56%-44% - таково владение мячом в первые двадцать минут встречи. "Атлетик" заработал первый угловой удар в матче.

Муньяин от углового флага навесил к ближней штанге, откуда мяч вперёд выбил Гризманн, опередивший соперников.

"Барселона" перешла на чужую половину поля, но продвижение вперёд даётся с большим трудом.

Месси справа со штрафного навесил к воротам, где Араухо в прыжке немного не дотянулся до мяча.

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20' Тер Штегенн чаще всттрпечается с мячом, чей Унай Симон, но Мари-Андре получает передачи от партнёров.

19' "Атлетик" свои атаки развивает быстро, но у басков страдает точность передач в завершающей стадии. Всё проходит без ударов по воротам.

18' "Барселона" вновь принялась подолгу катать мяч на своей половине поля.

17' Баленсиага слева навесил к воротам, где Араухо опередил Де Маркоса и головой выбил мяч за боковую линию поля.

16' Продолжают команды играть без моментов с множеством мелких фолов в центре поля.

15' Месси у центрального круга подтолкнул в спину Де Маркоса.

14' Йерай в центре поля толкнул в спину Гризманна.

12' Уильямс сделал скидку на ход Раулю Гарсия из офсайда. Тер Штеген удар нападающего "Атлетика" парировал.

11' Ленгле в центре поля завалил на газон Уильямса и получил первую жёлтую карточку в матче.

10' Перевод Де Маркоса справа в центр перехватил Де Йонг.

9' "Атлетик" грамотно разрушает атаки соперника, но и сам впереди пока не преуспевает. Без ударов по воротам проходят стартовые минуты встречи.

7' Дембеле на правом фланге забрался в офсайд.

6' Йерай в центре поля опередил Дембеле и выбил мяч за боковую линию поля.

4' Неспешно команды начали встречу. "Барселона" контролирует мяч на своей половине поля, а баски занимаются прессингом.

3' Дани Гарсия у центрального круга прихватил руками Бускетса.

2' "Барселона" играет в полосатых сине-гранатовых футболках и синих трусах, "Атлетик" - в полосатых красно-белых футболках и белых трусах.