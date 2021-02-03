  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
РБ Лейпциг
2:0
Второй тайм: 46'

Стадион:
Бохум
0'
1:0
11' Гол
Хайдара Амаду
24' Желтая карточка
Машович Эрхан
45' Желтая карточка
Древес Патрик
2:0
45' Пенальти
Забитцер Марсель
46'
1
Гулачи
Петер
16
Клостерманн
Лукас
4
Орбан
Вилли
23
Хальстенберг
Марсель
14
Адамс
Тайлер
7
Забитцер
Марсель
8
Хайдара
Амаду
3
Анхелиньо
Хосе
20
Самарджич
Лазар
18
Нкунку
Кристофер
9
Поульсен
Юссуф
25
Древес
Патрик
2
Гамбоа
Кристиан
37
Белла-Котчап
Армель
5
Декарли
Сауло
3
Данило
Соарес
8
Лосилья
Антони
4
Машович
Эрхан
27
Пантович
Милош
10
Айсфельд
Томас
21
Хольтманн
Геррит
35
Ганвула
Сильвер
РБ Лейпциг
3-4-2-1
Бохум
4-2-3-1

Ход матча

11'
Хайдара Амаду
(Забитцер Марсель)
1:0
24'
 
Машович Эрхан
45'
 
Древес Патрик
45'
Забитцер Марсель
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

РБ Лейпциг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Поульсен Юссуф 2 0.67
2. Хайдара Амаду 2 0.67
3. Анхелиньо Хосе 1 0.33
4. Забитцер Марсель 1 (1) 0.33
5. Орбан Вилли 1 0.33
6. Хи-Чан Хван 1 0.33
7. Ольмо Дани 0 0
Бохум
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Цуль Роберт 1 0.33
2. Теше Роберт 1 0.33
3. Цоллер Симон 1 0.33
4. Пантович Милош 1 0.33
5. Хольтманн Геррит 1 0.33
6. Блум Данни 0 0

Карточки

РБ Лейпциг
# Игрок      
1. Мукиэле Норди 1 0
Бохум
# Игрок      
1. Риман Мануэль 0 1
2. Блум Данни 1 0
3. Древес Патрик 1 0
4. Гамбоа Кристиан 1 0
5. Машович Эрхан 1 0
6. Лайч Максим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 РБ Лейпциг 33.33% (2) 0 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)
 Бохум 0 20% (1) 0 20% (1) 40% (2) 20% (1)

Предыдущие игры

РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5
РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
Бохум Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Бохум 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 2:3 Бохум Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг
Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум

Последние игры между собой

РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Бохум: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
РБ Лейпциг 3:1 Бохум Бундеслига 2 Бохум 0:1 РБ Лейпциг Бундеслига 2 Бохум 1:2 РБ Лейпциг Бундеслига 2 РБ Лейпциг 2:0 Бохум Бундеслига 2
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    47'
    Чи-Чан вырвался по правому полуфлангу на рандеву с Древесом, обвёл вратаря и покатил мяч мимо ближнего угла! Повезло "Бохуму", что счёт ещё не стал крупным.
  • Фол, нарушение
    46'
    Против Забитцера сфолили гости в центре поля.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв! "Лейпциг" на классе забил пару мячей и во втором тайме будет  доводить дело до итоговой победы. А доведёт или нет по факту, узнаем после перерыва.
  • Пенальти
    45'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0! Марсель Забитцер (с пенальти)!
    Бьёт Забитцер с точки на силу в левый от себя угол. Древес угадывает, но достать не может.

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  • Желтая карточка
    45'
    Древес получает жёлтую карточку, поскольку завалил вышедшего с ним один на один Нкунку.
  • Пенальти!
    45'
    Пенальти в ворота "Бохума"!
  • 45'
    На тоненького защитники "Лейпцига" играют, но обходятся без дарения мяча сопернику.
  • 44'
    Без сильного рвения заканчивают команды первый тайм.
  • 43'
    Гулачи не ждёт, пока соперник в прессинге подберётся к нему слишком близко, и выбивает мяч в поле.
  • 41'
    Не пожалеть бы потом "Лейпцигу" за то, что прижимается он сейчас к своим воротам. Не тотально прижимается, но более-менее.
  • 41'
    Хозяева упускают мяч за боковую возле своей штрафной. Это что-то новенькое.
  • 39'
    Гулачи выходит из ворот и нормально разбирается в не самой сложной ситуации.
  • 38'
    Скучноватая игра, любители зрелищного футбола не одобрили бы.
  • 37'
    Атака "Лейпцига" на пространстве, но даже угловой не зарабатывается "быками".
  • 36'
    Без ворот играют обе команды, если по большому счёту.
  • 35'
    Прострел в штрафную хозяев не приводит защитников "Лейпцига" в панику, спокойно они прерывают эту передачу. 
  • 35'
    Такое ощущение, что не хватает "быкам" пресловутого футбольного инстинкта убийцы.
  • 34'
    Хайдара разгоняет атаку "Лейпцига" в левой зоне, но далее следует потеря.
  • 33'
    Игра продолжается.
  • Травма, повреждение
    33'
    Адамс и Хольтманн столкнулись в центре поля. К игроку гостей вышли врачи.
  • 32'
    Ряд стеночек устроили "быки" на левом полуфланге, но перехитрили сами себя и упустили мяч.
  • 32'
    "Бохум" стал больше владеть мячом, чем раньше.
  • 31'
    У "Лейпцига" что-то перестала хоть какая-то острота получаться. 
  • Судья
    30'
    И на грани своей штрафной судья не фиксирует нарушение со стороны гостей.
  • 29'
    На этот раз не нарушение правил после выбивания мяча Гулачи. Аут вбросит "Лейпциг".
  • 29'
    Прострел Анхелиньо оказывается передачей защитнику "Бохума".
  • Фол, нарушение
    28'
    Забитцер немало фолов на себе собирает в средней трети поля.
  • 27'
    "Лейпцигу", дабы не нервничать, ещё нужно забивать. А то мало ли что.
  • Судья
    26'
    Судья делает внушение Белла-Котчапу, чтобы больше не фолил.
  • Желтая карточка
    25'
    Машовичу - жёлтая карточка. Схватил от Забитцера за футболку в центре поля.
  • Опасный момент
    25'
    Опасно у ворот хозяев! Ганвула догнал длинный заброс на правом фланге и прострелил безадресно, хотя два его партнёра были не прочь замкнуть передачу.
  • Угловой
    23'
    Угловой заработали хозяева - Анхелиньо подавал, и от Лосильи мяч отскочил за лицевую.
  • Офсайд
    22'
    Маленький офсайд у "быков".
  • Судья
    22'
    "Лейпциг" претендовал на пенальти, но судья посчитал, что не было точка со стороны игрока "Бохума" в чужой штрафной. 
  • 21'
    Застряла игра в средней части поля возле боковой.
  • 20'
    Заметна разница команд в классе. "Лейпциг", конечно, сильнее.
  • 19'
    Отделался "Бохум" от этого стандарта без второго пропущенного гола - выше ворот полетел мяч.
  • Фол, нарушение
    18'
    "Лейпциг" быстро вернулся поближе к чужим воротам и заработал штрафной на левом полуфланге.
  • 17'
    Ближнего игрока соперника не перебросил Айсфельд со стандарта.
  • Угловой
    17'
    Айсфельд исполнит угловой "Бохума".
  • 16'
    Адамс получил мяч на правом фланге, но не стал подавать с риском блокировки и перестроил вектор атаки хозяев назад.
  • 15'
    Перспективные атаки удаются "Лейпцигу", скажем так, без особых трудностей.
  • Опасный момент
    14'
    Спасает Древес свою команду после дальнего удара.
  • Офсайд
    13'
    Опасно было у ворот "Лейпцига", но офсайд зафиксирован, и справедливо.
  • 12'
    "Бохум", кстати, перед пропущенным голом потерял мяч возле своей штрафной.
  • Описание гола
    11'
    ГО-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0! Амаду Хайдара!
    Забитцер навесил из глубины к левой штанге, и Хайдара в падении рыбкой чётко поразил цель.
  • 11'
    Снова Орбан бил со второго этажа. На дальней штанге ударил он с рикошетом от газона - левее створа.
  • Угловой
    10'
    Белла-Котчап от греха подальше выбил мяч на угловой.
  • 9'
    Разыграли стандарт хозяева, последовала подача в штрафную, и Орбан очень неточно пробил головой.
  • Фол, нарушение
    8'
    Декарли сфолил на Поульсене, штрафной исполнит "Лейпциг".
  • Фол, нарушение
    8'
    Хайдара нарушил правила в подкате на чужой половине.
  • 7'
    В итоге "Бохум" уже несколько раз перехватывал мяч, грубо говоря, в центре поля.
  • 6'
    Передерживают мяч Клостерманн и Обран. Не видят они приемлемых вариантов развития атак.
  • 6'
    Пока ещё не разыгрались команды, не раскочегарились.
  • 5'
    Хозяева подключили к перекату мяча Гулачи.
  • Фол, нарушение
    4'
    Судья посчитал, что Ганвула толкнул игрока хозяев в штрафной "Лейпцига" во время подачи стандарта.
  • Фол, нарушение
    4'
    Лосилья заработал штрафной, ожидается подача.
  • 3'
    Клостерманн расслабился и потерял мяч на своей половине поля.
  • Офсайд
    2'
    В небольшой офсайд попал Ганвула на правом фланге атаки гостей.
  • 1'
    Уже успели хозяева нанести удар по чужим воротам, но неточным он получился.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! 1/8 финала Кубка Германии свела в очном матче идущий вторым в Бундеслиге "РБ Лейпциг" и идущий вторым во Второй Бундеслиге "Бохум". События данной встречи будет освещать в текстовой трансляции на LiveResult.Ru Кирилл Иванцов.
    • Прогнозы 146
    РБ Лейпциг 97.9% (143)
    X 1.4% (2)
    Бохум 0.7% (1)
    Все прогнозы
    1.81 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    РБ Лейпциг
    Ничья
    Бохум
    1.27
    7.40
    35.00
    Все Коэффициенты
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Red Bull Arena Leipzig. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.08 10.00 28.00
Бонус: 10 000 ₽ 1.27 6.00 10.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.18 7.40 15.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.04 13.00 35.00
  1.05 12.20 34.92

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.14 2.80 1.44 2.22 1.67 1.74 2.10 1.31 3.45 1.13 6.20
6.05 1.08 5.30 1.13 2.94 1.38 2.36 1.59 1.84 2.07 1.47 2.68 1.33 3.20 1.14 5.05 1.10 5.55 1.02 9.30
12.50 1.01 5.55 1.13 9.00 1.04 6.00 1.10 4.50 1.18 2.02 1.80 2.25 1.60 1.65 2.15 1.38 2.90 1.18 4.50 1.14 5.20 1.04 11.00 1.03 11.00
6.67 1.11 2.59 1.49 2.30 1.61 2.72 1.44 3.01 1.37 2.35 1.58 2.04 1.77 1.71 2.13 1.51 2.52 1.32 3.33 1.12 6.29
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
3.90 1.23 2.75 1.42 1.70 2.08 1.19 4.30
4.75 1.19 3.20 1.35 1.82 1.99 1.36 3.15 1.23 4.20
3.90 1.23 2.90 1.38 2.12 1.67 1.40 2.80 1.20 4.20 1.03 10.00 1.02 11.00
2.98 1.36 2.34 1.57 1.76 2.03 1.70 2.11 1.41 2.78 1.14 5.23
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
5.60 1.12 2.19 1.63 1.62 2.20 1.37 2.95
6.00 1.13 4.45 1.21 2.22 1.66 1.65 2.24 1.39 3.00
2.15 1.65 1.61 2.23 1.36 3.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
4.10 1.21
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
3.30 1.31
Где смотреть матч РБ Лейпциг 2:0 Бохум онлайн

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Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Бохум

Исход игры
РБ Лейпциг
97.9% (143)
Ничья
1.4% (2)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.36% (61)
Меньше
57.64% (83)
Обе команды забьют
Да
29.86% (43)
Нет
70.14% (101)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
52.1% (76)
2:1 РБ Лейпциг
15.1% (22)
3:0 РБ Лейпциг
13% (19)
3:1 РБ Лейпциг
11.6% (17)
1:0 РБ Лейпциг
3.4% (5)
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