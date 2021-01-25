  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Уиком
0:0
Первый тайм: 23'

Стадион:
Тоттенхэм
0' 23'
1
Оллсоп
Райан
2
Гриммер
Джек
26
Маккарти
Джейсон
12
Josh
Knight
III
3
Якобсон
Джо
7
Уилер
Дэвид
18
Томпсон
Кёртис
10
Блумфилд
Мэтт
15
Admiral
Muskwe
9
Икпеазу
Уче
23
Оньединма
Фред
12
Харт
Джо
25
Танганга
Джафет
4
Алдервейрельд
Тоби
6
Санчес
Давинсон
33
Дэвис
Бен
8
Уинкс
Гарри
17
Сиссоко
Мусса
9
Бэйл
Гарет
11
Ламела
Эрик
27
Лукас
Моура
45
Винисиус
Карлос
Уиком
4-3-3
Тоттенхэм
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Уиком
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оньединма Фред 2 1
2. Самуэль Алекс 1 0.5
3. Josh Knight III 1 0.5
4. Якобсон Джо 1 (1) 0.5
5. Хорган Дэрил 0 0
6. Маккарти Джейсон 0 0
7. Admiral Muskwe 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 3 1.5
2. Лукас Моура 1 0.5
3. Девайн Алфи 1 0.5
4. Доэрти Мэтт 0 0
5. Алли Деле 0 0

Карточки

Уиком
# Игрок      
1. Оллсоп Райан 1 0
2. Хорган Дэрил 1 0
3. Адениран Деннис 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уиком 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)
 Тоттенхэм 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Уиком Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уиком 4:1 Престон Норт Энд Уиком 1:3 Мидлсбро Уиком 2:1 Кардифф Сити Бристоль Сити 2:1 Уиком
Уиком 1:1 КПР Борнмут 1:0 Уиком Уиком 1:2 Ковентри Барнсли 2:1 Уиком Престон Норт Энд 2:2 Уиком Уиком 0:1 Сток Сити Дерби 1:1 Уиком Уиком 0:0 Хаддерсфилд Таун Уиком 0:0 Брентфорд Ноттингем Форест 2:0 Уиком Бирмингем 1:2 Уиком Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:1 Уотфорд Норвич 2:1 Уиком Рединг 1:0 Уиком Уиком 1:2 Миллуолл
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Уиком: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 4:3 Уиком Кубок
  • Первый тайм
  • 33'
    Моура навесил с корнера, и Винисиус в борьбе с соперником головой пробил значительно выше створа.
  • Угловой
    33'
    Угловой слева будет в пользу "шпор".
  • 32'
    "Уиком" упустил мяч в аут на чужой половине.
  • 31'
    Игра развивается не по сценарию "Тоттенхэма". Надо включаться гостям по-серьёзному.
  • 31'
    Якобсон вышел за пределы поля на своих ногах. Может, и продолжит скоро матч защитник "Уондерерс".
  • Травма, повреждение
    30'
    Травма у Якобсона - сидит он на газоне. Главные тренеры воспользовались паузой и взяли что-то типа тайм-аута.
  • Опасный момент
    29'
    Бэйл получил пас от Моуры в зоне правого инсайда, чуть продвинулся вперёд, а дальше из-под защитника пробил во внешнюю сторону сетки.
  • Судья
    28'
    Вроде опять мяч в руку игроку гостей попал, но не в штрафной, судья снова не отреагировал.
  • Угловой
    26'
    Побежал "Тоттенхэм" отыгрываться и получил право на угловой, но реальную опасность на стандарте не придумал.
  • Описание гола
    25'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Фред Оньединма!
    Иклеазу прострелил справа, мяч отскочил от Санчеса прямо на ногу Оньединме, который не растерялся и низом разил левую часть створа! Вот вам и "Уиком", главный аустайдер Чемпионшипа!
  • Судья
    25'
    В руку Сиссоко в штрафной "Тоттенхэма" мяч попал после того корнера, но судья не свистнул.
  • Угловой
    24'
    Держали-держали мяч гости недалеко от чужой штрафной, но потеряли его. "Уиком" пошёл вперёд и заработал левофланговый угловой. После подачи был заблокированный удар.
  • 22'
    Контрвыпад "Тоттенхэма" притормозился и стал обычной позиционной атакой.
  • 22'
    Немного снега лежит возле рекламных щитов, но само поле в удовлетворительном состоянии.
  • 21'
    Неудачно разыграли комбинацию "шпоры", упустили мяч за боковую на чужой половине.
  • Офсайд
    20'
    Винисус опять залез в офсайд.
  • 19'
    Подали со штрафного из глубины хозяева, а там верх снял игрок гостей.
  • Опасный момент
    18'
    Не самый острый момент "Уикома", но всё же! Оньединма пробил из-под себя из не самого удобного положения, пришлось ему подбегать к мячу - и выше створа полетел снаряд!
  • 17'
    "Уиком" в ответной атаке не организовал остроту. Джо Харт выбьет мяч от ворот.
  • 17'
    Моура решил нанести дальний удар, но его заблокировали.
  • 16'
    Позиционная атака "шпор" длится уже довольно долго.
  • 15'
    Пока не тушуется "Уиком", хоть и не ровня он ни в коем разе "Тоттенхэму" по статусу.
  • 15'
    Моура на ускорении ушёл в центр и отдал направо Бэйлу, чья подача получилась безадресной.
  • Опасный момент
    13'
    Почти голевой момент у "Тоттенхэма"! Бэйл подобрал мяч на подступах к чужой штрафной и пробил в правый угол - рядом со штангой!
  • 12'
    Разобрались "шпоры" с подачей Оньединма с левого края.
  • 11'
    Адмирал прошёл приличную дистанцию на левом полуфланге, но углового для своей команды добиться не смог - Харт введёт мяч в игру от своих ворот.
  • 11'
    Видно, что "Тоттенхэм" мастеровитее, однако по голевым моментам пока равенство - 1:1.
  • 10'
    Контратака "шпор". Моура простреливал, и защитник "Уикома" вынес мяч.
  • 9'
    "Уиком" не стесняется атаковать, ещё один аут заработала команда хозяев.
  • Офсайд
    8'
    Карлос Винисиус забрался в офсайд на левом фланге.
  • Угловой
    8'
    Хозяева успели исполнить 2 корнера за короткий промежуток времени, но до опасности дело не довели.
  • Угловой
    7'
    Момент "Уикома"! Адмирал после навеса с правого края пальнул головой в ближний угол, и Харт нелегко перевёл мяч на угловой! 
  • 6'
    Показывают трансляторы Гарета Эйнсворта - колоритного главного тренера "Уикома". Недоволен он своей командой.
  • 5'
    Активнее "Тоттенхэм" задействует левый фланг в своих атаках.
  • Опасный момент
    4'
    Момент у Бэйла! Подача углового, и мяч прилетел прямо на голову Гарету, однако ударил тот невнятно - значительно правее створа.
  • Угловой
    4'
    Ещё один угловой для "Тоттенхэма" - хозяева отправили за лицевую подачу Моуры.
  • 3'
    "Уиком" заработал аут на чужой половине.
  • Угловой
    3'
    Оньединма пробивал из-за пределов штрафной с левого полуфланга - заблокирован был удар. В ответной атаке "шпоры" заработали угловой - выстрел Ламелы тоже оказался заблокирован. Правда, корнер гости подали слишком сильно.
  • 2'
    Первая минута ничего острого не принесла.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Естественно, абсолютным фаворитом является "Тоттенхэм", чей состав почти в сто раз дороже, но Кубок Англии бывает весьма богат на сюрпризы.
  • Главный арбитр матча - Джон Мосс из Лидса.
  • Добрый вечер поклонникам игры номер один! В предпоследнем матче 1/16 финала Кубка Англии замыкающий турнирную таблицу Чемпионшипа "Уиком Уондерерс" принимает претендента на самые высокие места в АПЛ лондонский "Тоттенхэм". Сетевое издание LiveResult организует прямую текстовую трансляцию этой встречи.
Прогнозы 144
Уиком 1.4% (2)
X 0.7% (1)
Тоттенхэм 97.9% (141)
+1
выиграет Тоттенхэм
Подопечные Моуринью показали, что для них участие в Кубке - не для статистики. Темп для "Тоттенхэма"... Ещё
Андрей Трунов #
0
выиграет Уиком, со счетом 3:2
Купили буки а я их крыса
devil1demon #
0
выиграет Тоттенхэм, со счетом 0:2
«УИКОМБ». Правильно пишите названия
Valenciana #
Все прогнозы
2.2 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уиком
Ничья
Тоттенхэм
18.50
8.40
1.26
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 16.00 8.40 1.15
Бонус: 10 000 ₽ 11.00 6.00 1.26
Бонус: 5 000 ₽ 17.75 6.55 1.18
Бонус: 5 000 ₽ 18.50 5.90 1.15
  11.85 6.60 1.23

Самый высокий коэффициент на матч «Уиком» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уиком» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уиком» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
5.40 1.16 5.00 1.16 2.60 1.51 2.05 1.78 1.65 2.25 1.50 2.60 1.27 3.80 1.18 4.70 1.10 7.00
5.00 1.13 4.20 1.19 2.52 1.50 2.03 1.79 1.68 2.32 1.35 3.20 1.26 3.70 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.00
12.00 1.01 4.20 1.22 3.35 1.31 2.15 1.70 1.68 2.18 1.77 2.05 1.45 2.70 1.74 2.07 1.22 4.20 1.17 4.90 1.05 7.90 1.04 8.46 1.01 11.00 1.01 11.00 0.00 14.00
5.57 1.15 2.31 1.67 2.06 1.84 1.79 2.11 1.77 2.05 1.62 2.31 1.52 2.54 1.48 2.64 1.27 3.75 1.11 6.82
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.70 1.25 2.55 1.47 1.64 2.17 1.17 4.60
3.85 1.26 2.65 1.48 1.67 2.20 1.27 3.76 1.18 4.85
2.90 1.40 1.90 1.90 1.40 2.90 1.11 5.61 1.07 6.69
2.26 1.68 1.76 2.14 1.48 2.74 1.71 2.13 1.50 2.59 1.31 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.20 1.14 2.08 1.70 1.54 2.37 1.33 3.15
5.35 1.15 3.85 1.26 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.32 1.16 5.25
4.83 1.14 3.59 1.25 2.15 1.76 1.60 2.55 1.35 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.79
2.35 1.58
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
6.80 1.10
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
4.05 1.24
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Прогнозы на матч Уиком 0:0 Тоттенхэм

Исход игры
Уиком
1.4% (2)
Ничья
0.7% (1)
Тоттенхэм
97.9% (141)
Тотал 2.5
Больше
58.16% (82)
Меньше
41.84% (59)
Обе команды забьют
Да
32.62% (46)
Нет
67.38% (95)
Популярный счёт
0:2 Тоттенхэм
34% (49)
0:3 Тоттенхэм
21.5% (31)
1:3 Тоттенхэм
16% (23)
1:2 Тоттенхэм
13.9% (20)
0:1 Тоттенхэм
5.6% (8)
0:4 Тоттенхэм
4.2% (6)
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