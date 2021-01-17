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  3. Аргентина: Copa Diego Armando Maradona Copa Sudamericana: Плей-офф: Финал
Велес Сарсфилд
3:1
Конец матча
Росарио Сентраль
0'
1:0
9' Пенальти
Адриан Рикардо
1:1
26' Гол
Alan Marinelli
37' Желтая карточка
Emiliano Amor
43' Желтая карточка
Боттинелли Хонатан
78' Желтая карточка
Juan Martin Lucero
78' Вторая желтая карточка
Боттинелли Хонатан
2:1
82' Пенальти
Thiago Almada
84' Красная карточка
Pablo Galdames II
88' Красная карточка
Damian Alberto Martinez
3:1
90' Гол
Florian Monzon
90'+6
12
Lucas
Hoyos
4
Hernan
De
La
Fuente
2
Emiliano
Amor
17
Хианетти
Лаутаро
5
Ортега
Франсиско
27
Pablo
Galdames
II
8
Alvares
Ricardo1
23
Agustin
Bouzat
7
Адриан
Рикардо
11
Дженсон
Лукас
19
Juan
Martin
Lucero
30
Marcelo
Mino
4
Damian
Alberto
Martinez
6
Joaquin
Laso
33
Боттинелли
Хонатан
3
Lautaro
Blanco
21
Ринаудо
Фабиан
25
Pedro
Ojeda
10
Emiliano
Vecchio
19
Luciano
Ferreyra
7
Alan
Marinelli
28
Lucas
Emanuel
Gamba
Велес Сарсфилд
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-4-2

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Ланус 3:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:2 Годой Крус Велес Сарсфилд 0:1 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Велес Сарсфилд
Велес Сарсфилд 2:3 Эстудиантес Ла-Плата Сентраль Кордоба 0:2 Велес Сарсфилд Универсидад Католика Чили 1:3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:1 Расинг Авельянеда Велес Сарсфилд 1:2 Универсидад Католика Чили Патронато де Парана 0:0 Велес Сарсфилд Депортиво Кали 1:5 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:1 Химнасия Ла-Плата Велес Сарсфилд 2:0 Депортиво Кали Уракан 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Патронато де Парана Химнасия Ла-Плата 2:2 Велес Сарсфилд Penarol1 1:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:1 Уракан Велес Сарсфилд 0:0 Penarol1 Индепендьенте 1:0 Велес Сарсфилд
Росарио Сентраль Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Ланус 2:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:0 Дефенса и Хустисия Альдосиви 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:2 Унион Санта-Фе
Росарио Сентраль 4:0 Патронато де Парана Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 0:2 Ривер Плейт Годой Крус 0:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:4 Банфилд Ривер Плейт 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Годой Крус Росарио Сентраль 1:3 Колон Аргентинос Хуниорс 2:1 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 3:1 Арсенал Саранди Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 1:0 Химнасия Ла-Плата Банфилд 1:1 Росарио Сентраль Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 2:1 Уракан Росарио Сентраль 1:0 Бока Хуниорс

Последние игры между собой

Велес Сарсфилд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 1
Росарио Сентраль: победы: 1, ничьи: 6, поражения: 11
Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Суперлига Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Суперлига Велес Сарсфилд 2:2 Росарио Сентраль Суперлига Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи
Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Росарио Сентраль 1:2 Велес Сарсфилд Товарищеские матчи Велес Сарсфилд 2:0 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера Велес Сарсфилд 4:1 Росарио Сентраль Примера Росарио Сентраль 2:3 Велес Сарсфилд Примера Росарио Сентраль 0:0 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 1:2 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 1:1 Велес Сарсфилд Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Велес Сарсфилд 2:1 Росарио Сентраль Примера А Росарио Сентраль 0:2 Велес Сарсфилд Примера А
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Боттинелли Хонатан получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Emiliano Amor получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Alan Marinelli бьет в цель!
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Адриан Рикардо из команды Велес Сарсфилд забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 5 000 ₽ 2.04 3.50 3.55

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
12.50 1.01 8.80 1.05 3.60 1.27 2.80 1.40 2.10 1.76 1.96 1.85 1.75 2.08 1.55 2.48 1.35 3.05 1.15 4.90 1.12 5.60 1.03 9.90 1.01 10.50 0.00 16.00
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.99 1.82 1.42 2.70 1.13 5.40
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.73 2.03 1.31 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.40 1.19
Букмекер Да Нет
3.25 1.33
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