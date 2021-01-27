3
Уайт
Бен
20
Марч
Соломон
9
Мопе
Нил
34
Эйна
Ола
21
Рид
Харрисон
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
-
3 Уайт БенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
-
22 Тау ПерсиПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
-
29 Зачири АндиНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Эйна ОлаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Рид ХаррисонПолузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Родак МарекВратарь
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
25 Онома ДжошуаПолузащитник
-
18 Лемина МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Брайан ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Паркер Скотт
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
26 Владение мячом, % 74
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|7 (3)
|0.35
|2.
|Гросс Паскаль
|2 (2)
|0.1
|3.
|Коннолли Аарон
|2
|0.1
|4.
|Марч Соломон
|2
|0.1
|5.
|Уэлбек Данни
|2
|0.1
|6.
|Данк Льюис
|2
|0.1
|7.
|Троссар Леандро
|1
|0.05
|8.
|Макаллистер Алексис
|1
|0.05
|9.
|Лемпти Тарик
|1
|0.05
|10.
|Биссума Ив
|1
|0.05
|11.
|Лаллана Адам
|0
|0
|12.
|Джаханбакш Алиреза
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рид Бобби
|4
|0.21
|2.
|Лукмен Адемола
|3
|0.16
|3.
|Митрович Александр
|2 (1)
|0.11
|4.
|Кавалейру Иван
|2 (1)
|0.11
|5.
|Кэрни Том
|1
|0.05
|6.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.05
|7.
|Эйна Ола
|1
|0.05
|8.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|0
|0
|9.
|Тете Кенни
|0
|0
|10.
|Рид Харрисон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Биссума Ив
|5
|1
|2.
|Данк Льюис
|4
|1
|3.
|Лемпти Тарик
|3
|1
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0
|5.
|Бёрн Дэн
|3
|0
|6.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0
|7.
|Вельтман Йоел
|2
|0
|8.
|Уайт Бен
|2
|0
|9.
|Гросс Паскаль
|1
|0
|10.
|Райан Мэтт
|1
|0
|11.
|Троссар Леандро
|1
|0
|12.
|Альсате Стивен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рид Бобби
|5
|0
|2.
|Андерсен Йоаким
|3
|1
|3.
|Робинсон Энтони
|3
|1
|4.
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|5.
|Лукмен Адемола
|3
|0
|6.
|Камара Абубакар
|1
|1
|7.
|Кэрни Том
|2
|0
|8.
|Ле Маршан Максим
|2
|0
|9.
|Гектор Майкл
|2
|0
|10.
|Брайан Джо
|2
|0
|11.
|Митрович Александр
|2
|0
|12.
|Рид Харрисон
|2
|0
|13.
|Одои Денис
|1
|0
|14.
|Кавалейру Иван
|1
|0
|15.
|Лемина Марио
|1
|0
|16.
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0
|17.
|Тете Кенни
|1
|0
|18.
|Эйна Ола
|1
|0
|19.
|Адарабиойо Олуватосин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брайтон
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|Фулхэм
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|14.29% (2)
|0
|28.57% (4)
|14.29% (2)
Предыдущие игры
Брайтон Последние 20 матчей: +4 =8 -8Брайтон 2:1 Блэкпул Лидс 0:1 Брайтон Манчестер Сити 1:0 Брайтон Ньюпорт 1:1 Брайтон
Брайтон 3:3 Вулверхэмптон Брайтон 0:1 Арсенал Вест Хэм 2:2 Брайтон Брайтон 1:1 Шеффилд Юнайтед Фулхэм 0:0 Брайтон Лестер 3:0 Брайтон Брайтон 1:2 Саутгемптон Брайтон 1:1 Ливерпуль Астон Вилла 1:2 Брайтон Брайтон 0:0 Бёрнли Тоттенхэм 2:1 Брайтон Брайтон 1:1 Вест Бромвич Кристал Пэлас 1:1 Брайтон Эвертон 4:2 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Брайтон 2:3 Манчестер Юнайтед
Фулхэм Последние 20 матчей: +4 =6 -10Фулхэм 0:3 Бёрнли Фулхэм 1:2 Манчестер Юнайтед Фулхэм 0:1 Челси Тоттенхэм 1:1 Фулхэм
КПР 0:2 Фулхэм Фулхэм 0:0 Саутгемптон Ньюкасл 1:1 Фулхэм Фулхэм 0:0 Брайтон Фулхэм 1:1 Ливерпуль Манчестер Сити 2:0 Фулхэм Лестер 1:2 Фулхэм Фулхэм 2:3 Эвертон Вест Хэм 1:0 Фулхэм Фулхэм 2:0 Вест Бромвич Фулхэм 1:2 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм Брентфорд 3:0 Фулхэм Фулхэм 0:3 Астон Вилла Фулхэм 2:0 Шеффилд Уэнсдей
Последние игры между собой
Брайтон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 4
Фулхэм: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|36 - 13
|41
|2.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|19
|12
|4
|3
|36 - 25
|40
|3.
|Лестер
|Заявка
|19
|12
|2
|5
|35 - 21
|38
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|30 - 24
|35
|5.
|Ливерпуль
|Заявка
|19
|9
|7
|3
|37 - 22
|34
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|18
|9
|6
|3
|33 - 17
|33
|7.
|Эвертон
|Заявка
|17
|10
|2
|5
|28 - 21
|32
|8.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|18
|9
|3
|6
|33 - 20
|30
|9.
|Арсенал
|Заявка
|20
|9
|3
|8
|26 - 20
|30
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|20
|8
|6
|6
|33 - 23
|30
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|19
|8
|5
|6
|27 - 24
|29
|12.
|Лидс
|Заявка
|19
|8
|2
|9
|32 - 35
|26
|13.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|20
|6
|5
|9
|21 - 29
|23
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|20
|6
|5
|9
|24 - 36
|23
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|19
|5
|5
|9
|12 - 24
|20
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|20
|5
|4
|11
|19 - 34
|19
|17.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|20
|3
|9
|8
|22 - 29
|18
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|19
|2
|7
|10
|15 - 27
|13
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|20
|2
|5
|13
|15 - 48
|11
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|19
|1
|2
|16
|10 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 7
|23
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|21 - 9
|23
|3.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|15 - 11
|18
|4.
|Лестер
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 12
|16
|6.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|4
|2
|19 - 11
|16
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|4
|3
|2
|14 - 9
|15
|8.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 13
|14
|9.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 11
|14
|10.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|8
|4
|1
|3
|17 - 11
|13
|11.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 13
|12
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 18
|12
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|13 - 14
|11
|15.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|9
|3
|2
|4
|7 - 10
|11
|16.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|17.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|10
|1
|3
|6
|7 - 15
|6
|18.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|0
|6
|4
|10 - 15
|6
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 29
|5
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 15
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|24 - 12
|26
|2.
|Лестер
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|20 - 9
|22
|3.
|Эвертон
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 9
|19
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|19 - 8
|18
|5.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|15 - 6
|18
|6.
|Астон Вилла
|2:2 Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 9
|17
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 13
|17
|8.
|Арсенал
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|14 - 9
|16
|9.
|Лидс
|Заявка
|10
|5
|0
|5
|19 - 21
|15
|10.
|Челси
|0:0 Заявка
|10
|4
|2
|4
|14 - 12
|14
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|12 - 12
|13
|12.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|13.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|2
|5
|2
|16 - 13
|11
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 18
|11
|15.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|10
|3
|2
|5
|9 - 16
|11
|16.
|Бёрнли
|2:2 Заявка
|10
|2
|3
|5
|5 - 14
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|8 - 17
|8
|18.
|Фулхэм
|0:0 Заявка
|9
|1
|4
|4
|8 - 12
|7
|19.
|Вест Бромвич
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|10 - 19
|6
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 17
|1
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брайтон» – «Фулхэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брайтон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фулхэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брайтон» – «Фулхэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Фулхэм
Исход игры
Брайтон
67.4% (97)
Ничья
27.1% (39)
Фулхэм
5.6% (8)
Тотал 2.5
Больше
33.8% (48)
Меньше
66.2% (94)
Обе команды забьют
Да
55.63% (79)
Нет
44.37% (63)
Популярный счёт
1:0 Брайтон
37.5% (54)
2:1 Брайтон
25.7% (37)
1:1 Ничья
21.5% (31)
1:2 Фулхэм
3.5% (5)
2:2 Ничья
3.5% (5)
2:0 Брайтон
2.1% (3)
0:0 Ничья
2.1% (3)
0:1 Фулхэм
1.4% (2)
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