Брагантино
1:0
Второй тайм: 58'
Атлетико Гойяненсе
11' Желтая карточкаWillian Moraes
44' Желтая карточкаРамирес Эрик II
1:0
56' ГолИтало Хосе
100
Claudinho
III
15
Итало
Хосе
37
Helio
Junio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
100 Claudinho IIIПолузащитник
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
37 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
-
-
-
28 Tomas Cuello
-
34 Weverson2
-
18 Chrigor
-
17 Weverton3
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
-
6 НатанаэлЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 JandersonНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
- Защитник
-
15 GilvanЗащитник
-
19 ДанилоПолузащитник
-
18 RithelyПолузащитник
- Полузащитник
-
-
13 Arnaldo II
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
Ход матча
11'
44'
56'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|16 (3)
|0.47
|2.
|Alerrandro
|5
|0.15
|3.
|Итало Хосе
|4
|0.12
|4.
|Helio Junio
|3
|0.09
|5.
|Leo Ortiz
|3
|0.09
|6.
|Raul González II
|2
|0.06
|7.
|Рикардо Риллер
|2
|0.06
|8.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|9.
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|10.
|Artur Guimaraes
|1
|0.03
|11.
|Bruno Tubarao
|1
|0.03
|12.
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|13.
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|14.
|Эдимар Куритиба
|1
|0.03
|15.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|16.
|Thonny Anderson
|1
|0.03
|17.
|Силва Адерлан
|0
|0
|18.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|19.
|Matheus Jesus
|0
|0
|20.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|4
|0.12
|2.
|Jean V
|4 (3)
|0.12
|3.
|Janderson
|3
|0.09
|4.
|Ze Roberto III
|3
|0.09
|5.
|Gustavo V
|3
|0.09
|6.
|Натанаэл
|2
|0.06
|7.
|Витор да Силва
|2
|0.06
|8.
|Юри
|2
|0.06
|9.
|Маркес Лукас
|2
|0.06
|10.
|Luis Pereira III
|2
|0.06
|11.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|12.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|13.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|14.
|Edson III
|1
|0.03
|15.
|Gilvan
|1
|0.03
|16.
|Roberson
|1
|0.03
|17.
|Данило
|1
|0.03
|18.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|19.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|20.
|Marlon Freitas
|0
|0
|21.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|22.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|23.
|João Victor6
|0
|0
|24.
|Dudu V1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|9
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|5
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|4.
|Силва Адерлан
|4
|0
|5.
|Claudinho III
|4
|0
|6.
|Tomas Cuello
|4
|0
|7.
|Helio Junio
|4
|0
|8.
|Бруно Фабрисио
|2
|1
|9.
|Лижжер Морейра
|3
|0
|10.
|Matheus Jesus
|3
|0
|11.
|Artur Guimaraes
|3
|0
|12.
|Leo Ortiz
|3
|0
|13.
|Кандидо Луан
|3
|0
|14.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|15.
|Morato
|1
|1
|16.
|Weverson2
|1
|1
|17.
|Thonny Anderson
|0
|1
|18.
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|19.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|20.
|Уртадо Хан
|1
|0
|21.
|Raul González II
|1
|0
|22.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|23.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|8
|0
|2.
|Willian Moraes
|5
|1
|3.
|Gilvan
|6
|0
|4.
|Ze Roberto III
|6
|0
|5.
|Marlon Freitas
|4
|1
|6.
|Dudu V1
|4
|1
|7.
|Gustavo V
|5
|0
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Маркес Лукас
|3
|0
|12.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|13.
|Matheus Pereira2
|3
|0
|14.
|Юри
|2
|0
|15.
|Натанаэл
|2
|0
|16.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|17.
|Витор да Силва
|1
|0
|18.
|Roberson
|1
|0
|19.
|Moacir II
|1
|0
|20.
|Arnaldo II
|1
|0
|21.
|Renato Kayzer
|1
|0
|22.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|23.
|Jean V
|1
|0
|24.
|Janderson
|1
|0
|25.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|26.
|Wellington Rato
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|22.22% (10)
|11.11% (5)
|15.56% (7)
|17.78% (8)
|8.89% (4)
|24.44% (11)
|Атлетико Гойяненсе
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|29.41% (10)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино
Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Атлетико Гойяненсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Серия B Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Серия B Брагантино 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 3:1 Брагантино Серия B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|33
|19
|8
|6
|57 - 31
|65
|2.
|Фламенго
|33
|18
|7
|8
|60 - 43
|61
|3.
|Атлетико Минейро
|33
|18
|6
|9
|58 - 41
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|33
|15
|8
|10
|48 - 40
|53
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Брагантино
|1:0
|34
|12
|11
|11
|47 - 39
|47
|9.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|47 - 47
|46
|10.
|Коринтианс
|32
|12
|9
|11
|39 - 38
|45
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|6
|14
|31 - 31
|45
|12.
|Сеара
|33
|12
|9
|12
|47 - 44
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|34
|11
|12
|11
|34 - 39
|45
|14.
|Васко да Гама
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|33
|10
|6
|17
|38 - 54
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|5
|18
|26 - 44
|35
|17.
|Форталеза
|33
|8
|11
|14
|28 - 34
|35
|18.
|Гойяс
|33
|7
|8
|18
|33 - 57
|29
|19.
|Куритиба
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|33
|4
|12
|17
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|1:0
|17
|9
|4
|4
|31 - 18
|31
|7.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|8.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|9.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|10.
|Коринтианс
|16
|7
|5
|4
|24 - 19
|26
|11.
|Байя
|16
|8
|1
|7
|22 - 22
|25
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|13.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|16
|4
|4
|8
|16 - 28
|16
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Сеара
|16
|6
|4
|6
|28 - 23
|22
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Атлетико Гойяненсе
|0:1
|17
|6
|4
|7
|14 - 20
|22
|7.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|8.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|9.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|10.
|Флуминенсе
|16
|5
|4
|7
|19 - 26
|19
|11.
|Сантос
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|16
|5
|3
|8
|20 - 29
|18
|13.
|Брагантино
|1:0
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|16.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|18.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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