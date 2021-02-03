Бавария
Позже
Стадион: Аллианц Арена
Арминия
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Левандовски Роберт
|24 (5)
|1.2
|2.
|Мюллер Томас
|10 (1)
|0.5
|3.
|Гнабри Серж
|5
|0.25
|4.
|Сане Лерой
|4
|0.2
|5.
|Коман Кингсли
|3
|0.15
|6.
|Мусиала Джамал
|3
|0.15
|7.
|Киммих Йозуа
|2
|0.1
|8.
|Горетцка Леон
|2
|0.1
|9.
|Алаба Давид
|2
|0.1
|10.
|Боатенг Жером
|1
|0.05
|11.
|Коста Дуглас
|1
|0.05
|12.
|Зюле Никлас
|1
|0.05
|13.
|Сарр Буна
|0
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|0
|0
|15.
|Ричардс Крис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Клос Фабиан
|3
|0.16
|2.
|Доан Рицу
|3
|0.16
|3.
|Кордова Серхио
|2
|0.11
|4.
|Шипплок Свен
|1
|0.05
|5.
|Эдмундссон Йохан
|1
|0.05
|6.
|Ябо Рейнольд
|1
|0.05
|7.
|Притль Мануэль
|1
|0.05
|8.
|Суку Себио
|1
|0.05
|9.
|Ортега Штефан
|0
|0
|10.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|0
|0
|11.
|Бруннер Седрик
|0
|0
|12.
|Де Медина Натан
|0
|0
|13.
|Зойферт Нильс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Жером
|4
|0
|2.
|Гнабри Серж
|4
|0
|3.
|Киммих Йозуа
|3
|0
|4.
|Павар Бенджамин
|3
|0
|5.
|Чупо-Мотинг Эрик
|2
|0
|6.
|Левандовски Роберт
|2
|0
|7.
|Толиссо Корентен
|0
|1
|8.
|Нойер Мануэль
|1
|0
|9.
|Алаба Давид
|1
|0
|10.
|Зюле Никлас
|1
|0
|11.
|Горетцка Леон
|1
|0
|12.
|Коман Кингсли
|1
|0
|13.
|Сане Лерой
|1
|0
|14.
|Эрнандес Люка
|1
|0
|15.
|Рока Марк
|1
|0
|16.
|Альфонсо Дэвис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Шипплок Свен
|3
|0
|2.
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|3.
|Бруннер Седрик
|3
|0
|4.
|Де Медина Натан
|3
|0
|5.
|Кунце Фабиан
|3
|0
|6.
|Клос Фабиан
|2
|0
|7.
|Суку Себио
|2
|0
|8.
|Лукоки Андерсон
|2
|0
|9.
|Нильссон Хоаким
|1
|0
|10.
|Ябо Рейнольд
|1
|0
|11.
|Притль Мануэль
|1
|0
|12.
|Ортега Штефан
|1
|0
|13.
|Лаурсен Якоб-Баррет
|1
|0
|14.
|Доан Рицу
|1
|0
|15.
|Хартель Марсель
|1
|0
|16.
|Зойферт Нильс
|1
|0
|17.
|Пипер Амос
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бавария
|10.34% (6)
|12.07% (7)
|24.14% (14)
|18.97% (11)
|15.52% (9)
|18.97% (11)
|Арминия
|0
|15.38% (2)
|15.38% (2)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Бавария Последние 20 матчей: +14 =4 -2Бавария 1:0 Тигрес Аль-Ахли Каир 0:2 Бавария Герта 0:1 Бавария Бавария 4:1 Хоффенхайм
Шальке 04 0:4 Бавария Аугсбург 0:1 Бавария Бавария 2:1 Фрайбург Хольштайн Киль 2:2 Бавария Боруссия М 3:2 Бавария Бавария 5:2 Майнц Байер Л 1:2 Бавария Бавария 2:1 Вольфсбург Унион Берлин 1:1 Бавария Бавария 2:0 Локомотив Москва Бавария 3:3 РБ Лейпциг Атлетико М 1:1 Бавария Штуттгарт 1:3 Бавария Бавария 3:1 Ред Булл Зальцбург Бавария 1:1 Вердер Боруссия Д 2:3 Бавария
Арминия Последние 20 матчей: +5 =3 -12Кёльн 3:1 Арминия Арминия 1:5 Айнтрахт Фр Арминия 3:0 Штуттгарт Хоффенхайм 0:0 Арминия
Арминия 1:0 Герта Арминия 0:1 Боруссия М Шальке 04 0:1 Арминия Арминия 0:1 Аугсбург Фрайбург 2:0 Арминия Арминия 2:1 Майнц РБ Лейпциг 2:1 Арминия Арминия 1:2 Байер Л Унион Берлин 5:0 Арминия Арминия 0:2 Боруссия Д Вольфсбург 2:1 Арминия Арминия 1:4 Бавария Бохум 1:1 Арминия Вердер 1:0 Арминия Арминия 1:0 Кёльн Айнтрахт Фр 1:1 Арминия
Последние игры между собой
Бавария: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Арминия: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|20
|15
|3
|2
|58 - 26
|48
|2.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|21
|13
|5
|3
|37 - 18
|44
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|20
|10
|8
|2
|32 - 19
|38
|4.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|20
|9
|9
|2
|41 - 29
|36
|5.
|Байер Л
|Заявка
|20
|10
|5
|5
|37 - 21
|35
|6.
|Боруссия Д
|Заявка
|20
|10
|2
|8
|39 - 29
|32
|7.
|Боруссия М
|Заявка
|20
|8
|8
|4
|37 - 31
|32
|8.
|Фрайбург
|Заявка
|20
|8
|6
|6
|35 - 33
|30
|9.
|Унион Берлин
|Заявка
|20
|7
|8
|5
|34 - 25
|29
|10.
|Штуттгарт
|Заявка
|20
|6
|7
|7
|37 - 34
|25
|11.
|Вердер
|Заявка
|19
|5
|7
|7
|24 - 27
|22
|12.
|Хоффенхайм
|Заявка
|20
|6
|4
|10
|30 - 37
|22
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|21 - 34
|22
|14.
|Кёльн
|Заявка
|20
|5
|6
|9
|20 - 33
|21
|15.
|Арминия
|Заявка
|19
|5
|2
|12
|15 - 32
|17
|16.
|Герта
|Заявка
|20
|4
|5
|11
|25 - 36
|17
|17.
|Майнц
|Заявка
|20
|3
|4
|13
|19 - 40
|13
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|20
|1
|5
|14
|15 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 7
|28
|2.
|Бавария
|Заявка
|9
|7
|2
|0
|34 - 12
|23
|3.
|Вольфсбург
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|17 - 8
|21
|4.
|Фрайбург
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 16
|19
|5.
|Боруссия М
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|19 - 13
|19
|6.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|21 - 13
|18
|7.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|9
|4
|5
|0
|17 - 11
|17
|8.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|21 - 12
|17
|9.
|Боруссия Д
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|20 - 12
|16
|10.
|Арминия
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|10 - 16
|12
|11.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|16 - 16
|11
|12.
|Аугсбург
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|13.
|Вердер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|9 - 13
|9
|14.
|Штуттгарт
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|13 - 15
|8
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 20
|8
|16.
|Майнц
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|10 - 19
|8
|17.
|Кёльн
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|11 - 19
|6
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|8 - 22
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|24 - 14
|25
|2.
|Айнтрахт Фр
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|24 - 18
|19
|3.
|Байер Л
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 8
|17
|4.
|Штуттгарт
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|24 - 19
|17
|5.
|Вольфсбург
|Заявка
|11
|4
|5
|2
|15 - 11
|17
|6.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|10
|4
|4
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Боруссия Д
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|8.
|Кёльн
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|9 - 14
|15
|9.
|Боруссия М
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|18 - 18
|13
|10.
|Вердер
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|15 - 14
|13
|11.
|Унион Берлин
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|12.
|Фрайбург
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 17
|11
|13.
|Аугсбург
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|10 - 15
|11
|14.
|Хоффенхайм
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|14 - 21
|11
|15.
|Герта
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|14 - 16
|9
|16.
|Арминия
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 16
|5
|17.
|Майнц
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|9 - 21
|5
|18.
|Шальке 04
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|7 - 30
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
- — Вылет в Бундеслигу 2
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Бавария» – «Арминия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Бавария» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Арминия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Бавария» – «Арминия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Бавария - Арминия
Исход игры
Бавария
96.9% (62)
Ничья
3.1% (2)
Арминия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.45% (35)
Меньше
43.55% (27)
Обе команды забьют
Да
22.58% (14)
Нет
77.42% (48)
Популярный счёт
2:0 Бавария
35.9% (23)
3:0 Бавария
25% (16)
3:1 Бавария
10.9% (7)
4:0 Бавария
9.4% (6)
2:1 Бавария
4.7% (3)
4:1 Бавария
3.1% (2)
1:0 Бавария
3.1% (2)
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