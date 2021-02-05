  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Атлетико Паранаэнсе
0:0
Конец матча
Интернасьональ
0'
38' Желтая карточка
Thiago Heleno
62' Желтая карточка
Moises VII
67' Желтая карточка
Лео Ситтадини
72' Желтая карточка
Richard Almeida de Oliveira2
82' Желтая карточка
Rodrigo I
90'+6
1
Дос
Сантос
Адербар
2
Jonatan
VII
34
Энрике
Педру
II
44
Thiago
Heleno
16
Abner2
55
Фернандо
Матос
25
Richard
Almeida
de
Oliveira2
18
Лео
Ситтадини
91
Jadson
I
11
Nikao
96
Carlos
Eduardo
III
12
Marcelo
Lomba
22
Марсело
Родиней
14
Рибейро
Лукас
15
Куэста
Виктор
20
Moises
VII
19
Rodrigo
I
45
Bruno
Praxedes
8
Эденилсон
дос
Сантос
88
Patrick
I
23
Marcos
Guilherme
11
Yuri
Alberto
Атлетико Паранаэнсе
4-4-2
Интернасьональ
4-1-4-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Renato Kayzer 8 0.24
2. Carlos Eduardo III 7 0.21
3. Лео Ситтадини 4 0.12
4. Nikao 2 0.06
5. Abner2 2 0.06
6. Victor Vitinho4 2 0.06
7. Christian Cardoso 2 0.06
8. Thiago Heleno 1 0.03
9. Жеуванио 1 0.03
10. Раванелли Феррейра 1 0.03
11. Фабиньо Энрике 1 0.03
12. Фернандо Матос 0 0
13. Bissoli 0 0
14. Leo Gomes 0 0
15. Lucas Halter 0 0
16. Khellven 0 0
17. Erick2 0 0
18. Richard Almeida de Oliveira2 0 0
Интернасьональ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Galhardo Thiago 16 (6) 0.47
2. Yuri Alberto 10 0.29
3. Эденилсон дос Сантос 5 (2) 0.15
4. Patrick I 5 0.15
5. Герреро Паоло 3 0.09
6. Эрнандес Абель 3 0.09
7. Peglow 2 0.06
8. Дурадо Родриго 2 0.06
9. Кайо Ранхел 2 0.06
10. Бошилья Габриэл 1 0.03
11. Куэста Виктор 1 0.03
12. José Maurisio3 1 0.03
13. Мусто Дамиан 1 0.03
14. Моледо Родриго 1 0.03
15. Gustavo1 1 0.03
16. Bruno Praxedes 1 0.03
17. Moises VII 0 0
18. Heitor Rodrigues da Fonseca 0 0
19. Uendel 0 0
20. Leandro Miguel Fernandez 0 0
21. Саравия Ренсо 0 0
22. Marcos Guilherme 0 0
23. Rodrigo I 0 0
24. Марсело Родиней 0 0

Карточки

Атлетико Паранаэнсе
# Игрок      
1. Веллингтон III 9 0
2. Christian Cardoso 7 0
3. Thiago Heleno 5 1
4. Лео Ситтадини 6 0
5. Richard Almeida de Oliveira2 6 0
6. Erick2 5 0
7. Nikao 4 0
8. Жеуванио 4 0
9. Фернандо Матос 3 0
10. Jonatan VII 3 0
11. Renato Kayzer 3 0
12. Khellven 3 0
13. Abner2 3 0
14. Ivaldo 2 0
15. Альварадо Джейми 2 0
16. Лучо Гонсалес 1 0
17. Энрике Педру II 1 0
18. Азеведо Марсио 1 0
19. Walter Leandro Capeloza Artune I 1 0
20. Carlos Eduardo III 1 0
21. Агилар Фелипе 1 0
22. Leo Gomes 1 0
23. Lucas Halter 1 0
24. Kawan 1 0
25. Victor Vitinho4 1 0
26. Pedrinho VI4 1 0
Интернасьональ
# Игрок      
1. Куэста Виктор 8 0
2. Эденилсон дос Сантос 6 0
3. Rodrigo I 6 0
4. Galhardo Thiago 4 1
5. Моледо Родриго 4 1
6. Мусто Дамиан 3 1
7. Marcelo Lomba 4 0
8. Марсело Родиней 4 0
9. Bruno Praxedes 4 0
10. Heitor Rodrigues da Fonseca 2 1
11. Д'Алессандро Андрес 3 0
12. Кайо Ранхел 3 0
13. Дурадо Родриго 3 0
14. Moises VII 3 0
15. Yuri Alberto 3 0
16. Gustavo1 3 0
17. Jose Gabriel 1 1
18. Эрнандес Абель 2 0
19. Leandro Miguel Fernandez 2 0
20. Marcos Guilherme 2 0
21. Бошилья Габриэл 2 0
22. Patrick I 2 0
23. Jussa 2 0
24. William Pottker 0 1
25. Uendel 1 0
26. Энрике Педро 1 0
27. Саравия Ренсо 1 0
28. Danilo XVI 1 0
29. Рибейро Лукас 1 0
30. Фукс Бруно 1 0
31. Peglow 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Паранаэнсе 9.68% (3) 16.13% (5) 29.03% (9) 3.23% (1) 19.35% (6) 22.58% (7)
 Интернасьональ 20% (11) 16.36% (9) 14.55% (8) 12.73% (7) 16.36% (9) 20% (11)

Предыдущие игры

Атлетико Паранаэнсе Последние 20 матчей: +9 =3 -8
Сеара 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго Байя 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Сан-Паулу
Куритиба 0:0 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 3:0 Васко да Гама Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Атлетико Минейро Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе Ривер Плейт 1:0 Атлетико Паранаэнсе Палмейрас 3:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 1:1 Ривер Плейт Атлетико Паранаэнсе 1:0 Сантос Атлетико Минейро 0:2 Атлетико Паранаэнсе Гойяс 0:1 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 2:1 Форталеза Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Паранаэнсе 0:1 Фламенго
Интернасьональ Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Интернасьональ 2:1 Брагантино Интернасьональ 2:1 Гремио Сан-Паулу 1:5 Интернасьональ Интернасьональ 4:2 Форталеза
Интернасьональ 1:0 Гойяс Сеара 0:2 Интернасьональ Байя 1:2 Интернасьональ Интернасьональ 2:0 Палмейрас Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Бока Хуниорс 0:1 Интернасьональ Атлетико Минейро 2:2 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Бока Хуниорс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Интернасьональ 1:2 Флуминенсе Америка Минейро 0:1 Интернасьональ Сантос 2:0 Интернасьональ Интернасьональ 0:1 Америка Минейро Интернасьональ 2:2 Куритиба Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Коринтианс 1:0 Интернасьональ

Последние игры между собой

Атлетико Паранаэнсе: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Интернасьональ: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 1:2 Атлетико Паранаэнсе Кубок Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Кубок
Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:2 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 2:1 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Интернасьональ 2:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 3:0 Интернасьональ Серия A Атлетико Паранаэнсе 0:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А Интернасьональ 2:1 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 0:0 Интернасьональ Кубок Бразилии Интернасьональ 1:1 Атлетико Паранаэнсе Кубок Бразилии Интернасьональ 2:2 Атлетико Паранаэнсе Бразилейро Серия А Атлетико Паранаэнсе 2:0 Интернасьональ Серия A Интернасьональ 1:0 Атлетико Паранаэнсе Серия A Атлетико Паранаэнсе 1:0 Интернасьональ Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 34 19 9 6 57 - 31 66
2. Фламенго 34 19 7 8 62 - 43 64
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 34 12 11 11 48 - 39 47
10. Сантос 33 12 10 11 47 - 47 46
11. Атлетико Паранаэнсе 34 13 7 14 31 - 31 46
12. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
13. Атлетико Гойяненсе 34 11 12 11 34 - 40 45
14. Форталеза 34 9 11 14 31 - 35 38
15. Васко да Гама 34 9 10 15 34 - 49 37
16. Байя 34 10 6 18 38 - 55 36
17. Спорт Ресифи 33 10 5 18 26 - 44 35
18. Гойяс 34 8 8 18 34 - 57 32
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 33 4 12 17 28 - 52 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 17 9 4 4 32 - 18 31
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Форталеза 17 7 6 4 17 - 11 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 17 8 1 8 22 - 23 25
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 16 2 5 9 13 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
11. Сантос 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 17 3 5 9 16 - 32 14
15. Гойяс 17 3 4 10 17 - 29 13
16. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
17. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
18. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
19. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
20. Спорт Ресифи 16 2 4 10 9 - 24 10
  • Второй тайм
  • Свисток
    96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 90'
    Жонатан уходит с поля. Ivaldo выходит вместо него
  • 89'
    Yuri Alberto уходит с поля. Эрнандес Абель выходит вместо него
  • 88'
    Rodrigo Lindoso уходит с поля. Jose Gabriel выходит вместо него
  • 84'
    Patrick уходит с поля. Caio выходит вместо него
  • Желтая карточка
    82'
    Rodrigo Lindoso получил желтую карточку от судьи
  • 78'
    Жадсон уходит с поля. Reinaldo выходит вместо него
  • 78'
    Фернандо Матос уходит с поля. Christian Cardoso выходит вместо него
  • 72'
    Carlos Eduardo уходит с поля. Vitinho выходит вместо него
  • Желтая карточка
    72'
    Richard получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Лео Ситтадини уходит с поля. Renato Kayzer выходит вместо него
  • 69'
    Marcos Guilherme уходит с поля. Peglow выходит вместо него
  • 68'
    Bruno Praxedes уходит с поля. Johnny выходит вместо него
  • Желтая карточка
    67'
    Лео Ситтадини получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    62'
    Moises получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Энрике Феррейра Тьяго Элено получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.30 1.45 5.00
Бонус: 10 000 ₽ 3.10 3.10 2.33
Бонус: 5 000 ₽ 3.28 3.28 2.57
Бонус: 5 000 ₽ 6.30 1.35 5.40
  7.84 1.29 6.40

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Паранаэнсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Интернасьональ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Паранаэнсе» – «Интернасьональ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.80 1.08 2.70 1.43 2.01 1.74 1.56 2.33 1.19 4.30 1.05 8.20
6.70 1.07 5.45 1.12 2.54 1.49 1.93 1.87 1.60 2.65 1.24 4.05 1.17 4.85 1.04 9.00 1.02 9.50
1.40 2.80 1.05 8.50 1.03 10.00 2.21 1.66 1.03 10.00 1.69 2.20 1.02 11.00 1.03 10.00 1.03 10.00 1.04 9.10 1.03 9.60 0.00 15.50 0.00 16.00 0.00 21.00
1.33 3.39 1.18 5.00 1.28 3.74 1.58 2.43 1.41 2.98 1.39 3.07 1.91 1.96 2.82 1.45 2.22 1.69 1.93 1.93 1.62 2.36 1.46 2.78 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.39 1.53 1.58 2.29 1.29 3.40 1.05 8.40
2.45 1.55 1.60 2.34 1.30 3.52 1.07 8.60 1.05 10.25
1.27 3.55 1.17 4.70 1.09 6.50 1.05 8.30
1.15 5.41 1.98 1.87 1.52 2.55 1.34 3.26 1.73 2.14 1.44 2.80 1.16 5.18
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.30 1.31 2.20 1.63 1.51 2.46 1.12 5.80
3.04 1.38 2.03 1.79 1.46 2.72 1.15 5.50 1.10 6.80
1.96 1.79 1.42 2.70 1.13 5.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.01 1.75
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
5.70 1.12
Букмекер Да Нет
3.95 1.23
4.20 1.20
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