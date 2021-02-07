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  3. Бразилия
Атлетико Гойяненсе
1:1
Конец матча
Сантос
0'
1:0
33' Пенальти
Jean V
45' Желтая карточка
Алисон II
63' Красная карточка
Nascimento Leite Matheus IIIV
78' Желтая карточка
Eder 2
1:1
79' Пенальти
Marcos Leonardo
90' Желтая карточка
Felipe Jonatan
90' Желтая карточка
João Victor6
90'+8
1
Jean
V
2
Dudu
V1
3
João
Victor6
4
Eder
2
6
Nicolas
Vichiatto
5
Willian
Moraes
8
Marlon
Freitas
11
Wellington
Rato
10
Nascimento
Leite
Matheus
IIIV
7
Janderson
9
Ze
Roberto
III
34
Жуан
Пауло
4
Para
I
6
Laercio
14
Перес
Луан
3
Felipe
Jonatan
17
Винисиус
Оливейра
5
Алисон
II
30
Lucas
Braga
10
Сотельдо
Йеферсон
23
Arthur
VIII
9
Kaio
Jorge
Атлетико Гойяненсе
4-2-3-1
Сантос
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Гойяненсе
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jean V 5 (4) 0.14
2. Janderson 3 0.09
3. Ze Roberto III 3 0.09
4. Gustavo V 3 0.09
5. Renato Kayzer 3 0.09
6. Натанаэл 2 0.06
7. Витор да Силва 2 0.06
8. Юри 2 0.06
9. Маркес Лукас 2 0.06
10. Luis Pereira III 2 0.06
11. Jose M.F. Moreno Chico II 1 0.03
12. Wellington Rato 1 0.03
13. Котулио Матеус 1 0.03
14. Edson III 1 0.03
15. Gilvan 1 0.03
16. Roberson 1 0.03
17. Данило 1 0.03
18. Matheus Pereira2 1 0.03
19. Nicolas Vichiatto 0 0
20. Marlon Freitas 0 0
21. Nascimento Leite Matheus IIIV 0 0
22. Henrique Souza Ewerthon III 0 0
23. João Victor6 0 0
24. Dudu V1 0 0
Сантос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Marinho II 16 (6) 0.47
2. Madson II 5 (1) 0.15
3. Сотельдо Йеферсон 4 (2) 0.12
4. Kaio Jorge 4 0.12
5. Брунинью Филипе 3 0.09
6. Lucas Braga 2 0.06
7. Jobson III 2 0.06
8. Felipe Jonatan 2 0.06
9. Arthur VIII 2 (1) 0.06
10. Marcos Leonardo 2 (1) 0.06
11. Diego Pituca 1 0.03
12. Perez Martinez Lucas VI 1 0.03
13. Ivonei Junior 1 0.03
14. Перес Луан 0 0
15. Jean Mota 0 0
16. Карлос Санчес II 0 0
17. Алисон II 0 0

Карточки

Атлетико Гойяненсе
# Игрок      
1. João Victor6 9 0
2. Willian Moraes 5 1
3. Gilvan 6 0
4. Ze Roberto III 6 0
5. Marlon Freitas 4 1
6. Dudu V1 4 1
7. Gustavo V 5 0
8. Eder 2 5 0
9. Nascimento Leite Matheus IIIV 3 1
10. Henrique Souza Ewerthon III 2 1
11. Edson III 3 0
12. Маркес Лукас 3 0
13. Matheus Pereira2 3 0
14. Юри 2 0
15. Натанаэл 2 0
16. Jose M.F. Moreno Chico II 2 0
17. Wellington Rato 2 0
18. Витор да Силва 1 0
19. Roberson 1 0
20. Rithely 1 0
21. Данило 1 0
22. Moacir II 1 0
23. Arnaldo II 1 0
24. Renato Kayzer 1 0
25. Nicolas Vichiatto 1 0
26. Jean V 1 0
27. Janderson 1 0
28. Matheus Frizzo 1 0
Сантос
# Игрок      
1. Алисон II 5 2
2. Сотельдо Йеферсон 8 0
3. Felipe Jonatan 7 0
4. Sandry Santos 5 1
5. Jobson III 6 0
6. Perez Martinez Lucas VI 6 0
7. Diego Pituca 5 0
8. Kaio Jorge 5 0
9. Перес Луан 3 1
10. Marinho II 4 0
11. Arthur VIII 2 1
12. Para I 3 0
13. Жуан Пауло 3 0
14. Lucas Braga 3 0
15. Madson II 2 0
16. Alex Nascimento 2 0
17. Lucas Lourenco 2 0
18. Marcos Leonardo 2 0
19. Винисиус Оливейра 1 0
20. Laercio 1 0
21. Jean Mota 1 0
22. Карлос Санчес II 1 0
23. Guilherme Nunes 1 0
24. Ivonei Junior 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетико Гойяненсе 11.43% (4) 8.57% (3) 20% (7) 11.43% (4) 20% (7) 28.57% (10)
 Сантос 22.22% (10) 17.78% (8) 15.56% (7) 6.67% (3) 13.33% (6) 24.44% (11)

Предыдущие игры

Атлетико Гойяненсе Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Сан-Паулу КРАК 5:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:0 Форталеза
Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе Атлетико Минейро 3:1 Атлетико Гойяненсе Гойяс 0:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Байя Атлетико Гойяненсе 0:0 Васко да Гама Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 2:1 Флуминенсе Сеара 1:2 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 0:1 Гойяс Атлетико Гойяненсе 0:0 Интернасьональ Спорт Ресифи 0:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:1 Коринтианс Интернасьональ 2:1 Атлетико Гойяненсе Куритиба 1:0 Атлетико Гойяненсе Атлетико Гойяненсе 1:2 Интернасьональ
Сантос Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Атлас 1:1 Сантос Гремио 3:3 Сантос Сантос 1:1 Клуб Америка Палмейрас 1:0 Сантос
Атлетико Минейро 2:0 Сантос Сантос 3:4 Гойяс Мазатлан 0:0 Сантос Форталеза 2:0 Сантос Сантос 2:0 Тигрес Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Сантос 3:0 Бока Хуниорс Сантос 1:0 Крус Асуль Сан-Паулу 0:1 Сантос Бока Хуниорс 0:0 Сантос Сантос 1:1 Сеара Васко да Гама 1:0 Сантос Сантос 4:1 Гремио Фламенго 4:1 Сантос Гремио 1:1 Сантос Сантос 2:2 Палмейрас

Последние игры между собой

Атлетико Гойяненсе: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Сантос: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Сантос 0:1 Атлетико Гойяненсе Серия A Сантос 3:0 Атлетико Гойяненсе Кубок Атлетико Гойяненсе 1:0 Сантос Кубок Сантос 1:0 Атлетико Гойяненсе Серия A
Атлетико Гойяненсе 1:1 Сантос Серия A Сантос 3:0 Сантос Кубок Сантос 1:1 Сантос Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 34 19 9 6 57 - 31 66
2. Фламенго 34 19 7 8 62 - 43 64
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 34 12 11 11 48 - 39 47
10. Сантос 34 12 11 11 48 - 48 47
11. Атлетико Паранаэнсе 34 13 7 14 31 - 31 46
12. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
13. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
14. Спорт Ресифи 34 11 5 18 27 - 44 38
15. Форталеза 34 9 11 14 31 - 35 38
16. Васко да Гама 34 9 10 15 34 - 49 37
17. Байя 35 10 7 18 41 - 58 37
18. Гойяс 35 8 9 18 37 - 60 33
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 34 4 12 18 28 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 17 9 4 4 32 - 18 31
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Форталеза 17 7 6 4 17 - 11 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 17 2 5 10 13 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 17 10 3 4 31 - 22 33
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 17 3 5 9 16 - 32 14
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 24 13
18. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
19. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
20. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Marlon Freitas уходит с поля. Маркес Лукас выходит вместо него
  • Желтая карточка
    94'
    Joao Victor получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    94'
    Felipe Jonatan получил желтую карточку от судьи
  • 87'
    Lucas Braga уходит с поля. Angelo Borges выходит вместо него
  • 84'
    Danilo уходит с поля. Gilvan выходит вместо него
  • Описание гола
    79'
    Г О О О О Л - Marcos Leonardo из команды Сантос забивает с точки!
  • Желтая карточка
    78'
    Eder получил желтую карточку от судьи
  • 72'
    Vinicius уходит с поля. Marcos Leonardo выходит вместо него
  • 66'
    Janderson уходит с поля. Chico выходит вместо него
  • 66'
    Ze Roberto уходит с поля. Vitor выходит вместо него
  • 66'
    Wellington Rato уходит с поля. Danilo выходит вместо него
  • Желтая карточка
    63'
    УДАЛЕНИЕ! - Matheus увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 56'
    Kaio Jorge уходит с поля. Ivonei Junior выходит вместо него
  • 56'
    Алисон II уходит с поля. Bruninho выходит вместо него
  • 46'
    Arthur уходит с поля. Jean Mota выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    47'
    Алисон II получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Jean из команды Атлетико Гойяненсе забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.52 3.30 2.96
Бонус: 5 000 ₽ 1.33 3.70 16.00

Самый высокий коэффициент на матч «Атлетико Гойяненсе» – «Сантос» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетико Гойяненсе» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сантос» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетико Гойяненсе» – «Сантос», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
7.80 1.04 6.70 1.08 2.94 1.38 2.24 1.65 1.72 2.24 1.34 3.26 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60
5.80 1.11 4.20 1.20 1.66 2.13 1.14 5.20 1.88 1.92 1.08 7.00 1.07 7.50 1.04 9.00 1.05 8.50 1.04 9.00 1.01 13.00 0.00 13.50 0.00 19.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.48 1.76 2.06 1.36 3.15 1.09 7.20 1.07 8.50
1.85 1.90 1.23 3.90 1.30 3.30 1.02 11.00
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.30 1.62 1.56 2.43 1.21 4.40 1.14 5.75
2.33 1.57 1.55 2.33 1.20 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
3.60 1.25
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