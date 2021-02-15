Верона
2:1
Конец матча
Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
Парма
7' Желтая карточкаСильвестри Марко
0:1
8' ПенальтиКуцка Юрай
1:1
13' Гол в свои воротаГрасси Альберто
36' Желтая карточкаКорнелиус Андреас
39' Желтая карточкаДимарко Федерико
52' Желтая карточкаГюнтер Корай
2:1
62' ГолБарак Антонин
86' Желтая карточкаМихэйлэ Валентин
90' Желтая карточкаЛовато Маттео
15
Четин
Мерт
21
Гюнтер
Корай
14
Илич
Иван
61
Тамез
Адриен
90
Колли
Эбрима
13
Бани
Маттиа
14
Куртич
Ясмин
33
Куцка
Юрай
10
Карамо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Четин МертЗащитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Илич ИванПолузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
90 Колли ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Пандур ИворВратарь
-
36 Амионе БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Виейра РонниПолузащитник
-
45 Йебоа ФилипНападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Куртич ЯсминПолузащитник
-
33 Куцка ЮрайПолузащитник
-
10 Карамо ЯннНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Алвеш БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Daan Dierckx
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
Ход матча
8'
0:1
13'
1:1
39'
52'
62'
86'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цаканьи Маттиа
|5 (1)
|0.23
|2.
|Барак Антонин
|5
|0.23
|3.
|Димарко Федерико
|3
|0.14
|4.
|Велозу Мигель
|2 (2)
|0.09
|5.
|Фавилли Андреа
|2
|0.09
|6.
|Лазович Дарко
|1
|0.05
|7.
|Калинич Никола
|1
|0.05
|8.
|Тамез Адриен
|1
|0.05
|9.
|Илич Иван
|1
|0.05
|10.
|Колли Эбрима
|1
|0.05
|11.
|Фараони Марко
|0
|0
|12.
|Бесса Даниэль
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Жервиньо Куасси
|4
|0.18
|2.
|Куцка Юрай
|4 (2)
|0.18
|3.
|Эрнани Азеведо
|3
|0.14
|4.
|Куртич Ясмин
|2
|0.09
|5.
|Гальоло Риккардо
|1
|0.05
|6.
|Карамо Янн
|1
|0.05
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|8.
|Бругман Гастон
|0
|0
|9.
|Инглезе Роберто
|0
|0
|10.
|Брунетта Хуан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чеккерини Федерико
|6
|0
|2.
|Фараони Марко
|5
|0
|3.
|Димарко Федерико
|5
|0
|4.
|Цаканьи Маттиа
|5
|0
|5.
|Маньяни Джанджакомо
|5
|0
|6.
|Ловато Маттео
|4
|0
|7.
|Барак Антонин
|2
|1
|8.
|Тамез Адриен
|3
|0
|9.
|Давидович Павел
|3
|0
|10.
|Сальседо Эдди
|3
|0
|11.
|Лазович Дарко
|2
|0
|12.
|Велозу Мигель
|1
|0
|13.
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|14.
|Сильвестри Марко
|1
|0
|15.
|Эмпереур Алан
|1
|0
|16.
|Фавилли Андреа
|1
|0
|17.
|Гюнтер Корай
|1
|0
|18.
|Виейра Ронни
|1
|0
|19.
|Данци Андреа
|1
|0
|20.
|Колли Эбрима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эрнани Азеведо
|5
|0
|2.
|Иакопони Симоне
|3
|1
|3.
|Куцка Юрай
|4
|0
|4.
|Бругман Гастон
|4
|0
|5.
|Алвеш Бруну
|3
|0
|6.
|Гальоло Риккардо
|3
|0
|7.
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|8.
|Бузи Максим
|3
|0
|9.
|Конти Андреа
|2
|0
|10.
|Куртич Ясмин
|2
|0
|11.
|Инглезе Роберто
|2
|0
|12.
|Корнелиус Андреас
|2
|0
|13.
|Сиприен Вилан
|2
|0
|14.
|Дармиан Маттео
|1
|0
|15.
|Скоццарелла Маттео
|1
|0
|16.
|Лорини Венсан
|1
|0
|17.
|Грасси Альберто
|1
|0
|18.
|Осорио Йордан
|1
|0
|19.
|Карамо Янн
|1
|0
|20.
|Брунетта Хуан
|1
|0
|21.
|Михэйлэ Валентин
|1
|0
|22.
|Зом Симон
|1
|0
|23.
|Болог Ботонд
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Верона
|9.09% (2)
|18.18% (4)
|4.55% (1)
|9.09% (2)
|45.45% (10)
|13.64% (3)
|Парма
|26.67% (4)
|6.67% (1)
|13.33% (2)
|26.67% (4)
|20% (3)
|6.67% (1)
Предыдущие игры
Верона Последние 20 матчей: +7 =6 -7Удинезе 2:0 Верона Рома 3:1 Верона Верона 3:1 Наполи Болонья 1:0 Верона
Верона 2:1 Кротоне Торино 1:1 Верона Специя 0:1 Верона Верона 1:2 Интер Милан Фиорентина 1:1 Верона Верона 1:2 Сампдория Лацио 1:2 Верона Верона 1:1 Кальяри Аталанта 0:2 Верона Кальяри 2:1 Верона Верона 0:2 Сассуоло Милан 2:2 Верона Верона 3:1 Беневенто Верона 3:3 Венеция Ювентус 1:1 Верона Верона 0:0 Дженоа
Парма Последние 20 матчей: +3 =7 -10Парма 0:3 Болонья Наполи 2:0 Парма Парма 0:2 Сампдория Лацио 2:1 Парма
Последние игры между собой
Верона: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|22
|15
|5
|2
|54 - 24
|50
|2.
|Милан
|Заявка
|22
|15
|4
|3
|45 - 25
|49
|3.
|Рома
|Заявка
|22
|13
|4
|5
|47 - 35
|43
|4.
|Ювентус
|Заявка
|21
|12
|6
|3
|41 - 19
|42
|5.
|Наполи
|Заявка
|21
|13
|1
|7
|45 - 21
|40
|6.
|Лацио
|Заявка
|22
|12
|4
|6
|37 - 30
|40
|7.
|Аталанта
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|49 - 29
|40
|8.
|Сассуоло
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|36 - 33
|34
|9.
|Верона
|Заявка
|22
|9
|6
|7
|28 - 24
|33
|10.
|Сампдория
|Заявка
|22
|9
|3
|10
|33 - 33
|30
|11.
|Дженоа
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|24 - 31
|25
|12.
|Болонья
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|29 - 36
|24
|13.
|Удинезе
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|23 - 31
|24
|14.
|Специя
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|30 - 38
|24
|15.
|Беневенто
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|25 - 42
|24
|16.
|Фиорентина
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|22 - 35
|22
|17.
|Торино
|Заявка
|22
|2
|11
|9
|32 - 41
|17
|18.
|Кальяри
|Заявка
|22
|3
|6
|13
|24 - 40
|15
|19.
|Парма
|Заявка
|22
|2
|7
|13
|15 - 43
|13
|20.
|Кротоне
|Заявка
|22
|3
|3
|16
|23 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Рома
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|31 - 13
|30
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|32 - 14
|28
|3.
|Ювентус
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 8
|23
|4.
|Наполи
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|28 - 10
|22
|5.
|Милан
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 15
|21
|6.
|Верона
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 11
|20
|7.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 14
|20
|8.
|Аталанта
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|26 - 16
|18
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|19 - 17
|16
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 11
|16
|11.
|Болонья
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|19 - 20
|15
|12.
|Дженоа
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 17
|14
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|14 - 14
|13
|14.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 12
|12
|15.
|Кротоне
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 22
|10
|16.
|Беневенто
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|12 - 21
|10
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 20
|9
|18.
|Специя
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 19
|9
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|3 - 18
|7
|20.
|Торино
|Заявка
|11
|0
|7
|4
|14 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|21 - 10
|28
|2.
|Интер Милан
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|22 - 10
|22
|3.
|Аталанта
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|23 - 13
|22
|4.
|Сассуоло
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|22 - 19
|21
|5.
|Лацио
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|6.
|Ювентус
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|21 - 11
|19
|7.
|Наполи
|Заявка
|10
|6
|0
|4
|17 - 11
|18
|8.
|Специя
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|18 - 19
|15
|9.
|Сампдория
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 16
|14
|10.
|Беневенто
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 21
|14
|11.
|Рома
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|16 - 22
|13
|12.
|Верона
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 13
|13
|13.
|Удинезе
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Дженоа
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|8 - 14
|11
|15.
|Торино
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|18 - 22
|10
|16.
|Болонья
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|10 - 16
|9
|17.
|Кальяри
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 20
|6
|18.
|Фиорентина
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|11 - 24
|6
|19.
|Парма
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|12 - 25
|6
|20.
|Кротоне
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|9 - 30
|2
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Верона» – «Парма» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Верона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Парма» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Верона» – «Парма», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Верона 2:1 Парма
Исход игры
Верона
72.7% (112)
Ничья
24% (37)
Парма
3.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
31.54% (47)
Меньше
68.46% (102)
Обе команды забьют
Да
51.68% (77)
Нет
48.32% (72)
Популярный счёт
1:0 Верона
29.9% (46)
2:1 Верона
22.7% (35)
1:1 Ничья
19.5% (30)
2:0 Верона
14.9% (23)
3:1 Верона
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Парма
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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