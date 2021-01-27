  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Кьево
1:0
Второй тайм: 56'

Стадион:
Читтаделла
0'
28' Желтая карточка
Вита Алессио
1:0
31' Гол
Де Лука Мануэль
33' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
56'
33
Шемпер
Адриан
32
Могос
Василе
5
Риджионе
Микеле
89
Джильотти
Гийом
13
Ренцетти
Франческо
18
Канотто
Луиджи
14
Пальмьеро
Лука
24
Вивиани
Маттиа
16
Гарритано
Лука
93
Марджиотта
Франческо
98
Де
Лука
Мануэль
77
Маньеро
Лука
24
Гирингелли
Лука
5
Адорни
Давиде
6
Камильяно
Агостино
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
4
Йори
Мануэль
23
Бранка
Симоне
10
Д'Урсо
Кристиан
19
Сиссе
Карамоко
9
Цаджу
Франк
Кьево
4-4-2
Читтаделла
4-3-1-2

Ход матча

28'
 
Вита Алессио
31'
Де Лука Мануэль
(Ренцетти Франческо)
1:0
33'
 
Бенедетти Амедео
42'
 
Бальдини Энрико
Вита Алессио

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Кьево
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарритано Лука 4 0.21
2. Марджиотта Франческо 4 0.21
3. Джорджевич Филип 3 0.16
4. Де Лука Мануэль 2 0.11
5. Чичиретти Амато 2 0.11
6. Могос Василе 1 0.05
7. Оби Джоэл 1 0.05
8. Риджионе Микеле 1 0.05
9. Фабро Микаэль 1 0.05
10. Канотто Луиджи 1 0.05
11. Джильотти Гийом 1 0.05
12. Бертаньоли Массимо 1 0.05
13. Джаккерини Эммануэле 1 (1) 0.05
14. Леверб Максим 1 (1) 0.05
15. Пальмьеро Лука 0 0
16. Ренцетти Франческо 0 0
17. Д'Амико Феличе 0 0
Читтаделла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарджуло Марио 6 0.32
2. Огунсай Роберто 5 (1) 0.26
3. Тавернелли Камилло 3 0.16
4. Проя Федерико 3 0.16
5. Д'Урсо Кристиан 2 0.11
6. Бенедетти Амедео 2 0.11
7. Цаджу Франк 2 (1) 0.11
8. Йори Мануэль 1 0.05
9. Бранка Симоне 1 0.05
10. Розафио Марко 1 0.05
11. Паван Никола 1 0.05
12. Сиссе Карамоко 1 0.05
13. Гирингелли Лука 1 0.05
14. Адорни Давиде 1 0.05
15. Доннарумма Даниэле 0 0
16. Пертиконе Романо 0 0
17. Камильяно Агостино 0 0
18. Вита Алессио 0 0
19. Кассандро Томмазо 0 0

Карточки

Кьево
# Игрок      
1. Пальмьеро Лука 6 0
2. Оби Джоэл 4 1
3. Коттали Маттео 3 1
4. Ренцетти Франческо 1 1
5. Вивиани Маттиа 1 1
6. Фабро Микаэль 2 0
7. Могос Василе 2 0
8. Леверб Максим 2 0
9. Риджионе Микеле 1 0
10. Гарритано Лука 1 0
11. Джильотти Гийом 1 0
12. Канотто Луиджи 1 0
13. Марджиотта Франческо 1 0
14. Шемпер Адриан 1 0
15. Де Лука Мануэль 1 0
16. Бертаньоли Массимо 1 0
Читтаделла
# Игрок      
1. Пертиконе Романо 5 0
2. Проя Федерико 5 0
3. Адорни Давиде 5 0
4. Цаджу Франк 4 0
5. Йори Мануэль 3 0
6. Бенедетти Амедео 3 0
7. Розафио Марко 3 0
8. Огунсай Роберто 3 0
9. Бранка Симоне 2 0
10. Гирингелли Лука 2 0
11. Маньеро Лука 2 0
12. Вита Алессио 2 0
13. Гарджуло Марио 2 0
14. Паван Никола 2 0
15. Тавернелли Камилло 2 0
16. Доннарумма Даниэле 1 0
17. Кастари Элхан 1 0
18. Фраре Доменико 1 0
19. Авуа Теофилус 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кьево 0 30.43% (7) 13.04% (3) 17.39% (4) 13.04% (3) 26.09% (6)
 Читтаделла 13.33% (4) 13.33% (4) 10% (3) 20% (6) 20% (6) 23.33% (7)

Предыдущие игры

Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево
Кьево 1:1 Венеция Пиза 2:2 Кьево Кьево 1:1 Эмполи СПАЛ 2013 0:0 Кьево Кьево 3:0 Реджина Фрозиноне 3:2 Кьево Кьево 1:2 Лечче Порденоне 1:1 Кьево Кьево 2:0 Козенца Монца 1:2 Кьево Кьево 1:0 Брешия Реджана 0:1 Кьево Кьево 1:2 Салернитана Кьево 1:1 Катанзаро Пескара 0:0 Кьево Специя 3:1 Кьево
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла
Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла

Последние игры между собой

Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
Кьево 4:1 Читтаделла Серия B Читтаделла 1:1 Кьево Серия B Кьево 1:0 Читтаделла Товарищеские матчи Кьево 2:2 Читтаделла Товарищеские матчи
Кьево 0:0 Читтаделла Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 19 10 8 1 36 - 18 38
2. Монца Заявка 19 9 7 3 28 - 14 34
3. Читтаделла 0:1 Заявка 19 10 3 6 30 - 16 33
4. СПАЛ 2013 Заявка 19 9 6 4 26 - 17 33
5. Кьево 1:0 Заявка 19 8 8 3 24 - 15 32
6. Салернитана Заявка 18 9 4 5 21 - 23 31
7. Лечче Заявка 19 7 9 3 34 - 24 30
8. Венеция Заявка 19 7 7 5 24 - 18 28
9. Порденоне Заявка 19 6 10 3 22 - 15 28
10. Фрозиноне Заявка 18 7 6 5 18 - 17 27
11. Пиза Заявка 18 5 8 5 25 - 31 23
12. Брешия Заявка 19 5 6 8 26 - 30 21
13. Виченца Виртус Заявка 19 4 9 6 25 - 27 21
14. Кремонезе Заявка 19 4 7 8 18 - 24 19
15. Реджана Заявка 18 5 3 10 17 - 29 18
16. Реджина Заявка 19 4 6 9 17 - 26 18
17. Виртус Энтелла Заявка 19 4 5 10 17 - 32 17
18. Козенца Заявка 19 2 11 6 13 - 16 17
19. Пескара Заявка 19 4 4 11 15 - 32 16
20. Асколи Заявка 19 3 5 11 15 - 27 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Читтаделла 0:1 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
2. СПАЛ 2013 Заявка 9 6 2 1 17 - 6 20
3. Салернитана Заявка 9 6 2 1 14 - 7 20
4. Эмполи Заявка 9 5 4 0 17 - 5 19
5. Монца Заявка 9 5 3 1 17 - 5 18
6. Кьево 1:0 Заявка 9 5 2 2 13 - 7 17
7. Венеция Заявка 10 5 2 3 14 - 8 17
8. Лечче Заявка 10 3 6 1 20 - 14 15
9. Пиза Заявка 8 3 4 1 9 - 9 13
10. Фрозиноне Заявка 10 3 4 3 8 - 10 13
11. Порденоне Заявка 9 2 6 1 14 - 10 12
12. Брешия Заявка 10 3 3 4 16 - 16 12
13. Асколи Заявка 9 3 2 4 7 - 11 11
14. Реджана Заявка 10 3 2 5 11 - 12 11
15. Реджина Заявка 9 3 1 5 9 - 11 10
16. Виченца Виртус Заявка 9 1 7 1 11 - 11 10
17. Виртус Энтелла Заявка 10 3 1 6 10 - 18 10
18. Кремонезе Заявка 10 2 4 4 9 - 14 10
19. Пескара Заявка 10 2 3 5 10 - 15 9
20. Козенца Заявка 10 0 6 4 4 - 9 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 10 5 4 1 19 - 13 19
2. Порденоне Заявка 10 4 4 2 8 - 5 16
3. Монца Заявка 10 4 4 2 11 - 9 16
4. Лечче Заявка 9 4 3 2 14 - 10 15
5. Кьево 1:0 Заявка 10 3 6 1 11 - 8 15
6. Фрозиноне Заявка 8 4 2 2 10 - 7 14
7. Читтаделла 0:1 Заявка 10 4 1 5 13 - 10 13
8. СПАЛ 2013 Заявка 10 3 4 3 9 - 11 13
9. Салернитана Заявка 9 3 2 4 7 - 16 11
10. Козенца Заявка 9 2 5 2 9 - 7 11
11. Венеция Заявка 9 2 5 2 10 - 10 11
12. Виченца Виртус Заявка 10 3 2 5 14 - 16 11
13. Пиза Заявка 10 2 4 4 16 - 22 10
14. Кремонезе Заявка 9 2 3 4 9 - 10 9
15. Брешия Заявка 9 2 3 4 10 - 14 9
16. Реджина Заявка 10 1 5 4 8 - 15 8
17. Реджана Заявка 8 2 1 5 6 - 17 7
18. Пескара Заявка 9 2 1 6 5 - 17 7
19. Виртус Энтелла Заявка 9 1 4 4 7 - 14 7
20. Асколи Заявка 10 0 3 7 8 - 16 3
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кьево
Ничья
Читтаделла
2.39
4.46
3.26
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.38 4.40 10.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.34 3.05 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.39 3.08 3.26
Бонус: 5 000 ₽ 1.37 3.90 10.50
  1.37 4.46 10.63

Самый высокий коэффициент на матч «Кьево» – «Читтаделла» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Кьево» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Читтаделла» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Кьево» – «Читтаделла», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.20 1.08 2.90 1.37 2.20 1.62 1.64 2.18 1.24 3.85 1.07 7.40
7.30 1.05 6.30 1.09 3.04 1.36 2.36 1.59 1.77 2.16 1.39 3.00 1.27 3.62 1.09 6.20 1.06 6.75
5.70 1.11 4.50 1.18 3.75 1.25 2.48 1.50 1.99 1.83 1.60 2.25 1.23 3.90 1.15 3.55 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 12.00 0.00 13.00 0.00 18.00
3.06 1.40 2.40 1.61 3.25 1.36 2.61 1.53 1.95 1.93 1.66 2.30 1.45 2.84 1.43 2.96 1.26 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.12 1.33 3.15 1.06 7.60
2.59 1.50 1.75 2.08 1.38 3.04 1.11 6.70 1.08 8.10
1.92 1.82 1.30 3.30 1.44 2.65 1.05 8.50 1.03 10.00
1.81 2.05 1.50 2.64 1.20 4.69 1.47 2.80 1.27 3.82 1.14 5.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.34 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
3.64 1.28 2.43 1.56 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.60 1.45 1.65 2.15 1.27 3.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.88 1.85
1.85 1.90
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.35 1.30
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