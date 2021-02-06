Ботафого Рибейрао
0:1
Второй тайм: 49'
Спорт Ресифи
0:1
24' ПенальтиIago Maidana
32' Желтая карточкаBetinho2
45' Желтая карточкаJose Welison
2
Kevin
II
30
David
Sousa
21
Romildo
50
Jose
Welison
34
Сезинья
18
Наварро
Рафа
27
Luan
Polli
34
Adryelson
77
Marcao
VI
18
Betinho2
66
Эвертон
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
94
Luan2
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
- Защитник
-
21 RomildoПолузащитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
34 СезиньяПолузащитник
- Нападающий
-
18 Наварро РафаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
31 Угу МигельЗащитник
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
32 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
-
49 Kayque
-
-
27 Davi Araujo
-
-
-
40 Saulo II
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
-
27 Luan PolliВратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 AdryelsonЗащитник
- Защитник
-
77 Marcao VIПолузащитник
-
18 Betinho2Полузащитник
-
66 ЭвертонПолузащитник
-
30 Тиаго НевесПолузащитник
-
33 Marquinhos2Полузащитник
-
94 Luan2Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Рафаэл ТьереЗащитник
- Защитник
-
23 Raul PrataЗащитник
-
44 Чико ФлоресЗащитник
- Полузащитник
-
9 HernaneНападающий
-
99 Mikael
-
-
-
12 Sander
-
1 Mailson2
-
Главный тренер: Jair Ventura
Ход матча
24'
0:1
32'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|7
|0.21
|2.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.21
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.12
|4.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.06
|5.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.06
|6.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|7.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|8.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|9.
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|10.
|Фернандо Луис IV
|1
|0.03
|11.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|12.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|13.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|14.
|Guilherme Santos
|0
|0
|15.
|Jose Welison
|0
|0
|16.
|Cicero II
|0
|0
|17.
|Kevin II
|0
|0
|18.
|Rhuan Castro
|0
|0
|19.
|Matheus Nascimento
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Iago Maidana
|6 (4)
|0.18
|2.
|Тиаго Невес
|5
|0.15
|3.
|Marquinhos2
|3
|0.09
|4.
|Leandro Barcia
|3
|0.09
|5.
|Elton V
|2 (1)
|0.06
|6.
|Hernane
|2 (2)
|0.06
|7.
|Patric II
|1
|0.03
|8.
|Мугни Лукас
|1
|0.03
|9.
|Jonathan David Gomez
|1
|0.03
|10.
|Marcao VI
|1
|0.03
|11.
|Luan2
|1
|0.03
|12.
|Mikael
|1
|0.03
|13.
|Да Силва Лусиано
|0
|0
|14.
|Рожерио Жозе
|0
|0
|15.
|Betinho2
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|2.
|Caio Alexandre
|7
|0
|3.
|Рафаэль Форстер
|5
|1
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|5.
|Federico Barrandeguy
|4
|1
|6.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|7.
|Луис Виктор
|3
|1
|8.
|Kevin II
|4
|0
|9.
|Guilherme Santos
|3
|0
|10.
|Назарио Бруно
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Jose Welison
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|18.
|Бесса Эбер
|1
|0
|19.
|Danilo IV
|1
|0
|20.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|21.
|Fernando Costanza
|1
|0
|22.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|23.
|Warley Leandro
|1
|0
|24.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Marquinhos2
|8
|0
|2.
|Iago Maidana
|7
|0
|3.
|Sander
|5
|1
|4.
|Adryelson
|6
|0
|5.
|Marcao VI
|6
|0
|6.
|Betinho2
|5
|0
|7.
|Ricardinho IV
|4
|0
|8.
|Ronaldo II
|4
|0
|9.
|Patric II
|2
|1
|10.
|Тиаго Невес
|3
|0
|11.
|Виллиан Фариас
|3
|0
|12.
|Luan Polli
|3
|0
|13.
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|14.
|Hernane
|2
|0
|15.
|Мугни Лукас
|2
|0
|16.
|Рафаэл Тьере
|2
|0
|17.
|Leandro Barcia
|2
|0
|18.
|Raul Prata
|2
|0
|19.
|Ronaldo III
|0
|1
|20.
|Жуниор Таварес
|0
|1
|21.
|Чико Флорес
|1
|0
|22.
|Да Силва Лусиано
|1
|0
|23.
|Рожерио Жозе
|1
|0
|24.
|Elton V
|1
|0
|25.
|Marcos Serrato
|1
|0
|26.
|Bruno Roberto
|1
|0
|27.
|Mailson2
|1
|0
|28.
|Rafael Luiz
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Спорт Ресифи
|19.23% (5)
|7.69% (2)
|26.92% (7)
|19.23% (5)
|11.54% (3)
|15.38% (4)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =4 -15Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +4 =3 -13Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Спорт Ресифи 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Спорт Ресифи Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|34
|19
|9
|6
|57 - 31
|66
|2.
|Фламенго
|34
|19
|7
|8
|62 - 43
|64
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Брагантино
|34
|12
|11
|11
|48 - 39
|47
|10.
|Сантос
|33
|12
|10
|11
|47 - 47
|46
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|7
|14
|31 - 31
|46
|12.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|13.
|Атлетико Гойяненсе
|34
|11
|12
|11
|34 - 40
|45
|14.
|Спорт Ресифи
|1:0
|34
|11
|5
|18
|27 - 44
|38
|15.
|Форталеза
|34
|9
|11
|14
|31 - 35
|38
|16.
|Васко да Гама
|34
|9
|10
|15
|34 - 49
|37
|17.
|Байя
|34
|10
|6
|18
|38 - 55
|36
|18.
|Гойяс
|34
|8
|8
|18
|34 - 57
|32
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|34
|4
|12
|18
|28 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|17
|9
|4
|4
|32 - 18
|31
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|10.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Форталеза
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|17
|8
|1
|8
|22 - 23
|25
|14.
|Спорт Ресифи
|1:0
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|16.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|17.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|5
|8
|4
|20 - 19
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|17
|2
|5
|10
|13 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|5.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|6.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|9.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|11.
|Сантос
|17
|5
|4
|8
|16 - 25
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|15.
|Гойяс
|17
|3
|4
|10
|17 - 29
|13
|16.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|1:0
|17
|3
|4
|10
|10 - 24
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:1
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
Победитель
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