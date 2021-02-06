  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
0:1
Второй тайм: 49'
Спорт Ресифи
0'
0:1
24' Пенальти
Iago Maidana
32' Желтая карточка
Betinho2
45' Желтая карточка
Jose Welison
49'
29
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Kevin
II
3
Кану
Рубенилсон
30
David
Sousa
6
Луис
Виктор
21
Romildo
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
34
Сезинья
39
Matheus
Nascimento
18
Наварро
Рафа
27
Luan
Polli
2
Patric
II
6
Iago
Maidana
34
Adryelson
3
Жуниор
Таварес
77
Marcao
VI
18
Betinho2
66
Эвертон
30
Тиаго
Невес
33
Marquinhos2
94
Luan2
Ботафого Рибейрао
4-4-2
Спорт Ресифи
4-2-3-1

Ход матча

24'
0:1
Iago Maidana
32'
 
Betinho2
45'
Jose Welison
 

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 7 0.21
2. Pedro Raul 7 (2) 0.21
3. Caio Alexandre 4 0.12
4. Луис Виктор 2 (2) 0.06
5. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.06
6. Назарио Бруно 1 0.03
7. Marcelo Conceicao 1 0.03
8. Калу Саломон 1 0.03
9. Наварро Рафа 1 0.03
10. Фернандо Луис IV 1 0.03
11. Warley Leandro 1 0.03
12. Кану Рубенилсон 0 0
13. Марсиньо Силва 0 0
14. Guilherme Santos 0 0
15. Jose Welison 0 0
16. Cicero II 0 0
17. Kevin II 0 0
18. Rhuan Castro 0 0
19. Matheus Nascimento 0 0
Спорт Ресифи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Iago Maidana 6 (4) 0.18
2. Тиаго Невес 5 0.15
3. Marquinhos2 3 0.09
4. Leandro Barcia 3 0.09
5. Elton V 2 (1) 0.06
6. Hernane 2 (2) 0.06
7. Patric II 1 0.03
8. Мугни Лукас 1 0.03
9. Jonathan David Gomez 1 0.03
10. Marcao VI 1 0.03
11. Luan2 1 0.03
12. Mikael 1 0.03
13. Да Силва Лусиано 0 0
14. Рожерио Жозе 0 0
15. Betinho2 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 6 1
2. Caio Alexandre 7 0
3. Рафаэль Форстер 5 1
4. Nascimento Leite Matheus3 6 0
5. Federico Barrandeguy 4 1
6. Кану Рубенилсон 5 0
7. Луис Виктор 3 1
8. Kevin II 4 0
9. Guilherme Santos 3 0
10. Назарио Бруно 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Jose Welison 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. Марсиньо Силва 1 0
18. Бесса Эбер 1 0
19. Danilo IV 1 0
20. Carlos Renteria II 1 0
21. Fernando Costanza 1 0
22. Фернандес Роберто III 1 0
23. Warley Leandro 1 0
24. Davi Araujo 1 0
Спорт Ресифи
# Игрок      
1. Marquinhos2 8 0
2. Iago Maidana 7 0
3. Sander 5 1
4. Adryelson 6 0
5. Marcao VI 6 0
6. Betinho2 5 0
7. Ricardinho IV 4 0
8. Ronaldo II 4 0
9. Patric II 2 1
10. Тиаго Невес 3 0
11. Виллиан Фариас 3 0
12. Luan Polli 3 0
13. Jonathan David Gomez 2 0
14. Hernane 2 0
15. Мугни Лукас 2 0
16. Рафаэл Тьере 2 0
17. Leandro Barcia 2 0
18. Raul Prata 2 0
19. Ronaldo III 0 1
20. Жуниор Таварес 0 1
21. Чико Флорес 1 0
22. Да Силва Лусиано 1 0
23. Рожерио Жозе 1 0
24. Elton V 1 0
25. Marcos Serrato 1 0
26. Bruno Roberto 1 0
27. Mailson2 1 0
28. Rafael Luiz 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 21.43% (6) 17.86% (5) 17.86% (5) 17.86% (5) 25% (7)
 Спорт Ресифи 19.23% (5) 7.69% (2) 26.92% (7) 19.23% (5) 11.54% (3) 15.38% (4)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао
Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао
Спорт Ресифи Последние 20 матчей: +4 =3 -13
Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Спорт Ресифи 2:0 Байя Коринтианс 3:0 Спорт Ресифи Флуминенсе 1:0 Спорт Ресифи
Спорт Ресифи 0:1 Палмейрас Спорт Ресифи 1:0 Форталеза Гойяс 1:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:1 Гремио Спорт Ресифи 1:0 Куритиба Сан-Паулу 1:0 Спорт Ресифи Сантос 4:2 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Спорт Ресифи 0:2 Васко да Гама Сеара 0:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 1:0 Атлетико Паранаэнсе Атлетико Минейро 0:0 Спорт Ресифи Брагантино 2:0 Спорт Ресифи Спорт Ресифи 3:5 Интернасьональ Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Фламенго 3:0 Спорт Ресифи

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 3
Спорт Ресифи: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 6
Спорт Ресифи 1:2 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 1:1 Спорт Ресифи Бразилейро Серия А
Спорт Ресифи 1:0 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Спорт Ресифи 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Спорт Ресифи Серия A Спорт Ресифи 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Спорт Ресифи Серия A Ботафого Рибейрао 3:1 Спорт Ресифи Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 34 19 9 6 57 - 31 66
2. Фламенго 34 19 7 8 62 - 43 64
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 34 12 11 11 48 - 39 47
10. Сантос 33 12 10 11 47 - 47 46
11. Атлетико Паранаэнсе 34 13 7 14 31 - 31 46
12. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
13. Атлетико Гойяненсе 34 11 12 11 34 - 40 45
14. Спорт Ресифи 1:0 34 11 5 18 27 - 44 38
15. Форталеза 34 9 11 14 31 - 35 38
16. Васко да Гама 34 9 10 15 34 - 49 37
17. Байя 34 10 6 18 38 - 55 36
18. Гойяс 34 8 8 18 34 - 57 32
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 0:1 34 4 12 18 28 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 17 9 4 4 32 - 18 31
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Форталеза 17 7 6 4 17 - 11 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 17 8 1 8 22 - 23 25
14. Спорт Ресифи 1:0 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
16. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
17. Атлетико Гойяненсе 17 5 8 4 20 - 19 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 0:1 17 2 5 10 13 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
11. Сантос 17 5 4 8 16 - 25 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 17 3 5 9 16 - 32 14
15. Гойяс 17 3 4 10 17 - 29 13
16. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
17. Спорт Ресифи 1:0 17 3 4 10 10 - 24 13
18. Ботафого Рибейрао 0:1 17 2 7 8 15 - 28 13
19. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
20. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    46'
    Jose Welison получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Betinho получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Iago Maidana из команды Спорт Ресифи забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ботафого Рибейрао
Ничья
Спорт Ресифи
8.18
3.73
2.75
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 8.00 3.70 1.53
Бонус: 5 000 ₽ 2.74 3.12 2.75
Бонус: 5 000 ₽ 7.77 3.70 1.47
  8.18 3.73 1.50

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Спорт Ресифи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Спорт Ресифи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Спорт Ресифи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.60 1.07 5.40 1.12 2.54 1.49 1.91 1.89 1.56 2.58 1.24 4.05 1.16 4.90 1.03 9.10 1.02 9.70
7.20 1.07 5.40 1.13 3.80 1.23 2.65 1.44 1.72 2.12 2.05 1.72 1.27 3.55 1.31 3.25 1.04 9.00 1.03 10.00 1.01 14.50 0.00 15.00 0.00 21.00
7.06 1.12 2.56 1.53 3.44 1.32 2.75 1.47 2.00 1.86 1.68 2.23 1.48 2.72 1.51 2.62 1.18 5.09
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.55 1.60 2.34 1.29 3.60 1.06 8.80 1.05 10.25
2.08 1.70 1.33 3.15 1.37 2.95 1.04 9.00 1.02 11.00
1.87 1.98 1.53 2.52 1.21 4.37 1.39 3.03 1.22 4.28 1.11 6.74
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.14 5.60 1.10 6.85
2.04 1.73 1.45 2.60 1.15 5.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.08
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
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