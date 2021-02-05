Атлетико Паранаэнсе
0:0
Первый тайм: 13'
Интернасьональ
16
Abner2
91
Jadson
I
11
Nikao
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
88
Patrick
I
11
Yuri
Alberto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Abner2Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
91 Jadson IПолузащитник
-
11 NikaoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
93 ЖандрейВратарь
- Защитник
-
27 IvaldoЗащитник
- Полузащитник
-
70 Лейте БруноПолузащитник
-
20 ReinaldoПолузащитник
- Нападающий
-
-
33 Lucas Halter
-
17 Bissoli
-
-
-
Главный тренер: Аутуори Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises VIIЗащитник
-
19 Rodrigo IПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Patrick IПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Yuri AlbertoНападающий
- Запасные игроки
-
6 UendelЗащитник
-
47 Кайо РанхелПолузащитник
-
30 ДжонниПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
35 Jose Gabriel
-
25 Jussa
-
33 Gustavo1
-
-
-
31 Peglow
-
-
Главный тренер: Abel Braga
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Renato Kayzer
|8
|0.24
|2.
|Carlos Eduardo III
|7
|0.21
|3.
|Лео Ситтадини
|4
|0.12
|4.
|Nikao
|2
|0.06
|5.
|Abner2
|2
|0.06
|6.
|Victor Vitinho4
|2
|0.06
|7.
|Christian Cardoso
|2
|0.06
|8.
|Thiago Heleno
|1
|0.03
|9.
|Жеуванио
|1
|0.03
|10.
|Раванелли Феррейра
|1
|0.03
|11.
|Фабиньо Энрике
|1
|0.03
|12.
|Фернандо Матос
|0
|0
|13.
|Bissoli
|0
|0
|14.
|Leo Gomes
|0
|0
|15.
|Lucas Halter
|0
|0
|16.
|Khellven
|0
|0
|17.
|Erick2
|0
|0
|18.
|Richard Almeida de Oliveira2
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Galhardo Thiago
|16 (6)
|0.47
|2.
|Yuri Alberto
|10
|0.29
|3.
|Эденилсон дос Сантос
|5 (2)
|0.15
|4.
|Patrick I
|5
|0.15
|5.
|Герреро Паоло
|3
|0.09
|6.
|Эрнандес Абель
|3
|0.09
|7.
|Peglow
|2
|0.06
|8.
|Дурадо Родриго
|2
|0.06
|9.
|Кайо Ранхел
|2
|0.06
|10.
|Бошилья Габриэл
|1
|0.03
|11.
|Куэста Виктор
|1
|0.03
|12.
|José Maurisio3
|1
|0.03
|13.
|Мусто Дамиан
|1
|0.03
|14.
|Моледо Родриго
|1
|0.03
|15.
|Gustavo1
|1
|0.03
|16.
|Bruno Praxedes
|1
|0.03
|17.
|Moises VII
|0
|0
|18.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|0
|0
|19.
|Uendel
|0
|0
|20.
|Leandro Miguel Fernandez
|0
|0
|21.
|Саравия Ренсо
|0
|0
|22.
|Marcos Guilherme
|0
|0
|23.
|Rodrigo I
|0
|0
|24.
|Марсело Родиней
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Веллингтон III
|9
|0
|2.
|Christian Cardoso
|7
|0
|3.
|Thiago Heleno
|4
|1
|4.
|Лео Ситтадини
|5
|0
|5.
|Erick2
|5
|0
|6.
|Richard Almeida de Oliveira2
|5
|0
|7.
|Nikao
|4
|0
|8.
|Жеуванио
|4
|0
|9.
|Фернандо Матос
|3
|0
|10.
|Jonatan VII
|3
|0
|11.
|Renato Kayzer
|3
|0
|12.
|Khellven
|3
|0
|13.
|Abner2
|3
|0
|14.
|Ivaldo
|2
|0
|15.
|Альварадо Джейми
|2
|0
|16.
|Лучо Гонсалес
|1
|0
|17.
|Энрике Педру II
|1
|0
|18.
|Азеведо Марсио
|1
|0
|19.
|Walter Leandro Capeloza Artune I
|1
|0
|20.
|Carlos Eduardo III
|1
|0
|21.
|Агилар Фелипе
|1
|0
|22.
|Leo Gomes
|1
|0
|23.
|Lucas Halter
|1
|0
|24.
|Kawan
|1
|0
|25.
|Victor Vitinho4
|1
|0
|26.
|Pedrinho VI4
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Куэста Виктор
|8
|0
|2.
|Эденилсон дос Сантос
|6
|0
|3.
|Galhardo Thiago
|4
|1
|4.
|Моледо Родриго
|4
|1
|5.
|Rodrigo I
|5
|0
|6.
|Мусто Дамиан
|3
|1
|7.
|Marcelo Lomba
|4
|0
|8.
|Марсело Родиней
|4
|0
|9.
|Bruno Praxedes
|4
|0
|10.
|Heitor Rodrigues da Fonseca
|2
|1
|11.
|Д'Алессандро Андрес
|3
|0
|12.
|Кайо Ранхел
|3
|0
|13.
|Дурадо Родриго
|3
|0
|14.
|Yuri Alberto
|3
|0
|15.
|Gustavo1
|3
|0
|16.
|Jose Gabriel
|1
|1
|17.
|Эрнандес Абель
|2
|0
|18.
|Leandro Miguel Fernandez
|2
|0
|19.
|Marcos Guilherme
|2
|0
|20.
|Бошилья Габриэл
|2
|0
|21.
|Patrick I
|2
|0
|22.
|Moises VII
|2
|0
|23.
|Jussa
|2
|0
|24.
|William Pottker
|0
|1
|25.
|Uendel
|1
|0
|26.
|Энрике Педро
|1
|0
|27.
|Саравия Ренсо
|1
|0
|28.
|Danilo XVI
|1
|0
|29.
|Рибейро Лукас
|1
|0
|30.
|Фукс Бруно
|1
|0
|31.
|Peglow
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Паранаэнсе
|9.68% (3)
|16.13% (5)
|29.03% (9)
|3.23% (1)
|19.35% (6)
|22.58% (7)
|Интернасьональ
|20% (11)
|16.36% (9)
|14.55% (8)
|12.73% (7)
|16.36% (9)
|20% (11)
Предыдущие игры
Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу
Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5Интернасьональ 2:1 Брагантино Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза
Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ
Последние игры между собой
Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Интернасьональ 2:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|0:0
|34
|19
|9
|6
|57 - 31
|66
|2.
|Фламенго
|0:0
|34
|18
|8
|8
|60 - 43
|62
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Брагантино
|34
|12
|11
|11
|48 - 39
|47
|10.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|47 - 47
|46
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|34
|13
|7
|14
|31 - 31
|46
|12.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|11
|12
|11
|34 - 40
|45
|14.
|Форталеза
|34
|9
|11
|14
|31 - 35
|38
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|34
|9
|11
|14
|34 - 47
|38
|16.
|Байя
|34
|10
|6
|18
|38 - 55
|36
|17.
|Спорт Ресифи
|33
|10
|5
|18
|26 - 44
|35
|18.
|Гойяс
|34
|8
|8
|18
|34 - 57
|32
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|33
|4
|12
|17
|28 - 52
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|17
|9
|4
|4
|32 - 18
|31
|7.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|8.
|Фламенго
|0:0
|17
|8
|5
|4
|29 - 21
|29
|9.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|10.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Форталеза
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|17
|8
|1
|8
|22 - 23
|25
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|16
|2
|5
|9
|13 - 24
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|0:0
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Интернасьональ
|0:0
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|5.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|6.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|9.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|11.
|Сантос
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|0:0
|17
|3
|6
|8
|16 - 30
|15
|15.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|16.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|17.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|18.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|19.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
|20.
|Спорт Ресифи
|16
|2
|4
|10
|9 - 24
|10
Победитель
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