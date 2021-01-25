Уиком
0:0
Первый тайм: 23'
Стадион: Адамс Парк
Тоттенхэм
12
Харт
Джо
33
Дэвис
Бен
11
Ламела
Эрик
27
Лукас
Моура
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кэшкет СкоттНападающий
-
33 Мехмети Анис
-
Главный тренер: Gareth Ainsworth
- Основной состав
-
12 Харт ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Дэвис БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ламела ЭрикПолузащитник
-
27 Лукас МоураПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Родон ДжоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Орье СержПолузащитник
-
10 Кейн ГарриНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Оньединма Фред
|2
|1
|2.
|Самуэль Алекс
|1
|0.5
|3.
|Josh Knight III
|1
|0.5
|4.
|Якобсон Джо
|1 (1)
|0.5
|5.
|Хорган Дэрил
|0
|0
|6.
|Маккарти Джейсон
|0
|0
|7.
|Admiral Muskwe
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Винисиус Карлос
|3
|1.5
|2.
|Лукас Моура
|1
|0.5
|3.
|Девайн Алфи
|1
|0.5
|4.
|Доэрти Мэтт
|0
|0
|5.
|Алли Деле
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оллсоп Райан
|1
|0
|2.
|Хорган Дэрил
|1
|0
|3.
|Адениран Деннис
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уиком
|50% (2)
|25% (1)
|0
|0
|0
|25% (1)
|Тоттенхэм
|0
|40% (2)
|40% (2)
|20% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Уиком Последние 20 матчей: +4 =6 -10Уиком 4:1 Престон Норт Энд Уиком 1:3 Мидлсбро Уиком 2:1 Кардифф Сити Бристоль Сити 2:1 Уиком
Уиком 1:1 КПР Борнмут 1:0 Уиком Уиком 1:2 Ковентри Барнсли 2:1 Уиком Престон Норт Энд 2:2 Уиком Уиком 0:1 Сток Сити Дерби 1:1 Уиком Уиком 0:0 Хаддерсфилд Таун Уиком 0:0 Брентфорд Ноттингем Форест 2:0 Уиком Бирмингем 1:2 Уиком Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:1 Уотфорд Норвич 2:1 Уиком Рединг 1:0 Уиком Уиком 1:2 Миллуолл
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Уиком: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уиком» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уиком» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уиком» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Уиком 0:0 Тоттенхэм
Исход игры
Уиком
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Тоттенхэм
97.9% (141)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
32.62% (46)
Нет
67.38% (95)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
34% (49)
0:3 Тоттенхэм
21.5% (31)
1:3 Тоттенхэм
16% (23)
1:2 Тоттенхэм
13.9% (20)
0:1 Тоттенхэм
5.6% (8)
0:4 Тоттенхэм
4.2% (6)
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