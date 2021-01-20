  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Эвертон
 
Позже

Стадион:
Шеффилд Уэнсдей

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тосун Дженк 1 1
2. Дукуре Абдулай 1 1
3. Родригес Хамес 0 0
4. Гордон Энтони 0 0
Шеффилд Уэнсдей
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рич Адам 1 1
2. Патерсон Каллум 1 1
3. Бэннан Барри 0 0
4. Шоу Лиам 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
Шеффилд Уэнсдей
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Эвертон 50% (1) 0 0 0 0 0 50% (1)
 Шеффилд Уэнсдей 0 50% (1) 0 0 0 50% (1) 0

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Вулверхэмптон 1:2 Эвертон Эвертон 2:1 Ротерхэм Эвертон 0:1 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон
Эвертон 0:2 Манчестер Юнайтед Эвертон 2:1 Арсенал Лестер 0:2 Эвертон Эвертон 1:0 Челси Бёрнли 1:1 Эвертон Эвертон 0:1 Лидс Фулхэм 2:3 Эвертон Эвертон 1:3 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 2:1 Эвертон Саутгемптон 2:0 Эвертон Эвертон 2:2 Ливерпуль Эвертон 4:2 Брайтон Эвертон 4:1 Вест Хэм Кристал Пэлас 1:2 Эвертон Флитвуд Таун 2:5 Эвертон Эвертон 5:2 Вест Бромвич
Шеффилд Уэнсдей Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Эксетер Сити 0:2 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:0 Дерби Шеффилд Уэнсдей 2:1 Мидлсбро Блэкберн 1:1 Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд Уэнсдей 1:0 Ковентри Ноттингем Форест 2:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:2 Барнсли Хаддерсфилд Таун 2:0 Шеффилд Уэнсдей Норвич 2:1 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 1:1 Рединг Шеффилд Уэнсдей 0:0 Сток Сити Суонси 1:1 Шеффилд Уэнсдей Престон Норт Энд 1:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:0 Миллуолл Шеффилд Уэнсдей 1:0 Борнмут Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Ротерхэм 3:0 Шеффилд Уэнсдей Шеффилд Уэнсдей 0:1 Лутон Таун Шеффилд Уэнсдей 1:2 Брентфорд Бирмингем 0:1 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Шеффилд Уэнсдей: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Шеффилд Уэнсдей 0:2 Эвертон Кубок лиги
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон - Шеффилд Уэнсдей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 24 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 17 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Эвертон 93.2% (41)
    X 6.8% (3)
    Шеффилд Уэнсдей 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Эвертон
    Ничья
    Шеффилд Уэнсдей
    1.36
    5.40
    9.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.33 5.15 9.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.40 9.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.33 5.00 9.80
      1.32 5.11 9.68

    Самый высокий коэффициент на матч «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Эвертон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Шеффилд Уэнсдей» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Эвертон» – «Шеффилд Уэнсдей», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    10.75 1.01 4.20 1.18 3.40 1.28 2.18 1.65 1.75 2.08 1.52 2.71 1.24 4.05 1.18 4.70 1.05 8.00 1.04 8.50
    15.50 0.00 10.00 1.02 4.20 1.20 3.40 1.29 2.21 1.67 1.97 1.83 1.73 2.10 1.45 2.60 1.22 3.95 1.17 4.60 1.06 7.90 1.05 8.50 0.00 13.50
    4.43 1.21 2.65 1.48 2.22 1.66 1.98 1.84 1.73 2.11 1.57 2.41 1.46 2.68 1.17 4.98
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.70
    2.21 1.67 1.50 2.48 1.17 4.70
    2.86 1.42 2.25 1.65 1.74 2.11 1.51 2.55 1.34 3.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.65 1.19 3.30 1.33 1.88 1.92 1.41 2.91 1.26 3.85
    3.30 1.29 1.89 1.85 1.41 2.70

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.95 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.10 1.15
    Букмекер Да Нет
    3.40 1.29
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Эвертон - Шеффилд Уэнсдей онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline



    Прогнозы на матч Эвертон - Шеффилд Уэнсдей

    Исход игры
    Эвертон
    93.2% (41)
    Ничья
    6.8% (3)
    Шеффилд Уэнсдей
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.88% (15)
    Меньше
    65.12% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    39.53% (17)
    Нет
    60.47% (26)
    Популярный счёт
    2:0 Эвертон
    31.8% (14)
    1:0 Эвертон
    25% (11)
    2:1 Эвертон
    22.7% (10)
    1:1 Ничья
    6.8% (3)
    3:1 Эвертон
    4.5% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (12) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    7 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    12 Бонус: 8 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный



     