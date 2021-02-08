Брагантино
1:1
Конец матча
Фламенго
2' Желтая карточкаRaul González II
13' Желтая карточкаМартинс Родригес
0:1
35' ПенальтиГабриэл Барбоза
47' Желтая карточкаСилва Адерлан
1:1
63' ГолИтало Хосе
65' Желтая карточкаJoao Gomes
81' Желтая карточкаЭдимар Куритиба
90' Желтая карточкаУртадо Хан
15
Итало
Хосе
37
Helio
Junio
16
Луис
Филипе
35
Joao
Gomes
27
Энрике
Бруно
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
15 Итало ХосеНападающий
-
37 Helio JunioНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Кандидо ЛуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Уртадо ХанНападающий
-
34 Weverson2
-
-
17 Weverton3
-
18 Chrigor
-
-
28 Tomas Cuello
-
Главный тренер: Mauricio Barbieri
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луис ФилипеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Joao GomesПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Энрике БруноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 NatanЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Pepe4
-
13 Joao Lucas2
-
54 Richard Rios
-
19 Michael 3
-
Главный тренер: Rogerio Ceni
Ход матча
13'
35'
0:1
47'
63'
1:1
65'
81'
83'
88'
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Claudinho III
|17 (4)
|0.49
|2.
|Итало Хосе
|5
|0.14
|3.
|Alerrandro
|5
|0.14
|4.
|Helio Junio
|3
|0.09
|5.
|Leo Ortiz
|3
|0.09
|6.
|Raul González II
|2
|0.06
|7.
|Рикардо Риллер
|2
|0.06
|8.
|Эвангелиста Лукас
|2
|0.06
|9.
|Уртадо Хан
|2
|0.06
|10.
|Artur Guimaraes
|1
|0.03
|11.
|Bruno Tubarao
|1
|0.03
|12.
|Luis Phelipe
|1
|0.03
|13.
|Рамирес Эрик II
|1
|0.03
|14.
|Эдимар Куритиба
|1
|0.03
|15.
|Бруно Фабрисио
|1
|0.03
|16.
|Thonny Anderson
|1
|0.03
|17.
|Силва Адерлан
|0
|0
|18.
|Лижжер Морейра
|0
|0
|19.
|Matheus Jesus
|0
|0
|20.
|Робиньо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Педро Гильерме
|13
|0.37
|2.
|Габриэл Барбоза
|12 (6)
|0.34
|3.
|Энрике Бруно
|8 (1)
|0.23
|4.
|Де Арраскаэта Джорджиан
|7
|0.2
|5.
|Рибейро Эвертон
|7
|0.2
|6.
|Исла Маурисио
|2
|0.06
|7.
|Витиньо Виктор
|2
|0.06
|8.
|Луис Филипе
|2
|0.06
|9.
|Энрике Густаво
|2
|0.06
|10.
|Диего Рибас
|1
|0.03
|11.
|Герсон Сантос
|1
|0.03
|12.
|Линкольн
|1
|0.03
|13.
|Котулио Матеус
|1
|0.03
|14.
|Мартинс Родригес
|1
|0.03
|15.
|Natan
|1
|0.03
|16.
|Лео Перейра
|1
|0.03
|17.
|Pepe4
|1
|0.03
|18.
|Виллиан Арао
|0
|0
|19.
|Тьяго Маия
|0
|0
|20.
|Роша Педро
|0
|0
|21.
|Michael 3
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рикардо Риллер
|9
|0
|2.
|Эдимар Куритиба
|6
|0
|3.
|Эвангелиста Лукас
|5
|0
|4.
|Силва Адерлан
|5
|0
|5.
|Helio Junio
|5
|0
|6.
|Claudinho III
|4
|0
|7.
|Tomas Cuello
|4
|0
|8.
|Leo Ortiz
|4
|0
|9.
|Бруно Фабрисио
|2
|1
|10.
|Лижжер Морейра
|3
|0
|11.
|Matheus Jesus
|3
|0
|12.
|Artur Guimaraes
|3
|0
|13.
|Кандидо Луан
|3
|0
|14.
|Bruno Tubarao
|3
|0
|15.
|Morato
|1
|1
|16.
|Weverson2
|1
|1
|17.
|Уртадо Хан
|2
|0
|18.
|Raul González II
|2
|0
|19.
|Thonny Anderson
|0
|1
|20.
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|21.
|Коррея Уйллиан
|1
|0
|22.
|Leonardo Realpe
|1
|0
|23.
|Luis Phelipe
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Энрике Бруно
|10
|0
|2.
|Луис Филипе
|7
|0
|3.
|Герсон Сантос
|7
|0
|4.
|Энрике Густаво
|5
|1
|5.
|Диего Рибас
|6
|0
|6.
|Исла Маурисио
|4
|0
|7.
|Рибейро Эвертон
|4
|0
|8.
|Виллиан Арао
|4
|0
|9.
|Витиньо Виктор
|4
|0
|10.
|Тьяго Маия
|4
|0
|11.
|Мартинс Родригес
|4
|0
|12.
|Габриэл Барбоза
|2
|1
|13.
|Natan
|3
|0
|14.
|Joao Gomes
|3
|0
|15.
|Рафинья Марсио
|2
|0
|16.
|Joao Lucas2
|2
|0
|17.
|Алвес Диего
|0
|1
|18.
|Линкольн
|1
|0
|19.
|Кайо Родриго
|1
|0
|20.
|Лео Перейра
|1
|0
|21.
|Гильерме дос Сантос
|1
|0
|22.
|Котулио Матеус
|1
|0
|23.
|Тулер Матеус
|1
|0
|24.
|Michael 3
|1
|0
|25.
|Педро Гильерме
|1
|0
|26.
|Gabriel Noga
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брагантино
|20.83% (10)
|10.42% (5)
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|10.42% (5)
|25% (12)
|Фламенго
|12.9% (8)
|6.45% (4)
|20.97% (13)
|24.19% (15)
|11.29% (7)
|24.19% (15)
Предыдущие игры
Брагантино Последние 20 матчей: +10 =4 -6Брагантино 2:0 Атлетико Гойяненсе Интернасьональ 2:1 Брагантино Коринтианс 0:2 Брагантино Брагантино 4:1 Васко да Гама
Сеара 1:2 Брагантино Брагантино 2:2 Атлетико Минейро Брагантино 4:2 Сан-Паулу Палмейрас 1:0 Брагантино Брагантино 0:1 Атлетико Паранаэнсе Брагантино 2:1 Форталеза Куритиба 0:0 Брагантино Флуминенсе 0:0 Брагантино Брагантино 4:0 Байя Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Брагантино 1:1 Сантос Палмейрас 1:0 Брагантино Гремио 2:1 Брагантино Брагантино 1:3 Палмейрас Брагантино 2:0 Гойяс Брагантино 2:0 Спорт Ресифи
Фламенго Последние 20 матчей: +10 =3 -7Фламенго 2:0 Васко да Гама Спорт Ресифи 0:3 Фламенго Гремио 2:4 Фламенго Атлетико Паранаэнсе 2:1 Фламенго
Фламенго 2:0 Палмейрас Гойяс 0:3 Фламенго Фламенго 0:2 Сеара Фламенго 1:2 Флуминенсе Форталеза 0:0 Фламенго Фламенго 4:3 Байя Фламенго 4:1 Сантос Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Фламенго 1:1 Расинг Авельянеда Расинг Авельянеда 1:1 Фламенго Фламенго 3:1 Куритиба Сан-Паулу 3:0 Фламенго Фламенго 1:1 Атлетико Гойяненсе Фламенго 1:2 Сан-Паулу Атлетико Минейро 4:0 Фламенго Фламенго 3:2 Атлетико Паранаэнсе
Последние игры между собой
Брагантино: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Фламенго: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|34
|19
|9
|6
|57 - 31
|66
|2.
|Фламенго
|35
|19
|8
|8
|63 - 44
|65
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|7.
|Гремио
|34
|12
|17
|5
|46 - 35
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|10.
|Сантос
|34
|12
|11
|11
|48 - 48
|47
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|7
|14
|31 - 31
|46
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|13.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|14.
|Спорт Ресифи
|34
|11
|5
|18
|27 - 44
|38
|15.
|Форталеза
|34
|9
|11
|14
|31 - 35
|38
|16.
|Васко да Гама
|34
|9
|10
|15
|34 - 49
|37
|17.
|Байя
|35
|10
|7
|18
|41 - 58
|37
|18.
|Гойяс
|35
|8
|9
|18
|37 - 60
|33
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|34
|4
|12
|18
|28 - 53
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|10.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Форталеза
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|5
|10
|13 - 25
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|5.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|6.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|7.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|8.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|9.
|Гремио
|17
|3
|11
|3
|14 - 14
|20
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 24
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
Победитель
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