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  3. Бразилия
Брагантино
0:1
Перерыв
Фламенго
0'
2' Желтая карточка
Raul González II
14' Желтая карточка
Мартинс Родригес
0:1
35' Пенальти
Габриэл Барбоза
40
Cleiton
Schwengber
13
Силва
Адерлан
3
Leo
Ortiz
4
Лижжер
Морейра
6
Эдимар
Куритиба
25
Рикардо
Риллер
23
Raul
González
II
10
Claudinho
III
7
Artur
Guimaraes
15
Итало
Хосе
37
Helio
Junio
45
Hugo
Nogueira
44
Исла
Маурисио
5
Виллиан
Арао
2
Энрике
Густаво
16
Луис
Филипе
7
Рибейро
Эвертон
8
Герсон
Сантос
35
Joao
Gomes
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
9
Габриэл
Барбоза
27
Энрике
Бруно
Брагантино
4-3-3
Фламенго
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Брагантино
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Claudinho III 17 (4) 0.49
2. Alerrandro 5 0.14
3. Итало Хосе 4 0.11
4. Helio Junio 3 0.09
5. Leo Ortiz 3 0.09
6. Raul González II 2 0.06
7. Рикардо Риллер 2 0.06
8. Эвангелиста Лукас 2 0.06
9. Уртадо Хан 2 0.06
10. Artur Guimaraes 1 0.03
11. Bruno Tubarao 1 0.03
12. Luis Phelipe 1 0.03
13. Рамирес Эрик II 1 0.03
14. Эдимар Куритиба 1 0.03
15. Бруно Фабрисио 1 0.03
16. Thonny Anderson 1 0.03
17. Силва Адерлан 0 0
18. Лижжер Морейра 0 0
19. Matheus Jesus 0 0
20. Робиньо 0 0
Фламенго
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Педро Гильерме 13 0.37
2. Габриэл Барбоза 12 (6) 0.34
3. Энрике Бруно 8 (1) 0.23
4. Де Арраскаэта Джорджиан 7 0.2
5. Рибейро Эвертон 7 0.2
6. Исла Маурисио 2 0.06
7. Витиньо Виктор 2 0.06
8. Луис Филипе 2 0.06
9. Энрике Густаво 2 0.06
10. Диего Рибас 1 0.03
11. Герсон Сантос 1 0.03
12. Линкольн 1 0.03
13. Котулио Матеус 1 0.03
14. Мартинс Родригес 1 0.03
15. Natan 1 0.03
16. Лео Перейра 1 0.03
17. Pepe4 1 0.03
18. Виллиан Арао 0 0
19. Тьяго Маия 0 0
20. Роша Педро 0 0
21. Michael 3 0 0

Карточки

Брагантино
# Игрок      
1. Рикардо Риллер 9 0
2. Эдимар Куритиба 5 0
3. Эвангелиста Лукас 5 0
4. Helio Junio 5 0
5. Силва Адерлан 4 0
6. Claudinho III 4 0
7. Tomas Cuello 4 0
8. Leo Ortiz 4 0
9. Бруно Фабрисио 2 1
10. Лижжер Морейра 3 0
11. Matheus Jesus 3 0
12. Artur Guimaraes 3 0
13. Кандидо Луан 3 0
14. Bruno Tubarao 3 0
15. Morato 1 1
16. Weverson2 1 1
17. Raul González II 2 0
18. Thonny Anderson 0 1
19. Рамирес Эрик II 1 0
20. Коррея Уйллиан 1 0
21. Уртадо Хан 1 0
22. Leonardo Realpe 1 0
23. Luis Phelipe 1 0
Фламенго
# Игрок      
1. Энрике Бруно 10 0
2. Луис Филипе 7 0
3. Герсон Сантос 7 0
4. Энрике Густаво 5 1
5. Диего Рибас 6 0
6. Исла Маурисио 4 0
7. Рибейро Эвертон 4 0
8. Виллиан Арао 4 0
9. Витиньо Виктор 4 0
10. Тьяго Маия 4 0
11. Мартинс Родригес 4 0
12. Габриэл Барбоза 2 1
13. Natan 3 0
14. Рафинья Марсио 2 0
15. Joao Gomes 2 0
16. Joao Lucas2 2 0
17. Алвес Диего 0 1
18. Линкольн 1 0
19. Кайо Родриго 1 0
20. Лео Перейра 1 0
21. Гильерме дос Сантос 1 0
22. Котулио Матеус 1 0
23. Тулер Матеус 1 0
24. Michael 3 1 0
25. Педро Гильерме 1 0
26. Gabriel Noga 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брагантино 21.28% (10) 10.64% (5) 14.89% (7) 19.15% (9) 8.51% (4) 25.53% (12)
 Фламенго 13.11% (8) 6.56% (4) 19.67% (12) 24.59% (15) 11.48% (7) 24.59% (15)

Предыдущие игры

Брагантино Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино Брагантино 4:1 Васко да Гама
Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго
Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе

Последние игры между собой

Брагантино: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фламенго: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фламенго 1:1 Брагантино Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 35 20 7 8 63 - 43 67
2. Интернасьональ 34 19 9 6 57 - 31 66
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
7. Гремио 34 12 17 5 46 - 35 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Сантос 34 12 11 11 48 - 48 47
10. Брагантино 0:1 35 12 11 12 48 - 40 47
11. Атлетико Паранаэнсе 34 13 7 14 31 - 31 46
12. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
13. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
14. Спорт Ресифи 34 11 5 18 27 - 44 38
15. Форталеза 34 9 11 14 31 - 35 38
16. Васко да Гама 34 9 10 15 34 - 49 37
17. Байя 35 10 7 18 41 - 58 37
18. Гойяс 35 8 9 18 37 - 60 33
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 34 4 12 18 28 - 53 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Фламенго 1:0 17 9 4 4 31 - 21 31
7. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
8. Брагантино 0:1 18 9 4 5 32 - 19 31
9. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Форталеза 17 7 6 4 17 - 11 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 17 2 5 10 13 - 25 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 1:0 18 11 3 4 32 - 22 36
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
5. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
6. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
7. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
8. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
9. Гремио 17 3 11 3 14 - 14 20
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 0:1 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 17 3 5 9 16 - 32 14
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 24 13
18. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
19. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
20. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Габриэл Барбоза из команды Фламенго забивает с точки!
  • Желтая карточка
    14'
    Мартинс Родригес получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Raul получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Брагантино
Ничья
Фламенго
9.96
5.20
2.19
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 9.00 5.20 1.35
Бонус: 10 000 ₽ 3.05 3.55 2.19
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.56 2.17
Бонус: 5 000 ₽ 10.00 4.40 1.33
  9.96 4.60 1.35

Самый высокий коэффициент на матч «Брагантино» – «Фламенго» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брагантино» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Фламенго» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брагантино» – «Фламенго», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.50 1.18 2.27 1.59 1.81 1.94 1.52 2.42 1.20 4.20 1.07 7.40
11.25 1.01 10.50 1.02 4.45 1.19 3.60 1.29 2.31 1.68 1.79 2.02 1.50 2.52 1.24 3.72 1.17 4.30 1.05 7.20
6.50 1.09 5.00 1.15 4.60 1.17 1.87 1.87 2.17 1.69 1.50 2.48 2.07 1.75 1.44 4.00 1.27 3.55 1.08 7.00 1.07 7.50 1.07 7.20 1.06 7.90 0.00 12.50
2.68 1.49 2.32 1.64 3.38 1.33 2.29 1.65 1.88 1.98 1.63 2.33 1.39 3.07 1.66 2.30 1.54 2.57 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.30 1.30 2.27 1.59 1.55 2.35 1.14 5.20
3.32 1.33 2.28 1.63 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.60
1.76 2.00 1.18 4.50 1.10 6.25 1.19 4.40 1.12 5.55
1.56 2.44 1.32 3.36 1.85 1.99 1.53 2.54 1.37 3.09 1.38 3.20
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.80 1.16 1.96 1.78 1.28 3.45
4.80 1.19 3.38 1.32 1.92 1.88 1.44 2.79 1.28 3.68
3.35 1.31 1.96 1.78 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
2.08 1.70
Букмекер Да Нет
3.65 1.26
3.75 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
2.65 1.44
Где смотреть матч Брагантино 0:1 Фламенго онлайн

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