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Гент
2:0
Второй тайм: 82'

Стадион:
Мускрон-Перювельз
0'
1:0
28' Гол
Яремчук Роман
65' Желтая карточка
Агузуль Саад
2:0
70' Гол
Тиссудали Тарик
82'
1
Болат
Синан
31
Годо
Бруно
21
Ханше-Ольсен
Андреас
36
Арсланаджич
Дино
14
Кастро-Монтес
Алессио
6
Овусу
Элиша
9
Безус
Роман
24
Кумс
Свен
15
Мохаммади
Милад
11
Ньянгбо
Догбол
7
Яремчук
Роман
16
Коффи
Херве
13
Сиранни
Алессандро
26
Сильвестре
Матиас
5
Агузуль
Саад
11
Мохамед
Димитри
10
Бакич
Марко
8
Онана
Жан
14
Фараж
Имад
23
Шадаш
Бруну
29
Бадибанга
Бени
20
Да
Кошта
Нуну
Гент
3-5-2
Мускрон-Перювельз
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Яремчук Роман 11 (1) 0.41
2. Букари Осман 4 0.15
3. Кумс Свен 3 (1) 0.11
4. Дорш Никлас 3 (1) 0.11
5. Тиссудали Тарик 3 0.11
6. Депуатр Лоран 2 0.07
7. Пластун Игорь 2 0.07
8. Кастро-Монтес Алессио 2 0.07
9. Мохаммади Милад 1 0.04
10. Кляйндинст Тим 1 (1) 0.04
11. Ньянгбо Догбол 1 0.04
12. Ханше-Ольсен Андреас 1 0.04
13. Фортуна Нуриу 1 0.04
14. Самуаз Матисс 1 0.04
15. Вадис Оджиджа-Офоэ 0 0
16. Безус Роман 0 0
17. Нгадеу Майкл 0 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Да Кошта Нуну 5 0.19
2. Табеку Серж 3 0.11
3. Шадаш Бруну 2 0.07
4. Бакич Марко 2 0.07
5. Сильвестре Матиас 2 0.07
6. Ньоэр Харлем-Эдди 2 (1) 0.07
7. Мохамед Димитри 2 (2) 0.07
8. Фараж Имад 1 0.04
9. Онана Жан 1 0.04
10. Олинга Фабрис 1 0.04
11. Сиранни Алессандро 1 0.04
12. Агузуль Саад 1 0.04
13. Бадибанга Бени 0 0

Карточки

Гент
# Игрок      
1. Нгадеу Майкл 4 1
2. Дорш Никлас 5 0
3. Яремчук Роман 2 1
4. Кумс Свен 3 0
5. Арсланаджич Дино 3 0
6. Марре Сулейман 3 0
7. Букари Осман 3 0
8. Безус Роман 2 0
9. Депуатр Лоран 2 0
10. Кляйндинст Тим 2 0
11. Ханше-Ольсен Андреас 2 0
12. Фортуна Нуриу 2 0
13. Мохаммади Милад 2 0
14. Кастро-Монтес Алессио 2 0
15. Болат Синан 1 0
16. Ботака Жордан 1 0
17. Овусу Элиша 1 0
18. Чакветадзе Георгий 1 0
Мускрон-Перювельз
# Игрок      
1. Сиранни Алессандро 9 0
2. Агузуль Саад 7 0
3. Онана Жан 5 1
4. Хочко Дени 5 1
5. Бакич Марко 5 0
6. Бока Эрик 2 1
7. Олинга Фабрис 3 0
8. Табеку Серж 3 0
9. Да Кошта Нуну 3 0
10. Коффи Херве 3 0
11. Шадаш Бруну 3 0
12. Мохамед Димитри 2 0
13. Гуйе Эль-Хаджи 0 1
14. Сильвестре Матиас 1 0
15. Антонов Неманья 1 0
16. Бадибанга Бени 1 0
17. Киринен Роббе 1 0
18. Брим Шарль-Андреас 1 0
19. Нландю Дарли 1 0
20. Капемба Освальдо Педро 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гент 17.65% (6) 23.53% (8) 20.59% (7) 11.76% (4) 14.71% (5) 11.76% (4)
 Мускрон-Перювельз 4.35% (1) 17.39% (4) 13.04% (3) 8.7% (2) 17.39% (4) 39.13% (9)

Предыдущие игры

Гент Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент
Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт
Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз

Последние игры между собой

Гент: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
Мускрон-Перювельз 0:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 2:1 Гент Первый дивизион А Гент 1:2 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А
Мускрон-Перювельз 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Гент Лига Про Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Гент 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 4:2 Гент Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 26 19 3 4 55 - 18 60
2. Антверпен Заявка 27 14 5 8 44 - 36 47
3. Генк Заявка 26 12 7 7 50 - 35 43
4. Андерлехт Заявка 27 10 12 5 36 - 27 42
5. АХ Лёвен Заявка 27 11 7 9 44 - 43 40
6. Стандард Заявка 27 10 10 7 38 - 31 40
7. Остенде Заявка 26 11 6 9 39 - 34 39
8. Мехелен Заявка 27 11 6 10 41 - 43 39
9. Шарлеруа Заявка 26 11 5 10 39 - 35 38
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 27 11 4 12 48 - 52 37
11. Зульте-Варегем Заявка 27 11 4 12 41 - 47 37
12. Гент 2:0 Заявка 27 10 6 11 38 - 33 36
13. Кортрейк Заявка 27 9 6 12 33 - 40 33
14. Эйпен Заявка 26 7 11 8 32 - 42 32
15. Сент-Трюйден Заявка 27 8 6 13 35 - 42 30
16. Мускрон-Перювельз 0:2 Заявка 27 6 8 13 23 - 39 26
17. Серкль Брюгге Заявка 27 7 2 18 30 - 45 23
18. Васланд-Беверен Заявка 26 5 6 15 32 - 56 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 9 1 3 24 - 11 28
2. Андерлехт Заявка 13 7 6 0 18 - 6 27
3. Генк Заявка 13 7 4 2 29 - 16 25
4. Остенде Заявка 13 7 4 2 27 - 17 25
5. Антверпен Заявка 13 7 3 3 22 - 17 24
6. АХ Лёвен Заявка 14 7 2 5 19 - 18 23
7. Стандард Заявка 14 5 7 2 20 - 16 22
8. Беерсхот-Вильрейк Заявка 14 6 3 5 27 - 24 21
9. Шарлеруа Заявка 12 5 3 4 13 - 9 18
10. Гент 2:0 Заявка 13 5 3 5 21 - 17 18
11. Сент-Трюйден Заявка 14 5 3 6 18 - 16 18
12. Кортрейк Заявка 14 5 2 7 21 - 27 17
13. Эйпен Заявка 13 4 4 5 18 - 22 16
14. Мехелен Заявка 14 4 3 7 22 - 25 15
15. Мускрон-Перювельз 0:2 Заявка 13 3 5 5 13 - 16 14
16. Зульте-Варегем Заявка 14 4 2 8 16 - 28 14
17. Серкль Брюгге Заявка 14 3 1 10 18 - 25 10
18. Васланд-Беверен Заявка 12 2 1 9 13 - 29 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брюгге Заявка 13 10 2 1 31 - 7 32
2. Мехелен Заявка 13 7 3 3 19 - 18 24
3. Зульте-Варегем Заявка 13 7 2 4 25 - 19 23
4. Антверпен Заявка 14 7 2 5 22 - 19 23
5. Шарлеруа Заявка 14 6 2 6 26 - 26 20
6. Стандард Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
7. Генк Заявка 13 5 3 5 21 - 19 18
8. Гент 2:0 Заявка 14 5 3 6 17 - 16 18
9. АХ Лёвен Заявка 13 4 5 4 25 - 25 17
10. Беерсхот-Вильрейк Заявка 13 5 1 7 21 - 28 16
11. Кортрейк Заявка 13 4 4 5 12 - 13 16
12. Эйпен Заявка 13 3 7 3 14 - 20 16
13. Андерлехт Заявка 14 3 6 5 18 - 21 15
14. Остенде Заявка 13 4 2 7 12 - 17 14
15. Васланд-Беверен Заявка 14 3 5 6 19 - 27 14
16. Серкль Брюгге Заявка 13 4 1 8 12 - 20 13
17. Сент-Трюйден Заявка 13 3 3 7 17 - 26 12
18. Мускрон-Перювельз 0:2 Заявка 14 3 3 8 10 - 23 12
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Яремчук Роман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Гент
Ничья
Мускрон-Перювельз
1.47
7.62
6.40
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.12 7.50 39.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.15 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.15 5.90 23.00
  1.12 7.62 30.08

Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.60 1.02 8.60 1.04 3.50 1.28 2.75 1.45 1.95 1.95 1.50 2.59 1.33 3.20 1.13 5.25 1.09 5.85 1.01 10.50
8.50 1.05 6.50 1.09 3.05 1.35 2.08 1.70 2.12 1.72 1.92 1.82 1.70 2.15 1.15 5.00 1.14 5.20 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 10.50 1.01 11.00 0.00 17.00
3.23 1.36 2.65 1.50 2.06 1.81 1.63 2.33 1.81 2.06 1.49 2.68 1.18 5.01 1.50 2.69 1.33 3.41 1.12 6.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 1.99 1.82 1.44 2.77 1.14 5.70 1.10 7.00
2.42 1.52 1.57 2.31 1.27 3.55 1.05 8.50 1.03 10.00
2.06 1.79 1.69 2.19 1.32 3.37 1.57 2.48 1.26 3.81 1.14 5.83
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.95 1.25 2.72 1.46 1.70 2.15 1.28 3.64 1.19 4.75
2.55 1.47 1.69 2.17 1.25 3.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.75 1.23
Где смотреть матч Гент 2:0 Мускрон-Перювельз онлайн

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