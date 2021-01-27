Кьево
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Читтаделла
28' Желтая карточкаВита Алессио
1:0
31' ГолДе Лука Мануэль
33' Желтая карточкаБенедетти Амедео
58' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
2:0
74' ГолБертаньоли Массимо
77' Желтая карточкаАдорни Давиде
2:1
81' ГолПаван Никола
90' Желтая карточкаКамильяно Агостино
90' Желтая карточкаГирингелли Лука
32
Могос
Василе
77
Маньеро
Лука
16
Вита
Алессио
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альетти Альфредо
- Основной состав
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
Ход матча
28'
31'
33'
58'
74'
77'
81'
2:1
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 4
-
3 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 20
-
1 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарритано Лука
|4
|0.21
|2.
|Марджиотта Франческо
|4
|0.21
|3.
|Джорджевич Филип
|3
|0.16
|4.
|Де Лука Мануэль
|2
|0.11
|5.
|Чичиретти Амато
|2
|0.11
|6.
|Бертаньоли Массимо
|2
|0.11
|7.
|Могос Василе
|1
|0.05
|8.
|Оби Джоэл
|1
|0.05
|9.
|Риджионе Микеле
|1
|0.05
|10.
|Фабро Микаэль
|1
|0.05
|11.
|Канотто Луиджи
|1
|0.05
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0.05
|13.
|Джаккерини Эммануэле
|1 (1)
|0.05
|14.
|Леверб Максим
|1 (1)
|0.05
|15.
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|16.
|Ренцетти Франческо
|0
|0
|17.
|Д'Амико Феличе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гарджуло Марио
|6
|0.32
|2.
|Огунсай Роберто
|5 (1)
|0.26
|3.
|Тавернелли Камилло
|3
|0.16
|4.
|Проя Федерико
|3
|0.16
|5.
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0.11
|6.
|Бенедетти Амедео
|2
|0.11
|7.
|Паван Никола
|2
|0.11
|8.
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.11
|9.
|Йори Мануэль
|1
|0.05
|10.
|Бранка Симоне
|1
|0.05
|11.
|Розафио Марко
|1
|0.05
|12.
|Сиссе Карамоко
|1
|0.05
|13.
|Гирингелли Лука
|1
|0.05
|14.
|Адорни Давиде
|1
|0.05
|15.
|Доннарумма Даниэле
|0
|0
|16.
|Пертиконе Романо
|0
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|0
|0
|18.
|Вита Алессио
|0
|0
|19.
|Кассандро Томмазо
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальмьеро Лука
|6
|0
|2.
|Оби Джоэл
|4
|1
|3.
|Коттали Маттео
|3
|1
|4.
|Ренцетти Франческо
|1
|1
|5.
|Вивиани Маттиа
|1
|1
|6.
|Фабро Микаэль
|2
|0
|7.
|Могос Василе
|2
|0
|8.
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|9.
|Леверб Максим
|2
|0
|10.
|Риджионе Микеле
|1
|0
|11.
|Гарритано Лука
|1
|0
|12.
|Джильотти Гийом
|1
|0
|13.
|Канотто Луиджи
|1
|0
|14.
|Марджиотта Франческо
|1
|0
|15.
|Шемпер Адриан
|1
|0
|16.
|Бертаньоли Массимо
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Адорни Давиде
|6
|0
|2.
|Пертиконе Романо
|5
|0
|3.
|Проя Федерико
|5
|0
|4.
|Цаджу Франк
|4
|0
|5.
|Йори Мануэль
|3
|0
|6.
|Гирингелли Лука
|3
|0
|7.
|Бенедетти Амедео
|3
|0
|8.
|Розафио Марко
|3
|0
|9.
|Огунсай Роберто
|3
|0
|10.
|Бранка Симоне
|2
|0
|11.
|Маньеро Лука
|2
|0
|12.
|Вита Алессио
|2
|0
|13.
|Гарджуло Марио
|2
|0
|14.
|Паван Никола
|2
|0
|15.
|Тавернелли Камилло
|2
|0
|16.
|Доннарумма Даниэле
|1
|0
|17.
|Камильяно Агостино
|1
|0
|18.
|Кастари Элхан
|1
|0
|19.
|Фраре Доменико
|1
|0
|20.
|Авуа Теофилус
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кьево
|0
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|16% (4)
|24% (6)
|Читтаделла
|12.9% (4)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|19.35% (6)
|19.35% (6)
|25.81% (8)
Предыдущие игры
Кьево Последние 20 матчей: +7 =8 -5Асколи 0:0 Кьево Виченца Виртус 1:1 Кьево Кьево 2:1 Виртус Энтелла Кремонезе 0:2 Кьево
Читтаделла Последние 20 матчей: +11 =3 -6Венеция 1:0 Читтаделла Читтаделла 1:0 Асколи Реджана 0:2 Читтаделла Виртус Энтелла 1:0 Читтаделла
Читтаделла 2:2 Лечче Читтаделла 1:0 Фрозиноне Реджина 1:3 Читтаделла Читтаделла 3:0 Виченца Виртус Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 Салернитана 1:0 Читтаделла Пиза 1:4 Читтаделла Читтаделла 2:2 Эмполи Пескара 3:1 Читтаделла Читтаделла 1:2 Монца Читтаделла 0:2 Специя Читтаделла 2:0 Порденоне Козенца 1:1 Читтаделла Читтаделла 3:0 Брешия Читтаделла 3:1 Новара Кремонезе 0:2 Читтаделла
Последние игры между собой
Кьево: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 0
Читтаделла: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|19
|10
|8
|1
|36 - 18
|38
|2.
|Монца
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|28 - 14
|34
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|19
|10
|3
|6
|31 - 17
|33
|4.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|19
|9
|6
|4
|26 - 17
|33
|5.
|Кьево
|Заявка
|19
|8
|8
|3
|25 - 16
|32
|6.
|Салернитана
|Заявка
|18
|9
|4
|5
|21 - 23
|31
|7.
|Лечче
|Заявка
|19
|7
|9
|3
|34 - 24
|30
|8.
|Венеция
|Заявка
|19
|7
|7
|5
|24 - 18
|28
|9.
|Порденоне
|Заявка
|19
|6
|10
|3
|22 - 15
|28
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|18
|7
|6
|5
|18 - 17
|27
|11.
|Пиза
|Заявка
|18
|5
|8
|5
|25 - 31
|23
|12.
|Брешия
|Заявка
|19
|5
|6
|8
|26 - 30
|21
|13.
|Виченца Виртус
|Заявка
|19
|4
|9
|6
|25 - 27
|21
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|19
|4
|7
|8
|18 - 24
|19
|15.
|Реджана
|Заявка
|18
|5
|3
|10
|17 - 29
|18
|16.
|Реджина
|Заявка
|19
|4
|6
|9
|17 - 26
|18
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|19
|4
|5
|10
|17 - 32
|17
|18.
|Козенца
|Заявка
|19
|2
|11
|6
|13 - 16
|17
|19.
|Пескара
|Заявка
|19
|4
|4
|11
|15 - 32
|16
|20.
|Асколи
|Заявка
|19
|3
|5
|11
|15 - 27
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Читтаделла
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|2.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 6
|20
|3.
|Салернитана
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|14 - 7
|20
|4.
|Эмполи
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|17 - 5
|19
|5.
|Монца
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|17 - 5
|18
|6.
|Кьево
|Заявка
|9
|5
|2
|2
|14 - 8
|17
|7.
|Венеция
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|8.
|Лечче
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|20 - 14
|15
|9.
|Пиза
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 9
|13
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|8 - 10
|13
|11.
|Порденоне
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|14 - 10
|12
|12.
|Брешия
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|16 - 16
|12
|13.
|Асколи
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|14.
|Реджана
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 12
|11
|15.
|Реджина
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|9 - 11
|10
|16.
|Виченца Виртус
|Заявка
|9
|1
|7
|1
|11 - 11
|10
|17.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 18
|10
|18.
|Кремонезе
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|9 - 14
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|10 - 15
|9
|20.
|Козенца
|Заявка
|10
|0
|6
|4
|4 - 9
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|19 - 13
|19
|2.
|Порденоне
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|8 - 5
|16
|3.
|Монца
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|4.
|Лечче
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|Кьево
|Заявка
|10
|3
|6
|1
|11 - 8
|15
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|10 - 7
|14
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|14 - 11
|13
|8.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 11
|13
|9.
|Салернитана
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 16
|11
|10.
|Козенца
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|9 - 7
|11
|11.
|Венеция
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|10 - 10
|11
|12.
|Виченца Виртус
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 16
|11
|13.
|Пиза
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|16 - 22
|10
|14.
|Кремонезе
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|15.
|Брешия
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|16.
|Реджина
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|8 - 15
|8
|17.
|Реджана
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 17
|7
|18.
|Пескара
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|5 - 17
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|10
|0
|3
|7
|8 - 16
|3
Победитель
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