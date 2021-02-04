  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Байя
0:1
Конец матча
Флуминенсе
0'
17' Желтая карточка
Huan Nino2
30' Желтая карточка
Juninho Capixaba
0:1
33' Гол
Энрике Луис
90'+5
33
Anderson
Oliveira2
23
Педро
Жоао
II
14
Эрнандо
28
Lucas
Fonseca
29
Juninho
Capixaba
26
Gregore
7
Хавьер
Тиаго
15
Juan
Pablo
Ramirez
16
Ronaldo
VI
8
Daniel
XII
9
Gilberto
IV
1
Маркос
Дос
Сантос
31
Calegari
33
Huan
Nino2
4
Luccas
Claro
6
Эжидио
Перейра
38
Мартинелли
Габриэл
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
77
Нене
Андерсон
7
Lucca
9
Fred
II
Байя
4-1-4-1
Флуминенсе
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Байя
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Gilberto IV 8 (1) 0.24
2. Rodriguinho I 5 (2) 0.15
3. Jose Elber 3 0.09
4. Daniel XII 3 0.09
5. Clayson 3 (1) 0.09
6. Росси 2 0.06
7. Juan Pablo Ramirez 2 0.06
8. Saldanha 2 0.06
9. Jose Ferreira 2 0.06
10. Nino Paraiba 1 0.03
11. Marco Antonio2 1 0.03
12. Хавьер Тиаго 1 0.03
13. Эрнандо 1 0.03
14. Anderson IV 1 0.03
15. Зе Карлос 1 0.03
16. Gabriel Novaes 1 0.03
17. Fessin 1 0.03
18. Juninho Capixaba 0 0
19. Gregore 0 0
20. Ronaldo VI 0 0
21. Matheus Bahia 0 0
Флуминенсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нене Андерсон 8 (4) 0.24
2. Fred II 4 0.12
3. Веллингтон Силва 4 (1) 0.12
4. Marcos Paulo2 3 0.09
5. Caio Paulista 3 0.09
6. Huan Nino2 3 0.09
7. Lucca 2 0.06
8. Luccas Claro 2 0.06
9. Yago I 2 0.06
10. Digao II 2 0.06
11. Мартинелли Габриэл 2 0.06
12. Эванилсон 2 0.06
13. Wánderson do Carmo2 2 0.06
14. Danilo IV 1 0.03
15. Гансо Пауло 1 (1) 0.03
16. Джон Кеннеди 1 0.03
17. Douglas XV 1 0.03
18. Michel Araujo 1 0.03
19. Эжидио Перейра 0 0
20. Igor Juliao 0 0
21. Hudson1 0 0
22. Маркос Дос Сантос 0 0

Карточки

Байя
# Игрок      
1. Gregore 10 1
2. Росси 7 1
3. Gilberto IV 7 0
4. Ronaldo VI 6 0
5. Daniel XII 4 1
6. Juninho Capixaba 5 0
7. Jose Ferreira 3 1
8. Mendes Elias II 4 0
9. Ramon1 4 0
10. Lucas Fonseca 3 0
11. Nino Paraiba 3 0
12. Anderson IV 3 0
13. Rodriguinho I 3 0
14. Juan Pablo Ramirez 3 0
15. Marco Antonio2 3 0
16. Fernando Edson 2 0
17. Jose Elber 0 1
18. Хавьер Тиаго 1 0
19. Saldanha 1 0
20. Clayson 1 0
21. Зе Карлос 1 0
22. Alesson Batista 1 0
23. Matheus Bahia 1 0
Флуминенсе
# Игрок      
1. Hudson1 5 1
2. Веллингтон Силва 6 0
3. Fred II 6 0
4. Yago I 6 0
5. Igor Juliao 5 0
6. Michel Araujo 5 0
7. Гансо Пауло 4 0
8. Danilo IV 4 0
9. Digao II 4 0
10. Yuri Oliveira Lima 4 0
11. Huan Nino2 4 0
12. Douglas XV 3 0
13. Эванилсон 3 0
14. Wánderson do Carmo2 3 0
15. Caio Paulista 1 1
16. Андре 2 0
17. Нене Андерсон 2 0
18. Эжидио Перейра 2 0
19. Matheus Ferraz 2 0
20. Calegari 2 0
21. Мартинелли Габриэл 2 0
22. Fernando Pacheco2 2 0
23. Lucas Barcellos 0 1
24. Энрике Луис 1 0
25. Lucca 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Байя 2.63% (1) 13.16% (5) 26.32% (10) 10.53% (4) 15.79% (6) 31.58% (12)
 Флуминенсе 15.22% (7) 10.87% (5) 13.04% (6) 13.04% (6) 19.57% (9) 28.26% (13)

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Васко да Гама 0:0 Байя Байя 2:1 Коринтианс Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи
Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе

Последние игры между собой

Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
Флуминенсе 1:0 Байя Серия A Флуминенсе 2:0 Байя Серия A Байя 3:2 Флуминенсе Серия A Байя 2:0 Флуминенсе Серия A
Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Флуминенсе 1:1 Байя Серия A Байя 1:1 Флуминенсе Серия A Байя 3:0 Флуминенсе Серия A Флуминенсе 0:1 Байя Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 33 19 8 6 57 - 31 65
2. Фламенго 33 18 7 8 60 - 43 61
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 34 12 11 11 48 - 39 47
10. Сантос 33 12 10 11 47 - 47 46
11. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
12. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
13. Атлетико Гойяненсе 34 11 12 11 34 - 40 45
14. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
15. Байя 34 10 6 18 38 - 55 36
16. Спорт Ресифи 33 10 5 18 26 - 44 35
17. Форталеза 33 8 11 14 28 - 34 35
18. Гойяс 34 8 8 18 34 - 57 32
19. Куритиба 33 6 10 17 28 - 44 28
20. Ботафого Рибейрао 33 4 12 17 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 17 9 4 4 32 - 18 31
7. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
8. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
9. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
12. Байя 17 8 1 8 22 - 23 25
13. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
14. Форталеза 16 6 6 4 14 - 10 24
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
11. Сантос 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Куритиба 16 3 4 9 16 - 27 13
16. Гойяс 17 3 4 10 17 - 29 13
17. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
18. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Luiz Henrique бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Juninho Capixaba получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Nino получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 97.00 6.80 1.12
Бонус: 10 000 ₽ 2.26 3.30 3.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.69 3.12 2.73
Бонус: 5 000 ₽ 62.00 8.20 1.07
  21.61 4.54 1.26

Самый высокий коэффициент на матч «Байя» – «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Байя» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Флуминенсе» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Байя» – «Флуминенсе», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.60 1.07 2.95 1.37 2.22 1.61 1.66 2.14 1.24 3.85 1.07 7.20
7.20 1.05 6.10 1.10 2.90 1.39 2.21 1.67 1.70 2.27 1.33 3.32 1.23 3.98 1.07 7.20 1.04 7.70
4.60 1.17 3.30 1.30 1.18 4.50 1.38 2.90 1.82 1.95 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 1.01 13.50 0.00 14.00 0.00 19.00
3.24 1.35 2.22 1.69 1.97 1.89 1.60 2.40 1.24 4.19 1.74 2.15 1.51 2.61 1.34 3.33 2.38 1.61 1.96 1.90 1.72 2.18 1.54 2.54
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5
2.55 1.48 1.67 2.11 1.33 3.15 1.06 7.60
2.56 1.51 1.70 2.15 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
1.55 2.35 1.09 6.50 1.05 8.50 1.07 7.50 1.05 8.50
1.34 3.25 1.18 4.80 1.73 2.19 1.47 2.81 2.49 1.54 2.05 1.79 1.59 2.39 1.38 3.04
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.55 1.27 2.39 1.53 1.57 2.30 1.14 5.20
3.32 1.33 2.26 1.64 1.53 2.50 1.20 4.60 1.14 5.80
2.30 1.57 1.55 2.35 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.91 1.83
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.65 1.27
Где смотреть матч Байя 0:1 Флуминенсе онлайн

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