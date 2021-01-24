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  3. Англия
Эвертон
0:0
Первый тайм: 24'

Стадион:
Шеффилд Уэнсдей
0' 24'
33
Ольсен
Робин
23
Коулмэн
Шеймус
13
Мина
Йерри
4
Холгейт
Мэйсон
22
Годфри
Бен
16
Дукуре
Абдулай
21
Гомеш
Андре
19
Родригес
Хамес
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
Доминик
28
Уайлдсмит
Джо
19
Урогиде
Осазе
34
Ciaran
Brennan
13
Бёрнер
Юлиан
7
Кадим
Харрис
8
Пелюпесси
Йоей
10
Бэннан
Барри
37
Ryan
Galvin
11
Рич
Адам
5
Патерсон
Каллум
16
Грин
Эндри
Эвертон
4-2-3-1
Шеффилд Уэнсдей
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тосун Дженк 1 0.5
2. Дукуре Абдулай 1 0.5
3. Родригес Хамес 0 0
4. Гордон Энтони 0 0
Шеффилд Уэнсдей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рич Адам 1 0.5
2. Патерсон Каллум 1 0.5
3. Бэннан Барри 0 0
4. Шоу Лиам 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
Шеффилд Уэнсдей
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Эвертон 50% (1) 0 0 0 0 0 50% (1)
 Шеффилд Уэнсдей 0 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эксетер Сити 0:2 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:0 Дерби Шеффилд Уэнсдей 2:1 Мидлсбро Блэкберн 1:1 Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд Уэнсдей 1:0 Ковентри Ноттингем Форест 2:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:2 Барнсли Хаддерсфилд Таун 2:0 Шеффилд Уэнсдей Норвич 2:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:1 Рединг Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:0 Миллуолл Шеффилд Уэнсдей 1:0 Борнмут Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Ротерхэм 3:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Уэнсдей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Кубок лиги
  • Первый тайм
  • 25'
    С угла поля навесил Хамес на дальнюю штангу, но здесь в борьбе с защитником не смог дотянуться до мяча Калверт-Льюин.
  • 24'
    С фланга теперь уже Коулмэн забрасывал в штрафную на Сигурдссона, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом Бэннан.
  • 23'
    С углового навесил Харрис в центр штрафной, но тут выиграл верх Дукуре и вынес мяч головой на фланг.
  • Угловой
    22'
    Ушел на скорости от опеки по флангу Харрис и попытался прострелить поперек. но Годфри в подкате вынес на угловой.
  • 21'
    В центре поля Ришарлисону заехал по ногам Урогиде. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
  • 20'
    Прорвался Грин с фланга в штрафную и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел в аут.
  • 19'
    Прошел по флангу Хамес и навесил в центр штрафной площади, но здесь выиграл верх Бёрнер и вынес сферу подальше.
  • 18'
    С правого фланга низом прострелил Харрис в штрафную, но здесь пробить Грину не позволил Холгейт.
  • 17'
    Пробивал в падении из пределов штрафной Калверт-Льюин, но успел сложиться Уайлдсмит и спас свою команду.
  • 16'
    Дальним забросом Гомеш искал в штрафной соперника Ришарлисона, но тому не удалось пробить в борьбе против защитника.
  • 15'
    С левого фланга сместился в центр Грин и пробил в ближний угол, но точно в руки голкиперу полетела сфера.
  • 14'
    В разрез отдавал Гомеш в штрафную, куда врывался Годфри, но не смог он догнать мяч до лицевой линии.
  • 13'
    Дальний заброс исполнял Кадим на ход Грину по флангу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • Офсайд
    12'
    Выскакивал Ришарлисон один на один с голкипером после паса от Хамеса и отправил сферу в сетку, но гол был отменен из-за офсайда.
  • 11'
    В центре поля получил Бёрнер по голове локтем от Хамеса в верховой борьбе. Штрафной удар исполнят гости.
  • 10'
    Продавил соперника по флангу Ришарлисон и прострелил вдоль ворот, но Калверт-Льюин махнул мимо мяча на дальней штанге.
  • 9'
    С углового навесил Сигурдссон на ближнюю штангу. но здесь спокойно мяч вынес в центр поля Урогиде.
  • Опасный момент
    8'
    Прорвался по флангу Коулмэн и подал на дальнюю штангу, где головой пробил Ришарлисон, но мяч угодил в перекладину.
  • 7'
    В центре поля получил по ногам Бэннан от Дукуре. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Шеффилда".
  • 6'
    Навесил с левого фланга Ришарлисон в штрафную, но никого из партнеров там не оказалось. Мяч оказался в руках голкипера.
  • 5'
    После подачи с углового от Грина пробивал по воротам соперника Кадим, но мяч застрял в гуще защитников.
  • Опасный момент
    4'
    Неожиданно пробил по воротам метров с двадцати трех Бэннан, но в прыжке смог перевести на угловой Ольсен.
  • 3'
    С фланга прострелил Хамес в штрафную, но здесь пробить Ришарлисону не позволил в силовой борьбе Бёрнер.
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя сине-белых цветах, гости выбрали себе черно-серый комплект формы. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. В рамках Кубка Англии нас сегодня ждет интересное противостояние, "Эвертон" примет "Шеффилд Уэнсдей". гости способны дать бой фавориту и порадовать болельщиков интересной игрой. Комментировать встречу для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 141
Эвертон 97.2% (137)
X 2.1% (3)
Шеффилд Уэнсдей 0.7% (1)
Все прогнозы
1.71 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эвертон
Ничья
Шеффилд Уэнсдей
1.38
6.20
9.70
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.25 6.00 12.50
Бонус: 10 000 ₽ 1.22 6.20 14.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.25 9.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.28 5.55 14.00
  1.32 4.78 9.41

Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.30 1.22 3.30 1.32 2.18 1.69 1.71 2.14 1.47 2.70 1.23 4.05 1.18 4.90 1.07 8.00 1.06 9.20
10.00 1.01 3.95 1.20 3.20 1.31 2.10 1.70 1.68 2.19 1.47 2.88 1.22 4.30 1.16 5.05 1.04 8.70 1.03 9.10
16.00 0.00 10.50 1.04 4.40 1.24 3.50 1.27 2.26 1.64 2.02 1.79 1.78 2.27 1.48 2.55 1.25 4.44 1.14 5.30 1.07 8.42 1.06 8.96 0.00 15.00
4.79 1.19 2.92 1.41 2.51 1.54 2.04 1.81 1.78 2.07 1.57 2.42 1.75 2.11 1.57 2.43 1.50 2.63 1.20 4.72
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.21 1.62 1.51 2.44 1.12 5.60
3.32 1.33 2.22 1.66 1.53 2.50 1.19 4.80 1.13 6.00
2.75 1.44 1.80 2.00 1.37 3.05 1.09 6.11 1.06 7.19
2.12 1.73 1.73 2.11 1.34 3.23 1.23 4.10 1.51 2.54 1.34 3.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.50 1.18 1.85 1.89 1.24 3.80
4.55 1.20 3.12 1.36 1.83 1.98 1.37 3.10 1.24 4.05
5.05 1.13 3.80 1.22 2.08 1.72 1.55 2.45 1.33 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.46 1.51
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
5.80 1.12
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
4.30 1.19
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Прогнозы на матч Эвертон 0:0 Шеффилд Уэнсдей

Исход игры
Эвертон
97.2% (137)
Ничья
2.1% (3)
Шеффилд Уэнсдей
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
39.29% (55)
Меньше
60.71% (85)
Обе команды забьют
Да
39.29% (55)
Нет
60.71% (85)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
42.6% (60)
2:1 Эвертон
28.4% (40)
1:0 Эвертон
16.3% (23)
3:1 Эвертон
5.7% (8)
1:1 Ничья
1.4% (2)
3:0 Эвертон
1.4% (2)
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