Против Забитцера сфолили гости в центре поля.

Чи-Чан вырвался по правому полуфлангу на рандеву с Древесом, обвёл вратаря и покатил мяч мимо ближнего угла! Повезло "Бохуму", что счёт ещё не стал крупным.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! Марсель Забитцер (с пенальти)! Бьёт Забитцер с точки на силу в левый от себя угол. Древес угадывает, но достать не может.

Свисток на перерыв! "Лейпциг" на классе забил пару мячей и во втором тайме будет доводить дело до итоговой победы. А доведёт или нет по факту, узнаем после перерыва.

45' Древес получает жёлтую карточку, поскольку завалил вышедшего с ним один на один Нкунку.

45' Пенальти в ворота "Бохума"!

45' На тоненького защитники "Лейпцига" играют, но обходятся без дарения мяча сопернику.

44' Без сильного рвения заканчивают команды первый тайм.

43' Гулачи не ждёт, пока соперник в прессинге подберётся к нему слишком близко, и выбивает мяч в поле.

41' Не пожалеть бы потом "Лейпцигу" за то, что прижимается он сейчас к своим воротам. Не тотально прижимается, но более-менее.

41' Хозяева упускают мяч за боковую возле своей штрафной. Это что-то новенькое.

39' Гулачи выходит из ворот и нормально разбирается в не самой сложной ситуации.

38' Скучноватая игра, любители зрелищного футбола не одобрили бы.

37' Атака "Лейпцига" на пространстве, но даже угловой не зарабатывается "быками".

36' Без ворот играют обе команды, если по большому счёту.

35' Прострел в штрафную хозяев не приводит защитников "Лейпцига" в панику, спокойно они прерывают эту передачу.

35' Такое ощущение, что не хватает "быкам" пресловутого футбольного инстинкта убийцы.

34' Хайдара разгоняет атаку "Лейпцига" в левой зоне, но далее следует потеря.

33' Игра продолжается.

33' Адамс и Хольтманн столкнулись в центре поля. К игроку гостей вышли врачи.

32' Ряд стеночек устроили "быки" на левом полуфланге, но перехитрили сами себя и упустили мяч.

32' "Бохум" стал больше владеть мячом, чем раньше.

31' У "Лейпцига" что-то перестала хоть какая-то острота получаться.

30' И на грани своей штрафной судья не фиксирует нарушение со стороны гостей.

29' На этот раз не нарушение правил после выбивания мяча Гулачи. Аут вбросит "Лейпциг".

29' Прострел Анхелиньо оказывается передачей защитнику "Бохума".

28' Забитцер немало фолов на себе собирает в средней трети поля.

27' "Лейпцигу", дабы не нервничать, ещё нужно забивать. А то мало ли что.

26' Судья делает внушение Белла-Котчапу, чтобы больше не фолил.

25' Машовичу - жёлтая карточка. Схватил от Забитцера за футболку в центре поля.

25' Опасно у ворот хозяев! Ганвула догнал длинный заброс на правом фланге и прострелил безадресно, хотя два его партнёра были не прочь замкнуть передачу.

23' Угловой заработали хозяева - Анхелиньо подавал, и от Лосильи мяч отскочил за лицевую.

22' Маленький офсайд у "быков".

22' "Лейпциг" претендовал на пенальти, но судья посчитал, что не было точка со стороны игрока "Бохума" в чужой штрафной.

21' Застряла игра в средней части поля возле боковой.

20' Заметна разница команд в классе. "Лейпциг", конечно, сильнее.

19' Отделался "Бохум" от этого стандарта без второго пропущенного гола - выше ворот полетел мяч.

18' "Лейпциг" быстро вернулся поближе к чужим воротам и заработал штрафной на левом полуфланге.

17' Ближнего игрока соперника не перебросил Айсфельд со стандарта.

17' Айсфельд исполнит угловой "Бохума".

16' Адамс получил мяч на правом фланге, но не стал подавать с риском блокировки и перестроил вектор атаки хозяев назад.

15' Перспективные атаки удаются "Лейпцигу", скажем так, без особых трудностей.

14' Спасает Древес свою команду после дальнего удара.

13' Опасно было у ворот "Лейпцига", но офсайд зафиксирован, и справедливо.

12' "Бохум", кстати, перед пропущенным голом потерял мяч возле своей штрафной.

11' ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Амаду Хайдара!

Забитцер навесил из глубины к левой штанге, и Хайдара в падении рыбкой чётко поразил цель.

11' Снова Орбан бил со второго этажа. На дальней штанге ударил он с рикошетом от газона - левее створа.

10' Белла-Котчап от греха подальше выбил мяч на угловой.

9' Разыграли стандарт хозяева, последовала подача в штрафную, и Орбан очень неточно пробил головой.

8' Декарли сфолил на Поульсене, штрафной исполнит "Лейпциг".

8' Хайдара нарушил правила в подкате на чужой половине.

7' В итоге "Бохум" уже несколько раз перехватывал мяч, грубо говоря, в центре поля.

6' Передерживают мяч Клостерманн и Обран. Не видят они приемлемых вариантов развития атак.

6' Пока ещё не разыгрались команды, не раскочегарились.

5' Хозяева подключили к перекату мяча Гулачи.

4' Судья посчитал, что Ганвула толкнул игрока хозяев в штрафной "Лейпцига" во время подачи стандарта.

4' Лосилья заработал штрафной, ожидается подача.

3' Клостерманн расслабился и потерял мяч на своей половине поля.

2' В небольшой офсайд попал Ганвула на правом фланге атаки гостей.

1' Уже успели хозяева нанести удар по чужим воротам, но неточным он получился.