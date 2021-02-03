  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Гремио
3:3
Конец матча
Сантос
0'
0:1
8' Гол
Kaio Jorge
13' Желтая карточка
Sandry Santos
1:1
37' Пенальти
Соуза Диего
2:1
46' Гол
Jean Pyerre
3:1
53' Гол
Pepe3
66' Желтая карточка
Каннеманн Вальтер
3:2
67' Пенальти
Arthur VIII
68' Желтая карточка
Соуза Диего
70' Желтая карточка
Madson II
85' Желтая карточка
Матеус Энрике
87' Вторая желтая карточка
Sandry Santos
90' Желтая карточка
Виктор Феррас
90' Желтая карточка
Фернандо Луис IV
3:3
90' Пенальти
Madson II
90'+10
27
Vanderlei
III
2
Виктор
Феррас
38
Tonhao
4
Каннеманн
Вальтер
32
Diogo
VII
16
Lucas
Silva
IV
7
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
31
John
Victor
4
Para
I
6
Laercio
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
5
Алисон
II
30
Lucas
Braga
38
Sandry
Santos
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
9
Kaio
Jorge
Гремио
4-2-3-1
Сантос
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 12 (2) 0.35
2. Pepe3 9 (1) 0.26
3. Jean Pyerre 4 0.12
4. Diego Churin 2 0.06
5. Isaque Elias Brito 2 0.06
6. Феррейра Факундо 2 0.06
7. Браз Давид 2 0.06
8. Alisson II 1 0.03
9. Фернандо Луис IV 1 0.03
10. Пинарес Сесар 1 0.03
11. Ewerthon VI 1 0.03
12. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
13. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
14. Миранда Пауло 1 0.03
15. Майкон Тьяго 1 0.03
16. Thaciano 1 0.03
17. Орехуэла Луис 1 0.03
18. Darlan Mendes 1 0.03
19. Diogo VII 0 0
20. Виктор Феррас 0 0
21. Робиньо Робсон 0 0
22. Матеус Энрике 0 0
23. Paulo Victor III 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 16 (6) 0.48
2. Madson II 5 (1) 0.15
3. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.12
4. Kaio Jorge 4 0.12
5. Брунинью Филипе 3 0.09
6. Lucas Braga 2 0.06
7. Jobson III 2 0.06
8. Felipe Jonatan 2 0.06
9. Arthur VIII 2 (1) 0.06
10. Diego Pituca 1 0.03
11. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
12. Ivonei Junior 1 0.03
13. Marcos Leonardo 1 0.03
14. Перес Луан 0 0
15. Jean Mota 0 0
16. Карлос Санчес II 0 0
17. Алисон II 0 0

Карточки

Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 8 1
2. Каннеманн Вальтер 8 1
3. Соуза Диего 6 1
4. Lucas Silva IV 6 0
5. Джеромел Педро 3 1
6. Браз Давид 3 1
7. Кортез Бруно 3 1
8. Tonhao 4 0
9. Фернандо Луис IV 2 1
10. Миранда Пауло 3 0
11. Виктор Феррас 3 0
12. Darlan Mendes 3 0
13. Diogo VII 2 0
14. Робиньо Робсон 2 0
15. Alisson II 2 0
16. Vanderlei III 2 0
17. Скардовелли Вандерсон 1 0
18. Пинарес Сесар 1 0
19. Ewerthon VI 1 0
20. Майкон Тьяго 1 0
21. Thaciano 1 0
22. Орехуэла Луис 1 0
23. Pepe3 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Сотельдо Йеферсон 8 0
2. Алисон II 4 2
3. Sandry Santos 5 1
4. Jobson III 6 0
5. Perez Martinez Lucas VI 6 0
6. Felipe Jonatan 6 0
7. Diego Pituca 5 0
8. Kaio Jorge 5 0
9. Перес Луан 3 1
10. Marinho II 4 0
11. Arthur VIII 2 1
12. Para I 3 0
13. Жуан Пауло 3 0
14. Lucas Braga 3 0
15. Madson II 2 0
16. Alex Nascimento 2 0
17. Lucas Lourenco 2 0
18. Marcos Leonardo 2 0
19. Винисиус Оливейра 1 0
20. Laercio 1 0
21. Jean Mota 1 0
22. Карлос Санчес II 1 0
23. Guilherme Nunes 1 0
24. Ivonei Junior 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гремио 4.55% (2) 13.64% (6) 20.45% (9) 22.73% (10) 20.45% (9) 18.18% (8)
 Сантос 22.73% (10) 18.18% (8) 15.91% (7) 6.82% (3) 13.64% (6) 22.73% (10)

Предыдущие игры

Гремио Последние 20 матчей: +8 =9 -3
Куритиба 1:1 Гремио Гремио 2:4 Фламенго Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро
Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба
Сантос Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс
Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Гремио: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос 4:1 Гремио Кубок Либертадорес Гремио 1:1 Сантос Кубок Либертадорес Сантос 2:1 Гремио Серия A Сантос 0:3 Гремио Серия A
Гремио 1:2 Сантос Серия A Сантос 0:0 Гремио Серия A Гремио 5:1 Сантос Серия A Сантос 1:0 Гремио Серия A Гремио 1:1 Сантос Серия A Сантос 1:1 Гремио Серия A Гремио 3:2 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок Гремио 1:0 Сантос Серия A Сантос 1:3 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 33 19 8 6 57 - 31 65
2. Фламенго 33 18 7 8 60 - 43 61
3. Атлетико Минейро 33 18 6 9 58 - 41 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 33 15 8 10 48 - 40 53
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Сантос 33 12 10 11 47 - 47 46
9. Коринтианс 32 12 9 11 39 - 38 45
10. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
11. Сеара 33 12 9 12 47 - 44 45
12. Атлетико Гойяненсе 33 11 12 10 34 - 38 45
13. Брагантино 33 11 11 11 46 - 39 44
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 33 10 6 17 38 - 54 36
16. Спорт Ресифи 33 10 5 18 26 - 44 35
17. Форталеза 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 33 7 8 18 33 - 57 29
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 33 4 12 17 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
7. Брагантино 16 8 4 4 30 - 18 28
8. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
9. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
10. Коринтианс 16 7 5 4 24 - 19 26
11. Байя 16 8 1 7 22 - 22 25
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
13. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
14. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 16 4 4 8 16 - 28 16
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Сеара 16 6 4 6 28 - 23 22
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Атлетико Гойяненсе 16 6 4 6 14 - 19 22
7. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
8. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
9. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
10. Флуминенсе 16 5 4 7 19 - 26 19
11. Сантос 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Атлетико Минейро 16 5 3 8 20 - 29 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
16. Гойяс 17 3 4 10 17 - 29 13
17. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
18. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Соуза Диего из команды Гремио забивает с точки!
  • Желтая карточка
    13'
    Sandry Santos получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Kaio Jorge бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.74 3.60 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.69 3.68 5.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.10 6.80 41.00

Самый высокий коэффициент на матч «Гремио» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гремио» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гремио» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
7.80 1.06 3.05 1.35 2.32 1.57 1.70 2.07 1.42 2.70 1.26 3.65 1.08 7.00
8.40 1.03 7.30 1.06 3.14 1.34 2.43 1.56 1.81 2.10 1.39 3.00 1.25 3.78 1.09 6.20 1.06 6.75 1.00 11.75
8.80 1.05 6.50 1.09 7.77 1.05 5.80 1.11 1.86 1.94 3.55 1.27 2.42 1.52 1.58 2.30 1.22 4.00 2.65 1.44 1.75 2.01 1.72 2.05 1.17 4.70 1.10 6.25
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.65 1.45 1.74 2.02 1.35 3.05 1.07 7.40
2.77 1.44 1.84 1.96 1.38 3.04 1.11 6.50 1.08 8.00
1.70 2.15 2.01 1.75 1.32 3.20 1.17 4.70 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.26 2.45 1.51 1.59 2.26 1.15 5.00
3.60 1.29 2.43 1.56 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.25
2.28 1.58 1.55 2.37 1.20 4.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.75
1.20 4.20
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
2.15 1.65
Букмекер Да Нет
3.85 1.24
4.10 1.21
Где смотреть матч Гремио 3:3 Сантос онлайн

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