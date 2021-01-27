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  3. Англия
Брайтон
0:0
Первый тайм: 9'

Стадион:
Фулхэм
0' 9'
26
Санчес
Роберт
3
Уайт
Бен
5
Данк
Льюис
4
Уэбстер
Адам
34
Вельтман
Йоел
8
Биссума
Ив
13
Гросс
Паскаль
20
Марч
Соломон
11
Троссар
Леандро
10
Макаллистер
Алексис
9
Мопе
Нил
1
Ареола
Альфонс
34
Эйна
Ола
5
Андерсен
Йоаким
16
Адарабиойо
Олуватосин
2
Тете
Кенни
29
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
15
Лофтус-Чик
Рубен
17
Кавалейру
Иван
19
Лукмен
Адемола
Брайтон
3-4-2-1
Фулхэм
3-4-3

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 26 Владение мячом, % 74

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 7 (3) 0.35
2. Гросс Паскаль 2 (2) 0.1
3. Коннолли Аарон 2 0.1
4. Марч Соломон 2 0.1
5. Уэлбек Данни 2 0.1
6. Данк Льюис 2 0.1
7. Троссар Леандро 1 0.05
8. Макаллистер Алексис 1 0.05
9. Лемпти Тарик 1 0.05
10. Биссума Ив 1 0.05
11. Лаллана Адам 0 0
12. Джаханбакш Алиреза 0 0
Фулхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рид Бобби 4 0.21
2. Лукмен Адемола 3 0.16
3. Митрович Александр 2 (1) 0.11
4. Кавалейру Иван 2 (1) 0.11
5. Кэрни Том 1 0.05
6. Лофтус-Чик Рубен 1 0.05
7. Эйна Ола 1 0.05
8. Замбо-Ангисса Андре-Франк 0 0
9. Тете Кенни 0 0
10. Рид Харрисон 0 0

Карточки

Брайтон
# Игрок      
1. Биссума Ив 5 1
2. Данк Льюис 4 1
3. Лемпти Тарик 3 1
4. Уэбстер Адам 3 0
5. Бёрн Дэн 3 0
6. Джаханбакш Алиреза 2 0
7. Вельтман Йоел 2 0
8. Уайт Бен 2 0
9. Гросс Паскаль 1 0
10. Райан Мэтт 1 0
11. Троссар Леандро 1 0
12. Альсате Стивен 1 0
Фулхэм
# Игрок      
1. Рид Бобби 5 0
2. Андерсен Йоаким 3 1
3. Робинсон Энтони 3 1
4. Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
5. Лукмен Адемола 3 0
6. Камара Абубакар 1 1
7. Кэрни Том 2 0
8. Ле Маршан Максим 2 0
9. Гектор Майкл 2 0
10. Брайан Джо 2 0
11. Митрович Александр 2 0
12. Рид Харрисон 2 0
13. Одои Денис 1 0
14. Кавалейру Иван 1 0
15. Лемина Марио 1 0
16. Лофтус-Чик Рубен 1 0
17. Тете Кенни 1 0
18. Эйна Ола 1 0
19. Адарабиойо Олуватосин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брайтон 19.05% (4) 9.52% (2) 14.29% (3) 19.05% (4) 9.52% (2) 28.57% (6)
 Фулхэм 14.29% (2) 28.57% (4) 14.29% (2) 0 28.57% (4) 14.29% (2)

Предыдущие игры

Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8
Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей

Последние игры между собой

Брайтон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
Фулхэм 0:0 Брайтон Премьер-лига Фулхэм 2:1 Брайтон Товарищеские матчи Фулхэм 4:2 Брайтон Премьер-лига Брайтон 2:2 Фулхэм Премьер-лига
Фулхэм 1:2 Брайтон Брайтон 2:1 Фулхэм Брайтон 0:3 Фулхэм Товарищеские матчи Брайтон 5:0 Фулхэм Фулхэм 1:2 Брайтон Фулхэм 0:2 Брайтон Брайтон 1:2 Фулхэм
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 19 12 5 2 36 - 13 41
2. Манчестер Юнайтед Заявка 19 12 4 3 36 - 25 40
3. Лестер Заявка 19 12 2 5 35 - 21 38
4. Вест Хэм Заявка 20 10 5 5 30 - 24 35
5. Ливерпуль Заявка 19 9 7 3 37 - 22 34
6. Тоттенхэм Заявка 18 9 6 3 33 - 17 33
7. Эвертон Заявка 17 10 2 5 28 - 21 32
8. Астон Вилла 2:2 Заявка 18 9 3 6 33 - 20 30
9. Арсенал Заявка 20 9 3 8 26 - 20 30
10. Челси 0:0 Заявка 20 8 6 6 33 - 23 30
11. Саутгемптон Заявка 19 8 5 6 27 - 24 29
12. Лидс Заявка 19 8 2 9 32 - 35 26
13. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 20 6 5 9 21 - 29 23
14. Кристал Пэлас Заявка 20 6 5 9 24 - 36 23
15. Бёрнли 2:2 Заявка 19 5 5 9 12 - 24 20
16. Ньюкасл Заявка 20 5 4 11 19 - 34 19
17. Брайтон 0:0 Заявка 20 3 9 8 22 - 29 18
18. Фулхэм 0:0 Заявка 19 2 7 10 15 - 27 13
19. Вест Бромвич Заявка 20 2 5 13 15 - 48 11
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 19 1 2 16 10 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 10 7 2 1 21 - 7 23
2. Ливерпуль Заявка 10 7 2 1 21 - 9 23
3. Вест Хэм Заявка 10 5 3 2 15 - 11 18
4. Лестер Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
5. Саутгемптон Заявка 10 5 1 4 15 - 12 16
6. Челси 0:0 Заявка 10 4 4 2 19 - 11 16
7. Тоттенхэм Заявка 9 4 3 2 14 - 9 15
8. Манчестер Юнайтед Заявка 9 4 2 3 12 - 13 14
9. Арсенал Заявка 10 4 2 4 12 - 11 14
10. Астон Вилла 2:2 Заявка 8 4 1 3 17 - 11 13
11. Эвертон Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
12. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 13 12
13. Кристал Пэлас Заявка 10 3 3 4 13 - 18 12
14. Лидс Заявка 9 3 2 4 13 - 14 11
15. Бёрнли 2:2 Заявка 9 3 2 4 7 - 10 11
16. Ньюкасл Заявка 10 3 2 5 11 - 17 11
17. Фулхэм 0:0 Заявка 10 1 3 6 7 - 15 6
18. Брайтон 0:0 Заявка 10 0 6 4 10 - 15 6
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 2 7 5 - 29 5
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 10 1 1 8 6 - 15 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Юнайтед Заявка 10 8 2 0 24 - 12 26
2. Лестер Заявка 9 7 1 1 20 - 9 22
3. Эвертон Заявка 9 6 1 2 13 - 9 19
4. Тоттенхэм Заявка 9 5 3 1 19 - 8 18
5. Манчестер Сити Заявка 9 5 3 1 15 - 6 18
6. Астон Вилла 2:2 Заявка 10 5 2 3 16 - 9 17
7. Вест Хэм Заявка 10 5 2 3 15 - 13 17
8. Арсенал Заявка 10 5 1 4 14 - 9 16
9. Лидс Заявка 10 5 0 5 19 - 21 15
10. Челси 0:0 Заявка 10 4 2 4 14 - 12 14
11. Саутгемптон Заявка 9 3 4 2 12 - 12 13
12. Брайтон 0:0 Заявка 10 3 3 4 12 - 14 12
13. Ливерпуль Заявка 9 2 5 2 16 - 13 11
14. Кристал Пэлас Заявка 10 3 2 5 11 - 18 11
15. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 10 3 2 5 9 - 16 11
16. Бёрнли 2:2 Заявка 10 2 3 5 5 - 14 9
17. Ньюкасл Заявка 10 2 2 6 8 - 17 8
18. Фулхэм 0:0 Заявка 9 1 4 4 8 - 12 7
19. Вест Бромвич Заявка 10 1 3 6 10 - 19 6
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 9 0 1 8 4 - 17 1
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Первый тайм
  • 8'
    Эйна Ола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    8'
    Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 8'
    Андерсен Йоаким предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
  • Угловой
    8'
    Марч Соломон из команды Брайтон подал угловой слева.
  • 7'
    Макаллистер Алексис из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
  • 7'
    Брайтон пытается что-то создать.
  • 6'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 6'
    Удар от ворот произведет Брайтон
  • 6'
    Эйна Ола не смог попасть в створ ударом издали
  • 5'
    Контроль мяча: Брайтон: 26%, Фулхэм: 74%.
  • 5'
    Фулхэм пытается что-то создать.
  • 4'
    Фулхэм вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • 3'
    Фулхэм контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    2'
    Макаллистер Алексис нарушает правила. Тете Кенни пострадал
  • 1'
    Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Начался туман, и видимость стала плохой
  • 1'
    Фулхэм начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на The American Express Community Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 144
Брайтон 67.4% (97)
X 27.1% (39)
Фулхэм 5.6% (8)
+1
выиграет Брайтон
Оба клуба ведут борьбу за выживание, но есть один фактор, что для "Брайтона" этот матч особенный... Ещё
Андрей Трунов #
Все прогнозы
1.69 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Фулхэм
2.12
3.50
4.15
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.00 3.50 3.75
Бонус: 10 000 ₽ 2.12 3.40 3.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.06 3.35 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.20 3.90
  2.07 3.39 4.08

Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.08 7.00 1.09 2.95 1.41 2.21 1.67 1.65 2.25 1.24 4.10 1.09 7.00 1.08 8.40
7.00 1.06 5.90 1.10 2.74 1.43 2.08 1.75 1.64 2.40 1.29 3.60 1.20 4.35 1.05 7.90 1.03 8.30
7.20 1.09 5.80 1.13 2.70 1.45 2.04 1.77 1.78 2.10 1.58 2.41 1.27 3.70 1.20 4.44 1.06 8.40 1.05 9.50 1.01 15.50 1.01 16.00 0.00 23.00
2.86 1.47 2.49 1.59 2.12 1.81 1.79 2.12 1.61 2.45 1.49 2.80 1.21 4.90
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.66 2.14 1.32 3.20 1.06 7.80
2.53 1.52 1.66 2.22 1.33 3.32 1.08 7.90 1.06 9.30
2.40 1.57 1.53 2.50 1.25 3.90 1.05 9.50 1.04 10.00
2.64 1.54 2.17 1.77 1.67 2.33 1.43 3.01 1.34 3.51
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.40 1.29 2.31 1.57 1.55 2.36 1.13 5.40
3.26 1.34 2.17 1.69 1.51 2.56 1.18 4.90 1.12 6.15
2.12 1.67 1.49 2.50 1.16 4.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.78
2.05 1.75
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
4.10 1.21
Где смотреть матч Брайтон 0:0 Фулхэм онлайн

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Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Фулхэм

Исход игры
Брайтон
67.4% (97)
Ничья
27.1% (39)
Фулхэм
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
37.5% (54)
2:1 Брайтон
25.7% (37)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:2 Фулхэм
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Брайтон
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Фулхэм
1.4% (2)
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