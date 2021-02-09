  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
Ботафого Рибейрао
2:5
Конец матча
Гремио
0'
0:1
7' Гол
Alisson II
0:2
17' Гол
Jean Pyerre
0:3
54' Пенальти
Diego Churin
1:3
56' Гол
Наварро Рафа
1:4
74' Гол
Матеус Энрике
1:5
78' Гол
Матеус Энрике
2:5
82' Гол
Nascimento Leite Matheus3
90'+4
29
Diego
Ribas
da
Cunha3
2
Kevin
II
3
Кану
Рубенилсон
30
David
Sousa
31
Угу
Мигель
21
Romildo
50
Jose
Welison
19
Caio
Alexandre
34
Сезинья
39
Matheus
Nascimento
18
Наварро
Рафа
1
Paulo
Victor
III
35
Скардовелли
Вандерсон
28
Миранда
Пауло
14
Браз
Давид
12
Кортез
Бруно
8
Майкон
Тьяго
7
Матеус
Энрике
23
Alisson
II
10
Jean
Pyerre
25
Pepe3
19
Diego
Churin
Ботафого Рибейрао
4-4-2
Гремио
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ботафого Рибейрао
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Nascimento Leite Matheus3 8 0.23
2. Pedro Raul 7 (2) 0.2
3. Caio Alexandre 4 0.11
4. Фернандо Луис IV 2 0.06
5. Луис Виктор 2 (2) 0.06
6. Наварро Рафа 2 0.06
7. Хонда Кейсуке 2 (1) 0.06
8. Назарио Бруно 1 0.03
9. Marcelo Conceicao 1 0.03
10. Калу Саломон 1 0.03
11. Warley Leandro 1 0.03
12. Kevin II 0 0
13. Кану Рубенилсон 0 0
14. Марсиньо Силва 0 0
15. Guilherme Santos 0 0
16. Jose Welison 0 0
17. Cicero II 0 0
18. Сезинья 0 0
19. Rhuan Castro 0 0
20. Matheus Nascimento 0 0
Гремио
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соуза Диего 12 (2) 0.34
2. Pepe3 9 (1) 0.26
3. Jean Pyerre 5 0.14
4. Diego Churin 3 (1) 0.09
5. Alisson II 2 0.06
6. Isaque Elias Brito 2 0.06
7. Матеус Энрике 2 0.06
8. Феррейра Факундо 2 0.06
9. Браз Давид 2 0.06
10. Пинарес Сесар 1 0.03
11. Ewerthon VI 1 0.03
12. Lucas Silva IV 1 (1) 0.03
13. Скардовелли Вандерсон 1 0.03
14. Миранда Пауло 1 0.03
15. Майкон Тьяго 1 0.03
16. Thaciano 1 0.03
17. Орехуэла Луис 1 0.03
18. Darlan Mendes 1 0.03
19. Diogo VII 0 0
20. Виктор Феррас 0 0
21. Робиньо Робсон 0 0
22. Paulo Victor III 0 0

Карточки

Ботафого Рибейрао
# Игрок      
1. Marcelo Conceicao 6 1
2. Caio Alexandre 7 0
3. Рафаэль Форстер 5 1
4. Nascimento Leite Matheus3 6 0
5. Federico Barrandeguy 4 1
6. Кану Рубенилсон 5 0
7. Луис Виктор 3 1
8. Kevin II 4 0
9. Guilherme Santos 3 0
10. Назарио Бруно 3 0
11. Ангуло Иван 1 1
12. Кавальери Диего 2 0
13. Jose Welison 2 0
14. Pedro Raul 2 0
15. Rhuan Castro 2 0
16. Хонда Кейсуке 1 0
17. Марсиньо Силва 1 0
18. Бесса Эбер 1 0
19. Danilo IV 1 0
20. Carlos Renteria II 1 0
21. Fernando Costanza 1 0
22. Фернандес Роберто III 1 0
23. Warley Leandro 1 0
24. Davi Araujo 1 0
Гремио
# Игрок      
1. Матеус Энрике 8 1
2. Каннеманн Вальтер 8 1
3. Соуза Диего 6 1
4. Lucas Silva IV 6 0
5. Джеромел Педро 3 1
6. Браз Давид 3 1
7. Кортез Бруно 3 1
8. Tonhao 4 0
9. Фернандо Луис IV 2 1
10. Миранда Пауло 3 0
11. Виктор Феррас 3 0
12. Darlan Mendes 3 0
13. Diogo VII 2 0
14. Робиньо Робсон 2 0
15. Alisson II 2 0
16. Vanderlei III 2 0
17. Скардовелли Вандерсон 1 0
18. Пинарес Сесар 1 0
19. Ewerthon VI 1 0
20. Майкон Тьяго 1 0
21. Thaciano 1 0
22. Орехуэла Луис 1 0
23. Pepe3 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ботафого Рибейрао 0 20% (6) 16.67% (5) 20% (6) 16.67% (5) 26.67% (8)
 Гремио 6.12% (3) 14.29% (7) 18.37% (9) 22.45% (11) 20.41% (10) 18.37% (9)

Предыдущие игры

Ботафого Рибейрао Последние 20 матчей: +1 =4 -15
Ботафого Рибейрао 0:1 Спорт Ресифи Палмейрас 1:1 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 2:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:3 Атлетико Гойяненсе
Сантос 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 3:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:2 Атлетико Паранаэнсе Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс Куритиба 1:2 Ботафого Рибейрао Интернасьональ 2:1 Ботафого Рибейрао Сан-Паулу 4:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 0:1 Фламенго Атлетико Минейро 2:1 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 1:2 Форталеза Ботафого Рибейрао 1:2 Брагантино Байя 1:0 Ботафого Рибейрао Куяба 0:0 Ботафого Рибейрао Ботафого Рибейрао 2:2 Сеара Ботафого Рибейрао 0:1 Куяба Ботафого Рибейрао 0:0 Гойяс
Гремио Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Гремио 3:3 Сантос Куритиба 1:1 Гремио Гремио 2:4 Фламенго Интернасьональ 2:1 Гремио
Гремио 1:1 Атлетико Минейро Палмейрас 1:1 Гремио Форталеза 0:0 Гремио Гремио 2:1 Байя Сан-Паулу 0:0 Гремио Гремио 2:1 Атлетико Гойяненсе Гремио 1:0 Сан-Паулу Спорт Ресифи 1:1 Гремио Сантос 4:1 Гремио Гойяс 0:0 Гремио Гремио 1:1 Сантос Гремио 4:0 Васко да Гама Гремио 2:0 Гуарани Асунсьон Гремио 2:1 Гойяс Гуарани Асунсьон 0:2 Гремио Коринтианс 0:0 Гремио

Последние игры между собой

Ботафого Рибейрао: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Гремио: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Гремио 3:1 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A
Ботафого Рибейрао 4:2 Ботафого Рибейрао Кубок Ботафого Рибейрао 2:2 Ботафого Рибейрао Кубок Бразилии Ботафого Рибейрао 0:2 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Бразилейро Серия А Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Бразилейро Серия А Гремио 1:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 0:1 Гремио Серия A Гремио 0:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:1 Гремио Серия A Гремио 3:0 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:2 Гремио Серия A Ботафого Рибейрао 3:3 Гремио Серия A Гремио 2:0 Ботафого Рибейрао Серия A Гремио 2:1 Ботафого Рибейрао Серия A Ботафого Рибейрао 2:0 Гремио Серия A
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интернасьональ 34 19 9 6 57 - 31 66
2. Фламенго 35 19 8 8 63 - 44 65
3. Атлетико Минейро 34 18 6 10 58 - 42 60
4. Сан-Паулу 33 16 10 7 53 - 36 58
5. Флуминенсе 34 16 8 10 49 - 40 56
6. Гремио 35 13 17 5 51 - 37 56
7. Палмейрас 33 14 11 8 46 - 32 53
8. Коринтианс 33 13 9 11 41 - 39 48
9. Брагантино 35 12 12 11 49 - 40 48
10. Сантос 34 12 11 11 48 - 48 47
11. Атлетико Паранаэнсе 34 13 7 14 31 - 31 46
12. Атлетико Гойяненсе 35 11 13 11 35 - 41 46
13. Сеара 34 12 9 13 48 - 46 45
14. Спорт Ресифи 34 11 5 18 27 - 44 38
15. Форталеза 34 9 11 14 31 - 35 38
16. Васко да Гама 34 9 10 15 34 - 49 37
17. Байя 35 10 7 18 41 - 58 37
18. Гойяс 35 8 9 18 37 - 60 33
19. Куритиба 34 6 10 18 29 - 47 28
20. Ботафого Рибейрао 35 4 12 19 30 - 58 24
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Атлетико Минейро 17 13 3 1 38 - 12 42
2. Интернасьональ 17 12 4 1 33 - 15 40
3. Флуминенсе 17 10 4 3 29 - 14 34
4. Гремио 17 9 6 2 32 - 21 33
5. Сан-Паулу 16 9 5 2 25 - 13 32
6. Брагантино 18 9 5 4 33 - 19 32
7. Фламенго 17 9 4 4 31 - 21 31
8. Палмейрас 17 8 7 2 29 - 15 31
9. Коринтианс 17 8 5 4 26 - 20 29
10. Сантос 16 7 6 3 31 - 22 27
11. Форталеза 17 7 6 4 17 - 11 27
12. Атлетико Паранаэнсе 17 7 5 5 16 - 12 26
13. Байя 18 8 2 8 25 - 26 26
14. Спорт Ресифи 17 8 1 8 17 - 20 25
15. Атлетико Гойяненсе 18 5 9 4 21 - 20 24
16. Васко да Гама 17 6 5 6 18 - 17 23
17. Сеара 17 6 5 6 19 - 21 23
18. Гойяс 17 5 4 8 17 - 28 19
19. Куритиба 17 3 6 8 12 - 17 15
20. Ботафого Рибейрао 18 2 5 11 15 - 30 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фламенго 18 10 4 4 32 - 23 34
2. Интернасьональ 17 7 5 5 24 - 16 26
3. Сан-Паулу 17 7 5 5 28 - 23 26
4. Гремио 18 4 11 3 19 - 16 23
5. Палмейрас 16 6 4 6 17 - 17 22
6. Сеара 17 6 4 7 29 - 25 22
7. Флуминенсе 17 6 4 7 20 - 26 22
8. Атлетико Гойяненсе 17 6 4 7 14 - 21 22
9. Атлетико Паранаэнсе 17 6 2 9 15 - 19 20
10. Сантос 18 5 5 8 17 - 26 20
11. Коринтианс 16 5 4 7 15 - 19 19
12. Атлетико Минейро 17 5 3 9 20 - 30 18
13. Брагантино 17 3 7 7 16 - 21 16
14. Васко да Гама 17 3 5 9 16 - 32 14
15. Гойяс 18 3 5 10 20 - 32 14
16. Куритиба 17 3 4 10 17 - 30 13
17. Спорт Ресифи 17 3 4 10 10 - 24 13
18. Ботафого Рибейрао 17 2 7 8 15 - 28 13
19. Форталеза 17 2 5 10 14 - 24 11
20. Байя 17 2 5 10 16 - 32 11
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Jean Pyerre бьет в цель!
  • Описание гола
    7'
    Г О О О О Л - Alisson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 10 000 ₽ 6.40 4.20 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 6.60 4.45 1.48
Бонус: 5 000 ₽ 44.00 15.00 1.01
  6.21 4.14 1.53

Самый высокий коэффициент на матч «Ботафого Рибейрао» – «Гремио» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ботафого Рибейрао» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Гремио» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ботафого Рибейрао» – «Гремио», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 6.75 6.75 7 7
8.40 1.05 3.55 1.27 2.80 1.41 1.91 1.83 1.51 2.44 1.35 3.05 1.12 5.60
10.00 1.01 9.00 1.04 3.54 1.28 2.83 1.43 1.97 1.92 1.52 2.53 1.34 3.14 1.14 5.15 1.10 5.70 1.01 10.25
12.00 1.01 8.60 1.05 3.55 1.27 2.75 1.42 2.12 1.72 4.40 1.18 1.72 2.12 3.05 1.35 1.80 1.95 1.35 3.05 2.90 1.38 1.87 1.87 1.75 2.01 1.18 4.50 1.10 6.25
3.82 1.28 2.80 1.45 2.22 1.69 1.93 1.94 1.70 2.20 3.09 1.38 2.16 1.73 1.79 2.07 1.56 2.48 1.33 3.36 1.43 2.88 2.64 1.50 2.16 1.73 1.67 2.26 1.43 2.90 1.65 2.30 1.39 3.06 1.15 5.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
2.95 1.37 1.95 1.79 1.43 2.70 1.10 6.40
3.10 1.37 2.04 1.78 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.80
1.93 1.87 1.41 2.80 1.12 5.60 1.37 2.95 1.03 10.00 1.02 11.00 1.02 11.00 1.02 11.00
3.01 1.39 2.48 1.55 1.96 1.89 1.58 2.40 1.41 2.91 1.26 3.82 1.13 5.86 1.28 3.64
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.00 1.22 2.70 1.43 1.72 2.04 1.20 4.30
3.95 1.25 2.75 1.45 1.71 2.14 1.30 3.52 1.19 4.65
2.80 1.40 1.72 2.04 1.31 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.00 1.76
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
4.90 1.15
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
3.70 1.25
4.10 1.21
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