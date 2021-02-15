Гент
4:0
Конец матча
Стадион: Геламко
Мускрон-Перювельз
1:0
28' ГолЯремчук Роман
65' Желтая карточкаАгузуль Саад
2:0
70' ГолТиссудали Тарик
3:0
85' ГолЯремчук Роман
89' Желтая карточкаОвусу Элиша
4:0
90' ГолЯремчук Роман
31
Годо
Бруно
24
Кумс
Свен
16
Коффи
Херве
10
Бакич
Марко
14
Фараж
Имад
23
Шадаш
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Мбайо ДиланНападающий
-
20 Букари ОсманНападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
- Основной состав
-
16 Коффи ХервеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Бакич МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Фараж ИмадПолузащитник
-
23 Шадаш БрунуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Васич ВасоВратарь
- Защитник
-
70 Табеку СержПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Jorge Simao
Ход матча
28'
1:0
65'
70'
2:0
85'
89'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Яремчук Роман
|13 (1)
|0.48
|2.
|Букари Осман
|4
|0.15
|3.
|Кумс Свен
|3 (1)
|0.11
|4.
|Дорш Никлас
|3 (1)
|0.11
|5.
|Тиссудали Тарик
|3
|0.11
|6.
|Депуатр Лоран
|2
|0.07
|7.
|Пластун Игорь
|2
|0.07
|8.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.07
|9.
|Мохаммади Милад
|1
|0.04
|10.
|Кляйндинст Тим
|1 (1)
|0.04
|11.
|Ньянгбо Догбол
|1
|0.04
|12.
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.04
|13.
|Фортуна Нуриу
|1
|0.04
|14.
|Самуаз Матисс
|1
|0.04
|15.
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|0
|0
|16.
|Безус Роман
|0
|0
|17.
|Нгадеу Майкл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Да Кошта Нуну
|5
|0.19
|2.
|Табеку Серж
|3
|0.11
|3.
|Шадаш Бруну
|2
|0.07
|4.
|Бакич Марко
|2
|0.07
|5.
|Сильвестре Матиас
|2
|0.07
|6.
|Ньоэр Харлем-Эдди
|2 (1)
|0.07
|7.
|Мохамед Димитри
|2 (2)
|0.07
|8.
|Фараж Имад
|1
|0.04
|9.
|Онана Жан
|1
|0.04
|10.
|Олинга Фабрис
|1
|0.04
|11.
|Сиранни Алессандро
|1
|0.04
|12.
|Агузуль Саад
|1
|0.04
|13.
|Бадибанга Бени
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Нгадеу Майкл
|4
|1
|2.
|Дорш Никлас
|5
|0
|3.
|Яремчук Роман
|2
|1
|4.
|Кумс Свен
|3
|0
|5.
|Арсланаджич Дино
|3
|0
|6.
|Марре Сулейман
|3
|0
|7.
|Букари Осман
|3
|0
|8.
|Безус Роман
|2
|0
|9.
|Депуатр Лоран
|2
|0
|10.
|Кляйндинст Тим
|2
|0
|11.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2
|0
|12.
|Фортуна Нуриу
|2
|0
|13.
|Мохаммади Милад
|2
|0
|14.
|Овусу Элиша
|2
|0
|15.
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|16.
|Болат Синан
|1
|0
|17.
|Ботака Жордан
|1
|0
|18.
|Чакветадзе Георгий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сиранни Алессандро
|9
|0
|2.
|Агузуль Саад
|7
|0
|3.
|Онана Жан
|5
|1
|4.
|Хочко Дени
|5
|1
|5.
|Бакич Марко
|5
|0
|6.
|Бока Эрик
|2
|1
|7.
|Олинга Фабрис
|3
|0
|8.
|Табеку Серж
|3
|0
|9.
|Да Кошта Нуну
|3
|0
|10.
|Коффи Херве
|3
|0
|11.
|Шадаш Бруну
|3
|0
|12.
|Мохамед Димитри
|2
|0
|13.
|Гуйе Эль-Хаджи
|0
|1
|14.
|Сильвестре Матиас
|1
|0
|15.
|Антонов Неманья
|1
|0
|16.
|Бадибанга Бени
|1
|0
|17.
|Киринен Роббе
|1
|0
|18.
|Брим Шарль-Андреас
|1
|0
|19.
|Нландю Дарли
|1
|0
|20.
|Капемба Освальдо Педро
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гент
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|18.42% (7)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Мускрон-Перювельз
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|13.04% (3)
|8.7% (2)
|17.39% (4)
|39.13% (9)
Предыдущие игры
Гент Последние 20 матчей: +7 =6 -7Гент 3:1 Шарлеруа Гент 2:2 Эйпен Гент 5:0 Тонгерен Андерлехт 0:0 Гент
Гент 1:1 Сент-Трюйден АХ Лёвен 0:3 Гент Генк 1:1 Гент Гент 0:1 Антверпен Беерсхот-Вильрейк 1:1 Гент Кортрейк 1:0 Гент Брюгге 0:1 Гент Гент 3:0 Васланд-Беверен Гент 2:1 Стандард Хоффенхайм 4:1 Гент Остенде 2:1 Гент Гент 1:2 Слован Либерец Гент 0:3 Зульте-Варегем Гент 0:2 Црвена Звезда Шарлеруа 0:1 Гент Гент 1:1 Андерлехт
Мускрон-Перювельз Последние 20 матчей: +6 =5 -9Мускрон-Перювельз 0:3 Кортрейк Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мускрон-Перювельз Эйпен 1:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Андерлехт
Сент-Трюйден 0:2 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 1:1 Васланд-Беверен Мускрон-Перювельз 2:0 Генк Зульте-Варегем 1:0 Мускрон-Перювельз Мехелен 2:1 Мускрон-Перювельз Стандард 0:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 2:2 АХ Лёвен Мускрон-Перювельз 3:1 Беерсхот-Вильрейк АХ Лёвен 2:0 Мускрон-Перювельз Васланд-Беверен 2:0 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 3:2 Сент-Трюйден Мускрон-Перювельз 0:0 Брюгге Серкль Брюгге 1:2 Мускрон-Перювельз Генк 4:1 Мускрон-Перювельз Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен Остенде 3:0 Мускрон-Перювельз
Последние игры между собой
Гент: победы: 13, ничьи: 1, поражения: 5
Мускрон-Перювельз: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 13
Мускрон-Перювельз 3:1 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Первый дивизион А Мускрон-Перювельз 3:2 Гент Первый дивизион А Гент 3:1 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 0:2 Гент Лига Про Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про Мускрон-Перювельз 1:2 Гент Лига Про Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Мускрон-Перювельз 1:3 Гент Лига Жюпиле Гент 1:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле Гент 1:1 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига Гент 2:1 Мускрон-Перювельз Кубок Мускрон-Перювельз 4:2 Гент Премьер-лига Гент 2:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|26
|19
|3
|4
|55 - 18
|60
|2.
|Антверпен
|Заявка
|27
|14
|5
|8
|44 - 36
|47
|3.
|Генк
|Заявка
|26
|12
|7
|7
|50 - 35
|43
|4.
|Андерлехт
|Заявка
|27
|10
|12
|5
|36 - 27
|42
|5.
|АХ Лёвен
|Заявка
|27
|11
|7
|9
|44 - 43
|40
|6.
|Стандард
|Заявка
|27
|10
|10
|7
|38 - 31
|40
|7.
|Остенде
|Заявка
|26
|11
|6
|9
|39 - 34
|39
|8.
|Мехелен
|Заявка
|27
|11
|6
|10
|41 - 43
|39
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|26
|11
|5
|10
|39 - 35
|38
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|48 - 52
|37
|11.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|27
|11
|4
|12
|41 - 47
|37
|12.
|Гент
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|40 - 33
|36
|13.
|Кортрейк
|Заявка
|27
|9
|6
|12
|33 - 40
|33
|14.
|Эйпен
|Заявка
|26
|7
|11
|8
|32 - 42
|32
|15.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|27
|8
|6
|13
|35 - 42
|30
|16.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|27
|6
|8
|13
|23 - 41
|26
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|27
|7
|2
|18
|30 - 45
|23
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|26
|5
|6
|15
|32 - 56
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|24 - 11
|28
|2.
|Андерлехт
|Заявка
|13
|7
|6
|0
|18 - 6
|27
|3.
|Генк
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|29 - 16
|25
|4.
|Остенде
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|27 - 17
|25
|5.
|Антверпен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|22 - 17
|24
|6.
|АХ Лёвен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|19 - 18
|23
|7.
|Стандард
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|20 - 16
|22
|8.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|27 - 24
|21
|9.
|Шарлеруа
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|13 - 9
|18
|10.
|Гент
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|23 - 17
|18
|11.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|18 - 16
|18
|12.
|Кортрейк
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|21 - 27
|17
|13.
|Эйпен
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|18 - 22
|16
|14.
|Мехелен
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 25
|15
|15.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|13 - 16
|14
|16.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|16 - 28
|14
|17.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|18 - 25
|10
|18.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|13 - 29
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брюгге
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|31 - 7
|32
|2.
|Мехелен
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|19 - 18
|24
|3.
|Зульте-Варегем
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|25 - 19
|23
|4.
|Антверпен
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|22 - 19
|23
|5.
|Шарлеруа
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|26 - 26
|20
|6.
|Стандард
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|7.
|Генк
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|21 - 19
|18
|8.
|Гент
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 16
|18
|9.
|АХ Лёвен
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 25
|17
|10.
|Беерсхот-Вильрейк
|Заявка
|13
|5
|1
|7
|21 - 28
|16
|11.
|Кортрейк
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|12 - 13
|16
|12.
|Эйпен
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|14 - 20
|16
|13.
|Андерлехт
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|18 - 21
|15
|14.
|Остенде
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|12 - 17
|14
|15.
|Васланд-Беверен
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|19 - 27
|14
|16.
|Серкль Брюгге
|Заявка
|13
|4
|1
|8
|12 - 20
|13
|17.
|Сент-Трюйден
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 26
|12
|18.
|Мускрон-Перювельз
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 25
|12
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Гент» – «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гент» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Мускрон-Перювельз» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гент» – «Мускрон-Перювельз», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров