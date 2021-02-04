Байя
0:1
Конец матча
Флуминенсе
17' Желтая карточкаHuan Nino2
30' Желтая карточкаJuninho Capixaba
0:1
33' ГолЭнрике Луис
14
Эрнандо
26
Gregore
16
Ronaldo
VI
31
Calegari
33
Huan
Nino2
20
Yago
I
34
Энрике
Луис
7
Lucca
9
Fred
II
- Основной состав
- Вратарь
-
31 CalegariЗащитник
-
33 Huan Nino2Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
-
34 Энрике ЛуисПолузащитник
- Полузащитник
-
7 LuccaПолузащитник
-
9 Fred IIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Igor JuliaoЗащитник
-
35 АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Джон КеннедиНападающий
-
25 Hudson1
-
-
-
-
14 Danilo IV
-
-
Главный тренер: Marcao
Ход матча
17'
30'
33'
0:1
46'
59'
80'
81'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Gilberto IV
|8 (1)
|0.24
|2.
|Rodriguinho I
|5 (2)
|0.15
|3.
|Jose Elber
|3
|0.09
|4.
|Daniel XII
|3
|0.09
|5.
|Clayson
|3 (1)
|0.09
|6.
|Росси
|2
|0.06
|7.
|Juan Pablo Ramirez
|2
|0.06
|8.
|Saldanha
|2
|0.06
|9.
|Jose Ferreira
|2
|0.06
|10.
|Nino Paraiba
|1
|0.03
|11.
|Marco Antonio2
|1
|0.03
|12.
|Хавьер Тиаго
|1
|0.03
|13.
|Эрнандо
|1
|0.03
|14.
|Anderson IV
|1
|0.03
|15.
|Зе Карлос
|1
|0.03
|16.
|Gabriel Novaes
|1
|0.03
|17.
|Fessin
|1
|0.03
|18.
|Juninho Capixaba
|0
|0
|19.
|Gregore
|0
|0
|20.
|Ronaldo VI
|0
|0
|21.
|Matheus Bahia
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нене Андерсон
|8 (4)
|0.24
|2.
|Fred II
|4
|0.12
|3.
|Веллингтон Силва
|4 (1)
|0.12
|4.
|Marcos Paulo2
|3
|0.09
|5.
|Caio Paulista
|3
|0.09
|6.
|Huan Nino2
|3
|0.09
|7.
|Lucca
|2
|0.06
|8.
|Luccas Claro
|2
|0.06
|9.
|Yago I
|2
|0.06
|10.
|Digao II
|2
|0.06
|11.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0.06
|12.
|Эванилсон
|2
|0.06
|13.
|Wánderson do Carmo2
|2
|0.06
|14.
|Danilo IV
|1
|0.03
|15.
|Гансо Пауло
|1 (1)
|0.03
|16.
|Джон Кеннеди
|1
|0.03
|17.
|Douglas XV
|1
|0.03
|18.
|Michel Araujo
|1
|0.03
|19.
|Эжидио Перейра
|0
|0
|20.
|Igor Juliao
|0
|0
|21.
|Hudson1
|0
|0
|22.
|Маркос Дос Сантос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Gregore
|10
|1
|2.
|Росси
|7
|1
|3.
|Gilberto IV
|7
|0
|4.
|Ronaldo VI
|6
|0
|5.
|Daniel XII
|4
|1
|6.
|Juninho Capixaba
|5
|0
|7.
|Jose Ferreira
|3
|1
|8.
|Mendes Elias II
|4
|0
|9.
|Ramon1
|4
|0
|10.
|Lucas Fonseca
|3
|0
|11.
|Nino Paraiba
|3
|0
|12.
|Anderson IV
|3
|0
|13.
|Rodriguinho I
|3
|0
|14.
|Juan Pablo Ramirez
|3
|0
|15.
|Marco Antonio2
|3
|0
|16.
|Fernando Edson
|2
|0
|17.
|Jose Elber
|0
|1
|18.
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|19.
|Saldanha
|1
|0
|20.
|Clayson
|1
|0
|21.
|Зе Карлос
|1
|0
|22.
|Alesson Batista
|1
|0
|23.
|Matheus Bahia
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Hudson1
|5
|1
|2.
|Веллингтон Силва
|6
|0
|3.
|Fred II
|6
|0
|4.
|Yago I
|6
|0
|5.
|Igor Juliao
|5
|0
|6.
|Michel Araujo
|5
|0
|7.
|Гансо Пауло
|4
|0
|8.
|Danilo IV
|4
|0
|9.
|Digao II
|4
|0
|10.
|Yuri Oliveira Lima
|4
|0
|11.
|Huan Nino2
|4
|0
|12.
|Douglas XV
|3
|0
|13.
|Эванилсон
|3
|0
|14.
|Wánderson do Carmo2
|3
|0
|15.
|Caio Paulista
|1
|1
|16.
|Андре
|2
|0
|17.
|Нене Андерсон
|2
|0
|18.
|Эжидио Перейра
|2
|0
|19.
|Matheus Ferraz
|2
|0
|20.
|Calegari
|2
|0
|21.
|Мартинелли Габриэл
|2
|0
|22.
|Fernando Pacheco2
|2
|0
|23.
|Lucas Barcellos
|0
|1
|24.
|Энрике Луис
|1
|0
|25.
|Lucca
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Байя
|2.63% (1)
|13.16% (5)
|26.32% (10)
|10.53% (4)
|15.79% (6)
|31.58% (12)
|Флуминенсе
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|13.04% (6)
|13.04% (6)
|19.57% (9)
|28.26% (13)
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +7 =3 -10Васко да Гама 0:0 Байя Байя 2:1 Коринтианс Спорт Ресифи 2:0 Байя Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Гремио 2:1 Байя Байя 1:2 Интернасьональ Фламенго 4:3 Байя Дефенса и Хустисия 1:0 Байя Палмейрас 3:0 Байя Байя 2:3 Дефенса и Хустисия Байя 0:2 Сеара Унион Санта-Фе 0:0 Байя Байя 1:3 Сан-Паулу Байя 1:0 Унион Санта-Фе Брагантино 4:0 Байя Куритиба 1:2 Байя Байя 2:1 Форталеза Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Байя 4:0 Мелгар
Флуминенсе Последние 20 матчей: +10 =5 -5Флуминенсе 3:0 Гойяс Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Куритиба 3:3 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи
Коринтианс 5:0 Флуминенсе Фламенго 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 1:2 Сан-Паулу Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Васко да Гама 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Флуминенсе 0:0 Брагантино Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Палмейрас 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 0:1 Гремио Форталеза 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 3:1 Сантос Флуминенсе 2:2 Сеара Атлетико Минейро 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Байя Гойяс 2:4 Флуминенсе
Последние игры между собой
Байя: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Флуминенсе: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|33
|19
|8
|6
|57 - 31
|65
|2.
|Фламенго
|33
|18
|7
|8
|60 - 43
|61
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Брагантино
|34
|12
|11
|11
|48 - 39
|47
|10.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|47 - 47
|46
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|33
|13
|6
|14
|31 - 31
|45
|12.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|11
|12
|11
|34 - 40
|45
|14.
|Васко да Гама
|33
|9
|10
|14
|34 - 47
|37
|15.
|Байя
|34
|10
|6
|18
|38 - 55
|36
|16.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|5
|18
|26 - 44
|35
|17.
|Форталеза
|33
|8
|11
|14
|28 - 34
|35
|18.
|Гойяс
|34
|8
|8
|18
|34 - 57
|32
|19.
|Куритиба
|33
|6
|10
|17
|28 - 44
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|33
|4
|12
|17
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|17
|9
|4
|4
|32 - 18
|31
|7.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|8.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|9.
|Фламенго
|16
|8
|4
|4
|29 - 21
|28
|10.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|16
|7
|4
|5
|16 - 12
|25
|12.
|Байя
|17
|8
|1
|8
|22 - 23
|25
|13.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|14.
|Форталеза
|16
|6
|6
|4
|14 - 10
|24
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|3.
|Интернасьональ
|16
|7
|4
|5
|24 - 16
|25
|4.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|5.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|6.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|9.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|11.
|Сантос
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|16
|3
|5
|8
|16 - 30
|14
|15.
|Куритиба
|16
|3
|4
|9
|16 - 27
|13
|16.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|18.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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