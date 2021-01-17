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  3. Испания
Барселона
0:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Атлетик Б
0'
11' Желтая карточка
Ленгле Клеман
25'
1
Тер
Штеген
Марк-Андре
2
Дест
Серджино
4
Араухо
Рональд
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
21
Де
Йонг
Френки
5
Бускетс
Серхио
16
Гонсалес
Педро
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
1
Унай
Симон
21
Капа
Андер
5
Йерай
Альварес
4
Иньиго
Мартинес
24
Баленсиага
Микель
18
Де
Маркос
Оскар
27
Венседор
Унай
14
Гарсия
Дани
10
Муньяин
Икер
22
Гарсия
Рауль
9
Уильямс
Иньяки
Барселона
4-3-3
Атлетик Б
4-4-2

Ход матча

11'
Ленгле Клеман
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Френки 1 0.5
2. Гризманн Антуан 0 0
Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рауль 2 (1) 1
2. Гарсия Дани 0 0

Карточки

Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 1 0
2. Дембеле Усман 1 0
3. Мингеса Оскар 1 0
Атлетик Б
# Игрок      
1. Капа Андер 1 0
2. Гарсия Дани 1 0
3. Унай Симон 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Барселона 0 0 100% (1) 0 0 0
 Атлетик Б 0 50% (1) 50% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Реал Сосьедад 1:1 Барселона Гранада 0:4 Барселона Атлетик Б 2:3 Барселона Уэска 0:1 Барселона
Барселона 1:1 Эйбар Вальядолид 0:3 Барселона Барселона 2:2 Валенсия Барселона 2:1 Реал Сосьедад Барселона 1:0 Леванте Барселона 0:3 Ювентус Кадис 2:1 Барселона Ференцварош 0:3 Барселона Барселона 4:0 Осасуна Динамо Киев 0:4 Барселона Атлетико М 1:0 Барселона Барселона 5:2 Бетис Барселона 2:1 Динамо Киев Алавес 1:1 Барселона Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид
Атлетик Б Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Реал Мадрид 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:3 Барселона Атлетик Б 1:0 Эльче Атлетик Б 0:1 Реал Сосьедад
Вильярреал 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Уэска Реал Мадрид 3:1 Атлетик Б Валенсия 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Сельта Хетафе 1:1 Атлетик Б Атлетик Б 4:0 Бетис Вальядолид 2:1 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Севилья Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б

Последние игры между собой

Барселона: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
Атлетик Б: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Атлетик Б 2:3 Барселона Ла Лига Барселона 1:0 Атлетик Б Ла Лига Атлетик Б 1:0 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 1:0 Барселона Ла Лига
Атлетик Б 0:0 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Примера Барселона 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Атлетик Б Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:1 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 3:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 1:2 Барселона Кубок Короля Барселона 6:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 0:1 Барселона Примера Барселона 1:1 Атлетик Б Суперкубок Испании Атлетик Б 4:0 Барселона Суперкубок Испании Атлетик Б 1:3 Барселона Кубок Короля Атлетик Б 2:5 Барселона Примера
1/2 финала
3 Реал Сосьедад
4 Барселона
1 Реал Мадрид
2 Атлетик Б
Финал
0 Барселона
0 Атлетик Б
  • Первый тайм
  • 26'
    Месси справа со штрафного навесил к воротам, где Араухо в прыжке немного не дотянулся до мяча.
  • Фол, нарушение
    25'
    Муньяин на фланге сбил Месси.
  • 24'
    "Барселона" перешла на чужую половину поля, но продвижение вперёд даётся с большим трудом.
  • Угловой
    23'
    Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вперёд выбил Гризманн, опередивший соперников.
  • 22'
    56%-44% - таково владение мячом в первые двадцать минут встречи. "Атлетик" заработал первый угловой удар в матче.
  • 20'
    Тер Штегенн чаще всттрпечается с мячом, чей Унай Симон, но Мари-Андре получает передачи от партнёров.
  • 19'
    "Атлетик" свои атаки развивает быстро, но у басков страдает точность передач в завершающей стадии. Всё проходит без ударов по воротам.
  • 18'
    "Барселона" вновь принялась подолгу катать мяч на своей половине поля.
  • 17'
    Баленсиага слева навесил к воротам, где Араухо опередил Де Маркоса и головой выбил мяч за боковую линию поля.
  • 16'
    Продолжают команды играть без моментов с множеством мелких фолов в центре поля.
  • Фол, нарушение
    15'
    Месси у центрального круга подтолкнул в спину Де Маркоса.
  • Фол, нарушение
    14'
    Йерай в центре поля толкнул в спину Гризманна.
  • Офсайд
    12'
    Уильямс сделал скидку на ход Раулю Гарсия из офсайда. Тер Штеген удар нападающего "Атлетика" парировал.
  • Желтая карточка
    11'
    Ленгле в центре поля завалил на газон Уильямса и получил первую жёлтую карточку в матче.
  • 10'
    Перевод Де Маркоса справа в центр перехватил Де Йонг.
  • 9'
    "Атлетик" грамотно разрушает атаки соперника, но и сам впереди пока не преуспевает. Без ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи.
  • Офсайд
    7'
    Дембеле на правом фланге забрался в офсайд.
  • 6'
    Йерай в центре поля опередил Дембеле и выбил мяч за боковую линию поля.
  • 4'
    Неспешно команды начали встречу. "Барселона" контролирует мяч на своей половине поля, а баски занимаются прессингом.
  • Фол, нарушение
    3'
    Дани Гарсия у центрального круга прихватил руками Бускетса.
  • 2'
    "Барселона" играет в полосатых сине-гранатовых футболках и синих трусах, "Атлетик" - в полосатых красно-белых футболках и белых трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Де Ла-Картуха"!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de La Cartuja. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.42 4.40 8.20
Бонус: 10 000 ₽ 1.44 5.40 7.20
Бонус: 5 000 ₽ 1.44 5.35 8.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.39 5.20 8.20
  1.68 3.68 5.80

Самый высокий коэффициент на матч «Барселона» – «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Барселона» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетик Б» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Барселона» – «Атлетик Б», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.90 1.18 3.70 1.27 2.40 1.58 1.89 1.92 1.56 2.44 1.27 3.70 1.23 4.30 1.09 7.00 1.08 8.00
13.00 1.01 12.50 1.00 4.85 1.17 3.95 1.25 2.55 1.64 1.90 1.90 1.55 2.39 1.28 3.40 1.19 4.05 1.06 6.75 1.05 7.40
8.52 1.04 7.33 1.06 3.25 1.33 2.52 1.52 1.80 2.00 2.06 1.77 1.42 2.85 1.73 2.18 1.30 3.50 1.12 6.10 1.10 6.80 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 12.50
3.03 1.41 2.63 1.52 2.24 1.70 1.87 2.01 1.65 2.31 1.49 2.74 1.89 1.99 1.68 2.26 1.23 4.44 1.21 4.60
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.37 1.54 1.57 2.30 1.15 5.00
3.68 1.28 2.50 1.53 1.62 2.30 1.24 4.05 1.16 5.20
2.33 1.60 1.50 2.55 1.25 3.90 1.04 8.60
1.98 1.90 1.63 2.37 1.28 3.84 1.77 2.13 1.54 2.58 1.36 3.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.90 1.15 1.98 1.77 1.29 3.40
5.05 1.17 3.60 1.29 1.98 1.83 1.47 2.68 1.30 3.52
4.34 1.18 3.15 1.28 2.06 1.92 1.53 2.40 1.25 3.90

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.79 1.96
2.15 1.70
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.35 1.31
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Прогнозы на матч Барселона 0:0 Атлетик Б

Исход игры
Барселона
97.8% (135)
Ничья
1.4% (2)
Атлетик Б
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
72.06% (98)
Меньше
27.94% (38)
Обе команды забьют
Да
70.59% (96)
Нет
29.41% (40)
Популярный счёт
2:1 Барселона
47.1% (65)
2:0 Барселона
17.4% (24)
3:1 Барселона
16.7% (23)
1:0 Барселона
9.4% (13)
3:2 Барселона
2.9% (4)
3:0 Барселона
2.2% (3)
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