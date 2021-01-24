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Манчестер Юнайтед
0:1
Первый тайм: 21'

Стадион:
Ливерпуль
0'
0:1
18' Гол
Салах Мохамед
21'
26
Хендерсон
Дин
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
23
Шоу
Люк
6
Погба
Поль
39
Мактоминай
Скотт
11
Гринвуд
Мэйсон
34
Ван
де
Бек
Донни
10
Рэшфорд
Маркус
7
Кавани
Эдинсон
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
46
Уильямс
Рис
III
3
Фабиньо
Энрике
26
Робертсон
Эндрю
7
Милнер
Джеймс
6
Тьяго
Алькантара
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
17
Джонс
Кёртис
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

18'
0:1
Салах Мохамед
(Фирмино Роберто)

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мактоминай Скотт 1 0.5
2. Теллес Алекс 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мане Садио 2 1
2. Вейналдум Джорджиньо 1 0.5
3. Салах Мохамед 1 0.5
4. Шакири Джердан 0 0
5. Минамино Такуми 0 0
6. Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Теллес Алекс 1 0
2. Туанзебе Аксел 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ливерпуль 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
  • Первый тайм
  • 22'
    Середина первого тайма. "Ливерпуль" после гола легко забрал мяч под свой контроль, разыгрывают его гости.
  • 21'
    И продолжает "Ливерпуль" атаковать. Трент навесил с правого фланга в штрафную площадь, мяч взлетел над владениями Хендерсона, но в итоге всё-таки удалось отбиться хозяевам.
  • Описание гола
    19'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мохамед Салах! 0:1!
    Великолепный пас! Фирмино выдал идеальную разрезающую передачу направо на ход Салаху, который ворвался в штрафную и эффектно перебросил рванувшего на перехват Хендерсона!
  • Угловой
    18'
    Шоу навесил слева в центр штрафной площади на Погба, который не смог пробить, да и передача не получилась. Неудачно лёг мяч на ногу французу.
  • 17'
    Рэшфорд слева набрал скорость, ворвался в штрафную сразу на двух соперников, но удалось в итоге гостям мяч у него на угловой выбить.
  • 17'
    А теперь уже "Ливерпуль" с мячом на половине поля соперника, идёт позиционный розыгрыш. Равная игра у нас пока получается.
  • 16'
    56% на 44% по владению мячом к этой минуте. "Манчестер Юнайтед" как раз с мячом, но далеко пройти пока не получается.
  • 14'
    Быстрая атака "Манчестер Юнайтед", Кавани слегка замешкался, но в итоге пошла передача направо на Гринвуда, который попытался накрутить защитника, пробил в ближний угол, но в створ не попал.
  • Фол, нарушение
    13'
    Чуть не вернули гости себе контроль над мячом, но Тьяго с нарушением правил отобрал мяч у игрока "Манчестер Юнайтед".
  • 12'
    Затяжная позиционная атака "Ливерпуля" завершилась неточной передачей и перехватом хозяев. Сразу в прессинг гости вступили.
  • 11'
    Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, но партнёры его туда ещё не пришли. Обмениваются команды такими подходами к воротам друг друга.
  • 10'
    Атака "Манчестер Юнайтед", Гринвуд справа ворвался в штрафную площадь и сам решил пробить с острого угла! Алиссон отбил! Кавани недоволен, он ждал передачу под удар.
  • 9'
    И вновь футболисты "Ливерпуля" мяч катают. Без ворот пока идёт игра.
  • 8'
    Резво начали команды, но сейчас темп немного упал. Уже игроки "Ливерпуля" катают мяч в центре поля, готовят свою атаку.
  • 7'
    Затяжная позиционная атака "Манчестер Юнайтед" завершилась прострелом в штрафную площадь, Уильямс смог мяч вынести.
  • 5'
    Мощнее начали игроки "Ливерпуля", сейчас уже "Манчестер Юнайтед" старается наладить контроль над мячом.
  • Угловой
    4'
    Навесил Шоу от левого флажка, но до удара дело не дошло. Отбились подопечные Клоппа.
  • 3'
    Перехватили мяч игроки "Манчестер Юнайтед", Рэшфорд слева дотащил мяч до лицевой линии, отыграл на Погба к линии штрафной, пробить не удалось. Зато в атаке угловой хозяева заработали.
  • 2'
    "Ливерпуль" хорошо начинает! Александер-Арнольд прострелил с правого фланга, хозяева отбили на Вейналдума, который первый удар и нанёс. Накрыли его!
  • Первый тайм начался
    1'
    Поехали! Игра началась! С центра поля стартовали футболисты "Манчестер Юнайтед"! В красных майках, белых трусах, чёрных гетрах сегодня хозяева, а "Ливерпуль" в бирюзово-голубой форме. Необычно!
  • До матча
  • Судья
    Главный судья - Крейг Поусон;
    Ассистенты рефери: Гари Бесвик, Ричард Уэст;
    Резервный арбитр - Джонатан Мосс.
  • Здравствуйте, друзья! 1/16 финала Кубка Англии подарила нам любопытное противостояние между командами "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль". Мы рады предложить вам прямую текстовую трансляцию этого поединка.
    С вами Андрей Сергеев. Добро пожаловать, дорогие друзья!
Прогнозы 145
Манчестер Юнайтед 46.9% (68)
X 34.5% (50)
Ливерпуль 18.6% (27)
+1
выиграет Ливерпуль
Такую встречу можно было бы вполне назвать финалом до финала, но жребий решил, что тянуть нельзя. На... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Ливерпуль
2.93
3.66
2.52
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Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.45 2.55
Бонус: 10 000 ₽ 2.70 3.60 2.47
Бонус: 5 000 ₽ 2.93 3.66 2.52
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.25 2.45
  2.76 3.57 2.41

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.40 1.22 3.45 1.30 2.18 1.69 1.73 2.12 1.48 2.70 1.25 3.85 1.18 4.90 1.08 7.50 1.06 9.00
11.50 1.00 10.50 1.02 4.45 1.19 3.64 1.28 2.39 1.71 1.77 2.05 1.54 2.41 1.18 4.45 1.12 5.05 1.03 8.90 1.05 7.50
8.31 1.04 7.12 1.06 3.25 1.33 2.50 1.53 1.77 2.04 1.89 1.97 1.40 2.90 1.28 3.60 1.11 6.50 1.09 7.20 1.08 8.10 1.07 8.65 1.01 16.00
4.51 1.22 3.08 1.37 2.48 1.56 2.10 1.77 1.88 1.99 1.63 2.33 1.50 2.65 1.46 2.81 1.20 4.88
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 2.14 1.66 1.50 2.47 1.12 5.60
3.38 1.32 2.36 1.59 1.57 2.38 1.24 4.05 1.14 5.55
2.33 1.60 1.48 2.63 1.25 3.90 1.04 8.66 1.11 5.59
3.23 1.35 2.67 1.48 2.10 1.76 1.66 2.25 1.47 2.73 1.35 3.39
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.60 1.17 1.88 1.85 1.25 3.70
5.00 1.19 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.29 3.60
4.23 1.18 3.04 1.29 1.83 1.95 1.38 2.90 1.24 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.57 2.32
1.85 1.95
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
6.50 1.11
Букмекер Да Нет
2.80 1.41
2.55 1.47
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед 0:1 Ливерпуль

Исход игры
Манчестер Юнайтед
46.9% (68)
Ничья
34.5% (50)
Ливерпуль
18.6% (27)
Тотал 2.5
Больше
57.75% (82)
Меньше
42.25% (60)
Обе команды забьют
Да
83.8% (119)
Нет
16.2% (23)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Юнайтед
30.3% (44)
1:1 Ничья
25.5% (37)
1:2 Ливерпуль
13.1% (19)
1:0 Манчестер Юнайтед
11% (16)
2:2 Ничья
6.9% (10)
3:1 Манчестер Юнайтед
2.1% (3)
0:1 Ливерпуль
2.1% (3)
2:0 Манчестер Юнайтед
1.4% (2)
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