Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 21'
Стадион: Олд Траффорд
Ливерпуль
0:1
18' ГолСалах Мохамед
23
Шоу
Люк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Шоу ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
27 Теллес АлексЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Фред СантосПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сульшер Уле Гуннар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Джонс КёртисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
76 Уильямс НекоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
Ход матча
18'
0:1
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мактоминай Скотт
|1
|0.5
|2.
|Теллес Алекс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мане Садио
|2
|1
|2.
|Вейналдум Джорджиньо
|1
|0.5
|3.
|Салах Мохамед
|1
|0.5
|4.
|Шакири Джердан
|0
|0
|5.
|Минамино Такуми
|0
|0
|6.
|Джонс Кёртис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Теллес Алекс
|1
|0
|2.
|Туанзебе Аксел
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джонс Кёртис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Юнайтед
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|Ливерпуль
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
Предыдущие игры
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед
Последние игры между собой
Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:1 Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Юнайтед
46.9% (68)
Ничья
34.5% (50)
Ливерпуль
18.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
57.75% (82)
Меньше
42.25% (60)
Обе команды забьют
Да
83.8% (119)
Нет
16.2% (23)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
30.3% (44)
1:1 Ничья
25.5% (37)
1:2 Ливерпуль
13.1% (19)
1:0 Манчестер Юнайтед
11% (16)
2:2 Ничья
6.9% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
0:1 Ливерпуль
2.1% (3)
2:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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