0:1
27' ГолОливейра Рикардо II
1:1
43' Гол в свои воротаNathan VI
2:1
44' ГолDavid VI
46' Желтая карточкаOsman Junior
78' Желтая карточкаPaulo III
82' Желтая карточкаРодолфо Гайото
84' Желтая карточкаWilson III
3:1
84' ГолВеллингтон Паулиста
88' Желтая карточкаRafinha XVII
89' Желтая карточкаMartin Sarrafiore
89' Желтая карточкаФелипе
90' Вторая желтая карточкаРодолфо Гайото
90' Вторая желтая карточкаWilson III
3:1
90' Не забитый пенальтиВеллингтон Паулиста
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
15
Фелипе
88
Энрике
Луис
17
David
VI
11
Osvaldo
84
Wilson
III
16
Натанаэл
32
Nathan
III
39
Сасе
Иан
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
- Защитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
-
15 ФелипеПолузащитник
-
88 Энрике ЛуисПолузащитник
-
17 David VIПолузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 ЖаксонЗащитник
-
97 Кастро ПаблоЗащитник
-
6 CarlinhoЗащитник
- Полузащитник
-
29 BergsonНападающий
-
14 Ronald
-
-
2 Tinga I
-
-
-
77 Igor Torres
-
Главный тренер: Enderson Moreira
- Основной состав
-
84 Wilson IIIВратарь
-
16 НатанаэлЗащитник
-
32 Nathan IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Сасе ИанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Мело АртурПолузащитник
-
28 Энрике ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
77 Osman JuniorНападающий
-
-
98 Hugo Moura
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
Ход матча
23'
27'
43'
1:1
44'
2:1
46'
56'
78'
82'
83'
84'
84'
3:1
88'
89'
90'
90'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Веллингтон Паулиста
|9 (2)
|0.26
|2.
|David VI
|6
|0.18
|3.
|Juninho V
|3 (3)
|0.09
|4.
|Bergson
|3
|0.09
|5.
|Romarinho3
|3
|0.09
|6.
|Bruno Melo
|2
|0.06
|7.
|Osvaldo
|1
|0.03
|8.
|Yuri Cesar
|1
|0.03
|9.
|Gabriel Dias
|1
|0.03
|10.
|Фелипе
|1
|0.03
|11.
|Tinga I
|0
|0
|12.
|Ronald
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Robson IV
|8 (1)
|0.24
|2.
|Giovanni Augusto
|4
|0.12
|3.
|Sabino2
|4 (3)
|0.12
|4.
|William Matheus1
|2
|0.06
|5.
|Натанаэл
|2
|0.06
|6.
|Неилтон Мейра
|1
|0.03
|7.
|Hugo Moura
|1
|0.03
|8.
|Энрике Луис
|1
|0.03
|9.
|Matheus Galdezani
|1
|0.03
|10.
|Sassa II
|1
|0.03
|11.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0.03
|12.
|Nathan VI
|1
|0.03
|13.
|Martin Sarrafiore
|1
|0.03
|14.
|Rodrigo Muniz
|1
|0.03
|15.
|Wilson III
|1 (1)
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|11
|1
|2.
|Juninho V
|6
|2
|3.
|Paulo III
|8
|0
|4.
|Жаксон
|7
|0
|5.
|Bruno Melo
|4
|1
|6.
|David VI
|5
|0
|7.
|Juan Quintero II
|3
|1
|8.
|Derley II
|4
|0
|9.
|Carlinho
|3
|0
|10.
|Romarinho3
|3
|0
|11.
|Yuri Cesar
|3
|0
|12.
|Gabriel Dias
|1
|1
|13.
|Osvaldo
|2
|0
|14.
|Bergson
|2
|0
|15.
|Tinga I
|2
|0
|16.
|Ronald
|2
|0
|17.
|Роджер де Карвальо
|0
|1
|18.
|Веллингтон Паулиста
|1
|0
|19.
|Wanderson VIII
|1
|0
|20.
|Joao Paulo XIII
|1
|0
|21.
|Mariano Vazquez
|1
|0
|22.
|Adriano Marlon
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родолфо Дантас
|6
|1
|2.
|Robson IV
|6
|1
|3.
|Nathan VI
|7
|0
|4.
|Matheus Galdezani
|5
|0
|5.
|Родолфо Гайото
|3
|1
|6.
|Сасе Иан
|3
|1
|7.
|Матеус де Салес
|4
|0
|8.
|Hugo Moura
|4
|0
|9.
|Неилтон Мейра
|3
|0
|10.
|Rafinha XVII
|3
|0
|11.
|Jonatan Moreira III
|3
|0
|12.
|Mailton
|3
|0
|13.
|William Matheus1
|3
|0
|14.
|Rene Junior
|1
|1
|15.
|Wilson III
|1
|1
|16.
|Jesus Igor
|1
|1
|17.
|Giovanni Augusto
|2
|0
|18.
|Sassa II
|2
|0
|19.
|Martin Sarrafiore
|2
|0
|20.
|Sabino2
|2
|0
|21.
|Wellissol
|2
|0
|22.
|Натанаэл
|0
|1
|23.
|Ruy
|1
|0
|24.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|25.
|Nathan III
|1
|0
|26.
|Osman Junior
|1
|0
|27.
|Оливейра Рикардо II
|1
|0
|28.
|Патрик де Оливейра
|1
|0
|29.
|Ramon Martinez III
|1
|0
|30.
|Rodrigo Muniz
|1
|0
|31.
|Matheus Bueno
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Форталеза
|13.33% (4)
|6.67% (2)
|20% (6)
|20% (6)
|26.67% (8)
|13.33% (4)
|Куритиба
|24.14% (7)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|17.24% (5)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Форталеза Последние 20 матчей: +3 =7 -10Форталеза 2:0 Тигрес Факататива Атлетико Минейро 2:0 Форталеза Форталеза 3:4 Атлетико Уила Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза
Леонес 0:0 Форталеза Форталеза 2:0 Сантос Интернасьональ 4:2 Форталеза Форталеза 0:0 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Форталеза 0:0 Фламенго Форталеза 0:2 Сеара Брагантино 2:1 Форталеза Форталеза 0:0 Коринтианс Форталеза 1:1 Гойяс Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Васко да Гама 0:0 Форталеза Форталеза 2:3 Сан-Паулу Льянерос 1:1 Форталеза Байя 2:1 Форталеза Форталеза 2:3 Льянерос
Куритиба Последние 20 матчей: +3 =7 -10Куритиба 1:1 Гремио Сан-Паулу 1:1 Куритиба Куритиба 3:3 Флуминенсе Васко да Гама 0:1 Куритиба
Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Куритиба 1:2 Гойяс Атлетико Минейро 2:0 Куритиба Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Куритиба 0:0 Брагантино Куритиба 0:1 Коринтианс Фламенго 3:1 Куритиба Куритиба 1:2 Байя Интернасьональ 2:2 Куритиба Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Сеара 2:1 Куритиба Куритиба 1:2 Сантос Палмейрас 1:3 Куритиба Куритиба 0:0 Форталеза Гремио 2:1 Куритиба
Последние игры между собой
Форталеза: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Куритиба: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|34
|19
|9
|6
|57 - 31
|66
|2.
|Фламенго
|0:0
|34
|18
|8
|8
|60 - 43
|62
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Брагантино
|34
|12
|11
|11
|48 - 39
|47
|10.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|47 - 47
|46
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|34
|13
|7
|14
|31 - 31
|46
|12.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|11
|12
|11
|34 - 40
|45
|14.
|Форталеза
|34
|9
|11
|14
|31 - 35
|38
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|34
|9
|11
|14
|34 - 47
|38
|16.
|Байя
|34
|10
|6
|18
|38 - 55
|36
|17.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|5
|18
|26 - 44
|35
|18.
|Гойяс
|34
|8
|8
|18
|34 - 57
|32
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|33
|4
|12
|17
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|17
|9
|4
|4
|32 - 18
|31
|7.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|8.
|Фламенго
|0:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|9.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|10.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Форталеза
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|17
|8
|1
|8
|22 - 23
|25
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|5.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|6.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|9.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|11.
|Сантос
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|15.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|16.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|18.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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