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Манчестер Юнайтед
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мактоминай Скотт 1 1
2. Теллес Алекс 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мане Садио 2 2
2. Вейналдум Джорджиньо 1 1
3. Салах Мохамед 1 1
4. Шакири Джердан 0 0
5. Минамино Такуми 0 0
6. Джонс Кёртис 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Теллес Алекс 1 0
2. Туанзебе Аксел 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Джонс Кёртис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Юнайтед 100% (1) 0 0 0 0 0
 Ливерпуль 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2) 0

Предыдущие игры

Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:0 Уотфорд
Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Сити Манчестер Юнайтед 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6:2 Лидс Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Сити РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 1:3 ПСЖ Саутгемптон 2:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 4:1 Истанбул Башакшехир Манчестер Юнайтед 1:0 Вест Бромвич Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Истанбул Башакшехир 2:1 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль Последние 20 матчей: +10 =7 -3
Ливерпуль 0:1 Бёрнли Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 1:4 Ливерпуль Саутгемптон 1:0 Ливерпуль
Ньюкасл 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 0:7 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Фулхэм 1:1 Ливерпуль Митьюлланд 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:0 Аякс Брайтон 1:1 Ливерпуль Ливерпуль 0:2 Аталанта Ливерпуль 3:0 Лестер Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед

Последние игры между собой

Манчестер Юнайтед: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ливерпуль: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 0:0 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 3:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:4 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 0:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:1 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Лига Европы Ливерпуль 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Юнайтед 0:3 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Юнайтед 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:0 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Манчестер Юнайтед 47.7% (21)
    X 29.5% (13)
    Ливерпуль 22.7% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Ливерпуль
    2.72
    3.80
    2.78
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.60 3.55 2.60
    Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.76 2.78
    Бонус: 5 000 ₽ 2.48 3.80 2.50
      2.59 3.69 2.55

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.50 1.01 9.50 1.03 3.88 1.24 3.04 1.38 2.13 1.87 1.61 2.32 1.39 2.90 1.16 4.65 1.11 5.25 1.02 9.10
    13.50 1.01 9.40 1.04 3.85 1.23 3.05 1.39 2.06 1.83 1.84 2.05 1.61 2.40 1.39 3.00 1.19 4.90 1.14 5.40 1.04 9.30 1.03 10.00 0.00 16.50
    4.00 1.24 2.39 1.58 2.03 1.79 1.81 2.02 1.57 2.40 1.45 2.75 1.37 3.07 1.13 5.95
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.35 2.12 1.73 1.50 2.59 1.16 5.15 1.11 6.40
    2.06 1.75 1.47 2.70 1.16 5.30
    3.19 1.35 2.63 1.49 2.07 1.77 1.64 2.27 1.45 2.75
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.25 1.22 2.95 1.40 1.78 2.04 1.33 3.30 1.22 4.30
    2.90 1.38 1.77 2.00 1.33 3.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.15
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.22
    Букмекер Да Нет
    2.95 1.35
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    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    47.7% (21)
    Ничья
    29.5% (13)
    Ливерпуль
    22.7% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.47% (26)
    Меньше
    39.53% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    81.4% (35)
    Нет
    18.6% (8)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Юнайтед
    29.5% (13)
    1:1 Ничья
    20.5% (9)
    1:2 Ливерпуль
    18.2% (8)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.8% (3)
    0:1 Ливерпуль
    4.5% (2)
    2:2 Ничья
    4.5% (2)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    4.5% (2)
    2:0 Манчестер Юнайтед
    4.5% (2)
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