: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Лестер: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брентфорд» – «Лестер» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брентфорд» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Лестер» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брентфорд» – «Лестер», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брентфорд - Лестер
Исход игры
Брентфорд
0% (0)
Ничья
4.3% (2)
Лестер
95.7% (44)
Тотал 2.5
Больше
64.44% (29)
Меньше
35.56% (16)
Обе команды забьют
Да
66.67% (30)
Нет
33.33% (15)
Популярный счёт
1:2 Лестер
54.3% (25)
0:2 Лестер
15.2% (7)
0:1 Лестер
15.2% (7)
1:3 Лестер
6.5% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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