Варта Познань
Позже
Стадион: Stadion Warty
Заглембе Любин
13
Куздра
Якуб
25
Ярох
Грацьян
74
Крук
Камиль
50
Око
Дамиан
17
Шиш
Патрик
95
Дражич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Куздра ЯкубЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Ярох ГрацьянНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Piotr Tworek
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
74 Крук КамильЗащитник
-
50 Око ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Шиш ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Дражич ДеянПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мраз СамуэлНападающий
-
9 Сирк РокНападающий
-
-
Главный тренер: Martin Sevela
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кузимски Матеуш
|4
|0.25
|2.
|Гжесик Ян
|2
|0.13
|3.
|Якубовски Михал
|2
|0.13
|4.
|Тралка Лукаш
|1
|0.06
|5.
|Рыбицкий Мариуш
|1
|0.06
|6.
|Купчак Матеуш
|1
|0.06
|7.
|Кьельб Якуб
|1
|0.06
|8.
|Килиба Бартош
|1
|0.06
|9.
|Яницки Роберт
|1
|0.06
|10.
|Лавничак Алекс
|1
|0.06
|11.
|Куздра Якуб
|0
|0
|12.
|Ласковски Адриан
|0
|0
|13.
|Чижички Матеуш
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шимич Лоренцо
|3
|0.19
|2.
|Гулдан Любомир
|2
|0.13
|3.
|Ходына Кацпер
|2
|0.13
|4.
|Балич Саша
|2
|0.13
|5.
|Сирк Рок
|2
|0.13
|6.
|Стажиньски Филип
|1 (1)
|0.06
|7.
|Живец Саша
|1
|0.06
|8.
|Бохар Дамьян
|1
|0.06
|9.
|Дражич Деян
|1 (1)
|0.06
|10.
|Мраз Самуэл
|1
|0.06
|11.
|Шиш Патрик
|1
|0.06
|12.
|Крук Камиль
|1
|0.06
|13.
|Пореба Лукаш
|0
|0
|14.
|Зубровски Якуб
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ласковски Адриан
|4
|0
|2.
|Кузимски Матеуш
|4
|0
|3.
|Килиба Бартош
|4
|0
|4.
|Якубовски Михал
|2
|1
|5.
|Тралка Лукаш
|3
|0
|6.
|Куздра Якуб
|3
|0
|7.
|Спыхала Матеуш
|1
|1
|8.
|Кьельб Якуб
|2
|0
|9.
|Чижички Матеуш
|2
|0
|10.
|Лавничак Алекс
|2
|0
|11.
|Родригез Марио
|1
|0
|12.
|Журавски Мачей
|1
|0
|13.
|Иванов Роберт
|1
|0
|14.
|Гжесик Ян
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Зубровски Якуб
|4
|1
|2.
|Балич Саша
|4
|0
|3.
|Шимич Лоренцо
|4
|0
|4.
|Сирк Рок
|3
|0
|5.
|Дражич Деян
|3
|0
|6.
|Йончи Доминик
|1
|1
|7.
|Гулдан Любомир
|2
|0
|8.
|Башкиров Евгений
|2
|0
|9.
|Вуйцицки Якуб
|2
|0
|10.
|Шиш Патрик
|2
|0
|11.
|Пореба Лукаш
|2
|0
|12.
|Мраз Самуэл
|1
|0
|13.
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Варта Познань
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|33.33% (5)
|20% (3)
|20% (3)
|Заглембе Любин
|16.67% (3)
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|0
|27.78% (5)
|27.78% (5)
Предыдущие игры
Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань
Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =6 -6Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|17
|10
|5
|2
|22 - 8
|35
|2.
|Легия
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|26 - 17
|33
|3.
|Ракув
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|27 - 19
|28
|4.
|Шлёнск
|Заявка
|17
|7
|4
|6
|22 - 18
|25
|5.
|Гурник Забже
|Заявка
|16
|7
|3
|6
|20 - 17
|24
|6.
|Ягеллония
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|25 - 27
|24
|7.
|Заглембе Любин
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|8.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|17
|7
|2
|8
|22 - 22
|23
|9.
|Висла Плоцк
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 20
|22
|10.
|Краковия
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 20
|22
|11.
|Пяст
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|23 - 21
|21
|12.
|Лех
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 24
|19
|13.
|Висла Краков
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|25 - 24
|18
|14.
|Варта Познань
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|15 - 20
|17
|15.
|Подбескидзе
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|17 - 40
|16
|16.
|Сталь Мелец
|Заявка
|15
|3
|5
|7
|17 - 28
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Погонь Щецин
|Заявка
|9
|5
|4
|0
|11 - 3
|19
|2.
|Шлёнск
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|13 - 6
|18
|3.
|Ракув
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|12 - 8
|16
|4.
|Легия
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|16 - 13
|16
|5.
|Ягеллония
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|16 - 11
|15
|6.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|11 - 8
|15
|7.
|Подбескидзе
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|8.
|Краковия
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|11 - 11
|13
|9.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|12 - 11
|11
|10.
|Висла Плоцк
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|8 - 8
|11
|11.
|Лех
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 11
|10
|12.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|13 - 13
|10
|13.
|Пяст
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|14.
|Сталь Мелец
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|7 - 13
|8
|15.
|Варта Познань
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|4 - 8
|7
|16.
|Висла Краков
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|12 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Легия
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 4
|17
|2.
|Погонь Щецин
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 5
|16
|3.
|Гурник Забже
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 6
|13
|4.
|Лехия Гданьск
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|5.
|Ракув
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|15 - 11
|12
|6.
|Пяст
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|15 - 12
|12
|7.
|Висла Краков
|Заявка
|9
|2
|6
|1
|13 - 7
|12
|8.
|Висла Плоцк
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 12
|11
|9.
|Варта Познань
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|11 - 12
|10
|10.
|Краковия
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|8 - 9
|9
|11.
|Ягеллония
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 16
|9
|12.
|Лех
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|13.
|Заглембе Любин
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|7 - 9
|8
|14.
|Шлёнск
|Заявка
|9
|2
|1
|6
|9 - 12
|7
|15.
|Сталь Мелец
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|10 - 15
|6
|16.
|Подбескидзе
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|7 - 23
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров