  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
Бавария
0:0
Первый тайм: 4'

Стадион:
Арминия
0' 4'
1
Нойер
Мануэль
20
Сарр
Буна
4
Зюле
Никлас
21
Эрнандес
Люка
19
Альфонсо
Дэвис
24
Толиссо
Корентен
27
Алаба
Давид
10
Сане
Лерой
13
Чупо-Мотинг
Эрик
29
Коман
Кингсли
9
Левандовски
Роберт
1
Ортега
Штефан
27
Бруннер
Седрик
2
Пипер
Амос
4
Нильссон
Йоаким
5
Лаурсен
Якоб-Баррет
16
Кунце
Фабиан
19
Притль
Мануэль
8
Доан
Рицу
28
Влап
Михел
21
Фогльзаммер
Андреас
9
Клос
Фабиан
Бавария
4-2-3-1
Арминия
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 24 (5) 1.2
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.5
3. Гнабри Серж 5 0.25
4. Сане Лерой 4 0.2
5. Коман Кингсли 3 0.15
6. Мусиала Джамал 3 0.15
7. Киммих Йозуа 2 0.1
8. Горетцка Леон 2 0.1
9. Алаба Давид 2 0.1
10. Боатенг Жером 1 0.05
11. Коста Дуглас 1 0.05
12. Зюле Никлас 1 0.05
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.16
2. Доан Рицу 3 0.16
3. Кордова Серхио 2 0.11
4. Шипплок Свен 1 0.05
5. Эдмундссон Йоан 1 0.05
6. Ябо Рейнольд 1 0.05
7. Притль Мануэль 1 0.05
8. Суку Себио 1 0.05
9. Ортега Штефан 0 0
10. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
11. Бруннер Седрик 0 0
12. Де Медина Натан 0 0
13. Зойферт Нильс 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамин 3 0
5. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
6. Левандовски Роберт 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Кунце Фабиан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Суку Себио 2 0
8. Лукоки Андерсон 2 0
9. Нильссон Йоаким 1 0
10. Ябо Рейнольд 1 0
11. Притль Мануэль 1 0
12. Ортега Штефан 1 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
14. Доан Рицу 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Зойферт Нильс 1 0
17. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10.34% (6) 12.07% (7) 24.14% (14) 18.97% (11) 15.52% (9) 18.97% (11)
 Арминия 0 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм
Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия
Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Бавария: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Арминия 1:4 Бавария Бундеслига Арминия 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Арминия Бундеслига Бавария 2:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Айнтрахт Фр Заявка 21 10 9 2 43 - 29 39
4. Вольфсбург Заявка 21 10 9 2 32 - 19 39
5. Байер Л Заявка 21 10 6 5 39 - 23 36
6. Боруссия Д Заявка 21 10 3 8 41 - 31 33
7. Боруссия М Заявка 21 8 9 4 37 - 31 33
8. Фрайбург Заявка 21 8 7 6 35 - 33 31
9. Унион Берлин Заявка 21 7 9 5 34 - 25 30
10. Штуттгарт Заявка 21 6 8 7 38 - 35 26
11. Вердер Заявка 20 5 8 7 24 - 27 23
12. Хоффенхайм Заявка 21 6 5 10 32 - 39 23
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 21 5 6 10 20 - 35 21
15. Герта Заявка 21 4 6 11 26 - 37 18
16. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
17. Майнц Заявка 21 3 5 13 21 - 42 14
18. Шальке 04 Заявка 21 1 6 14 15 - 52 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 10 6 4 0 17 - 8 22
4. Айнтрахт Фр Заявка 10 5 5 0 19 - 11 20
5. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
6. Байер Л Заявка 11 5 4 2 23 - 15 19
7. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
8. Унион Берлин Заявка 11 4 6 1 21 - 12 18
9. Боруссия Д Заявка 10 5 2 3 22 - 14 17
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 10 2 4 4 9 - 13 10
14. Штуттгарт Заявка 10 1 6 3 14 - 16 9
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 11 4 3 4 9 - 16 15
9. Боруссия М Заявка 10 3 5 2 18 - 18 14
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 10 3 3 4 11 - 17 12
13. Хоффенхайм Заявка 11 3 3 5 16 - 23 12
14. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
15. Герта Заявка 11 2 4 5 15 - 17 10
16. Майнц Заявка 10 1 3 6 11 - 23 6
17. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
18. Шальке 04 Заявка 10 0 4 6 7 - 30 4
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Первый тайм
  • 2'
    Хозяева будут играть в традиционных для себя красных цветах, гости выбрали себе черный комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Первый тайм
  • 4'
    Бавария имеет хороший шанс забить.
  • 3'
    Арминия вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    3'
    Игрок команды Бавария совершает фол
  • 3'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Ортега Штефан взял и забрал мяч на выходе
  • 2'
    Алаба Давид из команды Бавария навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 2'
    Бруннер Седрик из команды Арминия хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
  • 2'
    Бавария имеет хороший шанс забить.
  • 1'
    Бавария вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Бавария вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    На стадионе зимние условия – снег начался.
  • 1'
    Бавария начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.50 16.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.18 7.40 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.21 7.60 15.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.70 15.50
  1.17 8.15 19.38

Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
6.20 1.12 3.00 1.40 2.39 1.59 1.82 1.99 1.49 2.65 1.34 3.20 1.15 5.60
5.85 1.09 5.05 1.14 2.86 1.40 2.34 1.60 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.20 1.15 4.95 1.11 5.45 1.02 9.10
15.00 0.00 6.00 1.11 5.10 1.14 2.95 1.40 2.48 1.58 2.10 1.79 1.87 1.99 1.79 2.10 1.48 2.60 1.36 3.25 1.18 5.10 1.13 5.50 1.04 8.80 1.03 9.30 1.01 14.50
7.35 1.11 3.18 1.38 2.74 1.50 2.50 1.58 2.09 1.81 1.85 2.04 1.67 2.30 1.49 2.76 1.55 2.53 1.34 3.39 1.14 6.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
4.10 1.21 2.80 1.40 1.75 2.00 1.21 4.20
4.30 1.22 3.00 1.39 1.78 2.04 1.34 3.26 1.22 4.25
3.00 1.39 1.79 2.03 1.35 3.25 1.28 3.60
3.18 1.39 2.19 1.73 1.82 2.08 1.58 2.50 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
5.80 1.11 2.28 1.58 1.69 2.09 1.39 2.80
4.45 1.21 2.24 1.65 1.67 2.21 1.40 2.95 1.16 5.25
2.28 1.59 1.66 2.17 1.41 2.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.04 1.71
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.60 1.17
4.80 1.16
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.10 1.35
Где смотреть матч Бавария 0:0 Арминия онлайн

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Прогнозы на матч Бавария 0:0 Арминия

Исход игры
Бавария
99.4% (158)
Ничья
0.6% (1)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
62.09% (95)
Меньше
37.91% (58)
Обе команды забьют
Да
22.88% (35)
Нет
77.12% (118)
Популярный счёт
2:0 Бавария
34% (54)
3:0 Бавария
30.8% (49)
3:1 Бавария
13.8% (22)
4:0 Бавария
6.9% (11)
4:1 Бавария
3.8% (6)
2:1 Бавария
3.1% (5)
1:0 Бавария
1.9% (3)
5:2 Бавария
1.3% (2)
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