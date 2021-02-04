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  3. Бразилия
Брагантино
2:0
Конец матча
Атлетико Гойяненсе
0'
11' Желтая карточка
Willian Moraes
44' Желтая карточка
Рамирес Эрик II
1:0
56' Гол
Итало Хосе
64' Желтая карточка
Helio Junio
64' Желтая карточка
Wellington Rato
74' Желтая карточка
Leo Ortiz
90' Желтая карточка
Rithely
2:0
90' Пенальти
Claudinho III
90'+9
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
16
Рамирес
Эрик
II
23
Raul
González
II
100
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
15
Итало
Хосе
37
Helio
Junio
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Натанаэл
5
Willian
Moraes
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
8
Marlon
Freitas
11
Janderson
9
Wellington
Rato
7
Jose
M.F.
Moreno
Chico
II
Брагантино
4-3-3
Атлетико Гойяненсе
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 17 (4) 0.5
2. Alerrandro 5 0.15
3. Итало Хосе 4 0.12
4. Helio Junio 3 0.09
5. Leo Ortiz 3 0.09
6. Raul González II 2 0.06
7. Рикардо Риллер 2 0.06
8. Эвангелиста Лукас 2 0.06
9. Уртадо Хан 2 0.06
10. Artur Guimaraes 1 0.03
11. Bruno Tubarao 1 0.03
12. Luis Phelipe 1 0.03
13. Рамирес Эрик II 1 0.03
14. Эдимар Куритиба 1 0.03
15. Бруно Фабрисио 1 0.03
16. Thonny Anderson 1 0.03
17. Силва Адерлан 0 0
18. Лижжер Морейра 0 0
19. Matheus Jesus 0 0
20. Робиньо 0 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 4 0.12
2. Jean V 4 (3) 0.12
3. Janderson 3 0.09
4. Ze Roberto III 3 0.09
5. Gustavo V 3 0.09
6. Натанаэл 2 0.06
7. Витор да Силва 2 0.06
8. Юри 2 0.06
9. Маркес Лукас 2 0.06
10. Luis Pereira III 2 0.06
11. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
12. Wellington Rato 1 0.03
13. Котулио Матеус 1 0.03
14. Edson III 1 0.03
15. Gilvan 1 0.03
16. Roberson 1 0.03
17. Данило 1 0.03
18. Matheus Pereira2 1 0.03
19. Nicolas Vichiatto 0 0
20. Marlon Freitas 0 0
21. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
22. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
23. João Victor6 0 0
24. Dudu V1 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 9 0
2. Эдимар Куритиба 5 0
3. Эвангелиста Лукас 5 0
4. Helio Junio 5 0
5. Силва Адерлан 4 0
6. Claudinho III 4 0
7. Tomas Cuello 4 0
8. Leo Ortiz 4 0
9. Бруно Фабрисио 2 1
10. Лижжер Морейра 3 0
11. Matheus Jesus 3 0
12. Artur Guimaraes 3 0
13. Кандидо Луан 3 0
14. Bruno Tubarao 3 0
15. Morato 1 1
16. Weverson2 1 1
17. Thonny Anderson 0 1
18. Рамирес Эрик II 1 0
19. Коррея Уйллиан 1 0
20. Уртадо Хан 1 0
21. Raul González II 1 0
22. Leonardo Realpe 1 0
23. Luis Phelipe 1 0
Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 8 0
2. Willian Moraes 5 1
3. Gilvan 6 0
4. Ze Roberto III 6 0
5. Marlon Freitas 4 1
6. Dudu V1 4 1
7. Gustavo V 5 0
8. Eder 2 4 0
9. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
10. Edson III 3 0
11. Маркес Лукас 3 0
12. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 0
13. Matheus Pereira2 3 0
14. Юри 2 0
15. Натанаэл 2 0
16. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
17. Wellington Rato 2 0
18. Витор да Силва 1 0
19. Roberson 1 0
20. Rithely 1 0
21. Moacir II 1 0
22. Arnaldo II 1 0
23. Renato Kayzer 1 0
24. Nicolas Vichiatto 1 0
25. Jean V 1 0
26. Janderson 1 0
27. Matheus Frizzo 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 21.28% (10) 10.64% (5) 14.89% (7) 19.15% (9) 8.51% (4) 25.53% (12)
 Атлетико Гойяненсе 11.76% (4) 8.82% (3) 17.65% (6) 11.76% (4) 20.59% (7) 29.41% (10)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино Брагантино 4:1 Васко да Гама Сеара 1:2 Брагантино
Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Фламенго 1:1 Брагантино
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе
Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ Атлетико Гойяненсе 0:3 Палмейрас

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 6
Атлетико Гойяненсе: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 5
Атлетико Гойяненсе 2:1 Брагантино Серия A Атлетико Гойяненсе 1:1 Брагантино Серия B Брагантино 3:0 Атлетико Гойяненсе Серия B Брагантино 1:2 Атлетико Гойяненсе Серия B
Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Серия B Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Серия B Брагантино 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 1:0 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:1 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Бразильская серия Б Атлетико Гойяненсе 0:1 Брагантино Бразильская серия Б Брагантино 2:2 Атлетико Гойяненсе Серия B Атлетико Гойяненсе 3:1 Брагантино Серия B
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 33 19 8 6 57 - 31 65
2. Фламенго 33 18 7 8 60 - 43 61
3. Атлетико Минейро 0:1 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 1:0 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 2:1 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 34 12 11 11 48 - 39 47
10. Сантос 33 12 10 11 47 - 47 46
11. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
12. Сеара 1:2 34 12 9 13 48 - 46 45
13. Атлетико Гойяненсе 34 11 12 11 34 - 40 45
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 0:1 34 10 6 18 38 - 55 36
16. Спорт Ресифи 33 10 5 18 26 - 44 35
17. Форталеза 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 1:0 34 8 8 18 34 - 57 32
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 33 4 12 17 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 0:1 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 1:0 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 17 9 4 4 32 - 18 31
7. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
8. Коринтианс 2:1 17 8 5 4 26 - 20 29
9. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
12. Байя 0:1 17 8 1 8 22 - 23 25
13. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
14. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 1:2 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 1:0 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 1:2 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 1:0 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Коринтианс 2:1 16 5 4 7 15 - 19 19
11. Сантос 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Атлетико Минейро 0:1 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
16. Гойяс 1:0 17 3 4 10 17 - 29 13
17. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
18. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 0:1 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Рамирес Эрик II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    11'
    Willian Moraes получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.67 3.80 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.67 3.92 5.15
Бонус: 5 000 ₽ 1.11 6.50 38.00

Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Атлетико Гойяненсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
3.40 1.29 2.60 1.45 1.84 1.90 1.46 2.60 1.32 3.25 1.11 6.00
9.40 1.02 8.30 1.04 3.46 1.29 2.68 1.47 1.93 1.96 1.49 2.62 1.32 3.26 1.12 5.40 1.09 6.00 1.01 10.75
3.60 1.25 2.55 1.47 2.95 1.37 1.14 5.20 2.14 1.71 1.08 7.00 1.74 2.10 1.13 5.40 1.09 6.50 1.07 7.50 1.05 8.50 1.02 9.60 1.01 10.50 0.00 16.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.80 1.40 1.87 1.87 1.40 2.80 1.09 6.60
3.00 1.39 1.97 1.84 1.44 2.79 1.14 5.80 1.10 7.10
1.97 1.77 1.32 3.20 1.17 4.70 1.02 11.00 1.01 12.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.23 2.70 1.43 1.68 2.10 1.18 4.50
3.85 1.26 2.65 1.48 1.69 2.17 1.28 3.68 1.18 4.80
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.90 1.84
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.80 1.16
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
3.65 1.25
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