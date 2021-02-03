0:1
8' ГолKaio Jorge
13' Желтая карточкаSandry Santos
1:1
37' ПенальтиСоуза Диего
2:1
46' ГолJean Pyerre
3:1
53' ГолPepe3
66' Желтая карточкаКаннеманн Вальтер
3:2
67' ПенальтиArthur VIII
68' Желтая карточкаСоуза Диего
70' Желтая карточкаMadson II
85' Желтая карточкаМатеус Энрике
87' Вторая желтая карточкаSandry Santos
90' Желтая карточкаВиктор Феррас
90' Желтая карточкаФернандо Луис IV
3:3
90' ПенальтиMadson II
38
Tonhao
32
Diogo
VII
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
29
Соуза
Диего
31
John
Victor
4
Para
I
6
Laercio
14
Перес
Луан
30
Lucas
Braga
41
Jean
Mota
23
Arthur
VIII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 TonhaoЗащитник
- Защитник
-
32 Diogo VIIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
29 Соуза ДиегоНападающий
- Запасные игроки
-
14 Браз ДавидЗащитник
- Защитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Ewerthon VI
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
- Основной состав
-
31 John VictorВратарь
-
4 Para IЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Жуан ПаулоВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Madson II
-
-
-
39 Tailson
-
-
-
40 Tinho
-
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
8'
0:1
13'
37'
1:1
46'
2:1
53'
3:1
67'
3:2
68'
70'
85'
87'
90'
90'
90'
3:3
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|12 (2)
|0.35
|2.
|Pepe3
|9 (1)
|0.26
|3.
|Jean Pyerre
|4
|0.12
|4.
|Diego Churin
|2
|0.06
|5.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.06
|6.
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|7.
|Браз Давид
|2
|0.06
|8.
|Alisson II
|1
|0.03
|9.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|10.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|11.
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|12.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|13.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|14.
|Миранда Пауло
|1
|0.03
|15.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|16.
|Thaciano
|1
|0.03
|17.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|18.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|19.
|Diogo VII
|0
|0
|20.
|Виктор Феррас
|0
|0
|21.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|22.
|Матеус Энрике
|0
|0
|23.
|Paulo Victor III
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|16 (6)
|0.48
|2.
|Madson II
|5 (1)
|0.15
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.12
|4.
|Kaio Jorge
|4
|0.12
|5.
|Брунинью Филипе
|3
|0.09
|6.
|Lucas Braga
|2
|0.06
|7.
|Jobson III
|2
|0.06
|8.
|Felipe Jonatan
|2
|0.06
|9.
|Arthur VIII
|2 (1)
|0.06
|10.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|11.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Jean Mota
|0
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|17.
|Алисон II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|8
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|3.
|Соуза Диего
|6
|1
|4.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Браз Давид
|3
|1
|7.
|Кортез Бруно
|3
|1
|8.
|Tonhao
|4
|0
|9.
|Фернандо Луис IV
|2
|1
|10.
|Миранда Пауло
|3
|0
|11.
|Виктор Феррас
|3
|0
|12.
|Darlan Mendes
|3
|0
|13.
|Diogo VII
|2
|0
|14.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|15.
|Alisson II
|2
|0
|16.
|Vanderlei III
|2
|0
|17.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|18.
|Пинарес Сесар
|1
|0
|19.
|Ewerthon VI
|1
|0
|20.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|21.
|Thaciano
|1
|0
|22.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|23.
|Pepe3
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сотельдо Йеферсон
|8
|0
|2.
|Алисон II
|4
|2
|3.
|Sandry Santos
|5
|1
|4.
|Jobson III
|6
|0
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|6.
|Felipe Jonatan
|6
|0
|7.
|Diego Pituca
|5
|0
|8.
|Kaio Jorge
|5
|0
|9.
|Перес Луан
|3
|1
|10.
|Marinho II
|4
|0
|11.
|Arthur VIII
|2
|1
|12.
|Para I
|3
|0
|13.
|Жуан Пауло
|3
|0
|14.
|Lucas Braga
|3
|0
|15.
|Madson II
|2
|0
|16.
|Alex Nascimento
|2
|0
|17.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|19.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|20.
|Laercio
|1
|0
|21.
|Jean Mota
|1
|0
|22.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|23.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|24.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гремио
|4.55% (2)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|Сантос
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|6.82% (3)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Гремио Последние 20 матчей: +8 =9 -3Куритиба 1:1 Гремио Гремио 2:4 Фламенго Интернасьональ 2:1 Гремио Гремио 1:1 Атлетико Минейро
Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио Гремио 2:0 Куяба
Сантос Последние 20 матчей: +7 =6 -7Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс
Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито Сантос 4:2 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Гремио: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
Сантос: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|33
|19
|8
|6
|57 - 31
|65
|2.
|Фламенго
|33
|18
|7
|8
|60 - 43
|61
|3.
|Атлетико Минейро
|33
|18
|6
|9
|58 - 41
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|33
|15
|8
|10
|48 - 40
|53
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|47 - 47
|46
|9.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|10.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|6
|14
|31 - 31
|45
|11.
|Сеара
|33
|12
|9
|12
|47 - 44
|45
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|33
|11
|12
|10
|34 - 38
|45
|13.
|Брагантино
|33
|11
|11
|11
|46 - 39
|44
|14.
|Васко да Гама
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|5
|18
|26 - 44
|35
|17.
|Форталеза
|33
|8
|11
|14
|28 - 34
|35
|18.
|Гойяс
|33
|7
|8
|18
|33 - 57
|29
|19.
|Куритиба
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|33
|4
|12
|17
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|7.
|Брагантино
|16
|8
|4
|4
|30 - 18
|28
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Байя
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|13.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|16
|6
|4
|6
|14 - 19
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|8.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|10.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|11.
|Сантос
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|16.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|18.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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