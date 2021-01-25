Якобсон вышел за пределы поля на своих ногах. Может, и продолжит скоро матч защитник "Уондерерс".

Игра развивается не по сценарию "Тоттенхэма". Надо включаться гостям по-серьёзному.

"Уиком" упустил мяч в аут на чужой половине.

Угловой слева будет в пользу "шпор".

Моура навесил с корнера, и Винисиус в борьбе с соперником головой пробил значительно выше створа.

Вернём первую ставку если она не сыграет.

30' Травма у Якобсона - сидит он на газоне. Главные тренеры воспользовались паузой и взяли что-то типа тайм-аута.

29' Бэйл получил пас от Моуры в зоне правого инсайда, чуть продвинулся вперёд, а дальше из-под защитника пробил во внешнюю сторону сетки.

28' Вроде опять мяч в руку игроку гостей попал, но не в штрафной, судья снова не отреагировал.

26' Побежал "Тоттенхэм" отыгрываться и получил право на угловой, но реальную опасность на стандарте не придумал.

25' ГО-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0! Фред Оньединма!

Иклеазу прострелил справа, мяч отскочил от Санчеса прямо на ногу Оньединме, который не растерялся и низом разил левую часть створа! Вот вам и "Уиком", главный аустайдер Чемпионшипа!

25' В руку Сиссоко в штрафной "Тоттенхэма" мяч попал после того корнера, но судья не свистнул.

24' Держали-держали мяч гости недалеко от чужой штрафной, но потеряли его. "Уиком" пошёл вперёд и заработал левофланговый угловой. После подачи был заблокированный удар.

22' Контрвыпад "Тоттенхэма" притормозился и стал обычной позиционной атакой.

22' Немного снега лежит возле рекламных щитов, но само поле в удовлетворительном состоянии.

21' Неудачно разыграли комбинацию "шпоры", упустили мяч за боковую на чужой половине.

20' Винисус опять залез в офсайд.

19' Подали со штрафного из глубины хозяева, а там верх снял игрок гостей.

18' Не самый острый момент "Уикома", но всё же! Оньединма пробил из-под себя из не самого удобного положения, пришлось ему подбегать к мячу - и выше створа полетел снаряд!

17' "Уиком" в ответной атаке не организовал остроту. Джо Харт выбьет мяч от ворот.

17' Моура решил нанести дальний удар, но его заблокировали.

16' Позиционная атака "шпор" длится уже довольно долго.

15' Пока не тушуется "Уиком", хоть и не ровня он ни в коем разе "Тоттенхэму" по статусу.

15' Моура на ускорении ушёл в центр и отдал направо Бэйлу, чья подача получилась безадресной.

13' Почти голевой момент у "Тоттенхэма"! Бэйл подобрал мяч на подступах к чужой штрафной и пробил в правый угол - рядом со штангой!

12' Разобрались "шпоры" с подачей Оньединма с левого края.

11' Адмирал прошёл приличную дистанцию на левом полуфланге, но углового для своей команды добиться не смог - Харт введёт мяч в игру от своих ворот.

11' Видно, что "Тоттенхэм" мастеровитее, однако по голевым моментам пока равенство - 1:1.

10' Контратака "шпор". Моура простреливал, и защитник "Уикома" вынес мяч.

9' "Уиком" не стесняется атаковать, ещё один аут заработала команда хозяев.

8' Карлос Винисиус забрался в офсайд на левом фланге.

8' Хозяева успели исполнить 2 корнера за короткий промежуток времени, но до опасности дело не довели.

7' Момент "Уикома"! Адмирал после навеса с правого края пальнул головой в ближний угол, и Харт нелегко перевёл мяч на угловой!

6' Показывают трансляторы Гарета Эйнсворта - колоритного главного тренера "Уикома". Недоволен он своей командой.

5' Активнее "Тоттенхэм" задействует левый фланг в своих атаках.

4' Момент у Бэйла! Подача углового, и мяч прилетел прямо на голову Гарету, однако ударил тот невнятно - значительно правее створа.

4' Ещё один угловой для "Тоттенхэма" - хозяева отправили за лицевую подачу Моуры.

3' "Уиком" заработал аут на чужой половине.

3' Оньединма пробивал из-за пределов штрафной с левого полуфланга - заблокирован был удар. В ответной атаке "шпоры" заработали угловой - выстрел Ламелы тоже оказался заблокирован. Правда, корнер гости подали слишком сильно.

2' Первая минута ничего острого не принесла.