Ботафого Рибейрао
0:2
Второй тайм: 48'
Гремио
0:1
7' ГолAlisson II
0:2
17' ГолJean Pyerre
2
Kevin
II
30
David
Sousa
31
Угу
Мигель
21
Romildo
50
Jose
Welison
34
Сезинья
18
Наварро
Рафа
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
19
Diego
Churin
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Kevin IIЗащитник
- Защитник
-
30 David SousaЗащитник
-
31 Угу МигельЗащитник
-
21 RomildoПолузащитник
-
50 Jose WelisonПолузащитник
- Полузащитник
-
34 СезиньяПолузащитник
- Нападающий
-
18 Наварро РафаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
23 Luiz OtavioПолузащитник
-
32 Ангуло ИванНападающий
- Нападающий
-
49 Kayque
-
-
-
-
40 Saulo II
-
36 Eno
-
27 Davi Araujo
-
Главный тренер: Eduardo Barroca
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Браз ДавидЗащитник
-
12 Кортез БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Alisson IIПолузащитник
-
10 Jean PyerreПолузащитник
-
25 Pepe3Полузащитник
-
19 Diego ChurinНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 TonhaoЗащитник
-
20 ThacianoПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Ruan Neto
-
-
32 Diogo VII
-
-
-
-
34 Lucas Araujo
-
Главный тренер: Ренато Гаучо
Ход матча
7'
0:1
17'
0:2
46'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Nascimento Leite Matheus3
|7
|0.2
|2.
|Pedro Raul
|7 (2)
|0.2
|3.
|Caio Alexandre
|4
|0.11
|4.
|Фернандо Луис IV
|2
|0.06
|5.
|Луис Виктор
|2 (2)
|0.06
|6.
|Хонда Кейсуке
|2 (1)
|0.06
|7.
|Назарио Бруно
|1
|0.03
|8.
|Marcelo Conceicao
|1
|0.03
|9.
|Калу Саломон
|1
|0.03
|10.
|Наварро Рафа
|1
|0.03
|11.
|Warley Leandro
|1
|0.03
|12.
|Кану Рубенилсон
|0
|0
|13.
|Марсиньо Силва
|0
|0
|14.
|Guilherme Santos
|0
|0
|15.
|Jose Welison
|0
|0
|16.
|Cicero II
|0
|0
|17.
|Kevin II
|0
|0
|18.
|Rhuan Castro
|0
|0
|19.
|Matheus Nascimento
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соуза Диего
|12 (2)
|0.34
|2.
|Pepe3
|9 (1)
|0.26
|3.
|Jean Pyerre
|5
|0.14
|4.
|Alisson II
|2
|0.06
|5.
|Diego Churin
|2
|0.06
|6.
|Isaque Elias Brito
|2
|0.06
|7.
|Феррейра Факундо
|2
|0.06
|8.
|Браз Давид
|2
|0.06
|9.
|Пинарес Сесар
|1
|0.03
|10.
|Ewerthon VI
|1
|0.03
|11.
|Lucas Silva IV
|1 (1)
|0.03
|12.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0.03
|13.
|Миранда Пауло
|1
|0.03
|14.
|Майкон Тьяго
|1
|0.03
|15.
|Thaciano
|1
|0.03
|16.
|Орехуэла Луис
|1
|0.03
|17.
|Darlan Mendes
|1
|0.03
|18.
|Diogo VII
|0
|0
|19.
|Виктор Феррас
|0
|0
|20.
|Робиньо Робсон
|0
|0
|21.
|Матеус Энрике
|0
|0
|22.
|Paulo Victor III
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Marcelo Conceicao
|6
|1
|2.
|Caio Alexandre
|7
|0
|3.
|Рафаэль Форстер
|5
|1
|4.
|Nascimento Leite Matheus3
|6
|0
|5.
|Federico Barrandeguy
|4
|1
|6.
|Кану Рубенилсон
|5
|0
|7.
|Луис Виктор
|3
|1
|8.
|Kevin II
|4
|0
|9.
|Guilherme Santos
|3
|0
|10.
|Назарио Бруно
|3
|0
|11.
|Ангуло Иван
|1
|1
|12.
|Кавальери Диего
|2
|0
|13.
|Jose Welison
|2
|0
|14.
|Pedro Raul
|2
|0
|15.
|Rhuan Castro
|2
|0
|16.
|Хонда Кейсуке
|1
|0
|17.
|Марсиньо Силва
|1
|0
|18.
|Бесса Эбер
|1
|0
|19.
|Danilo IV
|1
|0
|20.
|Carlos Renteria II
|1
|0
|21.
|Fernando Costanza
|1
|0
|22.
|Фернандес Роберто III
|1
|0
|23.
|Warley Leandro
|1
|0
|24.
|Davi Araujo
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Матеус Энрике
|8
|1
|2.
|Каннеманн Вальтер
|8
|1
|3.
|Соуза Диего
|6
|1
|4.
|Lucas Silva IV
|6
|0
|5.
|Джеромел Педро
|3
|1
|6.
|Браз Давид
|3
|1
|7.
|Кортез Бруно
|3
|1
|8.
|Tonhao
|4
|0
|9.
|Фернандо Луис IV
|2
|1
|10.
|Миранда Пауло
|3
|0
|11.
|Виктор Феррас
|3
|0
|12.
|Darlan Mendes
|3
|0
|13.
|Diogo VII
|2
|0
|14.
|Робиньо Робсон
|2
|0
|15.
|Alisson II
|2
|0
|16.
|Vanderlei III
|2
|0
|17.
|Скардовелли Вандерсон
|1
|0
|18.
|Пинарес Сесар
|1
|0
|19.
|Ewerthon VI
|1
|0
|20.
|Майкон Тьяго
|1
|0
|21.
|Thaciano
|1
|0
|22.
|Орехуэла Луис
|1
|0
|23.
|Pepe3
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ботафого Рибейрао
|0
|21.43% (6)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|25% (7)
|Гремио
|4.55% (2)
|13.64% (6)
|20.45% (9)
|22.73% (10)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
Предыдущие игры
Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =4 -15Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе
Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс
Гремио Последние 20 матчей: +7 =10 -3Гремио 3:3 Сантос Куритиба 1:1 Гремио Гремио 2:4 Фламенго Интернасьональ 2:1 Гремио
Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио
Последние игры между собой
Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интернасьональ
|34
|19
|9
|6
|57 - 31
|66
|2.
|Фламенго
|35
|19
|8
|8
|63 - 44
|65
|3.
|Атлетико Минейро
|34
|18
|6
|10
|58 - 42
|60
|4.
|Сан-Паулу
|33
|16
|10
|7
|53 - 36
|58
|5.
|Флуминенсе
|34
|16
|8
|10
|49 - 40
|56
|6.
|Гремио
|2:0
|35
|13
|17
|5
|48 - 35
|56
|7.
|Палмейрас
|33
|14
|11
|8
|46 - 32
|53
|8.
|Коринтианс
|33
|13
|9
|11
|41 - 39
|48
|9.
|Брагантино
|35
|12
|12
|11
|49 - 40
|48
|10.
|Сантос
|34
|12
|11
|11
|48 - 48
|47
|11.
|Атлетико Паранаэнсе
|34
|13
|7
|14
|31 - 31
|46
|12.
|Атлетико Гойяненсе
|35
|11
|13
|11
|35 - 41
|46
|13.
|Сеара
|34
|12
|9
|13
|48 - 46
|45
|14.
|Спорт Ресифи
|34
|11
|5
|18
|27 - 44
|38
|15.
|Форталеза
|34
|9
|11
|14
|31 - 35
|38
|16.
|Васко да Гама
|34
|9
|10
|15
|34 - 49
|37
|17.
|Байя
|35
|10
|7
|18
|41 - 58
|37
|18.
|Гойяс
|35
|8
|9
|18
|37 - 60
|33
|19.
|Куритиба
|34
|6
|10
|18
|29 - 47
|28
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:2
|35
|4
|12
|19
|28 - 55
|24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атлетико Минейро
|17
|13
|3
|1
|38 - 12
|42
|2.
|Интернасьональ
|17
|12
|4
|1
|33 - 15
|40
|3.
|Флуминенсе
|17
|10
|4
|3
|29 - 14
|34
|4.
|Гремио
|2:0
|17
|9
|6
|2
|32 - 21
|33
|5.
|Сан-Паулу
|16
|9
|5
|2
|25 - 13
|32
|6.
|Брагантино
|18
|9
|5
|4
|33 - 19
|32
|7.
|Фламенго
|17
|9
|4
|4
|31 - 21
|31
|8.
|Палмейрас
|17
|8
|7
|2
|29 - 15
|31
|9.
|Коринтианс
|17
|8
|5
|4
|26 - 20
|29
|10.
|Сантос
|16
|7
|6
|3
|31 - 22
|27
|11.
|Форталеза
|17
|7
|6
|4
|17 - 11
|27
|12.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|7
|5
|5
|16 - 12
|26
|13.
|Байя
|18
|8
|2
|8
|25 - 26
|26
|14.
|Спорт Ресифи
|17
|8
|1
|8
|17 - 20
|25
|15.
|Атлетико Гойяненсе
|18
|5
|9
|4
|21 - 20
|24
|16.
|Васко да Гама
|17
|6
|5
|6
|18 - 17
|23
|17.
|Сеара
|17
|6
|5
|6
|19 - 21
|23
|18.
|Гойяс
|17
|5
|4
|8
|17 - 28
|19
|19.
|Куритиба
|17
|3
|6
|8
|12 - 17
|15
|20.
|Ботафого Рибейрао
|0:2
|18
|2
|5
|11
|13 - 27
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|18
|10
|4
|4
|32 - 23
|34
|2.
|Интернасьональ
|17
|7
|5
|5
|24 - 16
|26
|3.
|Сан-Паулу
|17
|7
|5
|5
|28 - 23
|26
|4.
|Гремио
|2:0
|18
|4
|11
|3
|16 - 14
|23
|5.
|Палмейрас
|16
|6
|4
|6
|17 - 17
|22
|6.
|Сеара
|17
|6
|4
|7
|29 - 25
|22
|7.
|Флуминенсе
|17
|6
|4
|7
|20 - 26
|22
|8.
|Атлетико Гойяненсе
|17
|6
|4
|7
|14 - 21
|22
|9.
|Атлетико Паранаэнсе
|17
|6
|2
|9
|15 - 19
|20
|10.
|Сантос
|18
|5
|5
|8
|17 - 26
|20
|11.
|Коринтианс
|16
|5
|4
|7
|15 - 19
|19
|12.
|Атлетико Минейро
|17
|5
|3
|9
|20 - 30
|18
|13.
|Брагантино
|17
|3
|7
|7
|16 - 21
|16
|14.
|Васко да Гама
|17
|3
|5
|9
|16 - 32
|14
|15.
|Гойяс
|18
|3
|5
|10
|20 - 32
|14
|16.
|Куритиба
|17
|3
|4
|10
|17 - 30
|13
|17.
|Спорт Ресифи
|17
|3
|4
|10
|10 - 24
|13
|18.
|Ботафого Рибейрао
|0:2
|17
|2
|7
|8
|15 - 28
|13
|19.
|Форталеза
|17
|2
|5
|10
|14 - 24
|11
|20.
|Байя
|17
|2
|5
|10
|16 - 32
|11
Победитель
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