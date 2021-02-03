РБ Лейпциг
2:0
Второй тайм: 46'
Стадион: Ред Булл Арена (Лейпциг)
Бохум
1:0
11' ГолХайдара Амаду
24' Желтая карточкаМашович Эрхан
45' Желтая карточкаДревес Патрик
2:0
45' ПенальтиЗабитцер Марсель
14
Адамс
Тайлер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Адамс ТайлерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Хи-Чан ХванПолузащитник
-
25 Ольмо ДаниПолузащитник
-
47 Вос ЙошаПолузащитник
- Нападающий
-
38 Новоа УгоНападающий
-
Главный тренер: Нагельсманн Юлиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
34 Граве ПаульВратарь
-
29 Лайч МаксимЗащитник
-
14 Вайландт ТомПолузащитник
-
32 Цуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Чибсах ЮссифПолузащитник
- Нападающий
-
15 Новотны СомаНападающий
-
28 Luis Hartwig
-
Главный тренер: Thomas Reis
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
24'
45'
45'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Поульсен Юссуф
|2
|0.67
|2.
|Хайдара Амаду
|2
|0.67
|3.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0.33
|4.
|Забитцер Марсель
|1 (1)
|0.33
|5.
|Орбан Вилли
|1
|0.33
|6.
|Хи-Чан Хван
|1
|0.33
|7.
|Ольмо Дани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Цуль Роберт
|1
|0.33
|2.
|Теше Роберт
|1
|0.33
|3.
|Цоллер Симон
|1
|0.33
|4.
|Пантович Милош
|1
|0.33
|5.
|Хольтманн Геррит
|1
|0.33
|6.
|Блум Данни
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мукиэле Норди
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Риман Мануэль
|0
|1
|2.
|Блум Данни
|1
|0
|3.
|Древес Патрик
|1
|0
|4.
|Гамбоа Кристиан
|1
|0
|5.
|Машович Эрхан
|1
|0
|6.
|Лайч Максим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|РБ Лейпциг
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|Бохум
|0
|20% (1)
|0
|20% (1)
|40% (2)
|20% (1)
Предыдущие игры
РБ Лейпциг Последние 20 матчей: +11 =4 -5РБ Лейпциг 1:0 Байер Л Майнц 3:2 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 1:0 Унион Берлин Вольфсбург 2:2 РБ Лейпциг
РБ Лейпциг 1:3 Боруссия Д Штуттгарт 0:1 РБ Лейпциг Аугсбург 0:3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 0:0 Кёльн Хоффенхайм 0:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:0 Вердер РБ Лейпциг 3:2 Манчестер Юнайтед Бавария 3:3 РБ Лейпциг Истанбул Башакшехир 3:4 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 2:1 Арминия ПСЖ 1:0 РБ Лейпциг Айнтрахт Фр 1:1 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 3:0 Фрайбург РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Боруссия М 1:0 РБ Лейпциг Манчестер Юнайтед 5:0 РБ Лейпциг
Бохум Последние 20 матчей: +12 =3 -5Бохум 1:2 Карлсруэ Санкт-Паули 2:3 Бохум Зандхаузен 1:1 Бохум Бохум 3:1 Нюрнберг
Ян 0:2 Бохум Бохум 2:1 Дармштадт Майнц 2:2 Бохум Бохум 3:0 Хайденхайм Ганновер 96 2:0 Бохум Бохум 3:0 Падерборн Хольштайн Киль 3:1 Бохум Бохум 5:0 Фортуна Гамбург 1:3 Бохум Бохум 0:2 Гройтер Фюрт Вюрцбург Кикерс 2:3 Бохум Бохум 2:0 Эрцгебирге Ауэ Айнтрахт Бр 2:1 Бохум Бохум 1:1 Арминия Бохум 0:0 Оснабрюк Карлсруэ 0:1 Бохум
Последние игры между собой
РБ Лейпциг: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 0
Бохум: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «РБ Лейпциг» – «Бохум» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «РБ Лейпциг» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бохум» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «РБ Лейпциг» – «Бохум», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч РБ Лейпциг 2:0 Бохум
Исход игры
РБ Лейпциг
97.9% (143)
Ничья
1.4% (2)
Бохум
0.7% (1)
Тотал 2.5
Больше
42.36% (61)
Меньше
57.64% (83)
Обе команды забьют
Да
29.86% (43)
Нет
70.14% (101)
Популярный счёт
2:0 РБ Лейпциг
52.1% (76)
2:1 РБ Лейпциг
15.1% (22)
3:0 РБ Лейпциг
13% (19)
3:1 РБ Лейпциг
11.6% (17)
1:0 РБ Лейпциг
3.4% (5)
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