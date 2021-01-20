Эвертон
Позже
Стадион: Гудисон Парк
Шеффилд Уэнсдей
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тосун Дженк
|1
|1
|2.
|Дукуре Абдулай
|1
|1
|3.
|Родригес Хамес
|0
|0
|4.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рич Адам
|1
|1
|2.
|Патерсон Каллум
|1
|1
|3.
|Бэннан Барри
|0
|0
|4.
|Шоу Лиам
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Эвертон
|50% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
|50% (1)
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|50% (1)
|0
|0
|0
|50% (1)
|0
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей Последние 20 матчей: +6 =5 -9Эксетер Сити 0:2 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:0 Дерби Шеффилд Уэнсдей 2:1 Мидлсбро Блэкберн 1:1 Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд Уэнсдей 1:0 Ковентри Ноттингем Форест 2:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:2 Барнсли Хаддерсфилд Таун 2:0 Шеффилд Уэнсдей Норвич 2:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:1 Рединг Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:0 Миллуолл Шеффилд Уэнсдей 1:0 Борнмут Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Ротерхэм 3:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Уэнсдей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Эвертон - Шеффилд Уэнсдей
Исход игры
Эвертон
93.2% (41)
Ничья
6.8% (3)
Шеффилд Уэнсдей
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
34.88% (15)
Меньше
65.12% (28)
Обе команды забьют
Да
39.53% (17)
Нет
60.47% (26)
Популярный счёт
2:0 Эвертон
31.8% (14)
1:0 Эвертон
25% (11)
2:1 Эвертон
22.7% (10)
1:1 Ничья
6.8% (3)
3:1 Эвертон
4.5% (2)
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