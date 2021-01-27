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Ювентус
 
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СПАЛ 2013
Ювентус
СПАЛ 2013

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 1
2. Кулушевски Деян 1 1
3. Рафья Хамза 1 1
4. Кьеллини Джорджо 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сек Демба 1 0.25
2. Миссироли Симоне 1 0.25
3. Бриньола Энрико 1 0.25
4. Дикманн Лоренцо 1 0.25
5. Палоски Альберто 1 (1) 0.25
6. Д'Аллесандро Марко 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бернардески Федерико 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Околи Меме 2 0
2. Стрефецца Габриэль 1 0
3. Эспозито Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ювентус 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 0 33.33% (1)
 СПАЛ 2013 0 0 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа
Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 Серия A
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
1/4 финала
0 Наполи
0 Специя
0 Ювентус
0 СПАЛ 2013
3 Аталанта
2 Лацио
2 Интер Милан
1 Милан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СПАЛ 2013 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 150
    Ювентус 98.7% (148)
    X 1.3% (2)
    СПАЛ 2013 0% (0)
    +1
    выиграет Ювентус
    "Ювентус" уже потерял столько всего, что новые потери точно не впишутся в чемпионский график, о котором... Ещё
    Андрей Трунов #
    0
    выиграет Ювентус, со счетом 2:1
    Достаточно интересный матч нас ожидает, ведь футболисты "Юве" проведут его без Дибалы и Роналду.... Ещё
    Иван_Цапкин #
    Все прогнозы
    1.63 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    СПАЛ 2013
    1.26
    7.25
    15.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.22 7.25 15.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.23 6.40 12.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.26 6.65 13.25

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    4.70 1.19 3.70 1.27 2.35 1.60 1.85 1.97 1.54 2.50 1.27 3.70 1.22 4.40 1.09 7.00 1.08 8.20
    12.00 1.00 13.25 1.00 5.05 1.16 4.20 1.23 2.56 1.57 1.97 1.84 1.59 2.30 1.31 3.20 1.22 3.74 1.08 6.25 1.06 6.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.45 1.29 2.33 1.56 1.56 2.33 1.14 5.20
    3.76 1.27 2.59 1.50 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.00
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.80 1.16 1.95 1.79 1.28 3.45
    5.20 1.16 3.76 1.27 2.03 1.79 1.51 2.56 1.32 3.38

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.23 1.61
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.95 1.22
    Где смотреть матч Ювентус - СПАЛ 2013 онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013

    Исход игры
    Ювентус
    98.7% (148)
    Ничья
    1.3% (2)
    СПАЛ 2013
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.54% (64)
    Меньше
    56.46% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    25.17% (37)
    Нет
    74.83% (110)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    49.3% (74)
    3:0 Ювентус
    16.7% (25)
    3:1 Ювентус
    12% (18)
    2:1 Ювентус
    9.3% (14)
    1:0 Ювентус
    5.3% (8)
    4:0 Ювентус
    2% (3)
    3:2 Ювентус
    1.3% (2)
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