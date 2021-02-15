  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Верона
2:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Парма
0'
7' Желтая карточка
Сильвестри Марко
0:1
8' Пенальти
Куцка Юрай
1:1
13' Гол
Димарко Федерико
36' Желтая карточка
Корнелиус Андреас
39' Желтая карточка
Димарко Федерико
52' Желтая карточка
Гюнтер Корай
2:1
62' Гол
Барак Антонин
71'
1
Сильвестри
Марко
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
6
Ловато
Маттео
8
Лазович
Дарко
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
3
Димарко
Федерико
90
Колли
Эбрима
7
Барак
Антонин
92
Ласанья
Кевин
1
Сепе
Луиджи
5
Конти
Андреа
13
Бани
Маттиа
24
Осорио
Йордан
7
Гальоло
Риккардо
8
Грасси
Альберто
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
11
Корнелиус
Андреас
27
Жервиньо
Куасси
Верона
3-4-2-1
Парма
4-3-3

Ход матча

7'
Сильвестри Марко
 
8'
0:1
Куцка Юрай
13'
Димарко Федерико
(Ласанья Кевин)
1:1
36'
 
Корнелиус Андреас
39'
Димарко Федерико
 
51'
Бесса Даниэль
Колли Эбрима
 
52'
Гюнтер Корай
 
57'
 
Зиркзее Джошуа
Корнелиус Андреас
57'
 
Зом Симон
Грасси Альберто
62'
Барак Антонин
(Димарко Федерико)
2:1
71'
 
Пеццелла Джузеппе
Осорио Йордан
71'
 
Михэйлэ Валентин
Карамо Янн

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 3
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Верона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цаканьи Маттиа 5 (1) 0.23
2. Барак Антонин 5 0.23
3. Димарко Федерико 4 0.18
4. Велозу Мигель 2 (2) 0.09
5. Фавилли Андреа 2 0.09
6. Лазович Дарко 1 0.05
7. Калинич Никола 1 0.05
8. Тамез Адриен 1 0.05
9. Илич Иван 1 0.05
10. Колли Эбрима 1 0.05
11. Фараони Марко 0 0
12. Бесса Даниэль 0 0
13. Ласанья Кевин 0 0
Парма
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Жервиньо Куасси 4 0.18
2. Куцка Юрай 4 (2) 0.18
3. Эрнани Азеведо 3 0.14
4. Куртич Ясмин 2 0.09
5. Гальоло Риккардо 1 0.05
6. Карамо Янн 1 0.05
7. Пеццелла Джузеппе 0 0
8. Бругман Гастон 0 0
9. Инглезе Роберто 0 0
10. Брунетта Хуан 0 0

Карточки

Верона
# Игрок      
1. Чеккерини Федерико 6 0
2. Фараони Марко 5 0
3. Димарко Федерико 5 0
4. Цаканьи Маттиа 5 0
5. Маньяни Джанджакомо 5 0
6. Барак Антонин 2 1
7. Тамез Адриен 3 0
8. Давидович Павел 3 0
9. Сальседо Эдди 3 0
10. Ловато Маттео 3 0
11. Лазович Дарко 2 0
12. Велозу Мигель 1 0
13. Ди Кармине Самуэль 1 0
14. Сильвестри Марко 1 0
15. Эмпереур Алан 1 0
16. Фавилли Андреа 1 0
17. Гюнтер Корай 1 0
18. Виейра Ронни 1 0
19. Данци Андреа 1 0
20. Колли Эбрима 1 0
Парма
# Игрок      
1. Эрнани Азеведо 5 0
2. Иакопони Симоне 3 1
3. Куцка Юрай 4 0
4. Бругман Гастон 4 0
5. Алвеш Бруну 3 0
6. Гальоло Риккардо 3 0
7. Пеццелла Джузеппе 3 0
8. Бузи Максим 3 0
9. Конти Андреа 2 0
10. Куртич Ясмин 2 0
11. Инглезе Роберто 2 0
12. Корнелиус Андреас 2 0
13. Сиприен Вилан 2 0
14. Дармиан Маттео 1 0
15. Скоццарелла Маттео 1 0
16. Лорини Венсан 1 0
17. Грасси Альберто 1 0
18. Осорио Йордан 1 0
19. Карамо Янн 1 0
20. Брунетта Хуан 1 0
21. Зом Симон 1 0
22. Болог Ботонд 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Верона 9.52% (2) 19.05% (4) 4.76% (1) 9.52% (2) 42.86% (9) 14.29% (3)
 Парма 21.43% (3) 7.14% (1) 14.29% (2) 28.57% (4) 21.43% (3) 7.14% (1)

Предыдущие игры

Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона
Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма
Сассуоло 1:1 Парма Парма 0:2 Лацио Аталанта 3:0 Парма Парма 0:3 Торино Кротоне 2:1 Парма Парма 0:4 Ювентус Парма 0:0 Кальяри Милан 2:2 Парма Парма 0:0 Беневенто Дженоа 1:2 Парма Парма 2:1 Козенца Рома 3:0 Парма Парма 0:0 Фиорентина Интер Милан 2:2 Парма Парма 3:1 Пескара Парма 2:2 Специя

Последние игры между собой

Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
Парма 1:0 Верона Серия A Верона 3:2 Парма Серия A Парма 0:1 Верона Серия A Парма 2:2 Верона Серия A
Верона 3:1 Парма Серия A Парма 2:0 Верона Серия A Верона 3:2 Парма Серия A Парма 0:2 Верона Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 22 15 5 2 54 - 24 50
2. Милан Заявка 22 15 4 3 45 - 25 49
3. Рома Заявка 22 13 4 5 47 - 35 43
4. Ювентус Заявка 21 12 6 3 41 - 19 42
5. Наполи Заявка 21 13 1 7 45 - 21 40
6. Лацио Заявка 22 12 4 6 37 - 30 40
7. Аталанта Заявка 22 11 7 4 49 - 29 40
8. Сассуоло Заявка 22 9 7 6 36 - 33 34
9. Верона 2:1 Заявка 22 9 6 7 28 - 24 33
10. Сампдория Заявка 22 9 3 10 33 - 33 30
11. Дженоа Заявка 22 6 7 9 24 - 31 25
12. Болонья Заявка 22 6 6 10 29 - 36 24
13. Удинезе Заявка 22 6 6 10 23 - 31 24
14. Специя Заявка 22 6 6 10 30 - 38 24
15. Беневенто Заявка 22 6 6 10 25 - 42 24
16. Фиорентина Заявка 22 5 7 10 22 - 35 22
17. Торино Заявка 22 2 11 9 32 - 41 17
18. Кальяри Заявка 22 3 6 13 24 - 40 15
19. Парма 1:2 Заявка 22 2 7 13 15 - 43 13
20. Кротоне Заявка 22 3 3 16 23 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Рома Заявка 12 9 3 0 31 - 13 30
2. Интер Милан Заявка 11 9 1 1 32 - 14 28
3. Ювентус Заявка 10 7 2 1 20 - 8 23
4. Наполи Заявка 11 7 1 3 28 - 10 22
5. Милан Заявка 11 6 3 2 24 - 15 21
6. Верона 2:1 Заявка 11 6 2 3 17 - 11 20
7. Лацио Заявка 11 6 2 3 17 - 14 20
8. Аталанта Заявка 11 5 3 3 26 - 16 18
9. Сампдория Заявка 11 5 1 5 19 - 17 16
10. Фиорентина Заявка 11 4 4 3 11 - 11 16
11. Болонья Заявка 11 4 3 4 19 - 20 15
12. Дженоа Заявка 11 4 2 5 16 - 17 14
13. Сассуоло Заявка 10 3 4 3 14 - 14 13
14. Удинезе Заявка 11 3 3 5 9 - 12 12
15. Кротоне Заявка 11 3 1 7 14 - 22 10
16. Беневенто Заявка 11 2 4 5 12 - 21 10
17. Кальяри Заявка 11 2 3 6 13 - 20 9
18. Специя Заявка 11 2 3 6 12 - 19 9
19. Парма 1:2 Заявка 11 1 4 6 3 - 18 7
20. Торино Заявка 11 0 7 4 14 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 11 9 1 1 21 - 10 28
2. Интер Милан Заявка 11 6 4 1 22 - 10 22
3. Аталанта Заявка 11 6 4 1 23 - 13 22
4. Сассуоло Заявка 12 6 3 3 22 - 19 21
5. Лацио Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
6. Ювентус Заявка 11 5 4 2 21 - 11 19
7. Наполи Заявка 10 6 0 4 17 - 11 18
8. Специя Заявка 11 4 3 4 18 - 19 15
9. Сампдория Заявка 11 4 2 5 14 - 16 14
10. Беневенто Заявка 11 4 2 5 13 - 21 14
11. Рома Заявка 10 4 1 5 16 - 22 13
12. Верона 2:1 Заявка 11 3 4 4 11 - 13 13
13. Удинезе Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14. Дженоа Заявка 11 2 5 4 8 - 14 11
15. Торино Заявка 11 2 4 5 18 - 22 10
16. Болонья Заявка 11 2 3 6 10 - 16 9
17. Кальяри Заявка 11 1 3 7 11 - 20 6
18. Фиорентина Заявка 11 1 3 7 11 - 24 6
19. Парма 1:2 Заявка 11 1 3 7 12 - 25 6
20. Кротоне Заявка 11 0 2 9 9 - 30 2
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 154
Верона 72.7% (112)
X 24% (37)
Парма 3.2% (5)
Все прогнозы
2.09 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Верона
Ничья
Парма
2.44
5.10
3.38
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.20 3.30
Бонус: 10 000 ₽ 2.44 3.15 3.35
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.18 3.38
Бонус: 5 000 ₽ 1.25 5.10 18.00

Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.09 6.10 1.11 2.95 1.41 2.19 1.69 1.64 2.28 1.24 4.10 1.07 8.40
7.10 1.07 5.50 1.12 2.82 1.41 2.14 1.71 1.67 2.34 1.31 3.45 1.22 4.10 1.07 7.20 1.04 7.70 1.00 11.25
7.20 1.09 5.80 1.13 2.65 1.47 2.00 1.80 1.88 1.99 3.50 1.30 1.74 2.08 2.40 1.57 2.08 1.72 1.38 3.00 1.20 4.44 1.03 10.00 1.02 13.00 0.00 23.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.49 1.50 1.65 2.16 1.32 3.25 1.06 7.80
2.43 1.56 1.66 2.22 1.34 3.26 1.09 7.50 1.06 9.10
2.45 1.55 1.57 2.40 1.28 3.60 1.05 7.85 1.09 7.20 1.16 5.10 1.09 7.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.29 2.28 1.58 1.54 2.37 1.13 5.40
3.30 1.33 2.26 1.64 1.54 2.48 1.19 4.65 1.14 5.85
3.50 1.30 2.25 1.53 1.60 2.40 1.16 4.15 1.13 5.17

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.95 1.80
2.08 1.72
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
5.80 1.13
Букмекер Да Нет
3.80 1.24
4.05 1.23
Где смотреть матч Верона 2:1 Парма онлайн

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Прогнозы на матч Верона 2:1 Парма

Исход игры
Верона
72.7% (112)
Ничья
24% (37)
Парма
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
51.68% (77)
Нет
48.32% (72)
Популярный счёт
1:0 Верона
29.9% (46)
2:1 Верона
22.7% (35)
1:1 Ничья
19.5% (30)
2:0 Верона
14.9% (23)
3:1 Верона
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Парма
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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