- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
20 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
80 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Марино Паскуале
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мората Альваро
|1
|1
|2.
|Кулушевски Деян
|1
|1
|3.
|Рафья Хамза
|1
|1
|4.
|Кьеллини Джорджо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сек Демба
|1
|0.25
|2.
|Миссироли Симоне
|1
|0.25
|3.
|Бриньола Энрико
|1
|0.25
|4.
|Дикманн Лоренцо
|1
|0.25
|5.
|Палоски Альберто
|1 (1)
|0.25
|6.
|Д'Аллесандро Марко
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бернардески Федерико
|1
|0
|2.
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Околи Меме
|2
|0
|2.
|Стрефецца Габриэль
|1
|0
|3.
|Эспозито Сальваторе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|91-120
|Ювентус
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|СПАЛ 2013
|0
|0
|0
|40% (2)
|40% (2)
|0
|20% (1)
Предыдущие игры
Ювентус Последние 20 матчей: +14 =3 -3Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа
Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =4 -4Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013
Исход игры
Ювентус
98.7% (148)
Ничья
1.3% (2)
СПАЛ 2013
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.54% (64)
Меньше
56.46% (83)
Обе команды забьют
Да
25.17% (37)
Нет
74.83% (110)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
49.3% (74)
3:0 Ювентус
16.7% (25)
3:1 Ювентус
12% (18)
2:1 Ювентус
9.3% (14)
1:0 Ювентус
5.3% (8)
4:0 Ювентус
2% (3)
3:2 Ювентус
1.3% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!