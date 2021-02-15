  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
Козенца
1:2
Второй тайм: 65'

Стадион:
Реджина
0'
7' Желтая карточка
Скьяви Раффаэле
0:1
9' Пенальти
Менез Жереми
12' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
0:2
22' Гол
Фолоруншо Майкл
33' Желтая карточка
Гуарна Энрико
1:2
39' Гол
Тротта Марселло
43' Желтая карточка
Ривас Ригоберто
46' Желтая карточка
Тремолада Лука
55' Желтая карточка
Карретта Мирко
65'
30
Фальконе
Владимиро
5
Идда
Риккардо
14
Скьяви
Раффаэле
18
Леджиттимо
Маттео
3
Джербо
Альберто
88
Петруччи
Давиде
16
Шаудоне
Даниэле
2
Корси
Анджело
21
Тремолада
Лука
10
Карретта
Мирко
29
Тротта
Марселло
88
Николас
Андраде
24
Дель
Прато
Энрико
6
Лояконо
Джузеппе
4
Ставропулос
Димитрис
17
Ди
Кьяра
Джанлука
25
Крими
Марко
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Эдера
Симоне
90
Фолоруншо
Майкл
7
Менез
Жереми
99
Ривас
Ригоберто
Козенца
3-4-1-2
Реджина
4-2-3-1

Ход матча

7'
Скьяви Раффаэле
 
9'
0:1
Менез Жереми
12'
 
Ди Кьяра Джанлука
22'
0:2
Фолоруншо Майкл
(Ривас Ригоберто)
33'
 
Гуарна Энрико
39'
Тротта Марселло
1:2
43'
 
Ривас Ригоберто
46'
Ингроссо Джанмарко
Скьяви Раффаэле
 
46'
Тремолада Лука
 
55'
Карретта Мирко
 
57'
 
Ционек Тьяго
Ставропулос Димитрис
61'
Балули Мохамед
Тремолада Лука
 
61'
Ба Абу
Корси Анджело
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Карретта Мирко 3 0.13
2. Глиоцци Этторе 3 0.13
3. Тремолада Лука 2 (1) 0.09
4. Тиритиельо Андреа 2 0.09
5. Балули Мохамед 2 0.09
6. Баэс Хайме 1 0.04
7. Шаудоне Даниэле 1 0.04
8. Корси Анджело 1 0.04
9. Тротта Марселло 1 0.04
10. Биттанте Лука 1 0.04
11. Суэва Джанлуиджи 0 0
12. Вера Брайан 0 0
Реджина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Льотти Даниэле 5 0.22
2. Фолоруншо Майкл 4 0.17
3. Менез Жереми 3 (1) 0.13
4. Кризетиг Лоренцо 2 0.09
5. Денис Херман 2 0.09
6. Монтальто Адриано 2 (1) 0.09
7. Белломо Никола 1 0.04
8. Бьянки Николо 1 0.04
9. Лафферти Кайл 1 0.04
10. Шитум Марио 1 0.04
11. Ривас Ригоберто 0 0
12. Фати Рикардо 0 0
13. Де Розе Франческо 0 0
14. Ди Кьяра Джанлука 0 0
15. Лакичевич Иван 0 0
16. Васич Никола 0 0
17. Дель Прато Энрико 0 0

Карточки

Козенца
# Игрок      
1. Тиритиельо Андреа 6 1
2. Корси Анджело 5 1
3. Шаудоне Даниэле 6 0
4. Биттанте Лука 4 1
5. Петруччи Давиде 5 0
6. Ба Абу 3 1
7. Коне Бенджамин 3 1
8. Бруччини Мирко 4 0
9. Идда Риккардо 4 0
10. Леджиттимо Маттео 3 0
11. Карретта Мирко 3 0
12. Ингроссо Джанмарко 1 1
13. Тремолада Лука 2 0
14. Баэс Хайме 2 0
15. Сакко Ихсан 2 0
16. Балули Мохамед 2 0
17. Вера Брайан 2 0
18. Литтери Джанлука 1 0
19. Скьяви Раффаэле 1 0
20. Джербо Альберто 1 0
21. Фальконе Владимиро 1 0
22. Петре Адриан 1 0
23. Суэва Джанлуиджи 1 0
24. Боррелли Дженнаро 1 0
Реджина
# Игрок      
1. Кризетиг Лоренцо 6 1
2. Ди Кьяра Джанлука 7 0
3. Менез Жереми 5 1
4. Фолоруншо Майкл 5 1
5. Белломо Никола 6 0
6. Лояконо Джузеппе 4 0
7. Росси Марко II 4 0
8. Дель Прато Энрико 4 0
9. Льотти Даниэле 2 1
10. Ставропулос Димитрис 2 1
11. Ривас Ригоберто 3 0
12. Лафферти Кайл 2 0
13. Ционек Тьяго 2 0
14. Де Розе Франческо 2 0
15. Шитум Марио 2 0
16. Монтальто Адриано 2 0
17. Роландо Габриэле 2 0
18. Лакичевич Иван 2 0
19. Гуарна Энрико 1 0
20. Бьянки Николо 1 0
21. Николас Андраде 1 0
22. Оквонкво Орджи 1 0
23. Плиццари Алессандро 1 0
24. Далле Мура Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Козенца 0 12.5% (2) 12.5% (2) 31.25% (5) 18.75% (3) 25% (4)
 Реджина 15% (3) 30% (6) 15% (3) 15% (3) 5% (1) 20% (4)

Предыдущие игры

Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7
Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне
Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10
Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина
Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца

Последние игры между собой

Козенца: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
Реджина 0:0 Козенца Серия B Козенца 1:1 Реджина Серия C Реджина 0:1 Козенца Серия C Козенца 2:2 Реджина Лега Про
Реджина 0:0 Козенца Лега Про Козенца 2:0 Реджина Лега Про Козенца 2:0 Реджина Лега Про Козенца 0:0 Реджина Коппа Италия Лега Про Реджина 3:0 Козенца Лега Про
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 23 11 11 1 43 - 23 44
2. Читтаделла Заявка 23 11 6 6 37 - 22 39
3. Монца Заявка 23 10 9 4 32 - 19 39
4. Кьево Заявка 23 10 9 4 30 - 19 39
5. Венеция Заявка 23 10 8 5 31 - 20 38
6. СПАЛ 2013 Заявка 23 9 9 5 30 - 23 36
7. Салернитана Заявка 22 9 8 5 25 - 27 35
8. Лечче Заявка 23 8 11 4 40 - 30 35
9. Фрозиноне Заявка 23 8 8 7 24 - 25 32
10. Порденоне Заявка 23 7 11 5 27 - 20 32
11. Пиза Заявка 23 7 10 6 31 - 35 31
12. Реджина 2:1 Заявка 23 7 7 9 22 - 27 28
13. Брешия Заявка 23 6 8 9 33 - 37 26
14. Виченца Виртус Заявка 23 5 11 7 29 - 31 26
15. Реджана Заявка 22 7 3 12 20 - 32 24
16. Кремонезе Заявка 23 5 8 10 23 - 31 23
17. Козенца 1:2 Заявка 23 3 13 7 18 - 21 22
18. Асколи Заявка 23 5 6 12 20 - 31 21
19. Виртус Энтелла Заявка 23 4 5 14 21 - 40 17
20. Пескара Заявка 23 4 5 14 18 - 41 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кьево Заявка 11 7 2 2 18 - 9 23
2. Эмполи Заявка 11 6 5 0 22 - 8 23
3. Читтаделла Заявка 11 6 4 1 19 - 8 22
4. Салернитана Заявка 11 6 4 1 16 - 9 22
5. СПАЛ 2013 Заявка 12 6 4 2 20 - 11 22
6. Венеция Заявка 11 6 2 3 17 - 9 20
7. Монца Заявка 11 5 4 2 18 - 8 19
8. Пиза Заявка 11 4 6 1 12 - 11 18
9. Реджана Заявка 12 5 2 5 14 - 13 17
10. Брешия Заявка 12 4 4 4 20 - 19 16
11. Лечче Заявка 12 3 7 2 23 - 18 16
12. Асколи Заявка 11 4 3 4 10 - 13 15
13. Реджина 2:1 Заявка 11 4 2 5 10 - 11 14
14. Фрозиноне Заявка 11 3 4 4 9 - 12 13
15. Кремонезе Заявка 12 3 4 5 12 - 17 13
16. Порденоне Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
17. Виченца Виртус Заявка 11 1 8 2 12 - 13 11
18. Виртус Энтелла Заявка 12 3 1 8 13 - 23 10
19. Пескара Заявка 12 2 3 7 10 - 19 9
20. Козенца 1:2 Заявка 12 0 7 5 6 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Эмполи Заявка 12 5 6 1 21 - 15 21
2. Монца Заявка 12 5 5 2 14 - 11 20
3. Лечче Заявка 11 5 4 2 17 - 12 19
4. Порденоне Заявка 11 5 4 2 11 - 6 19
5. Фрозиноне Заявка 12 5 4 3 15 - 13 19
6. Венеция Заявка 12 4 6 2 14 - 11 18
7. Читтаделла Заявка 12 5 2 5 18 - 14 17
8. Кьево Заявка 12 3 7 2 12 - 10 16
9. Козенца 1:2 Заявка 11 3 6 2 12 - 9 15
10. Виченца Виртус Заявка 12 4 3 5 17 - 18 15
11. СПАЛ 2013 Заявка 11 3 5 3 10 - 12 14
12. Реджина 2:1 Заявка 12 3 5 4 12 - 16 14
13. Салернитана Заявка 11 3 4 4 9 - 18 13
14. Пиза Заявка 12 3 4 5 19 - 24 13
15. Кремонезе Заявка 11 2 4 5 11 - 14 10
16. Брешия Заявка 11 2 4 5 13 - 18 10
17. Пескара Заявка 11 2 2 7 8 - 22 8
18. Реджана Заявка 10 2 1 7 6 - 19 7
19. Виртус Энтелла Заявка 11 1 4 6 8 - 17 7
20. Асколи Заявка 12 1 3 8 10 - 18 6
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Vito-Gigi Marulla. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Реджина
9.00
3.80
2.67
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 3.60 1.50
Бонус: 10 000 ₽ 2.95 2.90 2.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.99 2.93 2.67
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 3.80 1.37

Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.40 1.09 2.70 1.44 1.99 1.76 1.54 2.37 1.19 4.30 1.05 8.40
6.25 1.08 5.25 1.13 2.69 1.44 2.04 1.78 1.61 2.46 1.28 3.64 1.19 4.20 1.05 8.00 1.03 8.10
7.80 1.05 5.80 1.10 6.50 1.09 4.70 1.17 1.74 2.08 5.25 1.13 3.90 1.23 2.80 1.40 1.85 1.90 1.38 2.90 1.11 5.80 1.15 5.00 1.03 10.00 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.39 1.53 1.58 2.29 1.29 3.40 1.05 8.40
2.38 1.58 1.61 2.32 1.32 3.38 1.08 8.10 1.05 9.50
1.57 2.37 2.00 1.76 1.32 3.20 1.45 2.62 1.07 7.50 1.03 10.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.14 1.66 1.49 2.50 1.11 5.80
3.20 1.35 2.15 1.70 1.53 2.50 1.18 4.75 1.13 6.00
2.21 1.62 1.53 2.41 1.19 4.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
1.48 2.55
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
3.75 1.25
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