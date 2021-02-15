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Варта Познань
1:0
Конец матча

Стадион:
Заглембе Любин
0'
1:0
75' Гол
Тралка Лукаш
88' Желтая карточка
Якубовски Михал
90'+5
1
Лис
Адриан
13
Куздра
Якуб
5
Килиба
Бартош
4
Иванов
Роберт
3
Кьельб
Якуб
6
Тралка
Лукаш
15
Копчински
Михал
2
Гжесик
Ян
34
Журавски
Мачей
11
Якубовски
Михал
25
Ярох
Грацьян
30
Хладун
Доминик
23
Вуйцицки
Якуб
74
Крук
Камиль
50
Око
Дамиан
3
Балич
Саша
4
Башкиров
Евгений
17
Шиш
Патрик
18
Стажиньски
Филип
14
Зубровски
Якуб
95
Дражич
Деян
21
Беднарчик
Якуб
Варта Познань
4-2-3-1
Заглембе Любин
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кузимски Матеуш 4 0.24
2. Тралка Лукаш 2 0.12
3. Якубовски Михал 2 0.12
4. Гжесик Ян 2 0.12
5. Рыбицкий Мариуш 1 0.06
6. Купчак Матеуш 1 0.06
7. Кьельб Якуб 1 0.06
8. Килиба Бартош 1 0.06
9. Яницки Роберт 1 0.06
10. Лавничак Алекс 1 0.06
11. Куздра Якуб 0 0
12. Ласковски Адриан 0 0
13. Чижички Матеуш 0 0
Заглембе Любин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шимич Лоренцо 3 0.18
2. Гулдан Любомир 2 0.12
3. Ходына Кацпер 2 0.12
4. Балич Саша 2 0.12
5. Сирк Рок 2 0.12
6. Стажиньски Филип 1 (1) 0.06
7. Живец Саша 1 0.06
8. Бохар Дамьян 1 0.06
9. Дражич Деян 1 (1) 0.06
10. Мраз Самуэл 1 0.06
11. Шиш Патрик 1 0.06
12. Крук Камиль 1 0.06
13. Пореба Лукаш 0 0
14. Зубровски Якуб 0 0

Карточки

Варта Познань
# Игрок      
1. Якубовски Михал 3 1
2. Ласковски Адриан 4 0
3. Кузимски Матеуш 4 0
4. Килиба Бартош 4 0
5. Тралка Лукаш 3 0
6. Куздра Якуб 3 0
7. Спыхала Матеуш 1 1
8. Кьельб Якуб 2 0
9. Чижички Матеуш 2 0
10. Лавничак Алекс 2 0
11. Родригез Марио 1 0
12. Журавски Мачей 1 0
13. Иванов Роберт 1 0
14. Гжесик Ян 1 0
Заглембе Любин
# Игрок      
1. Зубровски Якуб 4 1
2. Балич Саша 4 0
3. Шимич Лоренцо 4 0
4. Сирк Рок 3 0
5. Дражич Деян 3 0
6. Йончи Доминик 1 1
7. Гулдан Любомир 2 0
8. Башкиров Евгений 2 0
9. Вуйцицки Якуб 2 0
10. Шиш Патрик 2 0
11. Пореба Лукаш 2 0
12. Мраз Самуэл 1 0
13. Бартолевски Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Варта Познань 6.25% (1) 6.25% (1) 12.5% (2) 31.25% (5) 25% (4) 18.75% (3)
 Заглембе Любин 16.67% (3) 5.56% (1) 22.22% (4) 0 27.78% (5) 27.78% (5)

Предыдущие игры

Варта Познань Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Варта Познань 0:1 Краковия Лехия Гданьск 1:1 Варта Познань Варта Познань 1:0 Краковия Шлёнск 2:1 Варта Познань
Варта Познань 1:2 Погонь Щецин Ягеллония 4:3 Варта Познань Ракув 1:0 Варта Познань Варта Познань 2:1 Висла Краков Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Варта Познань 0:3 Легия Сокол Острода 1:3 Варта Познань Варта Познань 0:1 Гурник Забже Подбескидзе 1:2 Варта Познань Висла Плоцк 1:3 Варта Познань Лех 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:0 Пяст Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Варта Познань 0:1 Лехия Гданьск Блекитни Старгард-Щециньски 3:3 Варта Познань Варта Познань 2:0 Радомьяк Радом
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Заглембе Любин 0:0 Хойничанка Лех 0:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:2 Висла Плоцк Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:1 Шлёнск Пяст 1:1 Заглембе Любин Подбескидзе 2:4 Заглембе Любин Висла Краков 1:2 Заглембе Любин Подбескидзе 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Заглембе Любин 1:1 Лехия Гданьск Легия 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Краковия Ракув 2:1 Заглембе Любин Заглембе Любин 1:1 Хробры Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Заглембе Любин 2:1 Лех Свит Новы-Двор 1:3 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Варта Познань: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 3
Заглембе Любин: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 1
Заглембе Любин 1:0 Варта Познань Экстракласса Заглембе Любин 3:0 Варта Познань Товарищеские матчи Заглембе Любин 1:2 Варта Познань Второй дивизион Варта Познань 0:3 Заглембе Любин Второй дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 17 10 3 4 26 - 17 33
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже 0:0 Заявка 17 7 4 6 20 - 17 25
6. Ягеллония Заявка 17 7 3 7 25 - 27 24
7. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Висла Плоцк Заявка 16 6 4 6 20 - 20 22
10. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
13. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
14. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
12. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
13. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже 0:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 20'
    Крук Камиль уходит с поля. Йончи Доминик выходит вместо него
  • 14'
    Килиба Бартош уходит с поля. Aleks Lawniczak выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Warty. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 2.90 2.95 2.55
Бонус: 5 000 ₽ 2.89 3.14 2.56
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 1.52 4.20
  1.21 5.36 27.89

Самый высокий коэффициент на матч «Варта Познань» – «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Варта Познань» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Заглембе Любин» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Варта Познань» – «Заглембе Любин», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.20 1.10 2.55 1.48 1.89 1.84 1.50 2.48 1.43 2.70 1.17 4.60 1.05 8.20
7.30 1.05 5.50 1.12 2.57 1.48 1.94 1.86 1.57 2.56 1.25 3.95 1.17 4.80 1.04 8.90 1.02 9.40
1.62 2.20 1.13 5.40 1.08 7.00 1.07 7.50 1.67 2.20 1.05 8.50 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 12.60 1.04 9.60 1.01 15.50 0.00 15.00 0.00 21.00
2.23 1.70 1.85 2.03 1.46 2.83 1.32 3.55 1.55 2.56 1.32 3.50 1.48 2.76 1.71 2.21 1.55 2.55 1.50 2.69 1.42 3.02 1.21 4.68
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.53 2.40 1.27 3.55 1.05 8.80
2.48 1.54 1.61 2.32 1.30 3.52
1.31 3.25 1.02 11.00 1.11 5.80 1.05 8.50
1.19 4.79 1.41 2.99 1.14 5.80 1.38 3.12 1.35 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.34 2.06 1.71 1.46 2.60 1.10 6.20
3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.24 4.05
2.07 1.71 1.47 2.60 1.15 4.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.06 1.71
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
4.00 1.22
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