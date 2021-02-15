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Гурник Забже
0:0
Первый тайм: 7'

Стадион:
Сталь Мелец
0' 7'
84
Чуды
Мартин
23
Масурас
Яннис
4
Палюшек
Александр
2
Висневски
Пшемыслав
27
Гришкевич
Адриан
64
Янжа
Эрик
3
Кубица
Кшиштоф
8
Манне
Аласана
17
Новак
Бартош
24
Собчик
Алекс
9
Хименес
Хесус
13
Стрончек
Рафал
6
Флис
Марцин
21
Матрас
Матеуш
4
Чорбаджийски
Божидар
23
Гетингер
Крыстян
20
Томашевич
Гжегож
7
Доманьски
Мацей
2
Гранлунд Альбин
77
Янковски
Мацей
92
Колев
Александар
9
Прокич
Андрея
Гурник Забже
5-3-2
Сталь Мелец
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Хесус 8 (4) 0.47
2. Новак Бартош 4 0.24
3. Собчик Алекс 2 0.12
4. Кравчик Пётр 2 0.12
5. Бохневич Павел 1 0.06
6. Кой Михал 1 0.06
7. Манне Аласана 1 0.06
8. Сцисляк Даниэль 1 0.06
9. Янжа Эрик 0 0
10. Прохазка Роман 0 0
11. Баинович Филип 0 0
12. Павловски Дариуш 0 0
13. Висневски Пшемыслав 0 0
Сталь Мелец
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Доманьски Мацей 5 (3) 0.31
2. Мак Матеуш 3 0.19
3. Прокич Андрея 2 0.13
4. Томашевич Гжегож 2 (1) 0.13
5. Гетингер Крыстян 1 0.06
6. Томчук Павел 1 0.06
7. Форселль Петтери 1 0.06
8. Флис Марцин 1 0.06
9. Зьявиньски Лукаш 1 0.06
10. Косцельны Камиль 0 0
11. Дадок Роберт 0 0

Карточки

Гурник Забже
# Игрок      
1. Манне Аласана 5 0
2. Кой Михал 3 0
3. Собчик Алекс 3 0
4. Масурас Яннис 3 0
5. Висневски Пшемыслав 3 0
6. Янжа Эрик 2 0
7. Эвангелу Стефанос 2 0
8. Прохазка Роман 1 0
9. Рычковски Адам 1 0
10. Хименес Хесус 1 0
11. Хайда Войцех 1 0
12. Войтушек Норберт 1 0
Сталь Мелец
# Игрок      
1. Жиро Матеуш 4 0
2. Матрас Матеуш 3 0
3. Флис Марцин 3 0
4. Томашевич Гжегож 3 0
5. Чорбаджийски Божидар 3 0
6. Прокич Андрея 1 1
7. Гетингер Крыстян 2 0
8. Зьявиньски Лукаш 2 0
9. Стасик Шимон 2 0
10. Форселль Петтери 1 0
11. Мак Матеуш 1 0
12. Колев Александар 1 0
13. Косцельны Камиль 1 0
14. Дадок Роберт 1 0
15. Павловский Дамьян 1 0
16. Вробель Якуб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гурник Забже 25% (5) 10% (2) 20% (4) 25% (5) 10% (2) 10% (2)
 Сталь Мелец 11.76% (2) 17.65% (3) 17.65% (3) 23.53% (4) 5.88% (1) 23.53% (4)

Предыдущие игры

Гурник Забже Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ракув 4:2 Гурник Забже Подбескидзе 2:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:1 Лех Ягеллония 1:0 Гурник Забже
Гурник Забже 0:2 Краковия Висла Плоцк 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 2:1 Погонь Щецин Гурник Забже 1:2 Пяст Шлёнск 0:0 Гурник Забже Островец-Свентокшиски 2:3 Гурник Забже Варта Познань 0:1 Гурник Забже Гурник Забже 1:3 Ракув Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Гурник Забже 0:0 Висла Краков Легия 1:3 Гурник Забже Гурник Забже 3:0 Лехия Гданьск Фрайбург 4:1 Гурник Забже Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Гурник Забже 4:2 Подбескидзе Гурник Забже 3:3 Радомьяк Радом
Сталь Мелец Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Сталь Мелец 0:0 Шлёнск Легия 2:3 Сталь Мелец Сталь Мелец 1:1 Лех Погонь Щецин 2:0 Сталь Мелец
Сталь Мелец 1:1 Пяст Сталь Мелец 3:1 Ягеллония Заглембе Любин 2:2 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:1 Варта Познань Ракув 2:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:6 Висла Краков Подбескидзе 1:0 Сталь Мелец Сталь Мелец 3:2 Пяст Лехия Гданьск 4:2 Сталь Мелец Краковия 1:1 Сталь Мелец Сталь Мелец 0:2 Висла Краков Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Висла Плоцк 1:1 Сталь Мелец Karpaty Krosno 0:2 Сталь Мелец ЛКС Лодзь 1:0 Сталь Мелец Висла Краков 4:2 Сталь Мелец

Последние игры между собой

Гурник Забже: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Сталь Мелец: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Сталь Мелец 0:2 Гурник Забже Экстракласса Сталь Мелец 1:2 Гурник Забже Первый дивизион Гурник Забже 1:1 Сталь Мелец Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 17 10 5 2 22 - 8 35
2. Легия Заявка 17 10 3 4 26 - 17 33
3. Ракув Заявка 17 8 4 5 27 - 19 28
4. Шлёнск Заявка 17 7 4 6 22 - 18 25
5. Гурник Забже 0:0 Заявка 17 7 4 6 20 - 17 25
6. Ягеллония Заявка 17 7 3 7 25 - 27 24
7. Лехия Гданьск Заявка 17 7 2 8 22 - 22 23
8. Заглембе Любин Заявка 17 6 5 6 18 - 18 23
9. Висла Плоцк Заявка 16 6 4 6 20 - 20 22
10. Краковия Заявка 17 5 7 5 19 - 20 22
11. Пяст Заявка 17 5 6 6 23 - 21 21
12. Варта Познань Заявка 17 6 2 9 16 - 20 20
13. Лех Заявка 17 4 7 6 24 - 24 19
14. Висла Краков Заявка 17 4 6 7 25 - 24 18
15. Подбескидзе Заявка 17 4 4 9 17 - 40 16
16. Сталь Мелец 0:0 Заявка 16 3 6 7 17 - 28 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Погонь Щецин Заявка 9 5 4 0 11 - 3 19
2. Шлёнск Заявка 8 5 3 0 13 - 6 18
3. Ракув Заявка 9 5 1 3 12 - 8 16
4. Легия Заявка 9 5 1 3 16 - 13 16
5. Ягеллония Заявка 8 4 3 1 16 - 11 15
6. Заглембе Любин Заявка 8 4 3 1 11 - 8 15
7. Подбескидзе Заявка 9 4 1 4 10 - 17 13
8. Краковия Заявка 9 3 4 2 11 - 11 13
9. Гурник Забже 0:0 Заявка 9 3 3 3 12 - 11 12
10. Висла Плоцк Заявка 9 3 2 4 8 - 8 11
11. Варта Познань Заявка 8 3 1 4 5 - 8 10
12. Лех Заявка 8 2 4 2 11 - 11 10
13. Лехия Гданьск Заявка 9 3 1 5 13 - 13 10
14. Пяст Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 7 2 2 3 7 - 13 8
16. Висла Краков Заявка 8 2 0 6 12 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Легия Заявка 8 5 2 1 10 - 4 17
2. Погонь Щецин Заявка 8 5 1 2 11 - 5 16
3. Гурник Забже 0:0 Заявка 8 4 1 3 8 - 6 13
4. Лехия Гданьск Заявка 8 4 1 3 9 - 9 13
5. Ракув Заявка 8 3 3 2 15 - 11 12
6. Пяст Заявка 9 3 3 3 15 - 12 12
7. Висла Краков Заявка 9 2 6 1 13 - 7 12
8. Висла Плоцк Заявка 7 3 2 2 12 - 12 11
9. Варта Познань Заявка 9 3 1 5 11 - 12 10
10. Краковия Заявка 8 2 3 3 8 - 9 9
11. Ягеллония Заявка 9 3 0 6 9 - 16 9
12. Лех Заявка 9 2 3 4 13 - 13 9
13. Заглембе Любин Заявка 9 2 2 5 7 - 10 8
14. Шлёнск Заявка 9 2 1 6 9 - 12 7
15. Сталь Мелец 0:0 Заявка 9 1 4 4 10 - 15 7
16. Подбескидзе Заявка 8 0 3 5 7 - 23 3
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion im. Ernesta Pohla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гурник Забже
Ничья
Сталь Мелец
1.91
3.80
4.36
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.82 3.80 4.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.64 4.05
Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.45 4.20
  1.91 3.62 4.36

Самый высокий коэффициент на матч «Гурник Забже» – «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гурник Забже» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сталь Мелец» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гурник Забже» – «Сталь Мелец», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.10 1.02 8.10 1.05 3.32 1.31 2.62 1.49 1.89 2.01 1.46 2.72 1.31 3.32 1.11 5.65 1.08 6.20 1.00 11.25
11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.49 2.11 1.73 1.84 1.97 1.70 2.15 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.30 1.01 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
3.67 1.30 2.78 1.48 2.19 1.73 1.90 1.99 1.70 2.25 1.50 2.71 1.47 2.78 1.35 3.37 1.13 6.59
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.95 1.40 1.93 1.87 1.42 2.88
1.93 1.88 1.40 2.80 1.12 5.70
3.11 1.40 2.55 1.55 2.00 1.89 1.61 2.42 1.44 2.95
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.59 1.50 1.66 2.22 1.27 3.76
2.55 1.48 1.64 2.18 1.25 3.70

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.80 1.95
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч Гурник Забже 0:0 Сталь Мелец онлайн

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