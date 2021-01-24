Эвертон
0:0
Первый тайм: 24'
Стадион: Гудисон Парк
Шеффилд Уэнсдей
33
Ольсен
Робин
13
Мина
Йерри
22
Годфри
Бен
21
Гомеш
Андре
13
Бёрнер
Юлиан
10
Бэннан
Барри
37
Ryan
Galvin
11
Рич
Адам
16
Грин
Эндри
- Основной состав
-
33 Ольсен РобинВратарь
- Защитник
-
13 Мина ЙерриЗащитник
- Защитник
-
22 Годфри БенЗащитник
- Полузащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Лоссль ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Бёрнер ЮлианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бэннан БарриПолузащитник
-
37 Ryan GalvinПолузащитник
-
11 Рич АдамНападающий
- Нападающий
-
16 Грин ЭндриНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
29 Хант АлексПолузащитник
-
14 Пенни МэттьюПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Браун ИсайяПолузащитник
- Нападающий
-
18 Виндасс ДжошНападающий
- Нападающий
-
44 Luke Jackson
-
Главный тренер: Neil Thompson
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тосун Дженк
|1
|0.5
|2.
|Дукуре Абдулай
|1
|0.5
|3.
|Родригес Хамес
|0
|0
|4.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рич Адам
|1
|0.5
|2.
|Патерсон Каллум
|1
|0.5
|3.
|Бэннан Барри
|0
|0
|4.
|Шоу Лиам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Эвертон
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эксетер Сити 0:2 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:0 Дерби Шеффилд Уэнсдей 2:1 Мидлсбро Блэкберн 1:1 Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд Уэнсдей 1:0 Ковентри Ноттингем Форест 2:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:2 Барнсли Хаддерсфилд Таун 2:0 Шеффилд Уэнсдей Норвич 2:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:1 Рединг Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:0 Миллуолл Шеффилд Уэнсдей 1:0 Борнмут Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Ротерхэм 3:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Уэнсдей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Шеффилд Уэнсдей
Исход игры
Эвертон
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
Шеффилд Уэнсдей
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
42.6% (60)
2:1 Эвертон
28.4% (40)
1:0 Эвертон
16.3% (23)
3:1 Эвертон
5.7% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Эвертон
1.4% (2)
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