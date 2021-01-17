Велес Сарсфилд
3:1
Конец матча
Росарио Сентраль
1:0
9' ПенальтиАдриан Рикардо
1:1
26' ГолAlan Marinelli
37' Желтая карточкаEmiliano Amor
43' Желтая карточкаБоттинелли Хонатан
78' Желтая карточкаJuan Martin Lucero
78' Вторая желтая карточкаБоттинелли Хонатан
2:1
82' ПенальтиThiago Almada
84' Красная карточкаPablo Galdames II
88' Красная карточкаDamian Alberto Martinez
3:1
90' ГолFlorian Monzon
12
Lucas
Hoyos
- Основной состав
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
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-
-
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио
- Основной состав
-
30 Marcelo MinoВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Pedro OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
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-
-
-
-
13 Joan Mazzaco
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
Ход матча
9'
1:0
26'
1:1
37'
82'
2:1
90'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =3 -8Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс
Последние игры между собой
Велес Сарсфилд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Росарио Сентраль 1:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 4:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
Победитель
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|1
|X
|2
|
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|2.04
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