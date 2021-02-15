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  3. Греция
ПАС Янина
0:2
Конец матча

Стадион:
ПАОК
0'
0:0
21' Не забитый пенальти
Виейринья
35' Желтая карточка
Домингес Хуан
0:1
56' Гол
Живкович Андрия
61' Желтая карточка
Ойкономопулос Антониос
0:2
62' Пенальти
Шваб Штефан
87' Желтая карточка
Циггарас Теохарис
90' Желтая карточка
Виейринья
90'+4
13
Лодыгин
Юрий
24
Ойкономопулос
Антониос
4
Пантелакис
Эпаминондас
15
Эррамуспе
Родриго
43
Пеерсман
Марвин
8
Бренер
Фабрисио
10
Домингес
Хуан
80
Лиасос
Ангелос
7
Карталис
Александрос
12
Крижман
Санди
14
Памлидис
Георгиос
88
Живкович
Живко
2
Алвес
Родриго
4
Ингасон
Сверрир
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
51
Циггарас
Теохарис
22
Шваб
Штефан
14
Живкович
Андрия
8
Варда
Амр
11
Цолис
Христос
27
Крменчик
Михал
ПАС Янина
4-4-2
ПАОК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Памлидис Георгиос 5 (1) 0.23
2. Элефтериадис Христос 4 0.18
3. Крижман Санди 3 (2) 0.14
4. Каргас Яннис 2 0.09
5. Лео Жан-Батист 2 0.09
6. Эррамуспе Родриго 1 0.05
7. Пантелакис Эпаминондас 1 0.05
8. Наумец Владислав 1 0.05
9. Домингес Хуан 0 0
10. Пеерсман Марвин 0 0
11. Карталис Александрос 0 0
12. Сионтис Стефанос 0 0
13. Хутесиотис Лефтерис 0 0
14. Кастро Фабри 0 0
ПАОК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свидерски Кароль 9 0.41
2. Цолис Христос 5 0.23
3. Шваб Штефан 4 (3) 0.18
4. Ингасон Сверрир 4 0.18
5. Живкович Андрия 3 (1) 0.14
6. Виейринья 3 (1) 0.14
7. Эль-Каддури Омар 2 0.09
8. Мург Томас 2 0.09
9. Крменчик Михал 2 0.09
10. Варела Фернанду 1 0.05
11. Креспо Хосе 1 0.05
12. Нинуа Ника 1 0.05
13. Дуглас Гомес 1 (1) 0.05
14. Колак Антонио-Мирко 1 (1) 0.05
15. Яннулис Димитрис 0 0
16. Алвес Родриго 0 0
17. Бисесвар Диего 0 0
18. Ваге Мусса 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Каргас Яннис 8 0
2. Карталис Александрос 6 0
3. Эррамуспе Родриго 4 1
4. Пеерсман Марвин 5 0
5. Салиакас Манолис 5 0
6. Пантелакис Эпаминондас 5 0
7. Ойкономопулос Антониос 5 0
8. Сионтис Стефанос 3 1
9. Крижман Санди 4 0
10. Хутесиотис Лефтерис 4 0
11. Лолис Александрос 1 1
12. Домингес Хуан 2 0
13. Элефтериадис Христос 2 0
14. Кастро Фабри 2 0
15. Наумец Владислав 2 0
16. Лиасос Ангелос 2 0
17. Лодыгин Юрий 1 0
18. Памлидис Георгиос 1 0
19. Лео Жан-Батист 1 0
20. Атанасиу Василис 1 0
ПАОК
# Игрок      
1. Ингасон Сверрир 8 0
2. Эль-Каддури Омар 5 1
3. Живкович Андрия 5 0
4. Виейринья 4 0
5. Яннулис Димитрис 4 0
6. Михаилидис Яннис 4 0
7. Шваб Штефан 3 0
8. Креспо Хосе 2 0
9. Мург Томас 2 0
10. Эсити Андерсон 2 0
11. Свидерски Кароль 2 0
12. Ваге Мусса 2 0
13. Дуглас Гомес 2 0
14. Перейра Адриан 2 0
15. Цолис Христос 2 0
16. Циггарас Теохарис 2 0
17. Варела Фернанду 1 0
18. Крменчик Михал 1 0
19. Пелкас Димитрис 1 0
20. Пасхалакис Александрос 1 0
21. Лампру Лазарос 1 0
22. Варда Амр 1 0
23. Нинуа Ника 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 15.79% (3) 15.79% (3) 31.58% (6) 5.26% (1) 10.53% (2) 21.05% (4)
 ПАОК 9.76% (4) 12.2% (5) 4.88% (2) 19.51% (8) 21.95% (9) 31.71% (13)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5
ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос
Олимпиакос 3:0 ПАОК ПАОК 2:2 АЕК ПАОК 5:0 Лариса ОФИ 0:3 ПАОК ПАОК 1:1 Олимпиакос ПАОК 3:1 Волос Атромитос 3:2 ПАОК Лариса 1:1 ПАОК ПАОК 2:1 Панатинаикос Арис Салоники 1:0 ПАОК ПАОК 0:0 Гранада ПАОК 2:0 Астерас Омония 2:1 ПАОК Ламия 0:2 ПАОК ПСВ 3:2 ПАОК ПАОК 2:1 ПАС Янина

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
ПАОК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига
ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 22 18 3 1 55 - 10 57
2. Арис Салоники Заявка 22 13 4 5 27 - 13 43
3. АЕК Заявка 22 13 4 5 36 - 25 43
4. ПАОК Заявка 22 12 7 3 41 - 20 43
5. Панатинаикос Заявка 22 12 5 5 27 - 15 41
6. Астерас Заявка 22 10 7 5 22 - 20 37
7. Волос Заявка 22 6 9 7 22 - 29 27
8. Атромитос Заявка 22 6 7 9 22 - 30 25
9. Аполлон Смирнис Заявка 21 6 4 11 23 - 29 22
10. ПАС Янина Заявка 22 5 6 11 20 - 26 21
11. ОФИ Заявка 22 5 4 13 19 - 36 19
12. Панетоликос Заявка 22 2 8 12 11 - 30 14
13. Ламия Заявка 19 2 6 11 10 - 30 12
14. Лариса Заявка 20 1 6 13 11 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Олимпиакос Заявка 11 11 0 0 31 - 2 33
2. ПАОК Заявка 11 7 4 0 24 - 9 25
3. Панатинаикос Заявка 11 6 3 2 12 - 5 21
4. Астерас Заявка 11 6 3 2 11 - 8 21
5. Арис Салоники Заявка 11 6 2 3 12 - 7 20
6. АЕК Заявка 11 5 3 3 17 - 13 18
7. Атромитос Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8. Волос Заявка 10 2 4 4 6 - 11 10
9. Панетоликос Заявка 11 2 3 6 9 - 15 9
10. ОФИ Заявка 12 2 3 7 10 - 21 9
11. Ламия Заявка 10 2 2 6 7 - 17 8
12. Аполлон Смирнис Заявка 10 2 1 7 12 - 19 7
13. ПАС Янина Заявка 11 1 4 6 7 - 13 7
14. Лариса Заявка 10 0 5 5 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. АЕК Заявка 11 8 1 2 19 - 12 25
2. Олимпиакос Заявка 11 7 3 1 24 - 8 24
3. Арис Салоники Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
4. Панатинаикос Заявка 11 6 2 3 15 - 10 20
5. ПАОК Заявка 11 5 3 3 17 - 11 18
6. Волос Заявка 12 4 5 3 16 - 18 17
7. Астерас Заявка 11 4 4 3 11 - 12 16
8. Аполлон Смирнис Заявка 11 4 3 4 11 - 10 15
9. ПАС Янина Заявка 11 4 2 5 13 - 13 14
10. ОФИ Заявка 10 3 1 6 9 - 15 10
11. Атромитос Заявка 11 2 4 5 8 - 15 10
12. Панетоликос Заявка 11 0 5 6 2 - 15 5
13. Ламия Заявка 9 0 4 5 3 - 13 4
14. Лариса Заявка 10 1 1 8 6 - 19 4
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Домингес Хуан получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Бренер Фабрисио уходит с поля. Милинчану Николай выходит вместо него
  • Описание гола
    21'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Виейринья пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 8.40 4.40 1.37
Бонус: 5 000 ₽ 9.60 4.75 1.36
Бонус: 5 000 ₽ 29.00 7.50 1.07
  9.24 3.04 1.58

Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.00 1.06 3.35 1.30 2.60 1.46 1.82 1.92 1.45 2.65 1.31 3.25 1.11 6.00
8.90 1.03 7.80 1.05 3.26 1.32 2.53 1.52 1.85 2.05 1.43 2.83 1.28 3.50 1.10 5.90 1.07 6.45
3.55 1.27 2.55 1.48 1.65 2.15 1.80 1.95 2.05 1.77 1.45 2.62 1.07 7.50 1.07 7.50 1.11 5.90 1.09 8.50 1.01 11.00 0.00 12.50 0.00 17.50
3.44 1.30 2.76 1.44 2.00 1.83 1.68 2.20 1.47 2.67 1.31 3.36 1.68 2.20 1.26 3.75 1.93 1.90 1.50 2.59 1.33 3.28 1.29 3.58
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.85 1.39 1.88 1.85 1.40 2.80 1.09 6.60
2.91 1.41 1.90 1.90 1.41 2.91
1.22 4.00 1.35 3.05 1.18 4.50 1.11 5.80 1.08 7.00
1.90 1.91 1.55 2.41 1.22 4.07 1.50 2.56 1.35 3.11
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.80 1.24 2.65 1.45 1.66 2.13 1.17 4.60
3.45 1.31 2.53 1.52 1.64 2.26 1.25 3.95
2.50 1.49 1.62 2.21 1.25 3.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.28 1.58
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
4.30 1.20
4.50 1.16
Где смотреть матч ПАС Янина 0:2 ПАОК онлайн

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