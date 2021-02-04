  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Форталеза
2:1
Первый тайм: 45'
Куритиба
0'
0:1
27' Гол
Оливейра Рикардо II
1:1
43' Гол
Juninho V
2:1
44' Гол
David VI
45'
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
3
Juan
Quintero
II
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
5
Juninho
V
15
Фелипе
88
Энрике
Луис
17
David
VI
11
Osvaldo
9
Веллингтон
Паулиста
84
Wilson
III
16
Натанаэл
32
Nathan
III
4
Родолфо
Гайото
94
Матеус
де
Андраде
5
Nathan
VI
20
Matheus
Galdezani
39
Сасе
Иан
7
Rafinha
XVII
11
Ezequiel
Cerutti
9
Оливейра
Рикардо
II
Форталеза
4-2-3-1
Куритиба
4-2-3-1

Ход матча

23'
Igor Torres
Osvaldo
 
27'
0:1
Оливейра Рикардо II
43'
Juninho V
1:1
44'
David VI
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Форталеза
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Веллингтон Паулиста 8 (2) 0.24
2. David VI 6 0.18
3. Juninho V 4 (3) 0.12
4. Bergson 3 0.09
5. Romarinho3 3 0.09
6. Bruno Melo 2 0.06
7. Osvaldo 1 0.03
8. Yuri Cesar 1 0.03
9. Gabriel Dias 1 0.03
10. Фелипе 1 0.03
11. Tinga I 0 0
12. Ronald 0 0
Куритиба
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Robson IV 8 (1) 0.24
2. Giovanni Augusto 4 0.12
3. Sabino2 4 (3) 0.12
4. William Matheus1 2 0.06
5. Натанаэл 2 0.06
6. Неилтон Мейра 1 0.03
7. Hugo Moura 1 0.03
8. Matheus Galdezani 1 0.03
9. Sassa II 1 0.03
10. Оливейра Рикардо II 1 0.03
11. Nathan VI 1 0.03
12. Энрике Луис 1 0.03
13. Martin Sarrafiore 1 0.03
14. Rodrigo Muniz 1 0.03
15. Wilson III 1 (1) 0.03

Карточки

Форталеза
# Игрок      
1. Фелипе 10 1
2. Juninho V 6 2
3. Paulo III 7 0
4. Жаксон 7 0
5. Bruno Melo 4 1
6. David VI 5 0
7. Juan Quintero II 3 1
8. Derley II 4 0
9. Carlinho 3 0
10. Romarinho3 3 0
11. Yuri Cesar 3 0
12. Gabriel Dias 1 1
13. Osvaldo 2 0
14. Bergson 2 0
15. Tinga I 2 0
16. Ronald 2 0
17. Роджер де Карвальо 0 1
18. Веллингтон Паулиста 1 0
19. Wanderson VIII 1 0
20. Joao Paulo XIII 1 0
21. Mariano Vazquez 1 0
22. Adriano Marlon 1 0
Куритиба
# Игрок      
1. Родолфо Дантас 6 1
2. Robson IV 6 1
3. Nathan VI 7 0
4. Matheus Galdezani 5 0
5. Сасе Иан 3 1
6. Матеус де Салес 4 0
7. Hugo Moura 4 0
8. Неилтон Мейра 3 0
9. Jonatan Moreira III 3 0
10. Mailton 3 0
11. William Matheus1 3 0
12. Rene Junior 1 1
13. Jesus Igor 1 1
14. Родолфо Гайото 2 0
15. Giovanni Augusto 2 0
16. Rafinha XVII 2 0
17. Sassa II 2 0
18. Sabino2 2 0
19. Wellissol 2 0
20. Натанаэл 0 1
21. Ruy 1 0
22. Гильерме дос Сантос 1 0
23. Nathan III 1 0
24. Оливейра Рикардо II 1 0
25. Патрик де Оливейра 1 0
26. Ramon Martinez III 1 0
27. Martin Sarrafiore 1 0
28. Rodrigo Muniz 1 0
29. Matheus Bueno 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Форталеза 14.29% (4) 7.14% (2) 17.86% (5) 21.43% (6) 28.57% (8) 10.71% (3)
 Куритиба 25% (7) 7.14% (2) 17.86% (5) 10.71% (3) 17.86% (5) 21.43% (6)

Предыдущие игры

Форталеза Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза
Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос
Куритиба Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Куритиба 1:1 Гремио Сан-Паулу 1:1 Куритиба Куритиба 3:3 Флуминенсе Васко да Гама 0:1 Куритиба
Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Гойяс Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба

Последние игры между собой

Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Куритиба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Куритиба 0:0 Форталеза Серия A Куритиба 1:0 Форталеза Серия B Форталеза 2:1 Куритиба Серия B Куритиба 2:1 Форталеза Кубок
Форталеза 2:1 Куритиба Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 33 19 8 6 57 - 31 65
2. Фламенго 33 18 7 8 60 - 43 61
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 34 12 11 11 48 - 39 47
10. Сантос 33 12 10 11 47 - 47 46
11. Атлетико Паранаэнсе 33 13 6 14 31 - 31 45
12. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
13. Атлетико Гойяненсе 34 11 12 11 34 - 40 45
14. Форталеза 2:1 34 9 11 14 30 - 35 38
15. Васко да Гама 33 9 10 14 34 - 47 37
16. Байя 34 10 6 18 38 - 55 36
17. Спорт Ресифи 33 10 5 18 26 - 44 35
18. Гойяс 34 8 8 18 34 - 57 32
19. Куритиба 1:2 34 6 10 18 29 - 46 28
20. Ботафого Рибейрао 33 4 12 17 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 17 9 4 4 32 - 18 31
7. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
8. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
9. Фламенго 16 8 4 4 29 - 21 28
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Форталеза 2:1 17 7 6 4 16 - 11 27
12. Атлетико Паранаэнсе 16 7 4 5 16 - 12 25
13. Байя 17 8 1 8 22 - 23 25
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 1:2 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
3. Интернасьональ 16 7 4 5 24 - 16 25
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
11. Сантос 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 16 3 5 8 16 - 30 14
15. Куритиба 1:2 17 3 4 10 17 - 29 13
16. Гойяс 17 3 4 10 17 - 29 13
17. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
18. Форталеза 2:1 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
Лучшие коэффициенты
Форталеза
Ничья
Куритиба
3.43
3.96
7.20
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.25 7.10
Бонус: 10 000 ₽ 1.75 3.50 4.70
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.96 6.25
Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.00 7.20
  3.43 2.89 2.41

Самый высокий коэффициент на матч «Форталеза» – «Куритиба» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Форталеза» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Куритиба» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Форталеза» – «Куритиба», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.00 1.08 2.70 1.43 2.03 1.73 1.57 2.31 1.20 4.30 1.06 8.20
7.90 1.04 6.65 1.08 2.78 1.42 2.14 1.71 1.67 2.34 1.30 3.52 1.21 4.20 1.06 7.70 1.04 8.20
4.50 1.18 3.15 1.33 1.82 1.92 1.37 2.95 1.83 1.96 1.23 3.90 1.07 7.50 1.05 8.50 1.06 7.20 1.05 8.20 0.00 14.00 0.00 14.50 0.00 20.00
2.76 1.47 2.39 1.60 3.66 1.29 2.32 1.63 1.88 1.98 1.64 2.32 1.40 3.03 1.23 4.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.24 1.29 3.35 1.05 8.20
2.68 1.47 1.73 2.11 1.33 3.32 1.09 7.60 1.06 9.00
1.52 2.42 1.08 7.00 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00
2.36 1.61 1.94 1.91 1.49 2.65 1.32 3.39 1.42 2.90 1.23 4.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.20 1.63 1.50 2.47 1.12 5.80
3.26 1.34 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.15
2.17 1.64 1.51 2.46 1.18 4.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.20 1.63
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
4.30 1.17
Где смотреть матч Форталеза 2:1 Куритиба онлайн

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