0:0
21' Не забитый пенальтиВиейринья
35' Желтая карточкаДомингес Хуан
0:1
56' ГолЖивкович Андрия
61' Желтая карточкаОйкономопулос Антониос
0:2
62' ПенальтиШваб Штефан
87' Желтая карточкаЦиггарас Теохарис
90' Желтая карточкаВиейринья
13
Лодыгин
Юрий
15
Креспо
Хосе
20
Виейринья
22
Шваб
Штефан
- Основной состав
-
13 Лодыгин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кастро ФабриПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Креспо ХосеЗащитник
-
20 ВиейриньяЗащитник
- Полузащитник
-
22 Шваб ШтефанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Баба АбдулПолузащитник
-
10 Мург ТомасПолузащитник
-
32 Нинуа НикаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Garcia
Ход матча
21'
0:0
35'
56'
62'
0:2
90'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 14
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
43 Владение мячом, % 57
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Памлидис Георгиос
|5 (1)
|0.23
|2.
|Элефтериадис Христос
|4
|0.18
|3.
|Крижман Санди
|3 (2)
|0.14
|4.
|Каргас Яннис
|2
|0.09
|5.
|Лео Жан-Батист
|2
|0.09
|6.
|Эррамуспе Родриго
|1
|0.05
|7.
|Пантелакис Эпаминондас
|1
|0.05
|8.
|Наумец Владислав
|1
|0.05
|9.
|Домингес Хуан
|0
|0
|10.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|11.
|Карталис Александрос
|0
|0
|12.
|Сионтис Стефанос
|0
|0
|13.
|Хутесиотис Лефтерис
|0
|0
|14.
|Кастро Фабри
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свидерски Кароль
|9
|0.41
|2.
|Цолис Христос
|5
|0.23
|3.
|Шваб Штефан
|4 (3)
|0.18
|4.
|Ингасон Сверрир
|4
|0.18
|5.
|Живкович Андрия
|3 (1)
|0.14
|6.
|Виейринья
|3 (1)
|0.14
|7.
|Эль-Каддури Омар
|2
|0.09
|8.
|Мург Томас
|2
|0.09
|9.
|Крменчик Михал
|2
|0.09
|10.
|Варела Фернанду
|1
|0.05
|11.
|Креспо Хосе
|1
|0.05
|12.
|Нинуа Ника
|1
|0.05
|13.
|Дуглас Гомес
|1 (1)
|0.05
|14.
|Колак Антонио-Мирко
|1 (1)
|0.05
|15.
|Яннулис Димитрис
|0
|0
|16.
|Алвес Родриго
|0
|0
|17.
|Бисесвар Диего
|0
|0
|18.
|Ваге Мусса
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каргас Яннис
|8
|0
|2.
|Карталис Александрос
|6
|0
|3.
|Эррамуспе Родриго
|4
|1
|4.
|Пеерсман Марвин
|5
|0
|5.
|Салиакас Манолис
|5
|0
|6.
|Пантелакис Эпаминондас
|5
|0
|7.
|Ойкономопулос Антониос
|5
|0
|8.
|Сионтис Стефанос
|3
|1
|9.
|Крижман Санди
|4
|0
|10.
|Хутесиотис Лефтерис
|4
|0
|11.
|Лолис Александрос
|1
|1
|12.
|Домингес Хуан
|2
|0
|13.
|Элефтериадис Христос
|2
|0
|14.
|Кастро Фабри
|2
|0
|15.
|Наумец Владислав
|2
|0
|16.
|Лиасос Ангелос
|2
|0
|17.
|Лодыгин Юрий
|1
|0
|18.
|Памлидис Георгиос
|1
|0
|19.
|Лео Жан-Батист
|1
|0
|20.
|Атанасиу Василис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ингасон Сверрир
|8
|0
|2.
|Эль-Каддури Омар
|5
|1
|3.
|Живкович Андрия
|5
|0
|4.
|Виейринья
|4
|0
|5.
|Яннулис Димитрис
|4
|0
|6.
|Михаилидис Яннис
|4
|0
|7.
|Шваб Штефан
|3
|0
|8.
|Креспо Хосе
|2
|0
|9.
|Мург Томас
|2
|0
|10.
|Эсити Андерсон
|2
|0
|11.
|Свидерски Кароль
|2
|0
|12.
|Ваге Мусса
|2
|0
|13.
|Дуглас Гомес
|2
|0
|14.
|Перейра Адриан
|2
|0
|15.
|Цолис Христос
|2
|0
|16.
|Циггарас Теохарис
|2
|0
|17.
|Варела Фернанду
|1
|0
|18.
|Крменчик Михал
|1
|0
|19.
|Пелкас Димитрис
|1
|0
|20.
|Пасхалакис Александрос
|1
|0
|21.
|Лампру Лазарос
|1
|0
|22.
|Варда Амр
|1
|0
|23.
|Нинуа Ника
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|31.58% (6)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|21.05% (4)
|ПАОК
|9.76% (4)
|12.2% (5)
|4.88% (2)
|19.51% (8)
|21.95% (9)
|31.71% (13)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: +6 =5 -9Панетоликос 1:2 ПАС Янина Атромитос 2:3 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Атромитос АЕК 0:2 ПАС Янина
ПАС Янина 0:1 Волос ПАС Янина 2:2 Атромитос Олимпиакос 1:0 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Арис Салоники Лариса 0:0 ПАС Янина ПАС Янина 1:3 Аполлон Смирнис ПАС Янина 2:2 Астерас Панатинаикос 2:0 ПАС Янина ПАС Янина 2:0 Ламия ОФИ 2:1 ПАС Янина ПАОК 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 0:0 Панетоликос ПАС Янина 1:2 Лариса Атромитос 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 АЕК Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина
ПАОК Последние 20 матчей: +10 =5 -5ПАОК 5:2 Ламия ПАОК 2:2 Аполлон Смирнис Лариса 1:2 ПАОК ПАОК 5:0 Панетоликос
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 12
ПАОК: победы: 12, ничьи: 2, поражения: 5
ПАОК 1:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 3:0 ПАОК Суперлига ПАОК 1:1 ПАС Янина Кубок Греции ПАОК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 ПАОК Суперлига ПАС Янина 1:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:1 ПАС Янина Суперлига ПАОК 2:0 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 1:3 ПАОК Суперлига ПАОК 1:2 ПАС Янина Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|22
|18
|3
|1
|55 - 10
|57
|2.
|Арис Салоники
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|27 - 13
|43
|3.
|АЕК
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|36 - 25
|43
|4.
|ПАОК
|Заявка
|22
|12
|7
|3
|41 - 20
|43
|5.
|Панатинаикос
|Заявка
|22
|12
|5
|5
|27 - 15
|41
|6.
|Астерас
|Заявка
|22
|10
|7
|5
|22 - 20
|37
|7.
|Волос
|Заявка
|22
|6
|9
|7
|22 - 29
|27
|8.
|Атромитос
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|22 - 30
|25
|9.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|23 - 29
|22
|10.
|ПАС Янина
|Заявка
|22
|5
|6
|11
|20 - 26
|21
|11.
|ОФИ
|Заявка
|22
|5
|4
|13
|19 - 36
|19
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|22
|2
|8
|12
|11 - 30
|14
|13.
|Ламия
|Заявка
|19
|2
|6
|11
|10 - 30
|12
|14.
|Лариса
|Заявка
|20
|1
|6
|13
|11 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|31 - 2
|33
|2.
|ПАОК
|Заявка
|11
|7
|4
|0
|24 - 9
|25
|3.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|12 - 5
|21
|4.
|Астерас
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|11 - 8
|21
|5.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|12 - 7
|20
|6.
|АЕК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 13
|18
|7.
|Атромитос
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Волос
|Заявка
|10
|2
|4
|4
|6 - 11
|10
|9.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|9 - 15
|9
|10.
|ОФИ
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 21
|9
|11.
|Ламия
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|7 - 17
|8
|12.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 19
|7
|13.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 13
|7
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|0
|5
|5
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|19 - 12
|25
|2.
|Олимпиакос
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|24 - 8
|24
|3.
|Арис Салоники
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|4.
|Панатинаикос
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|15 - 10
|20
|5.
|ПАОК
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 11
|18
|6.
|Волос
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|16 - 18
|17
|7.
|Астерас
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 12
|16
|8.
|Аполлон Смирнис
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|11 - 10
|15
|9.
|ПАС Янина
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 13
|14
|10.
|ОФИ
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|9 - 15
|10
|11.
|Атромитос
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 15
|10
|12.
|Панетоликос
|Заявка
|11
|0
|5
|6
|2 - 15
|5
|13.
|Ламия
|Заявка
|9
|0
|4
|5
|3 - 13
|4
|14.
|Лариса
|Заявка
|10
|1
|1
|8
|6 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ПАС Янина» – «ПАОК» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ПАС Янина» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПАОК» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ПАС Янина» – «ПАОК», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров