В центре поля Ришарлисону заехал по ногам Урогиде. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

Ушел на скорости от опеки по флангу Харрис и попытался прострелить поперек. но Годфри в подкате вынес на угловой.

С углового навесил Харрис в центр штрафной, но тут выиграл верх Дукуре и вынес мяч головой на фланг.

С фланга теперь уже Коулмэн забрасывал в штрафную на Сигурдссона, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бэннан.

С угла поля навесил Хамес на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Калверт-Льюин.

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20' Прорвался Грин с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.

19' Прошел по флангу Хамес и навесил в центр штрафной площади, но здесь выиграл верх Бёрнер и вынес сферу подальше.

18' С правого фланга низом прострелил Харрис в штрафную, но здесь пробить Грину не позволил Холгейт.

17' Пробивал в падении из пределов штрафной Калверт-Льюин, но успел сложиться Уайлдсмит и спас свою команду.

16' Дальним забросом Гомеш искал в штрафной соперника Ришарлисона, но тому не удалось пробить в борьбе против защитника.

15' С левого фланга сместился в центр Грин и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу полетела сфера.

14' В разрез отдавал Гомеш в штрафную, куда врывался Годфри, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.

13' Дальний заброс исполнял Кадим на ход Грину по флангу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

12' Выскакивал Ришарлисон один на один с голкипером после паса от Хамеса и отправил сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.

11' В центре поля получил Бёрнер по голове локтем от Хамеса в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.

10' Продавил соперника по флангу Ришарлисон и прострелил вдоль ворот, но Калверт-Льюин махнул мимо мяча на дальней штанге.

9' С углового навесил Сигурдссон на ближнюю штангу. но здесь спокойно мяч вынес в центр поля Урогиде.

8' Прорвался по флангу Коулмэн и подал на дальнюю штангу, где головой пробил Ришарлисон, но мяч угодил в перекладину.

7' В центре поля получил по ногам Бэннан от Дукуре. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Шеффилда".

6' Навесил с левого фланга Ришарлисон в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось. Мяч оказался в руках голкипера.

5' После подачи с углового от Грина пробивал по воротам соперника Кадим, но мяч застрял в гуще защитников.

4' Неожиданно пробил по воротам метров с двадцати трех Бэннан, но в прыжке смог перевести на угловой Ольсен.

3' С фланга прострелил Хамес в штрафную, но здесь пробить Ришарлисону не позволил в силовой борьбе Бёрнер.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе черно-серый комплект формы.