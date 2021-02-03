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Бавария
 
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Стадион:
Арминия

Бомбардиры внутри турнира

Бавария
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Левандовски Роберт 24 (5) 1.2
2. Мюллер Томас 10 (1) 0.5
3. Гнабри Серж 5 0.25
4. Сане Лерой 4 0.2
5. Коман Кингсли 3 0.15
6. Мусиала Джамал 3 0.15
7. Киммих Йозуа 2 0.1
8. Горетцка Леон 2 0.1
9. Алаба Давид 2 0.1
10. Боатенг Жером 1 0.05
11. Коста Дуглас 1 0.05
12. Зюле Никлас 1 0.05
13. Сарр Буна 0 0
14. Эрнандес Люка 0 0
15. Ричардс Крис 0 0
Арминия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Клос Фабиан 3 0.16
2. Доан Рицу 3 0.16
3. Кордова Серхио 2 0.11
4. Шипплок Свен 1 0.05
5. Эдмундссон Йохан 1 0.05
6. Ябо Рейнольд 1 0.05
7. Притль Мануэль 1 0.05
8. Суку Себио 1 0.05
9. Ортега Штефан 0 0
10. Лаурсен Якоб-Баррет 0 0
11. Бруннер Седрик 0 0
12. Де Медина Натан 0 0
13. Зойферт Нильс 0 0

Карточки

Бавария
# Игрок      
1. Боатенг Жером 4 0
2. Гнабри Серж 4 0
3. Киммих Йозуа 3 0
4. Павар Бенджамин 3 0
5. Чупо-Мотинг Эрик 2 0
6. Левандовски Роберт 2 0
7. Толиссо Корентен 0 1
8. Нойер Мануэль 1 0
9. Алаба Давид 1 0
10. Зюле Никлас 1 0
11. Горетцка Леон 1 0
12. Коман Кингсли 1 0
13. Сане Лерой 1 0
14. Эрнандес Люка 1 0
15. Рока Марк 1 0
16. Альфонсо Дэвис 1 0
Арминия
# Игрок      
1. Шипплок Свен 3 0
2. Ван дер Хорн Майк 3 0
3. Бруннер Седрик 3 0
4. Де Медина Натан 3 0
5. Кунце Фабиан 3 0
6. Клос Фабиан 2 0
7. Суку Себио 2 0
8. Лукоки Андерсон 2 0
9. Нильссон Хоаким 1 0
10. Ябо Рейнольд 1 0
11. Притль Мануэль 1 0
12. Ортега Штефан 1 0
13. Лаурсен Якоб-Баррет 1 0
14. Доан Рицу 1 0
15. Хартель Марсель 1 0
16. Зойферт Нильс 1 0
17. Пипер Амос 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бавария 10.34% (6) 12.07% (7) 24.14% (14) 18.97% (11) 15.52% (9) 18.97% (11)
 Арминия 0 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2
Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм
Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия
Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия

Последние игры между собой

Бавария: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Арминия 1:4 Бавария Бундеслига Арминия 0:1 Бавария Бундеслига Бавария 3:1 Арминия Бундеслига Бавария 2:0 Арминия Бундеслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 20 15 3 2 58 - 26 48
2. РБ Лейпциг Заявка 21 13 5 3 37 - 18 44
3. Вольфсбург Заявка 20 10 8 2 32 - 19 38
4. Айнтрахт Фр Заявка 20 9 9 2 41 - 29 36
5. Байер Л Заявка 20 10 5 5 37 - 21 35
6. Боруссия Д Заявка 20 10 2 8 39 - 29 32
7. Боруссия М Заявка 20 8 8 4 37 - 31 32
8. Фрайбург Заявка 20 8 6 6 35 - 33 30
9. Унион Берлин Заявка 20 7 8 5 34 - 25 29
10. Штуттгарт Заявка 20 6 7 7 37 - 34 25
11. Вердер Заявка 19 5 7 7 24 - 27 22
12. Хоффенхайм Заявка 20 6 4 10 30 - 37 22
13. Аугсбург Заявка 21 6 4 11 21 - 34 22
14. Кёльн Заявка 20 5 6 9 20 - 33 21
15. Арминия Заявка 19 5 2 12 15 - 32 17
16. Герта Заявка 20 4 5 11 25 - 36 17
17. Майнц Заявка 20 3 4 13 19 - 40 13
18. Шальке 04 Заявка 20 1 5 14 15 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 11 9 1 1 21 - 7 28
2. Бавария Заявка 9 7 2 0 34 - 12 23
3. Вольфсбург Заявка 9 6 3 0 17 - 8 21
4. Фрайбург Заявка 11 5 4 2 24 - 16 19
5. Боруссия М Заявка 11 5 4 2 19 - 13 19
6. Байер Л Заявка 10 5 3 2 21 - 13 18
7. Айнтрахт Фр Заявка 9 4 5 0 17 - 11 17
8. Унион Берлин Заявка 10 4 5 1 21 - 12 17
9. Боруссия Д Заявка 9 5 1 3 20 - 12 16
10. Арминия Заявка 10 4 0 6 10 - 16 12
11. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 16 - 16 11
12. Аугсбург Заявка 11 3 2 6 11 - 19 11
13. Вердер Заявка 9 2 3 4 9 - 13 9
14. Штуттгарт Заявка 9 1 5 3 13 - 15 8
15. Герта Заявка 10 2 2 6 11 - 20 8
16. Майнц Заявка 11 2 2 7 10 - 19 8
17. Кёльн Заявка 10 1 3 6 11 - 19 6
18. Шальке 04 Заявка 11 1 2 8 8 - 22 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 11 8 1 2 24 - 14 25
2. Айнтрахт Фр Заявка 11 5 4 2 24 - 18 19
3. Байер Л Заявка 10 5 2 3 16 - 8 17
4. Штуттгарт Заявка 11 5 2 4 24 - 19 17
5. Вольфсбург Заявка 11 4 5 2 15 - 11 17
6. РБ Лейпциг Заявка 10 4 4 2 16 - 11 16
7. Боруссия Д Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
8. Кёльн Заявка 10 4 3 3 9 - 14 15
9. Боруссия М Заявка 9 3 4 2 18 - 18 13
10. Вердер Заявка 10 3 4 3 15 - 14 13
11. Унион Берлин Заявка 10 3 3 4 13 - 13 12
12. Фрайбург Заявка 9 3 2 4 11 - 17 11
13. Аугсбург Заявка 10 3 2 5 10 - 15 11
14. Хоффенхайм Заявка 10 3 2 5 14 - 21 11
15. Герта Заявка 10 2 3 5 14 - 16 9
16. Арминия Заявка 9 1 2 6 5 - 16 5
17. Майнц Заявка 9 1 2 6 9 - 21 5
18. Шальке 04 Заявка 9 0 3 6 7 - 30 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бавария - Арминия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 февраля 2021, осталось 2 дня 19 часов 41 минуту.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Бавария 96.9% (62)
    X 3.1% (2)
    Арминия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бавария
    Ничья
    Арминия
    1.17
    9.00
    17.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.15 8.50 16.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.17 8.70 17.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.16 8.30 15.50
      1.16 9.00 16.35

    Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
    7.00 1.06 6.55 1.09 3.46 1.29 2.79 1.44 2.07 1.84 1.68 2.19 1.44 2.70 1.22 3.90 1.17 4.40 1.06 7.10
    6.90 1.08 6.20 1.10 3.35 1.31 2.85 1.42 2.08 1.80 1.84 1.98 1.69 2.26 1.44 2.70 1.23 3.95 1.18 4.50 1.07 6.90 1.06 7.70 1.01 12.50
    3.70 1.29 2.41 1.60 2.09 1.79 1.88 1.98 1.67 2.28 1.54 2.57 1.45 2.84 1.19 5.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.90 1.17 3.45 1.31 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
    3.50 1.30 1.95 1.86 1.42 2.75 1.28 3.35
    3.74 1.30 2.46 1.58 1.99 1.88 1.71 2.20 1.45 2.88
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    5.40 1.15 2.50 1.53 1.86 1.94 1.50 2.59 1.22 4.30
    2.44 1.52 1.82 1.92 1.47 2.55

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.92 1.88
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.20
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.33
    Где смотреть матч Бавария - Арминия онлайн

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    Прогнозы на матч Бавария - Арминия

    Исход игры
    Бавария
    96.9% (62)
    Ничья
    3.1% (2)
    Арминия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.45% (35)
    Меньше
    43.55% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    22.58% (14)
    Нет
    77.42% (48)
    Популярный счёт
    2:0 Бавария
    35.9% (23)
    3:0 Бавария
    25% (16)
    3:1 Бавария
    10.9% (7)
    4:0 Бавария
    9.4% (6)
    2:1 Бавария
    4.7% (3)
    4:1 Бавария
    3.1% (2)
    1:0 Бавария
    3.1% (2)
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