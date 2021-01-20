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Уиком
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Уиком
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Оньединма Фред 1 1
2. Самуэль Алекс 1 1
3. Josh Knight III 1 1
4. Якобсон Джо 1 (1) 1
5. Хорган Дэрил 0 0
6. Маккарти Джейсон 0 0
7. Admiral Muskwe 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Винисиус Карлос 3 3
2. Лукас Моура 1 1
3. Девайн Алфи 1 1
4. Доэрти Мэтт 0 0
5. Алли Деле 0 0

Карточки

Уиком
# Игрок      
1. Оллсоп Райан 1 0
2. Хорган Дэрил 1 0
3. Адениран Деннис 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уиком 50% (2) 25% (1) 0 0 0 25% (1)
 Тоттенхэм 0 40% (2) 40% (2) 20% (1) 0 0

Предыдущие игры

Уиком Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Уиком 4:1 Престон Норт Энд Уиком 1:3 Мидлсбро Уиком 2:1 Кардифф Сити Бристоль Сити 2:1 Уиком
Уиком 1:1 КПР Борнмут 1:0 Уиком Уиком 1:2 Ковентри Барнсли 2:1 Уиком Престон Норт Энд 2:2 Уиком Уиком 0:1 Сток Сити Дерби 1:1 Уиком Уиком 0:0 Хаддерсфилд Таун Уиком 0:0 Брентфорд Ноттингем Форест 2:0 Уиком Бирмингем 1:2 Уиком Уиком 1:0 Шеффилд Уэнсдей Уиком 1:1 Уотфорд Норвич 2:1 Уиком Рединг 1:0 Уиком Уиком 1:2 Миллуолл
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +12 =5 -3
Шеффилд Юнайтед 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Фулхэм Марин 0:5 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Брентфорд
Тоттенхэм 3:0 Лидс Вулверхэмптон 1:1 Тоттенхэм Сток Сити 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:2 Лестер Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Антверпен Тоттенхэм 2:0 Арсенал ЛАСК 3:3 Тоттенхэм Челси 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 4:0 Лудогорец Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Вест Бромвич 0:1 Тоттенхэм Лудогорец 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон Антверпен 1:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Уиком: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тоттенхэм: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тоттенхэм 4:3 Уиком Кубок
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уиком - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 января 2021, осталось 2 дня 20 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 61
    Уиком 3.3% (2)
    X 0% (0)
    Тоттенхэм 96.7% (59)
    0
    выиграет Уиком, со счетом 3:2
    Купили буки а я их крыса
    devil1demon #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уиком
    Ничья
    Тоттенхэм
    9.10
    6.90
    1.26
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 10.50 6.30 1.25
    Бонус: 5 000 ₽ 11.50 6.90 1.26
    Бонус: 5 000 ₽ 10.00 6.70 1.21
      9.10 6.14 1.26

    Самый высокий коэффициент на матч «Уиком» – «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уиком» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Тоттенхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уиком» – «Тоттенхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    6.35 1.07 5.60 1.11 2.99 1.37 2.45 1.55 1.90 2.00 1.52 2.53 1.36 3.04 1.18 4.65 1.13 5.15 1.04 8.50
    6.70 1.08 5.80 1.11 3.10 1.32 2.50 1.49 2.10 1.73 1.93 1.87 1.74 2.07 1.59 2.39 1.38 2.90 1.20 4.20 1.16 4.80 1.06 7.60 1.05 8.10 0.00 12.50
    3.18 1.34 2.55 1.50 2.13 1.70 1.89 1.91 1.70 2.14 1.51 2.52 1.35 3.10 1.14 5.57
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.20 3.12 1.36 1.82 1.99 1.37 3.10 1.26 3.85
    3.05 1.35 1.81 2.02 1.36 3.00
    3.11 1.36 2.17 1.68 1.80 2.02 1.56 2.40 1.33 3.26
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    4.75 1.18 2.38 1.58 1.72 2.12 1.46 2.72 1.18 5.00
    2.44 1.52 1.78 1.97 1.47 2.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.01
    Букмекер Да Нет
    3.90 1.22
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.36
    Где смотреть матч Уиком - Тоттенхэм онлайн

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    Прогнозы на матч Уиком - Тоттенхэм

    Исход игры
    Уиком
    3.3% (2)
    Ничья
    0% (0)
    Тоттенхэм
    96.7% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.33% (35)
    Меньше
    41.67% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    36.67% (22)
    Нет
    63.33% (38)
    Популярный счёт
    0:2 Тоттенхэм
    31.1% (19)
    1:2 Тоттенхэм
    19.7% (12)
    0:3 Тоттенхэм
    16.4% (10)
    1:3 Тоттенхэм
    13.1% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    8.2% (5)
    0:4 Тоттенхэм
    4.9% (3)
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