Козенца
1:2
Второй тайм: 65'
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
Реджина
7' Желтая карточкаСкьяви Раффаэле
0:1
9' ПенальтиМенез Жереми
12' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
0:2
22' ГолФолоруншо Майкл
33' Желтая карточкаГуарна Энрико
1:2
39' ГолТротта Марселло
43' Желтая карточкаРивас Ригоберто
46' Желтая карточкаТремолада Лука
55' Желтая карточкаКарретта Мирко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ба АбуПолузащитник
-
19 Вера БрайанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Сакко ИхсанНападающий
-
Главный тренер: Roberto Occhiuzzi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Крими МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Эдера СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
Ход матча
9'
0:1
22'
33'
39'
1:2
43'
46'
55'
61'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
8 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Карретта Мирко
|3
|0.13
|2.
|Глиоцци Этторе
|3
|0.13
|3.
|Тремолада Лука
|2 (1)
|0.09
|4.
|Тиритиельо Андреа
|2
|0.09
|5.
|Балули Мохамед
|2
|0.09
|6.
|Баэс Хайме
|1
|0.04
|7.
|Шаудоне Даниэле
|1
|0.04
|8.
|Корси Анджело
|1
|0.04
|9.
|Тротта Марселло
|1
|0.04
|10.
|Биттанте Лука
|1
|0.04
|11.
|Суэва Джанлуиджи
|0
|0
|12.
|Вера Брайан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Льотти Даниэле
|5
|0.22
|2.
|Фолоруншо Майкл
|4
|0.17
|3.
|Менез Жереми
|3 (1)
|0.13
|4.
|Кризетиг Лоренцо
|2
|0.09
|5.
|Денис Херман
|2
|0.09
|6.
|Монтальто Адриано
|2 (1)
|0.09
|7.
|Белломо Никола
|1
|0.04
|8.
|Бьянки Николо
|1
|0.04
|9.
|Лафферти Кайл
|1
|0.04
|10.
|Шитум Марио
|1
|0.04
|11.
|Ривас Ригоберто
|0
|0
|12.
|Фати Рикардо
|0
|0
|13.
|Де Розе Франческо
|0
|0
|14.
|Ди Кьяра Джанлука
|0
|0
|15.
|Лакичевич Иван
|0
|0
|16.
|Васич Никола
|0
|0
|17.
|Дель Прато Энрико
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиритиельо Андреа
|6
|1
|2.
|Корси Анджело
|5
|1
|3.
|Шаудоне Даниэле
|6
|0
|4.
|Биттанте Лука
|4
|1
|5.
|Петруччи Давиде
|5
|0
|6.
|Ба Абу
|3
|1
|7.
|Коне Бенджамин
|3
|1
|8.
|Бруччини Мирко
|4
|0
|9.
|Идда Риккардо
|4
|0
|10.
|Леджиттимо Маттео
|3
|0
|11.
|Карретта Мирко
|3
|0
|12.
|Ингроссо Джанмарко
|1
|1
|13.
|Тремолада Лука
|2
|0
|14.
|Баэс Хайме
|2
|0
|15.
|Сакко Ихсан
|2
|0
|16.
|Балули Мохамед
|2
|0
|17.
|Вера Брайан
|2
|0
|18.
|Литтери Джанлука
|1
|0
|19.
|Скьяви Раффаэле
|1
|0
|20.
|Джербо Альберто
|1
|0
|21.
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|22.
|Петре Адриан
|1
|0
|23.
|Суэва Джанлуиджи
|1
|0
|24.
|Боррелли Дженнаро
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кризетиг Лоренцо
|6
|1
|2.
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|3.
|Менез Жереми
|5
|1
|4.
|Фолоруншо Майкл
|5
|1
|5.
|Белломо Никола
|6
|0
|6.
|Лояконо Джузеппе
|4
|0
|7.
|Росси Марко II
|4
|0
|8.
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|9.
|Льотти Даниэле
|2
|1
|10.
|Ставропулос Димитрис
|2
|1
|11.
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|12.
|Лафферти Кайл
|2
|0
|13.
|Ционек Тьяго
|2
|0
|14.
|Де Розе Франческо
|2
|0
|15.
|Шитум Марио
|2
|0
|16.
|Монтальто Адриано
|2
|0
|17.
|Роландо Габриэле
|2
|0
|18.
|Лакичевич Иван
|2
|0
|19.
|Гуарна Энрико
|1
|0
|20.
|Бьянки Николо
|1
|0
|21.
|Николас Андраде
|1
|0
|22.
|Оквонкво Орджи
|1
|0
|23.
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|24.
|Далле Мура Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Козенца
|0
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|25% (4)
|Реджина
|15% (3)
|30% (6)
|15% (3)
|15% (3)
|5% (1)
|20% (4)
Предыдущие игры
Козенца Последние 20 матчей: +4 =9 -7Читтаделла 1:1 Козенца Козенца 1:1 СПАЛ 2013 Виртус Энтелла 1:2 Козенца Козенца 0:0 Порденоне
Монца 2:2 Козенца Козенца 0:2 Эмполи Пескара 0:0 Козенца Козенца 1:1 Пиза Козенца 0:0 Венеция Кремонезе 1:0 Козенца Асколи 0:3 Козенца Козенца 0:1 Реджана Виченца Виртус 1:1 Козенца Козенца 0:1 Салернитана Парма 2:1 Козенца Фрозиноне 0:2 Козенца Козенца 1:2 Брешия Кьево 2:0 Козенца Козенца 2:1 Монополи Козенца 1:1 Лечче
Реджина Последние 20 матчей: +5 =5 -10Реджина 1:0 Виртус Энтелла Пескара 0:2 Реджина Реджина 0:0 Салернитана Фрозиноне 1:1 Реджина
Реджина 0:1 Лечче Асколи 2:1 Реджина Реджина 1:0 Кремонезе Реджана 0:1 Реджина Виченца Виртус 1:1 Реджина Реджина 1:3 Читтаделла Реджина 1:2 Венеция Кьево 3:0 Реджина Реджина 2:1 Брешия Монца 1:0 Реджина Реджина 1:2 Пиза Эмполи 3:0 Реджина Реджина 0:1 СПАЛ 2013 Болонья 2:0 Реджина Порденоне 2:2 Реджина Реджина 0:0 Козенца
Последние игры между собой
Козенца: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 1
Реджина: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|23
|11
|11
|1
|43 - 23
|44
|2.
|Читтаделла
|Заявка
|23
|11
|6
|6
|37 - 22
|39
|3.
|Монца
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|32 - 19
|39
|4.
|Кьево
|Заявка
|23
|10
|9
|4
|30 - 19
|39
|5.
|Венеция
|Заявка
|23
|10
|8
|5
|31 - 20
|38
|6.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|9
|9
|5
|30 - 23
|36
|7.
|Салернитана
|Заявка
|22
|9
|8
|5
|25 - 27
|35
|8.
|Лечче
|Заявка
|23
|8
|11
|4
|40 - 30
|35
|9.
|Фрозиноне
|Заявка
|23
|8
|8
|7
|24 - 25
|32
|10.
|Порденоне
|Заявка
|23
|7
|11
|5
|27 - 20
|32
|11.
|Пиза
|Заявка
|23
|7
|10
|6
|31 - 35
|31
|12.
|Реджина
|2:1 Заявка
|23
|7
|7
|9
|22 - 27
|28
|13.
|Брешия
|Заявка
|23
|6
|8
|9
|33 - 37
|26
|14.
|Виченца Виртус
|Заявка
|23
|5
|11
|7
|29 - 31
|26
|15.
|Реджана
|Заявка
|22
|7
|3
|12
|20 - 32
|24
|16.
|Кремонезе
|Заявка
|23
|5
|8
|10
|23 - 31
|23
|17.
|Козенца
|1:2 Заявка
|23
|3
|13
|7
|18 - 21
|22
|18.
|Асколи
|Заявка
|23
|5
|6
|12
|20 - 31
|21
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|21 - 40
|17
|20.
|Пескара
|Заявка
|23
|4
|5
|14
|18 - 41
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кьево
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|18 - 9
|23
|2.
|Эмполи
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 8
|23
|3.
|Читтаделла
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|19 - 8
|22
|4.
|Салернитана
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|16 - 9
|22
|5.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|20 - 11
|22
|6.
|Венеция
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|17 - 9
|20
|7.
|Монца
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 8
|19
|8.
|Пиза
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 11
|18
|9.
|Реджана
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|14 - 13
|17
|10.
|Брешия
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|20 - 19
|16
|11.
|Лечче
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|23 - 18
|16
|12.
|Асколи
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|13.
|Реджина
|2:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 11
|14
|14.
|Фрозиноне
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 12
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 17
|13
|16.
|Порденоне
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|11
|1
|8
|2
|12 - 13
|11
|18.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|13 - 23
|10
|19.
|Пескара
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|10 - 19
|9
|20.
|Козенца
|1:2 Заявка
|12
|0
|7
|5
|6 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|Заявка
|12
|5
|6
|1
|21 - 15
|21
|2.
|Монца
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|14 - 11
|20
|3.
|Лечче
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 12
|19
|4.
|Порденоне
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|11 - 6
|19
|5.
|Фрозиноне
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|15 - 13
|19
|6.
|Венеция
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|14 - 11
|18
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 14
|17
|8.
|Кьево
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|12 - 10
|16
|9.
|Козенца
|1:2 Заявка
|11
|3
|6
|2
|12 - 9
|15
|10.
|Виченца Виртус
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|17 - 18
|15
|11.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|10 - 12
|14
|12.
|Реджина
|2:1 Заявка
|12
|3
|5
|4
|12 - 16
|14
|13.
|Салернитана
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 18
|13
|14.
|Пиза
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|19 - 24
|13
|15.
|Кремонезе
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 14
|10
|16.
|Брешия
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|13 - 18
|10
|17.
|Пескара
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 22
|8
|18.
|Реджана
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|6 - 19
|7
|19.
|Виртус Энтелла
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|8 - 17
|7
|20.
|Асколи
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 18
|6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Козенца» – «Реджина» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Козенца» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Реджина» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Козенца» – «Реджина», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров