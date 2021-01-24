Рэшфорд слева набрал скорость, ворвался в штрафную сразу на двух соперников, но удалось в итоге гостям мяч у него на угловой выбить.

Шоу навесил слева в центр штрафной площади на Погба, который не смог пробить, да и передача не получилась. Неудачно лёг мяч на ногу французу.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! Мохамед Салах! 0:1! Великолепный пас! Фирмино выдал идеальную разрезающую передачу направо на ход Салаху, который ворвался в штрафную и эффектно перебросил рванувшего на перехват Хендерсона!

И продолжает "Ливерпуль" атаковать. Трент навесил с правого фланга в штрафную площадь, мяч взлетел над владениями Хендерсона, но в итоге всё-таки удалось отбиться хозяевам.

Середина первого тайма. "Ливерпуль" после гола легко забрал мяч под свой контроль, разыгрывают его гости.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

Возможность получать кэшбек на каждую ставку до 10%.

17' А теперь уже "Ливерпуль" с мячом на половине поля соперника, идёт позиционный розыгрыш. Равная игра у нас пока получается.

16' 56% на 44% по владению мячом к этой минуте. "Манчестер Юнайтед" как раз с мячом, но далеко пройти пока не получается.

14' Быстрая атака "Манчестер Юнайтед", Кавани слегка замешкался, но в итоге пошла передача направо на Гринвуда, который попытался накрутить защитника, пробил в ближний угол, но в створ не попал.

13' Чуть не вернули гости себе контроль над мячом, но Тьяго с нарушением правил отобрал мяч у игрока "Манчестер Юнайтед".

12' Затяжная позиционная атака "Ливерпуля" завершилась неточной передачей и перехватом хозяев. Сразу в прессинг гости вступили.

11' Александер-Арнольд с правого фланга выполнил передачу в штрафную площадь, но партнёры его туда ещё не пришли. Обмениваются команды такими подходами к воротам друг друга.

10' Атака "Манчестер Юнайтед", Гринвуд справа ворвался в штрафную площадь и сам решил пробить с острого угла! Алиссон отбил! Кавани недоволен, он ждал передачу под удар.

9' И вновь футболисты "Ливерпуля" мяч катают. Без ворот пока идёт игра.

8' Резво начали команды, но сейчас темп немного упал. Уже игроки "Ливерпуля" катают мяч в центре поля, готовят свою атаку.

7' Затяжная позиционная атака "Манчестер Юнайтед" завершилась прострелом в штрафную площадь, Уильямс смог мяч вынести.

5' Мощнее начали игроки "Ливерпуля", сейчас уже "Манчестер Юнайтед" старается наладить контроль над мячом.

4' Навесил Шоу от левого флажка, но до удара дело не дошло. Отбились подопечные Клоппа.

3' Перехватили мяч игроки "Манчестер Юнайтед", Рэшфорд слева дотащил мяч до лицевой линии, отыграл на Погба к линии штрафной, пробить не удалось. Зато в атаке угловой хозяева заработали.

2' "Ливерпуль" хорошо начинает! Александер-Арнольд прострелил с правого фланга, хозяева отбили на Вейналдума, который первый удар и нанёс. Накрыли его!