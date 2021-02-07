Атлетико Гойяненсе
1:0
Первый тайм: 40'
Сантос
1:0
33' ПенальтиJean V
1
Jean
V
2
Dudu
V1
4
Eder
2
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
6
Laercio
14
Перес
Луан
30
Lucas
Braga
23
Arthur
VIII
- Основной состав
-
1 Jean VВратарь
-
2 Dudu V1Защитник
- Защитник
-
4 Eder 2Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 НатанаэлЗащитник
-
15 GilvanЗащитник
-
14 Маркес ЛукасЗащитник
- Полузащитник
-
20 ДанилоПолузащитник
-
-
-
-
13 Arnaldo II
-
-
Главный тренер: Marcelo Cabo
- Основной состав
-
34 Жуан ПаулоВратарь
-
4 Para IЗащитник
-
6 LaercioЗащитник
-
14 Перес ЛуанЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Lucas BragaПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Arthur VIIIПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 John VictorВратарь
- Полузащитник
-
41 Jean MotaПолузащитник
-
-
39 Tailson
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cuca
Ход матча
33'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jean V
|4 (3)
|0.11
|2.
|Janderson
|3
|0.09
|3.
|Ze Roberto III
|3
|0.09
|4.
|Gustavo V
|3
|0.09
|5.
|Renato Kayzer
|3
|0.09
|6.
|Натанаэл
|2
|0.06
|7.
|Витор да Силва
|2
|0.06
|8.
|Юри
|2
|0.06
|9.
|Маркес Лукас
|2
|0.06
|10.
|Luis Pereira III
|2
|0.06
|11.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|1
|0.03
|12.
|Wellington Rato
|1
|0.03
|13.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|14.
|Edson III
|1
|0.03
|15.
|Gilvan
|1
|0.03
|16.
|Roberson
|1
|0.03
|17.
|Данило
|1
|0.03
|18.
|Matheus Pereira2
|1
|0.03
|19.
|Nicolas Vichiatto
|0
|0
|20.
|Marlon Freitas
|0
|0
|21.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|0
|0
|22.
|Henrique Souza Ewerthon III
|0
|0
|23.
|João Victor6
|0
|0
|24.
|Dudu V1
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Marinho II
|16 (6)
|0.47
|2.
|Madson II
|5 (1)
|0.15
|3.
|Сотельдо Йеферсон
|4 (2)
|0.12
|4.
|Kaio Jorge
|4
|0.12
|5.
|Брунинью Филипе
|3
|0.09
|6.
|Lucas Braga
|2
|0.06
|7.
|Jobson III
|2
|0.06
|8.
|Felipe Jonatan
|2
|0.06
|9.
|Arthur VIII
|2 (1)
|0.06
|10.
|Diego Pituca
|1
|0.03
|11.
|Perez Martinez Lucas VI
|1
|0.03
|12.
|Ivonei Junior
|1
|0.03
|13.
|Marcos Leonardo
|1
|0.03
|14.
|Перес Луан
|0
|0
|15.
|Jean Mota
|0
|0
|16.
|Карлос Санчес II
|0
|0
|17.
|Алисон II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|João Victor6
|8
|0
|2.
|Willian Moraes
|5
|1
|3.
|Gilvan
|6
|0
|4.
|Ze Roberto III
|6
|0
|5.
|Marlon Freitas
|4
|1
|6.
|Dudu V1
|4
|1
|7.
|Gustavo V
|5
|0
|8.
|Eder 2
|4
|0
|9.
|Henrique Souza Ewerthon III
|2
|1
|10.
|Edson III
|3
|0
|11.
|Маркес Лукас
|3
|0
|12.
|Nascimento Leite Matheus IIIV
|3
|0
|13.
|Matheus Pereira2
|3
|0
|14.
|Юри
|2
|0
|15.
|Натанаэл
|2
|0
|16.
|Jose M.F. Moreno Chico II
|2
|0
|17.
|Wellington Rato
|2
|0
|18.
|Витор да Силва
|1
|0
|19.
|Roberson
|1
|0
|20.
|Rithely
|1
|0
|21.
|Данило
|1
|0
|22.
|Moacir II
|1
|0
|23.
|Arnaldo II
|1
|0
|24.
|Renato Kayzer
|1
|0
|25.
|Nicolas Vichiatto
|1
|0
|26.
|Jean V
|1
|0
|27.
|Janderson
|1
|0
|28.
|Matheus Frizzo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сотельдо Йеферсон
|8
|0
|2.
|Алисон II
|4
|2
|3.
|Sandry Santos
|5
|1
|4.
|Jobson III
|6
|0
|5.
|Perez Martinez Lucas VI
|6
|0
|6.
|Felipe Jonatan
|6
|0
|7.
|Diego Pituca
|5
|0
|8.
|Kaio Jorge
|5
|0
|9.
|Перес Луан
|3
|1
|10.
|Marinho II
|4
|0
|11.
|Arthur VIII
|2
|1
|12.
|Para I
|3
|0
|13.
|Жуан Пауло
|3
|0
|14.
|Lucas Braga
|3
|0
|15.
|Madson II
|2
|0
|16.
|Alex Nascimento
|2
|0
|17.
|Lucas Lourenco
|2
|0
|18.
|Marcos Leonardo
|2
|0
|19.
|Винисиус Оливейра
|1
|0
|20.
|Laercio
|1
|0
|21.
|Jean Mota
|1
|0
|22.
|Карлос Санчес II
|1
|0
|23.
|Guilherme Nunes
|1
|0
|24.
|Ivonei Junior
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атлетико Гойяненсе
|11.76% (4)
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|11.76% (4)
|20.59% (7)
|29.41% (10)
|Сантос
|22.73% (10)
|18.18% (8)
|15.91% (7)
|6.82% (3)
|13.64% (6)
|22.73% (10)
Предыдущие игры
Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ
Сантос Последние 20 матчей: +6 =7 -7Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос Атлетико Минейро 2:0 Сантос
Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас Сантос 0:1 ЛДУ Кито
Последние игры между собой
Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|34
|19
|9
|6
|57 - 31
|66
|2.
|Фламенго
|34
|19
|7
|8
|62 - 43
|64
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|35
|12
|12
|11
|35 - 40
|48
|10.
|Брагантино
|34
|12
|11
|11
|48 - 39
|47
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|7
|14
|31 - 31
|46
|12.
|Сантос
|0:1
|34
|12
|10
|12
|47 - 48
|46
|13.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|14.
|Спорт Ресифи
|34
|11
|5
|18
|27 - 44
|38
|15.
|Форталеза
|34
|9
|11
|14
|31 - 35
|38
|16.
|Васко да Гама
|34
|9
|10
|15
|34 - 49
|37
|17.
|Байя
|35
|10
|7
|18
|41 - 58
|37
|18.
|Гойяс
|35
|8
|9
|18
|37 - 60
|33
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|34
|4
|12
|18
|28 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|17
|9
|4
|4
|32 - 18
|31
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|10.
|Сантос
|0:1
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Форталеза
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|18
|6
|8
|4
|21 - 19
|26
|15.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|5
|10
|13 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|17
|10
|3
|4
|31 - 22
|33
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|5.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|6.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|1:0
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|9.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|10.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|11.
|Сантос
|0:1
|18
|5
|4
|9
|16 - 26
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 24
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
Победитель
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