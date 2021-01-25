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Ювентус
 
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СПАЛ 2013

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мората Альваро 1 1
2. Кулушевски Деян 1 1
3. Рафья Хамза 1 1
4. Кьеллини Джорджо 0 0
СПАЛ 2013
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сек Демба 1 0.25
2. Миссироли Симоне 1 0.25
3. Бриньола Энрико 1 0.25
4. Дикманн Лоренцо 1 0.25
5. Палоски Альберто 1 (1) 0.25
6. Д'Аллесандро Марко 0 0

Карточки

Ювентус
# Игрок      
1. Бернардески Федерико 1 0
2. Бентанкур Родриго 1 0
СПАЛ 2013
# Игрок      
1. Околи Меме 2 0
2. Стрефецца Габриэль 1 0
3. Эспозито Сальваторе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90 91-120
 Ювентус 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 0 33.33% (1)
 СПАЛ 2013 0 0 0 40% (2) 40% (2) 0 20% (1)

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +14 =3 -3
Ювентус 2:0 Болонья Ювентус 2:0 Наполи Интер Милан 2:0 Ювентус Ювентус 3:2 Дженоа
Ювентус 3:1 Сассуоло Милан 1:3 Ювентус Ювентус 4:1 Удинезе Ювентус 0:3 Фиорентина Парма 0:4 Ювентус Ювентус 1:1 Аталанта Racing des Gonaives 0:1 Ювентус Дженоа 1:3 Ювентус Барселона 0:3 Ювентус Ювентус 1:3 Кавали Ювентус 2:1 Торино Ювентус 3:0 Динамо Киев Беневенто 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Ференцварош Ювентус 2:0 Кальяри Виолет 0:0 Ювентус
СПАЛ 2013 Последние 20 матчей: +12 =4 -4
Кремонезе 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Реджана Сассуоло 0:2 СПАЛ 2013 Фрозиноне 1:2 СПАЛ 2013
СПАЛ 2013 2:3 Брешия Асколи 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 1:0 Лечче Венеция 0:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 0:0 Кьево Читтаделла 2:0 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 4:0 Пиза Виртус Энтелла 0:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 2:0 Монца СПАЛ 2013 2:0 Пескара СПАЛ 2013 2:0 Салернитана Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Кротоне 1:1 СПАЛ 2013 СПАЛ 2013 3:2 Виченца Виртус Эмполи 2:1 СПАЛ 2013 Порденоне 3:3 СПАЛ 2013

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 1
СПАЛ 2013: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 4
СПАЛ 2013 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A СПАЛ 2013 2:1 Ювентус Серия A Ювентус 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
СПАЛ 2013 0:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 Серия A
1/8 финала
3 Наполи
2 Эмполи
2 Рома
4 Специя
3 Ювентус
2 Дженоа
0 Сассуоло
2 СПАЛ 2013
3 Аталанта
1 Кальяри
2 Лацио
1 Парма
1 Фиорентина
2 Интер Милан
5 Милан
4 Торино
1/4 финала
0 Наполи
0 Специя
0 Ювентус
0 СПАЛ 2013
0 Аталанта
0 Лацио
0 Интер Милан
0 Милан
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - СПАЛ 2013 от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 27 января 2021, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 44
    Ювентус 95.5% (42)
    X 4.5% (2)
    СПАЛ 2013 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    СПАЛ 2013
    1.21
    7.30
    17.00
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.17 7.30 17.00
    Бонус: 10 000 ₽ 1.21 6.40 14.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.20 6.70 14.75

    Самый высокий коэффициент на матч «Ювентус» – «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ювентус» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «СПАЛ 2013» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ювентус» – «СПАЛ 2013», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    4.60 1.20 2.29 1.63 1.80 2.02 1.51 2.55 1.20 4.60 1.07 8.60
    13.00 1.00 11.75 1.01 4.55 1.18 3.68 1.28 2.35 1.66 1.81 2.00 1.49 2.54 1.25 3.62 1.17 4.30 1.05 7.30 1.04 7.80
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.40 1.29 2.31 1.57 1.55 2.36 1.14 5.20
    3.60 1.29 2.38 1.58 1.59 2.36 1.23 4.20 1.15 5.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    4.70 1.17 1.91 1.83 1.26 3.60
    4.80 1.18 3.45 1.31 1.91 1.89 1.44 2.79 1.28 3.68

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.36 1.55
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Где смотреть матч Ювентус - СПАЛ 2013 онлайн

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    Прогнозы на матч Ювентус - СПАЛ 2013

    Исход игры
    Ювентус
    95.5% (42)
    Ничья
    4.5% (2)
    СПАЛ 2013
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    37.21% (16)
    Меньше
    62.79% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    20.93% (9)
    Нет
    79.07% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    56.8% (25)
    3:0 Ювентус
    15.9% (7)
    2:1 Ювентус
    11.4% (5)
    3:1 Ювентус
    4.5% (2)
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