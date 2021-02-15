Верона
2:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Парма
7' Желтая карточкаСильвестри Марко
0:1
8' ПенальтиКуцка Юрай
1:1
13' ГолДимарко Федерико
36' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
39' Желтая карточкаДимарко Федерико
52' Желтая карточкаГюнтер Корай
2:1
62' ГолБарак Антонин
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
90
Колли
Эбрима
13
Бани
Маттиа
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
36 Амионе БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
-
45 Йебоа ФилипНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Daan Dierckx
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
13'
39'
52'
62'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
3 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 1
-
3 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 3
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.23
|2.
|Барак Антонин
|5
|0.23
|3.
|Димарко Федерико
|4
|0.18
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.09
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.09
|6.
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|7.
|Калинич Никола
|1
|0.05
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.05
|9.
|Илич Иван
|1
|0.05
|10.
|Колли Эбрима
|1
|0.05
|11.
|Фараони Марко
|0
|0
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|13.
|Ласанья Кевин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.18
|2.
|Куцка Юрай
|4 (2)
|0.18
|3.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.14
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.09
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.05
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.05
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|8.
|Бругман Гастон
|0
|0
|9.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0
|4.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|6.
|Барак Антонин
|2
|1
|7.
|Тамез Адриен
|3
|0
|8.
|Давидович Павел
|3
|0
|9.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|10.
|Ловато Маттео
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|16.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|17.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|18.
|Виейра Ронни
|1
|0
|19.
|Данци Андреа
|1
|0
|20.
|Колли Эбрима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|4
|0
|4.
|Бругман Гастон
|4
|0
|5.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|6.
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|8.
|Бузи Максим
|3
|0
|9.
|Конти Андреа
|2
|0
|10.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|12.
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|16.
|Лорини Венсан
|1
|0
|17.
|Грасси Альберто
|1
|0
|18.
|Осорио Йордан
|1
|0
|19.
|Карамо Янн
|1
|0
|20.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|21.
|Зом Симон
|1
|0
|22.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|9.52% (2)
|42.86% (9)
|14.29% (3)
|Парма
|21.43% (3)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|28.57% (4)
|21.43% (3)
|7.14% (1)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона
Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|37 - 30
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|2:1 Заявка
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|Сампдория
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|33 - 33
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|13.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 38
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 35
|22
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|24 - 40
|15
|19.
|Парма
|1:2 Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Верона
|2:1 Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|1:2 Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|2:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|1:2 Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 2:1 Парма
Исход игры
Верона
72.7% (112)
Ничья
24% (37)
Парма
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
51.68% (77)
Нет
48.32% (72)
Популярный счёт
1:0 Верона
29.9% (46)
2:1 Верона
22.7% (35)
1:1 Ничья
19.5% (30)
2:0 Верона
14.9% (23)
3:1 Верона
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Парма
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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